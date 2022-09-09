Презентовано новий iPhone. Три аргументи за покупку 14 Pro і три – на користь його попередника

Днями Apple офіційно анонсувала нову лінійку смартфонів: iPhone 14 і iPhone 14 Pro – у традиційному варіанті та варіантах Plus/Max . Але як завжди після конференції виникає запитання: а що насправді змінилося з минулого року? Чи варто доплачувати за нову модель? iPress знайшов три аргументи, чому варто брати нову модель, але стільки ж аргументів - на користь іPhone 13 Pro. Звісно, нині краще ці кошти витратити на щось важливе для фронту, тож ми наразі лише теоретизуємо.

Автор: Юрій Світлик

Яку б модель ви не розглядали відповідь завжди одна: все залежить від очікувань і вимог. Для когось обновки будуть настільки важливі, що вони вже чекають на продаж нової моделі. Для інших, однак, вони виявляться косметикою - і моделі річної чи дворічної давнини продовжуватимуть служити їм у наступні місяці. Тож розповідаємо про найважливіші відмінності між моделями iPhone Pro, які дебютують у 2021 та 2022 роках.

iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Екран 6,1-дюймовий OLED, 120 Гц, 2000 ніт, Dynamic Island 6,1-дюймовий OLED, 120 Гц, 1000 ніт Камери 48 МП основна, 12 МП надширококутна, 12 МП телезйомка з 3-кратним оптичним збільшенням Основна 12 МП, телекамера 12 МП, надширококутна 12 МП Варіанти оперативної пам'яті / пам'яті даних 6 ГБ + 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ 6 ГБ + 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ Акумулятор 3200 мАг 3095 мАг Кольори Фіолетовий, чорний, срібний, золотий Зелений, срібний, золотий, чорний, блакитний

Якщо уважно роздивитись технічні характеристики, то можна помітити, що головні відмінності у нас стосуються дисплею, де немає тепер виїмки, камер та ємності акумулятора. Ціна обох смартфонів починається від $999.

Вам слід купити iPhone 14 Pro, якщо…

1. Ви зачекалися екрану без вирізу і змін на Dynamic Island

Суть значних змін між iPhone 14 Pro і iPhone 13 Pro полягає в екрані. Хоча обидві моделі мають дисплеї LTPO OLED Super Retina XDR і технологію ProMotion 120Hz з однаковим розміром екрана 6,1 дюйма. Але нова модель, як і iPhone 14 Pro Max, має нову функцію, постійно увімкнений дисплей (Always-On display), який може регулювати частоту оновлення від 1 Гц до 120 Гц і змінює світло на екрані на світліше. Але ви все одно бачите фон і всі віджети. Водночас iPhone 13 Pro може працювати на частоті від 10 Гц до 120 Гц, що дозволяє новій моделі економити більше енергії.

Але, ймовірно, найбільшою зміною від iPhone 13 Pro до iPhone 14 Pro є новий інтерфейс екрану з виїмкою та блокуванням, із функціями Dynamic Island. Усуваючи розрив між віджетами на екрані блокування та сповіщеннями на головному екрані, новий Dynamic Island забезпечує легкий і оперативний доступ до елементів керування, поки ви все ще використовуєте інші програми, включаючи перемикачі музичного плеєра, індикатори мікрофона тощо.

Наприклад, ваш таймер з’являтиметься у верхній частині екрана, коли будете гортати Instagram, щоб ви точно знали, коли перевірити курку в духовці.

Замість того, щоб розбивати центр за допомогою виїмки, як на дисплеї iPhone 13 Pro , нова виїмка у формі таблетки видаляє трохи чорного простору та служить адаптивними живими віджетами.

