Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе

Продовжуємо інформувати про настрої, що панують серед учасників цьогорічного економічного форуму в Давосі. Так, президент Atlantic Council Фредерік Кемпе, відвідавши Давос, поділився надіями та страхами світової еліти, пов'язаними з поверненням Трампа до Білого дому. Одні радісно потирають руки, через його нібито "прихильність" до бізнесу, а інші – перелякані через його дивні й агресивні заяви щодо зовнішньої політики.

Загальновідомо, що президент США Дональд Трамп є людиною моменту. Менш зрозуміло, що він є одночасно і продуктом, і постачальником нашої нової епохи. Вона характеризується більшим державним втручанням, меншою кількістю спільних справ, більшим меркантилізмом, меншою кількістю вільної торгівлі та більшою пихатістю великих держав.

Це мій висновок з першого тижня другого президентства Трампа і мого тридцятого візиту до Давосу на щорічну зустріч Всесвітнього економічного форуму. Форум залишається найбільш значущим зібранням світових політичних, ділових та громадських еліт, цьогоріч він зібрав понад три тисячі учасників зі 130 країн світу.

За три десятиліття мого перебування на форумі жодного разу жодна особа не домінувала в дискусіях так, як Трамп минулого тижня.

Це сталося ще до того, як Трамп прибув до Давоса минулого четверга, хоча і віртуально, виголосивши свою промову перед повною залою з величезного екрану. Більше ніж будь-хто з близько п'ятдесяти глав держав та урядів, які виступали цього тижня, він привернув увагу своєї переважно скептично налаштованої аудиторії самопривітанням, комічним вибором часу, висміюванням колишнього президента США Джо Байдена та зухвалими закликами до світових еліт укладати угоди та виявляти пошану.

Трамп оголосив свою перемогу "найбільш значущою перемогою на виборах за останні 129 років", що відкриває "золотий вік Америки", який характеризуватиметься "революцією здорового глузду".

Він закликав спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, "який є фантастичним хлопцем", знизити ціни на нафту (що також допомогло б припинити війну росії в Україні) та збільшити пропозицію Ер-Ріяда про 600 мільярдів доларів нових американських інвестицій до одного трильйона доларів. "Я думаю, що вони зроблять це, тому що ми були дуже добрі до них", – зазначив він.

Трамп дорікнув путіну за війну в Україні, яка, за його словами, ніколи б не сталася за його президентства. Він сказав, що це "поле вбивств", яке має бути зупинене, даючи зрозуміти, що саме путін, а не українці, блокує шлях до мирних переговорів.

Трамп сказав президенту Китаю Сі Цзіньпіну, що він йому подобається, але Сі повинен припинити свою несправедливу торговельну практику і допомогти припинити кровопролитну війну путіна. "Вони мають велику владу над цією ситуацією, і ми будемо працювати з ними", – заявив американський президент.

Він закликав усіх присутніх керівників компаній виробляти свою продукцію у Сполучених Штатах і користуватися одними з найнижчих податків у світі або ж не робити цього, і тоді проти них будуть введені тарифи: "За адміністрації Трампа не буде кращого місця на Землі для створення робочих місць, будівництва заводів чи розвитку компанії, ніж тут, у старих добрих США".

Генеральний директор Bridgewater AssociatesНір Бар Деа – найбільшого у світі хедж-фонду, сказав мені, що ми не повинні дивуватися зацикленості світу на Трампі. Це виходить далеко за рамки рішучості президента США ініціювати зміни та унікальних обставин, які дають йому важелі впливу.

Ці важелі включають вузький контроль над обома палатами Конгресу і консервативну більшість у Верховному суді. Вони також включають нинішнє економічне домінування Сполучених Штатів, на які припадає понад 25% світового валового внутрішнього продукту, а американські акції становлять приблизно 76% світового індексу MSCI World Index, який є орієнтиром капіталізації світового фондового ринку. Додайте до цього існуючого важеля впливу нову еру державного втручання, яка була прискорена пандемією COVID-19, але відтоді продовжує розгортатися.

