ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер

Том Купер підбив чергові підсумки повітряно-ракетної війни, наголосив на помилках в ППО, які привели до ураження цінних складових системи Patriot. Щодо наземної кампанії, то росіянам знову вдалося пробитися до центру Вовчанська і вочевидь на Агрегатний завод. Вони також продовжують просуватися довкола Вугледару, хоча і сповільнили темпи наступу в напрямку Покровська. Українці ж поки можуть похвалитися глибокими ударами по авіабазах росіян і складах зброї та пального.

Оскільки мене вважають невігласом і зарозумілим, а також пихатим і нетямущим, коли я "розповідаю" про арабо-ізраїльську війну, а не можна зрозуміти Близький Схід, не проживши там чотири покоління, знаєте, сьогодні новини про останні події в Україні... Можливо, мені це вдасться краще... Хтозна...

Генерал-майор Фройдінг, щось на кшталт "офіційного коментатора по Україні" з німецького Бундесверу, вчора був дуже щасливий. Він оголосив, що збільшення виробництва і постачання артилерійських снарядів в Україну значно покращило ситуацію на фронті. За його словами, на початку цього року росія мала перевагу в цьому відношенні 8:1, зараз – 3:1.

Не впевнений, що військовослужбовці ЗСУ на передовій радіють тому, що росіяни досі мають статистичну перевагу 3:1, і кінця-краю цьому не видно... (ні, навіть у 2025 році)... і не можу не задатися питанням, чи це стосується всіх ділянок фронту... головне: я не бачу причин радіти повній нездатності всієї Західної Європи за 2,5 роки розгорнути власне виробництво артилерійських боєприпасів...

До речі, Фройдінг також сказав, що українське виробництво безпілотників б'є всі рекорди, і очікується, що вийде 1,5 мільйона FPV. Цікаво, що немає жодного сигналу про те, що КНР обмежує експорт відповідних деталей до України...

Але, просто приємно, коли все так добре...

Повітряна війна. Проколи ПСУ тривають

ПС України – українські військово-повітряні сили та сили протиповітряної оборони – продовжують йти від перемоги до перемоги, залишаючи за собою вогняний слід... зітхання... Десь близько 6 жовтня росіяни вистежили та розбили один з їхніх ЗРК PAC-2/3 (Patriot). Принаймні, його радар MPG-65 і машину управління MSQ-104 відповідно. Незважаючи на те, що це не лише найцінніші, ключові елементи системи, але й ті, які найважче замінити. Настільки, що за останні 6-7 місяців "Захід" спромігся поставити лише два комплекти.

Неважливо, що ці два найважливіші елементи системи були розбиті "Іскандерами", і неважливо, що це сталося під Пашенею Балкою, в Дніпропетровській області, приблизно в 90 кілометрах за лінією фронту. І тому, що хтось був такий добрий, що припаркував їх поруч один з одним...

Здається, я вже не згадував про це – принаймні, не 90 разів, але: коли хтось працює за застарілою доктриною, відмовляється писати нову, ніколи не вивчає (і не публікує, внутрішньо) минулий досвід, а потім призначає нещодавно поставлений ЗРК-2/3s колишньому підрозділу С-300, який провів останні два роки, захищаючи Західну Україну, і, таким чином, не має жодного уявлення про те, чого очікувати при спробі наблизитися до лінії фронту... дійсно: якщо не можна об'єктивно дослідити хоча б те, що синє на синьому на власному F-16... що ж, тоді "засвоєні уроки", "процедури" та "реалістичні тренування" можуть мати певне значення. Але, очевидно, я нічого не тямлю в таких неважливих питаннях, та й у війні загалом, тому краще промовчу.

... хоча...

...ну, цей свербіж у мізинці... ну, він не дає мені розкрити рота, тому що на основі цієї "неісторії", а також нещодавнього "інциденту", коли росіяни збили власний ударний БПЛА Сухой С-70 "Охотник", можна вирахувати кілька речей.

А саме, росіяни збили цей БПЛА ракетою класу "повітря-повітря", випущеною одним з їхніх перехоплювачів, який переслідував "безпілотник-втікач" на відстані близько 20 кілометрів всередині/над територією, контрольованою ЗСУ, на великій висоті, а отже, в полі зору не лише численних наземних спостерігачів, а й усіх можливих радарів ПСУ.

Чому це так цікаво? Чому це має значення?

