Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл

Основними темами тижневого огляду подій фронту від Дональда Гілла, який опублікував Том Купер, є невдалі російські контратаки в Курській області та небезпечний провал українського фронту в районі Великої Новосілки на півдні Донеччини. Автор критикує "бездіяльність" українського Генштабу за цей провал, оскільки про певні проблеми цієї ділянки були відомі ще в червні цього року і було достатньо часу, щоб виправити ситуацію.

Вступ Тома Купера. Вибачте за мою мовчанку в останні кілька днів: як і протягом майже десятиліття, в цю пору року я дуже зайнятий своєю звичною роботою редактора та ілюстратора у видавництві Helion & Co. Наприклад, і між іншим, цією та другим томом цієї книги, до виходу яких залишилися "лічені дні/тижні", відповідно; а також кількома іншими проєктами, запланованими на початок 2025 року (як цей). Зрештою, дослідження ніколи не припиняються, завжди є "мільйон" оновлень і виправлень, люб'язно наданих багатьма з вас про різні битви цієї війни, і я повинен визнати: маючи "слабке місце" для тих, хто відсиджувався в окопах цього конфлікту і відстрілювався при кожній нагоді, я завжди прагну, щоб їхні історії також були записані.

Будьте певні, Дональд Гілл тим часом підготував свій огляд останнього тижня і він завжди дуже надійний і вчасний. Отже, давайте перейдемо до його історії.

Курська область. На тлі все нових і нових повідомлень з Москви, переважно про "оточення" і "знищення" "2000 українських бойовиків" чи то в Ольговському лісі, чи то на "Суджанській дузі" (залежить від часу доби, погоди або зусиль різних місцевих командирів зробити Пуддінга щасливим), можна з упевненістю стверджувати, що російський контрнаступ на цій ділянці є справжньою катастрофою. Так, "навіть" за російськими мірками. Можливо, ЗСУ втратили кілька сотень метрів тут чи там, але в цілому, їхній "рубіж" утримується. Головні причини полягають у тому, що "найкращі російські сили" – спецназ і ВДВ – просто недостатньо хороші, щоб перевершити українських "найкращих", а генерали ФСБ і російські збройні сили, тим часом, не мають майже ніякого уявлення про те, як вести маневрений бій. Як наслідок, багато полків ВДВ були розбиті під час штурму за останні 7-10 днів. Але це не має значення; за невеликим винятком, більшість росіян цілком задоволені все більш безглуздими заявами московських "тупоголових командирів".

Міст через річку Сейм у Карижі знову піддався бомбардуванню.

Бійці 36-ї бригади морської піхоти та 17-ї танкової бригади вбили 3 та взяли в полон 8 військовослужбовців 51-го полку ВДВ під час штурму біля Дарьїно. Український морський піхотинець повідомив, що 4000 росіян на 100 одиницях бронетехніки, всі з яких є морськими піхотинцями або військовослужбовцями ВДВ, зараз атакують Дарьїно. Вони змогли знищити чотири машини за допомогою ПТРК і безпілотників. Перевага чисельності (не слід забувати, що славні російські збройні сили сьогодні значною мірою копіюють вагнерівську тактику "навали зергів" штурмів Бахмута приблизно річної давнини) дозволила росії досягти, утримати і закріпитися в місті та захопити в полон кількох українських солдатів. Той самий солдат вважає, що дві російські бригади і дві російські дивізії незабаром розпочнуть масований і успішний наступ з боку Дарьїно.

Поки що ЗСУ регулярно проводять локальні контратаки. Наприклад, 425-й штурмовий батальйон атакував російські позиції на будь-якій доступній техніці. 17-та танкова бригада також працювала разом з 425-м в районі Новоіванівки.

З РСЗВ "Сівалка" ВM-8 українці випустили 80-мм термобаричні ракети на захід від Шептухівки.

Безпілотники зупинили російську атаку за 7 км на схід від Плохово. Відео наочне. На цій же дорозі був підбитий російський квадроцикл. Безпілотники 7-го окремого батальйону (приданого до 129-ї бригади) вночі виявили російський взвод і продовжували атакувати його вдень.

За 20 км від боїв у Курській області російське село було обстріляне ракетами Storm Shadow/SCALP, а розвідувальний безпілотник спостерігав за атакою. Ось вигляд з землі. Десять ракет було витрачено на те, що, як повідомлялося, було бункером, в результаті чого загинули офіцери та інший персонал.