"У цей час сучасного меркантилізму з'являється Трамп, – охарактеризував Бар Деа президента-активіста, який вирішив залишити історичний слід. – Зростання Китаю, нерівномірний розподіл здобутків глобалізації та політичні зрушення, що послідували за цим, вразливість ланцюгів поставок, що проявилася після COVID, війни в Європі та на Близькому Сході – все це призвело до повного розвороту глобальної динаміки. Люди в Давосі розуміють, що сьогодні те, що відбувається в голові однієї людини, матиме величезне значення".

Бар Деа зазначив, що обрання Трампа збігається з "поворотом на 180 градусів" від епохи розширення глобалізації, вільної торгівлі, відносної глобальної стабільності та відступу державного впливу і втручання, що настала після Холодної війни.

На зміну цьому періоду прийшли глобальна фрагментація, протекціоністські тенденції, більша нестабільність (включно з війнами в Європі та на Близькому Сході) і зростаюче втручання урядів у визначення переможців і переможених.

Це вже було у випадку з прийняттям адміністрацією Байдена національної промислової політики за допомогою таких заходів, як Закон про зниження інфляції та Закон CHIPS. Трамп розвиватиме цю інтервенціоністську траєкторію з рішучістю "Америка понад усе".

Настрої нагорі. Хто святкував, а хто жахався

Все це створило контекст для тижня в Давосі, де реакція учасників на перші дні Трампа 2.0 варіювалася від святкування до жаху, з широким спектром емоцій між ними.

Серед тих, хто святкував, було чимало керівників компаній (американських та інших), а також деякі урядовці, які вважають, що головнокомандувач, який знижує податки, створює робочі місця, любить енергію, підтримує штучний інтелект і криптовалюти, а також шукає мирних угод, є просто тонізуючим засобом для наших часів.

Водночас широко розповсюдженим є страх, який виникає через занепокоєння з приводу того, що Трамп "стоїть над законом", що проявляється у помилуванні ним близько 1 500 осіб, звинувачених у злочинах, пов'язаних з атакою на Капітолій 6 січня 2021 року. Це також випливає з економічної політики Трампа, яка так сильно схиляється до каральних тарифів, і з його погроз суверенітету Панамі (над її каналом) і Данії (над Гренландією), які, на думку багатьох тут, лише заохочуватимуть автократів на кшталт путіна, що плекають територіальні амбіції.

По-перше, послухайте святкуючих – від постачальників криптовалют і європейських бізнес-лідерів, які прагнуть більшого зростання і меншого регулювання, до президента Аргентини Хав'єра Мілея, який виступав на розігріві перед Трампом раніше в четвер зі своєю проповіддю, спрямованою проти недискримінації.

Також у четвер Трамп підписав указ про сприяння розвитку криптовалют у США та роботу над створенням запасів цифрових активів. Це сталося після того, як у вівторок Комісія з цінних паперів і бірж оголосила, що створить робочу групу для перегляду політики щодо цифрових активів, включаючи криптовалюти і стейблкоіни, які прив'язані до долара.

"Ми бачимо, що відбуваються чудові речі", – зазначила Денелл Діксон, генеральна і виконавча директорка Stellar Development Foundation. Її організація курирує мережу, засновану на технології блокчейн, метою якої є розширення транскордонних платежів і токенізація реальних активів шляхом підтримки розробників і спільнот, що будують свою роботу на блокчейні Stellar. "Ви побачите набагато більше", – додала вона.

Водночас Діксон сподівається, що індустрія зосередиться на "корисності та зростанні", а не на наповненні ринку новими продуктами, які є більш спекулятивними за своєю природою, як, наприклад, нові монети $MELANIA і $TRUMP, які, за її словами, мають місце в екосистемі, але більше схожі на "торгові картки", оскільки вони не демонструють корисність технології.