По-перше... ні, не тому, що всі пояснюють, що С-70 був збитий Су-57, російським "винищувачем-невидимкою 6-го покоління". Наскільки мені відомо, незважаючи на всі пов'язані з цим чутки, цей тип _досі_ не перебуває на озброєнні ВКС. Причина – проблеми з програмним забезпеченням, яке має інтегрувати роботу різних датчиків. Ті, хто хоч трохи знайомий з іншими російськими високотехнологічними системами озброєння і зв'язку, що розроблялися протягом останніх 20 років, знають: проблеми з програмним забезпеченням в російському оборонному секторі не є чимось новим. Дійсно, за рідкісними винятками, проблеми з програмним забезпеченням визначили долю лише 30-40 різних великих російських проєктів за цей період часу. Тому не дивно, що Су-57 все ще "проходить випробування". Читайте: російські льотчики-випробувачі намагаються вгадати, якими можуть стати характеристики літака, коли він отримає все "заплановане" обладнання. А льотчики-випробувачі не люблять гадати. Не дивно, що існують великі проблеми з написанням льотних і тактичних посібників для Су-57. А без них ніхто в росії ніколи не збирається відправляти літак в бій...

...ні, також не тому, що, як гарно пояснив Tatarigami два тижні тому (але чому хтось має звертати на це увагу?), виробництво Су-57 рухається в нікуди, тому що росіяни не можуть імпортувати важливу електроніку західного походження (це теж про "санкції, що не працюють").

...ні, не тому, що С-70 заявлявся як "вірний товариш" для Су-57, тобто БПЛА, керований пілотом цього "стелса" і всілякі інші фантазії: ця частина "інтеграції" двох літаків ніколи не працювала з тієї ж причини, з якої росіяни не можуть виробляти Су-57 (як і С-70) в серійному виробництві...

А тому, що збиття цього С-70 "показало" (або підтвердило), що насправді ВКС взагалі не потребує ніяких літаків-невидимок в Україні. Причина в тому, що вони вже кілька місяців (і чудово) здатні використовувати свої "звичайні" ("не-невидимі") типи над лінією фронту. Не дивно, що С-70 був збитий або Су-30, або Су-35, і ПСУ не змогли збити останній, хоча він "наважився" пролетіти 20+ кілометрів над територією, контрольованою ЗСУ, в той час як, як повідомлялося у зв'язку з падінням Вугледара, є ділянки фронту, де ВКС тим часом "наважуються" наносити прямі удари по позиціях ЗСУ навіть бомбардувальниками Ту-22М-3.

(... що, до речі, "цілком влаштовує" росіян ще й тому, що, судячи з фотографій уламків S-70, аеродинаміка цього БПЛА може бути "стелс-формою", але його поверхня не є такою, зазори між поверхнями управління не є такими, заклепки та інші шви не є такими, не кажучи вже про матеріали, з яких зроблені його обшивка і внутрішня конструкція...).

Кому потрібна "скритність", коли у противника немає серйозних засобів ППО?

Незалежно від того, розгортає ВКС "стелси" (і БПЛА) чи ні, ці два випадки (збиття С-70, а потім ураження ЗРК Patriot) є підтвердженням того, що я намагався пояснити ще влітку цього року: що ППО ПСУ виснажені до такого рівня, що вони не тільки не здатні прикривати великі ділянки фронту (чи то через брак ракет, чи то через те, що це занадто небезпечно для їхніх основних систем ППО), але й до такого рівня, що росіянам навіть не потрібні ні літаки-невидимки/БПЛА, ні навіть їхні планерні бомби УМПК, щоб бомбити українські наземні війська. Тому що їхні старі літаки, такі як Су-30 і Су-35, можуть "майже вільно" діяти над лінією фронту, принаймні, на великих висотах (за межами діапазону дії українських ПЗРК, наприклад).

Напрошується висновок, що після 2,5 років цієї війни ВКС повернулися до того, для чого вони були спроєктовані і створені, а саме: встановлення принаймні повітряного домінування, якщо не повітряної переваги над полем бою.

Можливо, їхні повільніші, низьколітаючі типи, такі як Су-24 і Су-25 – ще не зовсім вільні, про що свідчить той факт, що близько 10 днів тому був збитий Су-25. Схоже, що принаймні кілька бригад ЗСУ все ще мають на озброєнні ПЗРК або інші типи ЗРК (зенітно-ракетних комплексів ближнього радіусу дії). Але коли росіяни можуть бомбити позиції ЗСУ повним набором засобів, таких як ФАБ-250М-54 і ФАБ-250М-62, ФАБ-500М-54 і ФАБ-500М-52м, ФАБ-1500М-54, ФАБ-3000М-54, ФАБ-5000М-54, ОФАБ-250 і ОФАБ-500, РБК-250 і РБК-500, або ОДАБ-500 і ОДАБ-1500 і т.д. ... тоді, вибачте, це просто не має значення. В такому випадку навіть удари українських БПЛА по російських складах УМПК не мають сенсу.