Ще одна пара ракет Storm Shadow/SCALP, як повідомляється, пролетіла десь над Курськом.

Повідомлялося про ще одну українську ракетну атаку в Курській області.

Хоча заступнику командира батальйону 95-ї бригади 26 років, середній вік бійців його підрозділу – 40 років. Він розповів про передислокацію своєї бригади до Курської області та поточну ситуацію. Бригаду перекидали з однієї гарячої точки в іншу протягом всієї війни. Вони воювали в Торецьку, знаючи, що їх перекинуть до Курської області, і мали лише три дні на передислокацію та переоснащення. Вони оточили і захопили Малу Локню, потім захопили Погребки і зараз воюють в цьому районі, борючись із російськими зеками, ВДВ і морською піхотою. Українські атаки припинилися у вересні минулого року, коли росіяни зібрали достатньо військ і окопалися. Спочатку Starlink’и не працювали, доводилося покладатися на радіостанції. Згодом урядові Starlink’и запрацювали, але ті, що надавали волонтери, працювали не так часто. Заступник командира каже, що лінія фронту в їхньому секторі стабільна. В іншому інтерв'ю з командиром 95-ї бригади той розповів, що вони намагалися влаштувати засідку на цілу російську колону ще в 2022 році, але захисник, незнайомий з планом, підбив головну машину в колоні, і їм довелося докласти більше зусиль, щоб знищити їх. Враховуючи заяву про те, що їхня лінія фронту стабільна, і враховуючи їхню історію засідок великих підрозділів, це ще одне свідчення того, що проникнення росіян під Погребками пару тижнів тому було частиною їхнього оборонного плану, оскільки підрозділи, які проникали, були знищені.

Північна Харківщина. Насправді, повідомляти особливо нічого: дощ, сніг і багнюка сповільнили дії з обох боків.

На Глибоцькому напрямку росіяни обстрілюють українські позиції за 4 км від лінії фронту з РСЗВ. Будучи дешевшими і простішими у виробництві, разом з безпілотниками, реактивні системи залпового вогню поступово витісняють класичну артилерію у складі всрф.

Західна Луганщина. Після знищення двох штурмових груп, які намагалися увійти до Куп'янська 13-14 листопада, більша частина цього сектору цього тижня була статичною, але з'явилося повідомлення, що росіяни переправилися через річку Оскіл на човнах на північ від Дворічної.

росіяни зміцнювали свої позиції в Колісниківці під обстрілами.

Вони також просунулися в Копанки, але 3-я штурмова бригада ЗСУ витіснила їх звідти.

росіяни атакували по дорозі між Ямполівкою та Торським. Одній машині з екіпажем вдалося втекти. Інші машини були підбиті, а піхоту вистежували безпілотники. Відео не є особливо графічним, але на ньому видно одного солдата із закривавленим обличчям.

Сіверськ. російський безпілотник нібито виявив українську артилерійську установку в місті Сіверськ, після чого відбувся артилерійський обстріл. Також було завдано авіаудару.

Командир російської армії (і низка його підлеглих) був знятий з посади за те, що збрехав своєму керівництву про просування в Сіверському секторі, а потім розпочав дорогі штурми, які зазнали невдачі, намагаючись перетворити цю брехню на реальність.

російські атаки в цьому секторі були знищені трохи більше тижня тому.

Намагаючись швидко охопити територію під час штурму, росіяни використовували бронетехніку, мотоцикли, гольф-кари, скутери, а тепер і цивільні автомобілі "Лада". На відео не видно, щоб хтось із десантників одразу загинув або щоб машина підірвалася на міні.

Один український солдат стримує шістьох нападників.

Бахмут. Із зафіксованих російських авіаударів шість припали на Часів Яр, а 21 – на українські позиції вздовж каналу на південь від Часового Яру. При цьому росіяни поступово просуваються вглиб Часового Яру, а Україна скинула дві бомби на багатоповерховий будинок у центрі міста. росія продовжує повільно розширювати свої позиції через канал на північ від Часового Яру, а також розширила свої територіальні здобутки на схід від каналу, наблизившись до Григорівки.

На південь від Часів Яру вони все ще утримують плацдарм на перехресті доріг на захід від Іванівського, а авіаудари були спрямовані на те, щоб зірвати контратаки 24-ї української бригади в цьому секторі. Ще далі на південь вони прорвалися через Андріївку і вийшли до каналу на захід.

24-та бригада знищує російську техніку за допомогою безпілотників.

