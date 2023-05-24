Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер

У п'ятій частині своєї аналітики про повітряну війну росії та України Том Купер розповідає про різні види використовуваних озброєнь. Зокрема пояснює, чому за останні 20 років росія виготовила лише кілька десятків керованих боєприпасів.

Досі я пояснював різні "основи" сучасної повітряної війни: "з нуля", "саму суть" того, як інтегровані системи протиповітряної оборони і ракети класу "земля-повітря" діють сьогодні – на стратегічному і оперативному рівнях. Перед обговоренням тактичного рівня необхідно "зробити крок назад" і обговорити відповідні види озброєнь. Це пояснює, чому ВКС застосовує винищувачі-бомбардувальники саме так, як вони застосовуються сьогодні, і чому протиповітряна оборона застосовує наземні засоби ППО вздовж лінії фронту саме так, як вонаце роблять.

Як досить докладно описано в книзі "Гра Москви в покер", у Сирії в період 2015-2020 років Повітряно-космічні сили (ВКС) росії наносили масові бомбардувальні удари своїми винищувачами-бомбардувальниками "як на полігоні під час навчань у мирний час". Переважно вони наносили удари по заздалегідь обраних, фіксованих цілях, географічні координати яких були введені в навігаційно-наступальну систему літака перед вильотом. Після підйому в повітря літаки ВКС рухалися зі звичайною швидкістю близько 600-800 км/год на висоті 5 000-6 000 метрів. У той час як гімнопіармашина Пудінга "розповідала" про "вдосконалені", "супутникові" та інші типи "високоточних" боєприпасів, насправді близько 99% бомб, які вони скидали, були "вільного падіння", "загального призначення" або касетними боєприпасами (CBU): те, що на Заході також називають "німими бомбами". Більшого й не було потрібно, оскільки сили, проти яких були спрямовані удари росіян, не мали засобів протистояти авіації, що діє на таких висотах: щонайбільше сирійські повстанці раз у раз отримували невеликі партії старих переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) китайського виробництва. Багато з них вийшли з ладу, мають слабкі батареї і часто не помічають навіть гелікоптери, що пролітають над командами, які ведуть вогонь на висоті лише 100 метрів.

Су-24М на висоті близько 6 000 м над Кфар-Зіта, на північному заході Сирії, 8 листопада 2015 року. Зверніть увагу на повністю розгорнуті вперед крила, що вказує на низьку швидкість літака.

Не робіть помилок: московські "ключові командири" пихато заявляли, що кожна бомба, скинута над Сирією, влучила в ціль на 100% (саме за це вони і отримали прізвисько "ключові командири"). Принаймні офіційно це стало "можливим" завдяки встановленню на винищувачах-бомбардувальниках ВКС "надсучасної" навігаційно-прицільної системи СВП-24 (навігаційно-атакувальної). Ця система була розрекламована як настільки точна, що робила непотрібними високоточні керовані боєприпаси. Мовляв, зброя, скинута з висоти 5 000-6 000 метрів, не потребуватиме корекції маршруту під час падіння, наприклад, через вітер (особливо в такій вітряній країні, як Сирія) тощо.

Звичайно, все це було нісенітницею, в яку вірили лише люди, які не мають жодного уявлення про фізичні закони і метеорологію або навмисно ігнорують їх. У СВП-24 не було нічого такого, чого б не було в західних літаках ще з кінця 1960-х років. Найголовніше: мало того, що велика кількість бомб, скинутих росіянами, не досягала своїх цілей, але навіть СВП-24 виявився неймовірно неточним.

Причиною було те, що СВП-24 залежить від підтримки супутникової навігаційної системи ГЛОНАСС, а станом на 2015 рік вона перебувала у х... поганому стані. Де-факто розвалювалася. росіянам знадобилося чимало зусиль, близько двох-трьох років, щоб "відновити її до прийнятного стану", тому GPS все ще широко використовується по всій російській федерації. І навіть якщо: понад 50% бойових вильотів ВКС над Сирією в період 2015-2018 років, тобто в той час, коли росіяни нанесли основну масу своїх авіаударів по цій країні – було здійснено на старих Су-24М, які так і не отримали СВП-24 (або будь-які інші подібні модифікації).