...і нікому не треба дивуватися, чому ЗСУ продовжують втрачати війська і територію. Навіть якщо так, "дуже повільними темпами"...

До інших новин, пов'язаних з повітряною війною...

Німеччина повідомила про передачу Україні двох додаткових ЗРК IRIS-T (один SLM і один SLS, обидва фінансуються у співпраці з Норвегією), а Франція повідомила, що триває модернізація її ЗРК Mirage 2000 для ПСУ, яка включатиме адаптацію бомб AASM. Їх поставка очікується в першому кварталі 2025 року.

У неділю, 6 жовтня, росіяни направили в повітряний простір України 87 Шахедів, українці заявили, що 56 з них були збиті, а 28 – заглушені.

У понеділок, 7 жовтня, росіяни направили в повітряний простір України близько 75 Шахедів (насправді: точна кількість залишається нез'ясованою), українці заявили про 32 збитих і 37 заглушених літальних апаратів.

У вівторок, 8 жовтня, росіяни направили в повітряний простір України 19 Шахедів, українці заявили, що 18 з них були збиті.

У середу, 9 жовтня, росіяни направили в повітряний простір України 22 безпілотники, українці заявили, що 21 з них був збитий.

Крім того, росіяни випустили 7 "Іскандерів", 2 Х-59 і (в понеділок) 3 "Кинджали" за той же період: один "Іскандер", один Х-59 і два "Кинджали" були заявлені ПСУ як збиті. Обидва "Кинджала" на підльоті до Києва, а третій – над Старокостянтиновом. На жаль, оборона Одеси була менш успішною: в неділю і в понеділок по одному "Іскандеру" влучили в південні доки місцевого порту, вразивши торгові судна Paresa (зареєстроване в Сент-Кітс і Невіс) і Optima (зареєстроване в Палау, одна людина загинула).

"Іскандер-М" завдав удару по одному з двох торгових суден, які, як відомо, були обстріляні під час завантаження в південній частині Одеського порту 6 і 7 жовтня.

Херсон залишається найбільш постраждалим містом в Україні в цьому "сезоні": щонайменше 19 осіб було поранено, переважно російськими безпілотниками, які навмисно націлені на цивільне населення.

У свою чергу, 6 жовтня український БПЛА завдав удару по Московському вищому загальновійськовому командному училищу в Кузьмінках, спричинивши велику пожежу. У понеділок, 7 жовтня, комбінація з однієї ракети ATACMS і декількох українських БПЛА влучила в нафтобазу в Феодосії, спричинивши її загоряння. Тобто: ні, українці не влучили, але росіяни збили всі БПЛА, що підлетіли, а потім уламки впали на землю і спричинили пожежу..., а потім пожежу... і щоночі вибухають ще два-три резервуари, і так вже три дні, принаймні, за словами росіян... До речі, тієї ж ночі українські БПЛА атакували ще й АБ "Саки" та "Бельбек".

Вчора 12 українських ударних БПЛА завдали удару по 67-му арсеналу ГРАУ у Брянській області. Українці стверджують, що це був основний склад боєприпасів групи всрф "Північ" (Курськ), де зберігалися боєприпаси північнокорейського виробництва калібру 122 і 152 мм, а також авіаційні бомби (більша частина з них – під відкритим небом).

Позаминулої ночі українські ударні БПЛА атакували численні військові об'єкти в російській федерації: на Кубані, в Курській, Волгоградській та Ростовській областях. Відомо, що був уражений склад боєприпасів на авіабазі Ханська в Краснодарському краї (місце базування 272-ї навчальної авіаційної бази), що спричинило пожежу. Те ж саме стосується і АБ "Лейськ". Ще один БПЛА, за повідомленнями, влучив у "склад Шахедів" в Октябрському районі Краснодарського краю. Були численні і потужні "вторинні вибухи": за повідомленнями, "400 ударних БПЛА" були знищені одним ударом. За останніми даними, було знищено "153 Шахеда і 4,5 мільйона тонн авіаційного пального..." (мабуть тут йдеться все ж про 4,5 тис. тонн – iPress).