російські авіаудари по лісу на південь від Часового Яру (позначений на карті червоною 7-кутною зіркою).

M777 виявлена і пошкоджена "Ланцетом" за 7 км від фронту (позначений на карті).

Хоча це не був потужний артилерійський обстріл, але видно, що 93-тя бригада веде вогонь по росіянах на східному боці каналу (позначений на карті синьою 7-кутною зіркою).

Торецьк. Лише через кілька днів після того, як Україна зачистила південну частину Торецька і відтіснила росіян до центру міста, росіяни повернули собі більшу частину цієї території. У центрі росіянин біжить по даху, щоб скинути міну на українців в іншій частині будівлі. Обидві сторони активно використовують безпілотники.

Примітно: судячи з карт, опублікованих різними російськими військовими спостерігачами, а також деякими шанувальниками Пуддінга за кордоном, 12-та бригада НГУ "Азов", схоже, була виведена з Торецька. Принаймні, ніхто "там" про це більше не згадує.

Покровськ. На північному та західному напрямках цього тижня було стабільно. Так, 425-й штурмовий батальйон провів невелику контратаку, просунувшись на 600 метрів ціною "Бредлі". Неподалік "Птахи Мадяра" допомогли зупинити російську БМП за допомогою дистанційного мінування, а згодом знищили її.

Окупований росіянами будинок потрапляє під український авіаудар.

Українську бронетехніку атакують російські безпілотники. Результати невідомі.

російську систему ППО знищено безпілотником Switchblade 600.

російська артилерія, як і раніше, спричиняє близько 80% втрат серед українських військовослужбовців, за даними лікарів у медичних пунктах, але через нерівномірне постачання артилерійських боєприпасів українські солдати в деяких секторах кажуть, що їхні безпілотники спричиняють до 80% втрат серед росіян. Під час одного зіткнення за участю 38-ї бригади морської піхоти російські БТРи висадили 30 солдатів, і безпілотники знищили їх на місці. Інша російська хвиля висадила ще 30, і вони були знищені. Це тривало півдня, і в підсумку росіяни втратили понад 200 осіб в одній точці, що знову ж таки дуже нагадує те, що відбувалося в Бахмуті близько року тому. В іншому шестигодинному бою команда безпілотників вбила 132 росіянина. Поряд з 38-ю бригадою морської піхоти діють кілька незалежних батальйонів, які використовуються для заповнення прогалин в оборонних лініях. Відсутність єдиного командування (у вигляді дивізій і корпусів) призвела до проблем зі зв'язком. Наприклад, коли команди безпілотників фіксують теплові сигнали солдатів, яких вони не можуть чітко ідентифікувати як своїх чи ворожих. Щоб уникнути вогню по своїх, вони зв'язуються зі штабом своєї бригади, щоб дізнатися, чи не діють в цій місцевості дружні війська. Потім бригада зв'язується з сусідніми батальйонами, щоб з'ясувати цю інформацію. Це займає певний час, і якщо це штурмовий російський підрозділ, то він може дійти до українських позицій до того, як буде отримана відповідь. Теоретично, за умов об'єднаного командування, бригада могла б просто звернутися до штабу дивізії, який відстежував би всі ворожі операції. Команда безпілотників могла б отримати відповідь протягом кількох хвилин, достатньо часу, щоб знищити російську штурмову групу, якщо це була саме вона. Насправді, в умовах об'єднаного командування хороший дивізійний штаб проактивно інформував би свої бригади про дружні операції в секторі. Бригади могли б заздалегідь інформувати команди безпілотників, щоб вони вже знали, чи проводяться в цьому секторі дружні операції. Звісно, Генштабу це краще відомо, і тому, а також тому, що його "радянські генерали" (якщо використовувати найновіший і "найдружніший" опис) прагнуть тримати всіх майорів і полковників з великим бойовим досвідом подалі від своїх офісів у Києві – вони вирішили, що "дивізійна структура" буде "надто дорогою". Вони лише мають намір запровадити в організаційну структуру рівень корпусу.

Курахове. У той час як росія продовжує наступати, Україна відступає на захід.

Два тижні тому українські морські піхотинці з 35-ї бригади були кинуті на ліквідацію наслідків обстрілу в районі Новодмитрівки. Їхній безпілотник зафіксував авіаудар по Сонцівці.

Влучивши в ліс на південний захід від Трудового, росіяни пішли на штурм. Частина відео знята з точки зору російського танка, що атакує.

