Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico

США та Україна стають проблемним питанням для урядової коаліції в Італії. Прем’єрка Джорджія Мелоні вимушена лавірувати між різними партнерами по коаліції, одні з яких прихильні до путіна та Трампа, інші – спрямовані на посилення ЄС та переозброєння Європи.

Італійська прем'єр-міністерка роками зберігає свій уряд напрочуд незмінним, але тиск зростає, оскільки Дональд Трамп підштовхує Європу обирати сторону, пише європейська редакція видання Politico.

Масштабні плани переозброєння Європи і роль ЄС в Україні стають проблемними для прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка намагається утримати свій правий коаліційний уряд. Як лідер третьої економіки ЄС, зазначає Politico, переконана трансатлантистка Мелоні явно не купується на більш енергійну риторику Франції та Німеччини про те, що для Європи настав час створити глобальну потужну армію і замінити Америку в якості головного гаранта безпеки України від росії.

Частково обережність Мелоні щодо європейського переозброєння відображає її щире переконання в тому, що Рим не повинен робити бінарний вибір – стати на бік ЄС чи проти президента США Дональда Трампа.

Politico зауважує, що чималу роль грає внутрішньополітичний розрахунок. На правому фланзі Мелоні віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні намагається відновити свої політичні позиції, граючи на поширеному скептицизмі виборців щодо великої миротворчої ролі в Україні (лише 6 відсотків італійців вважають це гарною ідеєю, згідно з опитуваннями), а також на широкому занепокоєнні щодо впливу збільшення військових витрат на і без того обмежені фінанси Італії. Мелоні не хоче, щоб її вважали такою, що тягне Італію до зони військових дій через амбіції Парижа і Берліна.

Виклик для прем'єрки полягає в тому, що її коаліція повинна збалансувати інтереси ультраправої партії "Ліга" Сальвіні, шанувальника Трампа і путіна, з інтересами іншого головного партнера – правоцентристської партії "Вперед, Італіє" її іншого заступника Антоніо Таяні, який є набагато більш проєвропейським.

Хоча уряд Мелоні є надзвичайно стабільним за італійськими мірками, їй доводиться стримувати спаринг між Сальвіні та Таяні. Вони зіткнулися через ідею європейської армії, причому Сальвіні навіть насміхався з того, що таку силу ніколи не повинен очолювати "божевільний" президент Франції Еммануель Макрон.

Як зауважує Politico, ці політичні розбіжності найбільш помітні в мінливій риториці Мелоні протягом останніх тижнів. Вона применшила свою колишню впевненість у тому, що Україна досягне перемоги, висловила серйозні сумніви щодо планів ЄС переозброїтися і скептично прокоментувала перспективу європейських країн діяти самостійно без американської вогневої підтримки.

З іншого боку вона продовжила просувати ідею надання Україні гарантій безпеки НАТО без вступу країни до альянсу.

Politico зазначає, що її дружні до ЄС союзники по правлячій коаліції в коментарях виданню наполягали на тому, що в душі Мелоні залишається відданою європейкою і що її нещодавні коментарі були здебільшого про те, щоб кинути кістку Сальвіні. Але велике питання полягає в тому, чи недооцінила вона, тим не менш, ступінь, до якого Трамп дійсно повертається спиною до Європи.

"Після поведінки Трампа останні два місяці, як ви можете виступати в ролі посередника?" – цитує видання професора сучасної історії в Університеті Луїса в Римі Джованні Орсіну. Він вважає, що тепер Мелоні ризикує перетворитися з друга обох сторін на ворога обох.

Переозброєння – стриманість

Хоча Мелоні все ще залишається відданою Європі, зазначає Politico, зміна риторики відображає справжній скептицизм Риму щодо темпів і масштабів планів переозброєння ЄС.

Головним питанням є запропонований Єврокомісією загальноєвропейський план переозброєння, який передбачає виділення 150 мільярдів євро дешевих кредитів і більшу фіскальну гнучкість до 650 мільярдів євро для країн, які не мають достатнього фінансового простору для маневру.

Рим усвідомлює, що він слабший і менший за Францію і Німеччину, і має більш реалістичний погляд на нерозвинений оборонний сектор Європи та її обмежені шанси протистояти росії без США, чиї розгалужені ланцюги поставок тісно переплітаються з військовими можливостями блоку.

Як і у Великої Британії, тісні відносини Італії зі США зменшили її залежність від європейських сусідів Франції і Німеччини.