Незважаючи на це, ГЛОНАСС залишався занадто слабким для військового використання. Над Сирією він був практично марний. Саме тому маса російських бомб, скинутих у період з жовтня 2015 року по лютий-березень 2016-го, не долетіли до цілей на 100-150 метрів. Рішення було двояким:

а) по-перше, ВКС здійснювали, буквально, тисячі бомбардувальних вильотів, скидаючи, буквально, корабельні вантажі бомб. Якщо вони скидали їх достатньо, то рано чи пізно та чи інша бомба потрапляла в ціль. (Показово, що до серпня 2018 року "московські командири" повідомили про щонайменше 39 000 вильотів ВКС: звісно ж, вони заявили і про знищення 121 466 цілей...).

б) друге рішення полягало у встановленні великої кількості, буквально десятків, так званих диференціальних ГЛОНАСС-станцій уздовж поля бою. Диференціальні станції не є чимось особливим, і широко використовуються в GPS-системах скрізь, де потрібна точність. Наприклад, біля всіх (цивільних) аеропортів. Вони приймають і "очищають" (або коригують) сигнал супутникової навігації, роблячи його точним до "менше 1 метра". Їх наявність принаймні підвищила точність скидання бомб винищувачами-бомбардувальниками, оснащеними СВП-24 або подібними навігаційно-атакувальними системами (наприклад, Су-34). Після того, як достатньо таких систем було встановлено навколо поля бою, російські бомби пролітали повз цілі в середньому на 30-50 метрів.

Диференціальна станція GPS-системи у широкому цивільному використанні.

В Україні, ну... по-перше, ПСУ були принаймні достатньо добре озброєні всілякими системами протиповітряної оборони вже станом на 2014 рік, але особливо станом на лютий-березень 2022-го – як видно з великих російських втрат (близько 40+ літаків і гелікоптерів, збитих до кінця березня торік). Крім того, росіяни не могли ходити по країні і просити українців бути такими добрими, щоб дозволити їм встановити диференціальні станції ГЛОНАСС, щоб їхні бомбардування були більш точними...

І ось, на початку березня 2022 року ВКС відправили свої Су-34 бомбити цілі за українським фронтом з невеликих висот бомбами вільного падіння. За кілька днів українська протиповітряна оборона збила декілька таких літаків, зазвичай зенітно-ракетними комплексами "Оса-АКМ" (SA-8), але іноді і з ПЗРК. Не дивно, що від цієї практики швидко відмовилися. Незважаючи на святий СВП-24, ВКС потребували керованих бомб, і то з такою дальністю, яка б тримала його винищувачі-бомбардувальники поза зоною досяжності українських наземних систем ППО...

Коротше кажучи, майже через рік на озброєнні ВКС з'явилося кілька таких боєприпасів. Найбільшого поширення набули два з них, суть яких полягала у перетворенні "глухих" бомб на керовані. Тут важливо пам'ятати кілька основних деталей про два найважливіші типи радянських/російських бомб вільного падіння.

Під час Другої світової війни США розпочали виробництво фугасної бомби загального призначення M117. Вона мала модульну конструкцію, де корпус бомби виготовлявся окремо від вузла ребер та інших основних частин. Зброя мала бути "зібрана" з попередньо виготовлених частин, перш ніж вона могла бути застосована в бою.

Знову ж таки: довга історія – коротка. Зрештою, конструкція M117 була "вдосконалена" у вигляді бомб серії Mk.80. Існує чотири класичні типи і калібри цих бомб, які виробляються і донині:

Mk.81 = 250 фунтів (113 кг)

Mk.82 = 500 фунтів (250 кг)

Mk.83 = 1000 фунтів (454 кг)

Mk.84 = 2000 фунтів (907 кг)

Незалежно від калібру, конструкція завжди має однакову аеродинамічну форму. Основною частиною є "корпус" або "обшивка": вона зазвичай виготовляється зі сталі, щоб витримати несення і скидання з літака, який рухається на високих швидкостях. Останнім часом з'явилися варіанти з інших матеріалів, що використовуються для спеціалізованих варіантів такої зброї. Так чи інакше, корпус заповнюється вибуховою речовиною. На додаток до вибухівки, він також може бути заповнений шарикопідшипниками. Крім того, корпус може бути "попередньо фрагментований" вздовж внутрішніх сторін, тому за детонації він розлітається на осколки певної форми і розміру.