2. Вам потрібен більший і кращий набір камер

Новий набір камер для iPhone 14 Pro дозволяє робити фотографії на великій відстані. Переходячи від 12-мегапіксельної основної ширококутної камери iPhone 13 Pro до 48-мегапіксельної основної ширококутної камери, більший сенсор забезпечує покращені знімки в умовах слабкого освітлення та кращий автофокус (особливо в режимі селфі), а також утримує фігури у фокусі, забезпечуючи деталізацію та яскравість. 48-мегапіксельна камера забезпечує кращий масштаб і працює в нічному режимі або в умовах слабкого освітлення, забезпечуючи чіткіше зображення навіть здалеку або в темних умовах. Не кажучи вже про те, що сенсор на 48 МП на 65% більший за основну камеру iPhone 13 Pro.

Разом із основною 48-мегапіксельною камерою 14 Pro оснащений надширококутним об’єктивом 12 Мп і телеоб’єктивом 12 Мп із можливістю 3-кратного збільшення. Новий датчик також додає опцію 2X телефото, яка фіксує деталі, різкість і експозицію з великої відстані.

Для відео iPhone 14 Pro має новий режим Action Mode, який допомагає зі стабілізацією, навіть коли ви перебуваєте в дії за камерою. Для всіх, хто знімає звичайні домашні фільми, режим Cinematic також покращений із ще більшою чіткістю та деталізацією між переходами.

3. Вам потрібен більший акумулятор

Обидва iPhone 14 Pro отримали більш ємні батареї - це факт. iPhone 14 Pro розрахований на до 23 годин відтворення відео, тоді як iPhone 13 Pro має лише 22 години відтворення відео. Хоча це лише на одну годину менше, ця година може змінити для вас все. Все таки 3200 мАч в iPhone 14 Pro - це дещо більше, ніж 3095 мАч в iPhone 13 Pro. До того ж ми знаємо, що за рік використання акумулятор може зменшити свою ємність.

Новий чіп A16 Bionic також ще належить протестувати, але ми очікуємо кращої ефективності та продуктивності на iPhone 14 Pro. Тому поки що цей параметр ми й не враховуємо при порівнянні.

Вас задовільнить iPhone 13 Pro, якщо…

1. Ви не прихильник нової естетики дизайну

Хоча нова система камер та більша батарея кращі для повсякденної роботи, це може означати, що iPhone 14 Pro громіздкий і навіть може бути незручним у використанні залежно від розміру вашої руки. Більша камера також займає більше місця на задній панелі телефону, що, можливо, зробить його менш зручним у задній кишені ваших штанів.

Нова виїмка у верхній частині екрана, функції Dynamic Island і постійно включений дисплей оцінять деякі користувачі, особливо ті, які полюбляють багатозадачність. Але вона може дратувати інших. Якщо вам просто не подобається зовнішній вигляд або ви не хочете звикати до нового макета, то можете пропустити надокучливу криву освоєння новинки та зупинитися на iPhone 13 Pro.

2. Вас все влаштовує у iPhone 13 Pro

Незважаючи на те, що iPhone 13 Pro не є найяскравішим представником смартфонів від Apple,все одно він ще є надійним телефоном з тих же причин, що й 14 Pro. У першу чергу це чудові параметри фотозйомки, такі як режим макрозйомки та Cinematic, хороший час автономної роботи та підтримка iOS 16, яка незабаром буде всім доступна. Насправді, якщо ви хочете позбавитися від клопоту з оновленням і перенесенням усіх ваших даних, вам, можливо, краще поки що залишитися з попередньою моделлю та подивитися, наскільки далеко iPhone 14 Pro справді просуватиметься в плані продаж.

3. Ви звикли купувати б/у iPhone

Зрозуміло, що за цією позицію впевнено перемагає iPhone 13 Pro. На вторинному ринку можна знайти цей смартфон за вельми привабливу ціну. В умовах війни і економічної кризи такий аргумент насправді важливіший.

Загалом, ‌iPhone 14 Pro‌ є досить значним оновленням ‌iPhone 13‌, з новими функціями та вдосконаленнями в кількох ключових областях. Ті користувачі ‌iPhone 13 Pro‌, які високо цінують можливості камери або просто люблять Dynamic Island, можуть виправдати оновлення до ‌iPhone 14 Pro‌. Але вибір тільки за вами.