Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер

Том Купер продовжив "рознос" зашкарублих та некомпетентних українських генералів радянського зразка. А також зробив огляд ситуації на фронті, яким пояснив наслідки "діяльності" таких генералів на полі бою.

Основною причиною мого обговорення... "проблем" з різними командирами ЗСУ в першій частині цієї статті є те, що ми побачимо "деякі результати" цього обговорення й у наступному огляді.

Наступ триває. "Ситуація стабілізувалася" не означає "росіяни відійшли"

Загалом, цього тижня ВКС здійснювали по 90-100 авіаударів на день, застосовуючи близько 120-150 планерних бомб УМПК (пік припав на 29 червня, коли вони скинули 147 УМПК лише на позиції хортицької групи ЗСУ!). Крім того, вони здійснювали по 50-60 пусків БМ-30 і С-300 на добу.

Рано-вранці 1 липня росіяни атакували Київ двома ЗРК "Іскандер-М". ПСУ заявили, що обидві ракети були збиті, але уламки влучили у кілька будинків в Оболонському районі. Потім росіяни завдали удару з "Іскандера-М" по Миргородському аеродрому (Полтавська область), знищивши два діючих Су-27 і пошкодивши чотири недіючих Су-27 (останні не переміщувалися з лютого 2022 року). Також було пошкоджено щонайменше один Мі-24. Відомо, що російський БПЛА "Гранат", який керував цим ударом, кружляв над авіабазою щонайменше три години... і ПСУ нічого не змогли з цим вдіяти..?

3 липня росіяни запустили три ЗРК "Іскандер-К", чотири Х-59 та п'ять "Шахедів" по цілях в районі Дніпра. ПСУ заявили, що п'ять ракет і п'ять "Шахедів" були збиті, але принаймні одна з ракет влучила у великий заводський комплекс "Південмашу" у центрі Дніпра, вбивши щонайменше чотири і поранивши 27 осіб.

Того ж дня, близько 16.00, ВКС також завдали удару по Харківській області, загалом 36 УМПК. Потім росіяни завдали удару по АБ "Долгінцеве" під Кривим Рогом, знищивши там діючий МіГ-29...

...а потім полковник Юрій Ігнат, речник ВПС України, виступив зі скаргами на російські ракетні удари, віроломство і, по суті, пояснив, що ПСУ нічого не може з цим вдіяти.

...Напевно, тому, що так важко побудувати "занадто багато" укриттів для літаків за допомогою морських контейнерів, засипати їх землею або піском, накрити маскувальними сітками, а потім регулярно ротувати між ними літаки і маскувальні сітки..?

...або наносити удари по російських складах "Шахедів", як це було зроблено 2 липня, коли було заявлено про знищення до 90 дронів в результаті удару по мису Фіолент на південь від Севастополя в окупованому Криму (разом з деяким персоналом, що їх обслуговував)...?

...ех...

І ось, поки я роздумував над висловлюваннями Ігната, мені спало на думку, що... навіть не пригадую вже, про що саме: це було кілька місяців тому, а я стільки всього написав і опублікував у цьому блозі... так от, йшлося про приклади з різних воєн на Близькому Сході. Особливо про ірано-іракську війну 1980-1988 років. У відповідь на це, нарешті, троє читачів повернулися, щоб пояснити, як "жителі Близького Сходу/мусульмани не можуть воювати", а ще один "люб'язно" нагадав мені про книги на кшталт "Армії піску"...

Насправді як іракці, так і іранці розробили безліч власних рішень для подібних проблем, з якими вони стикалися (ось щось на кшталт "списку" різних іракських "рішень"; принагідно нагадаю, що "Шахед" базується на дизайні, розробленому в Південній Африці на замовлення Іраку в 1988 році).

...але конкретні види українських збройних сил – не можуть.

Останнє пояснення полягає в тому, що "наземний персонал масово переводиться в піхоту".

Якщо це так, то і Ігнат, і Сирський, і генерал-лейтенант Микола Олещук (командувач ПС) мають бути звільнені, оскільки високоспеціалізованому наземному персоналу ВПС немає чого шукати в "піхоті".

Інший приклад: як так сталося, що перші українські "дирижаблі", оснащені апаратурою спостереження, з'явилися лише через майже два роки? І як так сталося, що ми досі не бачили жодного з них, який би використовувався в цілях протиповітряної оборони – наприклад, коли їх приковували до землі, створюючи у такий спосіб перешкоди для ракет і ударних БПЛА, як це часто робилося під час Другої світової війни?

Останнє питання викликає у мене сильний свербіж у цьому мізинці, адже повітряні кулі/дирижаблі/ є найстарішими "літаючими знаряддями війни" у світі, але в Україні, здається, ніхто не додумався використати їх раніше..?

Ну що ж...

Принаймні того ж дня (3 липня) ЗСУ завдали удару у відповідь, застосувавши свої БПЛА Shark та М142 HIMARS, щоб вивести з ладу один із російських радарів раннього попередження 1Л119 "Небо" (знайдений БПЛА Shark).

4 липня балістична ракета "Кинджал", випущена одним із російських МіГ-31К, влучила в нафтоперекачувальну станцію "Надія" в Селещині, на схід від Полтави, внаслідок чого загорілася низка резервуарів для зберігання.

4-5 липня росіяни також завдали удару, зокрема 32 "Шахедами": всі 32 були заявлені як збиті ПС ЗСУ. В суботу вранці росіяни націлилися на Вознесенську АБ, спричинивши кілька великих пожеж...

...і ще багато чого буде, тому що Бєлусов – великий фанат БПЛА... і росіяни вже виробляють БПЛА, які працюють поза діапазоном частот, що перекриваються українськими засобами радіоелектронної боротьби...