Тоді як Франція "завжди мала холодні відносини з США... жоден італійський уряд ніколи не ставив під сумнів відносини зі США у сфері оборони", цитує Politico італійського генерала Леонардо Трікаріко, який був військовим радником кількох прем'єр-міністрів.

Після поразки Італії у Другій світовій війні, за його словами, країна назавжди засвоїла, що для неї немає місця як для глобальної наддержави. Італія може відігравати певну роль в будь-якій точці світу, але лише спільно із США.

Союзники, схоже, вже усвідомлюють дискомфорт Італії. В інтерв'ю провідній італійській щоденній газеті Corriere della Sera на вихідних президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн намагалася запевнити Рим, що його провідна оборонна компанія Leonardo "отримає велику користь" від збільшення оборонних витрат і відіграватиме важливу роль у переозброєнні Європи. Крім того, останнє оновлення планів переозброєння ЄС, яке включає положення про фінансування з боку приватного сектора, вже певною мірою заспокоює занепокоєння Риму.

Втім, як зазначає Politico, все це навряд чи повністю заспокоїть Мелоні. На думку колишнього високопоставленого італійського дипломата і посла НАТО Стефано Стефаніні, дії Мелоні також відображають віру, можливо, недоречну, в те, що трансатлантичний альянс ще можна врятувати, і що його загибель перебільшена. Лівоцентристський депутат і колишній міністр з європейських справ Енцо Амендола погодився з цим, заявивши, що зусилля прем'єра з примирення залишать Італію на "нічийній землі між ЄС і США".

"Я сумніваюся, що в кінцевому підсумку відбудеться повний розрив між США і ЄС, – цитує видання Даніла Делла Валле, депутата Європарламенту від лівопопулістського "Руху 5 зірок". – Зрештою, європейське переозброєння є дуже важливим для Італії. Переозброєння Європи – це те, про що просить Трамп".

Дехто навіть стверджує, що напруженість у відносинах зі США використовується опортуністичними лідерами Франції та Німеччини, і що переозброєна Німеччина насправді більш небезпечна, ніж росія чи США.

Коаліційні зіткнення

Але такі геополітичні проблеми зрештою переважують для Мелоні місцеві, зокрема, зростаючу схильність Сальвіні відхилятися від курсу. Сальвіні докладає зусиль, щоб продемонструвати свою популістську репутацію і відродити підтримку серед своїх прихильників, і наразився на критику за односторонню взаємодію з адміністрацією США, зокрема за несанкціоновану телефонну розмову з євроненависницьким віцепрезидентом Джей Ді Венсом минулого місяця, і за його неодноразові заклики до Мелоні не підтримувати оборонні плани ЄС.

Безумовно, наголошує Politico, Сальвіні навряд чи розвалить коаліцію найближчим часом, оскільки він усвідомив ризики політичної показухи після свого провального виходу з коаліційного уряду з "Рухом 5 зірок" у 2019 році, як заявив виданню сенатор від "Ліги" Клаудіо Боргі. Політик додав, що зміна позиції Мелоні щодо України значною мірою заспокоїла законодавців Ліги, і що прем'єрка, якщо буде змушена вибирати, спробує мати справу зі США на двосторонній основі, як це намагався робити Рим під час попереднього терміну Трампа.

Але навіть тоді, як Мелоні намагається відвоювати свою територію на правому фланзі, її нещодавні дії також свідчать про те, що вона, можливо, шукає проєвропейські альтернативи Сальвіні. На вихідних Мелоні викликала здивування, вихваляючи свого центристського політичного суперника Карло Календу, який очолює невелику партію "Азіоне", котру ненавидять ультраправі та яка є активним прихильником переозброєння ЄС, пише Politico.

Мелоні заперечила, що розглядає можливість формального альянсу з Календою, навіть якщо квазіпідтримка дружнього до ЄС лідера є нагадуванням про її власну постійну підтримку блоку. Але в міру того, як тінь Трампа стає все більшою, межі цієї підтримки піддаються серйозним випробуванням, констатує видання.

"Якщо вона дійде до моменту, коли їй доведеться обирати між підтримкою і непідтримкою України, вона занадто віддана Україні, щоб відмовитися від неї, – вважає колишній посол НАТО Стефано Стефаніні. – Але вона намагатиметься уникнути будь-якого вибору – так довго, як тільки зможе".

Джерело: Politico