У передній частині корпусу є отвір для первинного запобіжника, а в задній – для вторинного. Однак "приємною" особливістю серії Mk.80 є її модульна конструкція: задня частина, включаючи ребра, є окремою і спочатку повинна бути прикріплена до корпусу бомби. З часом серія Mk.80 та її модульна конструкція стали чимось на кшталт "прототипу" для маси бомб західної розробки – аргентинських, бельгійських, чилійських, китайських, французьких, іранських, південноафриканських чи будь-яких інших: вони можуть дещо відрізнятися за формою, але їхня модульна конструкція така ж, як у серії Mk.80. Тому багато деталей також взаємозамінні. Ця модульна конструкція дозволила серії Mk.80 стати основою для більшості керованих бомб американського та іноземного виробництва: від "матері всіх керованих бомб" – GBU-1 BOLT з лазерним наведенням кінця 1960-х років – до сучасних GBU-54 з GPS-наведенням і подібних до них.

Радянський Союз не мав ані часу, ані грошей на таку витонченість. Для своїх ВПС вони потребували "мільйони" дешевих бомб вільного падіння. Відповідно, навіть їхні "найновіші" авіаційні бомби, серії М62, були виготовлені цілісними – включно з плавником, привареним до корпусу бомби. Якби їм була потрібна будь-яка інша бомба, окрім "бомб загального призначення/високої вибухової сили", вони б розробили і виготовили абсолютно нову зброю. Як наслідок, такі назви, як, наприклад, БЕТАБ-500ШП, ОФАБ-500ШН, ФАБ-500М-62, ФАБ-500Т тощо можуть здатися схожими; всі вони були "німими бомбами вільного падіння", а калібр однаковим (500 кг). Однак їхня конструкція, призначення і навіть виробники були абсолютно різними...

Оскільки плавниковий блок був приварений до зброї, перетворення такої зброї на керовану точну бомбу було великою проблемою. Якість виготовлення цього вузла часто була низькою, і якщо він мав лише невелику вм'ятину, зброя летіла в усіх можливих напрямках, але не туди, куди цілилася. Тому для виробництва радянських ПТРК – таких як КАБ-500Л, КАБ-500Т, КАБ-1500 тощо доводилося використовувати абсолютно нові корпуси бомб, що коштувало не дуже дешево. Більше того, коли керовані бомби набули широкого розповсюдження, в 1990-х роках... ну, Захід не дуже хотів адаптувати комплекти наведення до бомб радянського виробництва, а москва не мала грошей на "такі іграшки". Результат: за останні 20 років росія виготовила лише кілька десятків керованих боєприпасів.

Кілька схем, що пояснюють основні компоненти і модульну конструкцію бомби Mk.82 та її варіантів з лазерним наведенням і GPS-наведенням – закінчуючи "JDAM-збільшеної дальності", або JDAM-ER (верхня половина). У нижній частині зображена радянська ФАБ-500М-62: саме в такому вигляді бомба доставляється до підрозділів ВКС (і до експортних замовників). За винятком запалу, в ній нічого не можна змінити, оскільки зброя поставляється "цілою": з привареним плавником на місці. Внизу фотографія ФАБ-500М-62 з комплектом УМПК: текст і стрілки вказують на крила і рульове оперення системи.

...і тому пройшов певний час, перш ніж перші комплекти наведення і крила для FAB-250M-62 і FAB-500M-62 стали доступними, і то за межами росії. За іронією долі, навіть тоді московські командири не були особливо зацікавлені в цьому, і одним із перших виробників таких комплектів стала Північна Корея. Вона скопіювала російські розробки і почала виробляти їх у себе вдома. Саме таким чином, наприклад, Судан – і як читачі "Гарячого неба над Єменом, том 2" знають вже багато років – почав розгортати FAB-250M-62, оснащені чимось на кшталт "комплектів MPK північнокорейського виробництва", і саме над Єменом наприкінці 2015 року...