Північна Харківщина... Ой, Боже... якби я почав про це говорити, то насправді мав би почати з іншого неправильного рішення Генштабу – про звільнення місцевого командира через кілька днів після початку російського наступу в цьому районі... і про те, як зараз надходять прохання про повернення офіцера на посаду...

Але, зітхнемо... Гаразд... У районі Липці-Глибоке українці продовжили наступ на Глибоке, росіяни все ще намагаються прорватися до Липців. Далі на схід, поки ЗСУ продовжували зачистку західної та східної частини Вовчанська, росіяни продовжували доукомплектовувати свої розбиті формування, а також провели ряд контратак у північній частині міста. Всі вони зазнали сильних ударів дронами та артилерії, але продовжували наступати. Вони також все ще намагаються прорватися до Агрегатного заводу, що свідчить про те, що там утримуються російські війська.

Зверніть увагу: "ситуація стабілізувалася" не означає "росіяни відійшли", і тим більше, "росіяни припинили атакувати". Навпаки, наступ триває. Вони просто змінили свою доктрину з масових механізованих атак на безперервні і масові піхотні атаки.

Битва за Донбас. росіяни повернулися до штурму Каналу

Сіверськ... Останні три дні Сіверськ був сильно обстріляний російськими БМ-27, БМ-30 та УМПК. Таке враження, що росіяни заново відкрили для себе, що це місце все ще існує...

Бахмут... Загалом, росіяни, схоже, відмовилися від флангового обходу (принаймні на деякий час) і повернулися до штурму району Каналу. Ймовірно, східна сторона знову під контролем – хоча і під сильним артилерійським та стрілецьким вогнем.

У південному секторі українці провели локальну контратаку на південну Кліщіївку, але це, здається, лише тимчасово послабило російський тиск.

Торецьк... Те, що два тижні тому могло бути "пробним" наступом на Шуми, безумовно, є черговим російським наступом, з атаками на Дружбу і Північне на півночі, а також на Залізне і Хитрий Ринок на півдні. Інакше кажучи: росіяни зараз серйозно просунулися вперед на цій ділянці. Ситуація була достатньо критичною для того, щоб ПСУ завдали авіаударів по росіянах у Північному.

Ще більше занепокоєння викликав наступ росіян 2-3 липня з Троїцького та Новоселівки вздовж річки Кривий Торець у північному напрямку на Нью-Йорк (так, в Україні є населений пункт з такою назвою, названий на честь Нью-Йорка): під їхнім контролем опинилася більша частина південного Нью-Йорка аж до вулиці Театральної.

Авдіївка-Покровськ... Два дні тому росіяни захопили Тарасівку, що за 7 км на північ від Новоолександрівки.

У районі Новоолександрівки росіяни також доукомплектовують свої розбиті частини (наприклад, [майже повністю знищений] 433-й мотострілецький полк був доукомплектований 1308-м мотострілецьким полком), і все ще намагаються закріпитися у напрямку Т0504. Вони продовжували наступати в північному та західному напрямках від Новомихайлівки, але без особливого успіху. Тим не менш, основною безпосередньою метою їхніх атак цього тижня були райони на північ і південь від Євгенівки і Восхода, обидва на захід від Сокола. ЗСУ завдали їм серйозного удару – дронами та артилерією, спричинивши сотні жертв, але вони продовжували атакувати і зайняли одне поле/лісосмугу на північ, а також село Восход і два поля на південь від нього.

До речі, схоже, що росіяни розгортають у цьому секторі штурмові підрозділи, укомплектовані жінками.

Мар'їнка... росіяни контролюють більшу частину центральної частини Красногорівки і наполегливо просуваються в район з приватними будинками на північній стороні села. Крім того, 2 липня росіяни розгорнули велику кількість УМПК для обстрілу Селидового, Костянтинополя та Одрадного – населених пунктів, розташованих приблизно в 10 км за лінією фронту. Очевидно, що протиповітряна оборона ПСУ в цьому районі все ще слабша, ніж в інших місцях.

Південь України. ЗСУ досі не сприймали поле бою у Вугледарі серйозно

Вугледар... Тут росіяни поки що не наступають безпосередньо на Вугледар, а з боку Солодкого та Володимирівки в напрямку дороги 0532. Можливо, цього тижня вони зайняли лінію поля/лісосмугу або близько того. Судячи зі скарг Кротевича на Содоля, до цього часу ЗСУ навіть не сприймали це поле бою серйозно... Буде цікаво спостерігати, чи може Гнатов підійти до цього питання інакше...

Старомайорське... Це село залишається під російським контролем: ЗСУ ніколи не намагалися нічого повернути. Принаймні Урожайне все ще тримається, незважаючи на сильні удари російської артилерії та авіації.

Роботине... Гаразд, село – "нічийна земля", але росіяни намагаються просунутися в північному напрямку – і це як із західного, так і зі східного боку його руїн. В тилу вони постійно обстрілюють Малу Токмачку з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також обстріляні українські позиції безпосередньо на північ від Новопокровки.

Район Нікополя останніми днями сильно обстрілювався російською артилерією.

Місто Херсон останніми днями сильно постраждало від обстрілів російської артилерії та атак дронів. Як завжди, українці повідомляють лише про пошкодження цивільних будівель.... і, звісно, кінця цьому не видно...

...в той час, як бідолашні українські морські піхотинці місяцями переживають пекло на Кринському плацдармі і все завдяки Содолю (бо він був командувачем морської піхоти України на початку цього року)... – навіть Генштаб не може пояснити для чого, і тому, власне, ще одна історія, варта окремої розповіді...

Джерело