Один із вторинних наслідків удару українського безпілотника по "складу шахедів" в Октябрському.

Чесно кажучи, якби на цій війні було трохи краще, і я не був би таким втомленим, як зараз, я був би радий усім цим новинам. Тому що, нарешті, після всіх цих часів, і то без будь-якої супер-турбо-західної зброї, Україна серйозно завдає удару у відповідь. Дійсно, я був би радий сказати, що Trio Fantasticus у Білому домі може запхати всі свої ATACMS, а Шольц може запхати свій Taurus... туди, де ніколи не світить сонце: Україні вони не потрібні. Тим більше, що, судячи з подій останніх кількох днів і ночей, Україна тим часом має стільки придатних БПЛА, що майже щоночі завдає ударів вглиб росії, вражаючи основні склади боєприпасів і постачання, а також авіабази.

Проблема в тому, що результати здебільшого залишаються невідомими, а мій досвід вивчення інших повітряних війн свідчить про те, що "вогонь і дим" – це що завгодно, але тільки не "чітке підтвердження успіху". Особливо успіху, який не має чітких наслідків для спроможності ворога продовжувати вести війну такого роду. Тому наразі я налаштований лише "обережно оптимістично". Принаймні, кількість таких ударів і кількість використовуваних БПЛА зростає, і це добрий знак.

Тепер про наземну війну... росіяни продовжують тиснути на Харківщину

Курська область... На фронті група всрф "Північ" тим часом налічує близько 70 000 військовослужбовців, з яких близько 40 000 розгорнуті на контрольованій Україною ділянці фронту. Керований ФСБ конгломерат розрізнених бригад, полків і батальйонів має на озброєнні близько 100 танків, 500 інших бойових броньованих машин, 200 артилерійських установок і до 100 реактивних систем залпового вогню. І вони повернулися до спроб витіснити ЗСУ з Курської області: за останні кілька днів стало відомо, що росіяни атакували і змогли увійти в Дарино і Ніколаєво-Дарино. Ймовірно, ЗСУ знову витіснили їх, але не змогли встановити міцний контроль ні над тим, ні над іншим населеним пунктом. Тому був введений батальйон, який спробував контратакувати з боку Товстого Лугу в напрямку Обухівки, але, схоже, не дійшовши до цього села, його зупинили. Інакше кажучи: українцям знову не вдалося по-справжньому зупинити росіян, і цього разу не вдалося хоча б обійти їх з флангу і завдати серйозного удару. А це, в свою чергу, означає, що на нас чекає ще більше російських атак.

Принаймні, російська логістика працює за російською логікою: наприклад, 810-та морська піхота зібрала кошти на купівлю системи радіоелектронної боротьби, але по прибуттю в зону бойових дій її забрали ахматівські чеченці, і все.

Північна Харківщина... росіяни посилили свої сили і в цьому районі, і з минулого тижня за значної авіаційної підтримки з боку Су-25 та ударних вертольотів ВКС – їм вдалося відвоювати частину центральної частини Вовчанська, очевидно, включно з Агрегатним заводом.

Су-25 ВКС, як видно з українського БПЛА, ще наприкінці вересня.

Битва за Донбас. ЗСУ все ще занадто повільно реагує на несподіванки

Куп'янськ-Сватове... росіяни повернулися до наступу безпосередньо на Куп'янськ, з півночі, з району Синьківки. Можливо, вони вже дійшли до Петропавлівки: Українці повідомляють, що відбили першу атаку на це село.

Сіверськ... російські заяви про "розвал українського фронту" на цій ділянці та "захоплення Верхньокам'янського" – повна нісенітниця. Насправді, вони використовували БПЛА, щоб скинути свій прапор на будівлю в цьому селі, потім сфабрикували відповідне відео тощо... лінія фронту залишилася там, де вона була. Їх "присутність" у Григорівці обмежилася двома (цифрами: 2) військовослужбовцями.

Бахмут... тим часом російські штурмові групи регулярно перетинають канал Сіверський Донець - Донбас, хоча, схоже, вони все ще не можуть створити міцний плацдарм на західному боці, всередині Часового Яру.

Торецьк... росіяни застали ЗСУ зненацька і з центру Торецька атакували в південно-західному і південному напрямках, захопивши ділянку території на схід від двох шлакових відвалів. Фактично, вони розширили своє проникнення в центр Торецька за рахунок тотальної атаки на його південні передмістя. Як зазначалося в моєму останньому звіті: враховуючи нинішній склад гарнізону ЗСУ в цьому місті, я не здивований, що багато українців очікують, що місто впаде до грудня...