Принаймні в Радянському Союзі/росії ідея "планерних бомб" була не такою вже й старою: просто її реалізовували по-іншому. Замість бомб, які могли ковзати на великі відстані, Радянський Союз розробив літаки, що могли літати досить високо і швидко, щоб "скидати" їх на великі відстані.

Ще в 1970-х роках, за часів (Першої) Холодної війни, радянські військово-повітряні сили розробили розвідувально-бомбардувальник МіГ-25РБ. Він був оснащений навігаційно-ударним комплексом "Пеленг", а також установками, необхідними для розгортання тактичних ядерних бомб. Ідея полягала в тому, що МіГ-25РБ на висоті 21 000-22 000 метрів і швидкості близько 2,2 Маха випускав бомбу, перебуваючи далеко за межами досяжності – як ви здогадуєтесь – американського ЗРК MIM-23 HAWK.

Крім того, МіГ-25РБ міг бути озброєний спеціальною версією бомби загального призначення ФАБ-500М-62 (наповненою фугасною вибуховою речовиною), що отримала позначення ФАБ-500Т: вона була покрита ізоляцією, щоб зменшити вплив операцій на надзвичайно високих швидкостях (див.: Повітряне тертя). Як відомо, МіГ-25РБ і FAB-500T використовувалися іракцями під час війни з Іраном і зарекомендували себе як "майже досконала зброя": вони входили в повітряний простір Ірану, пролітаючи низько над горами, щоб їх не могли виявити. Потім, за 100-150 км у повітряному просторі противника, вони починали набирати висоту і розганялися на висоту до 21 000 м (або більше) і швидкості 2,2 Маха. Тож іранські ВПС мали дуже мало часу для реагування: якщо F-14 не перебував у майже ідеальній позиції – прямо перед МіГ-25 і дуже високо – перед ним, у нього майже не було шансів на ефективне перехоплення. Ближче до зони ураження іракці зазвичай випускали свої бомби на відстані близько 40-43 км від цілі, завжди залишаючись безпечно поза зоною досяжності іранських MIM-23B I-HAWK.

Ідеальне рішення, чи не так?

Ну, ВКС зразка 2022 року вже не мали на озброєнні МіГ-25РБ, і потребували кращої точності. Тож рішення було цілком логічним. Щоб бути впевненим: у мене немає точних даних "хто" і "як", але десь з березня 2022 року, ймовірно, це був хтось, принаймні, пов'язаний з 929-м Державним льотно-випробувальним центром ім. В. П. Чкалова на АБ Ахтубінськ, хто придумав це рішення. Напевно, випробування показали, що 500-кілограмова бомба вільного падіння, випущена з Су-34 з висоти близько 9 000 м зі швидкістю 900-1 000 км/год, може досягти цілі на відстані близько 12 000 метрів (12 км) від точки вильоту.

...тепер додайте цій бомбі маленькі крила, випустіть її з невеликого підйому – дивіться: "підкиньте" її – і вона може полетіти на дальність до 60 000 метрів – або 60 км:

Точність не є "фантастичною": в середньому, і якщо ребра FAB-250M-62 або FAB-500M-62, про які йдеться, перебувають у "досить хорошому стані" (див.: без серйозних вм'ятин), то додаткового ребра буде достатньо, щоб доставити бомбу на відстань до 100 м від точки прицілювання. Будьте певні: ви ж не хочете, щоб 500-кілограмова бомба вибухнула за 100 метрів від вас...

...а якщо додати відносно простий механізм стабілізації, то точність бомби може досягати 30-50 метрів. Цього достатньо для ураження командних пунктів противника, передових складів, навіть мостів у межах 50-100 км від лінії фронту – і це поза межами середньої зони ураження більшості ЗРК, якими користується Україна:

Це суть концепції того, що стало відомим як MPK (планерний комплект для бомб калібру 250 кг) і UMPK (планерний комплект для бомб калібру 500 кг).

(далі буде...)

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