Інший керівник галузі був менш лояльним, сказавши мені, що Трамп заохочує "легалізоване шахрайство" своїми корисливими криптовалютними обіймами. "Ми зайшли занадто далеко і занадто швидко, – зазначив він, – від адміністрації, яка була недружньою до бізнесу, до адміністрації, яка, можливо, надмірно дружелюбна".

Що стосується енергетики, генеральний директор іспанської енергетичної компанії Repsol Хосу Йон Імаз заявив, що адміністрація Трампа може принести переваги для енергетичного сектору і стати тривожним сигналом для Європи.

За словами Імаза, Трамп може навіть принести неочікувані кліматичні переваги, особливо для Глобального Півдня, з потенційним переходом від вугілля до зрідженого природного газу з меншим рівнем викидів, оскільки Сполучені Штати збільшують видобуток і скасовують експортний контроль адміністрації Байдена.

Щодо Європейського Союзу, Імаз сказав про Трампа: "Він підштовхує нас подивитися на себе в дзеркало" і визнати, що настав час звернути увагу на повільне зростання Європи, надмірне регулювання та високі ціни на енергоносії.

"Європа добре реагує, коли у нас справжні проблеми, – додав Імаз, вказуючи на відмову від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення путіна в Україну 2022 року або реакцію на пандемію. – Ми повинні реагувати. Водночас, слабка і розділена Європа – це також ризик для Вашингтона і спокуса для Китаю".

Питання суверенітету. Ближче до СРСР, далі від демократії?

Ті, хто занепокоєний курсом Трампа, протягом минулого тижня в Давосі висловлювали свою стурбованість не так голосно, як на початку його першого терміну. Однак їхнє занепокоєння стосувалося суті того, що Сполучені Штати представляли для них з часів Другої світової війни – доброзичливого прихильника спільного блага, а не держави, яка діє лише у власних інтересах.

"Я належу до досить стурбованого натовпу", – сказав мені колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, назвавши перші міжнародні кроки Трампа "небезпечними і дестабілізуючими". Більдт вважає, що перші погрози Трампа щодо Гренландії та Панамського каналу легітимізують загрози національному суверенітету, які були використані путіним під час вторгнення в Україну.

"Чи знає він про наслідки того, що говорить? – запитав мене Більдт. – Це небезпечні речі. Це дійсно підриває світовий порядок, заснований на правилах. Недоторканність кордонів – це правило".

Більдт згадав повідомлення про те, що зі стіни Пентагону зняли портрет генерала Марка Міллі, колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів, який посварився з Трампом, і розцінив це як щось безпрецедентне у Сполучених Штатах, що більше нагадує Радянський Союз Йосипа Сталіна.

Інший високопоставлений європейський чиновник у розмові зі мною висловив глибоке занепокоєння з приводу телефонної розмови Трампа цього тижня з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен щодо його бажання придбати автономну данську територію Гренландію.

Після того, як мене поінформували про дзвінок, чиновник розповів, що Фредеріксен спочатку намагалася залучити Трампа до розмови про більший доступ до багатих ресурсів і стратегічного положення Гренландії, але Трамп був непохитний у тому, що він хоче мати повний контроль. За словами чиновника, це була "47-хвилинна розмова з великою кількістю ненормативної лексики", додавши, що "данці зараз перебувають у кризовому стані".

Насправді цей європейський чиновник, як і багато інших, з якими я зустрічався під час форуму, хотів отримати пораду, як його країна може найкраще впоратися з новою реальністю Сполучених Штатів. Найчастіше в Давосі дають відповідь, перефразовуючи слова підприємця з Кремнієвої долини Пітера Тіля, співзасновника PayPal, який напередодні перших виборів Трампа сказав журналістам у Національному пресклубі, що американські виборці сприймають його всерйоз, але не буквально.

Вісім років по тому, коли Трамп набагато помітніший на світовій арені, ніж будь-коли раніше, учасники Давосу знають, що його треба сприймати серйозніше, ніж будь-коли раніше, і, можливо, навіть більш буквально, як симптом і архітектора нашого мінливого часу.

Джерело: Atlantic Council