Покровськ... це чи не єдиний сектор, де російський наступ "помітно" сповільнився цього тижня. Принаймні, дещо. Причина, здається, "очевидна": колосальні втрати всрф. І, дійсно, за "західними" мірками, російські втрати на Покровському напрямку не можна не назвати катастрофою. І то справжньою катастрофою, адже це підтверджують сотні відеозаписів щодня.

Однак, наскільки росіяни втрачають більше бойових броньованих машин і артилерії, ніж можуть повернути зі складів, що залишилися від СРСР, і близько 1000 вбитих і важкопоранених в середньому за добу (і це не тільки на Покровському напрямку, а й скрізь), настільки ж і українці не можуть замінити свої втрати в бойових машинах і артилерії. Тому що власне виробництво мінімальне, а "Захід" просто не постачає нових танків і БМП, наприклад (оголосити 302 шведські PbV 302, поставки яких почалися минулого тижня, "бойовими машинами піхоти" – це хороший жарт...). Тому лише "злегка приємно" чути німецькі повідомлення про те, що мобілізація в Україні цього року "значно покращилася", або французькі повідомлення про те, що вони готують цілу бригаду ЗСУ, оснащену їхньою зброєю.

Перш за все: очікування, що втрати всрф можуть переконати росіян у безглуздості продовження... що ж, це дуже нагадує мені "ми будемо плавати в Азовському морі наступного літа", починаючи з осені 2022 року. путін, можливо, відчуває зростаючі проблеми з мобілізацією, але вирішує їх у найпростіший спосіб: пропонуючи все більше грошей натомість. Це означає, що принаймні значна частина його військ залишається добровольцями, а не мобілізованими і/або призовниками. А добровольці завжди воюють краще за всіх (або, принаймні, витримують набагато більше)...

Крім того, ЗСУ все ще занадто повільно реагує на несподіванки, і тому росіяни продовжують розширювати своє проникнення в напрямку Лисівки та Вишневого, на північ і на південь від Селидового, відповідно. Який сенс вправно утримувати позиції, коли сусідні підрозділи просто не можуть їх утримати... ну, це ми ще побачимо.

Курахове... тут також багато українців дають цьому місцю/району "ще близько місяця". Чи справді втрати, яких, як вони очікують, зазнає всрф у цьому процесі, "переконають росіян зупинитися"... хм... не впевнений. І це все ще в майбутньому. Наразі ситуація така, що, незважаючи на неодноразові побоїща та масові втрати завдані 46-ю повітряно-десантною бригадою ЗСУ, росіяни увійшли в село Острівське, що безпосередньо на схід від Курахового. Авіаудари УМПК та "Іскандерів" зруйнували дамбу на річці Вовча, і тепер у водосховищі, що "захищає" північну частину міста, залишилося дуже мало води.

Вугледар... Я продовжую дивуватися повному ігноруванню цієї зони всіма провідними українськими військовими спостерігачами та коментаторами. Схоже, що вони згодні з Генштабом ЗСУ. Мовляв, "а, це не має значення". Що ж, можливо, поки що ні? І не має, якщо ви не знаєте жодного військовослужбовця, який там служить?

Звісно, цього тижня росіяни продовжили просування на північ, у напрямку Богоявленки. Вони також увійшли (і, мабуть, захопили?) Золоту Ниву. На північ від цього району вони також просуваються на Антонвіку та Єлизаветівку. Такими темпами вони дійдуть до Великої Новосілки, Шахтарського та Успенівки вже до грудня, а не "до кінця року"...

Сказав це у відповідь на коментар читача кілька днів тому: це починає нагадувати мені початок останньої фази того, що я називаю сирійською агонією (2011-2017 рр.) – дивіться, початок 2016 року. Все було "добре" і "багатообіцяюче", і "було зрозуміло" і "очевидно", що роблять асадівці, Хезболла та КВІР, і вони також зазнавали великих втрат, і, на відміну від України зараз, у них також було достатньо військ і боєприпасів, щоб протистояти цьому... і все ж, Сирія впала.

Спочатку тому, що її покинули США, потім тому, що зомбовані ідіоти в ЄС пішли за модою. Залишається сподіватися, що Україна не піде тим же шляхом: так, зараз є багато "багатообіцяючих розробок", але вони стануть ефективними лише навесні 2025 року. А до того часу... що ж, певні речі в ЗСУ все ще не змінюються взагалі, і багато води буде текти вниз по Дніпру...

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