У Максиміанівці злетіла в повітря башта російського Т-90.

Повільний провал на південному сході. Ймовірна причина – відсутність самостійності у діях

Ще півроку тому південно-східний фронт був стабільним. Потім росіяни почали робити дуже невеликі успіхи на сході, і Україна не змогла провести жодних контратак, щоб відновити початкову оборону. (Деякі міста і села виділені як орієнтири). Більше того, близько чотирьох тижнів тому дислоковані там війська ЗСУ неодноразово повідомляли, що росіяни перекидають підкріплення на цю ділянку фронту. Однак ця частина України знаходиться настільки далеко від Києва, що там, у Генштабі, їх ніхто не чув...

Результатом є повільне руйнування лінії фронту між Великою Новосілкою і Вугледаром, з великою кількістю часу для спостереження, орієнтування, прийняття рішень і, завдяки тому, що сучасна російська армія – це фактично дезорганізований натовп під назвою "піхота" – для дій. Але не для "Генштабу": коли йдеться про південно-східне Запоріжжя і південну Донеччину, вони взагалі не можуть діяти ні розумно, ні швидко.

Можливо, український генеральний штаб знав про кризу, що насувалася, ще в червні. Але практично нічого не зробив. Він не забезпечив підрозділи, що оборонялися, додатковими боєприпасами, не замінив поранених і загиблих, не подбав про будівництво лінії оборони навколо Великої Новосілки, не завершив лінію, що тягнеться з північного заходу від цього населеного пункту до Курахового. Звісно, можна припустити, що Київ був надто зайнятий Покровськом, де росіяни використовували свій прорив в Очеретиному ще з квітня, або Курськом. Однак, також не можна уникнути висновку, що через вкрай поганий польовий зв'язок і, відповідно, вкрай погану координацію між підрозділами, росіяни дали Генштабу-У весь час світу, щоб "зробити щось", але він цього не зробив.

Коли є лише один командир, який приймає рішення для всіх секторів, важко звертати увагу на деталі "скрізь і всюди".

Спочатку дуже невеликі російські наступальні дії тривали, а в серпні вони почали набирати обертів, збільшуючи як швидкість, так і ширину просування.

Український генеральний штаб перекидав окремі батальйони, щоб залатати дірки на Покровському напрямку, але це не завадило росіянам просунутися на 10 км у серпні. Це лише зіграло на руку росіянам, оскільки зменшило кількість підкріплень, доступних для південного сектору. На той момент у 72-й бригаді було так мало особового складу, що кілометр оборонних рубежів часто утримувався лише десятком солдатів. Просте забезпечення 72-ї бригади поповненням і боєприпасами могло б запобігти багатьом територіальним втратам. Бригада, здатна контратакувати, могла б відновити фронт. Але цього не сталося.

У вересні Вугледар опинився під загрозою не лише зі сходу, росія почала наступати і на захід. Вугледар був захоплений, і росія розширила свої атаки до Рівнополя. У відповідь Україна відправила кілька бригад і багато окремих батальйонів, щоб заповнити прогалини. У них було мало часу, щоб сформувати оборону і скоординувати дії зі своїми сусідніми підрозділами. Коли один підрозділ був відкинутий назад, він змусив відступити сусідні підрозділи. Це, в свою чергу, змушувало відходити сусідні підрозділи.

Тепер зупинити обвал було б дуже важко. Це вимагало б іншого підходу з боку українського генштабу. Але український генеральний штаб не змінює свого підходу, навіть після неодноразових невдач, використовуючи ті ж самі процедури і доктрину.

За останній місяць росія просунулась на 12 км, або 3 000 метрів за тиждень. Для порівняння: у липні найшвидшими темпами просування на будь-якій ділянці фронту була Авдіївка, яка просувалася в середньому на 465 метрів на тиждень і це протягом 43 тижнів.

Ці "швидкі" російські просування зараз загрожують обороні Великої Новосілки зі сходу.

Ще раз: це був повільний крах, коли було достатньо часу, щоб спостерігати, зорієнтуватися, прийняти рішення і почати діяти. Однак, коли український генеральний штаб спостерігав за ситуацією в червні, він практично нічого не зробив. Вони продовжували спостерігати за ситуацією, але не переорієнтувалися з новим планом. Рішення, які вони приймали, ґрунтувалися на спостереженнях, які згодом були перекреслені подіями. А командири ЗСУ на цій ділянці мали надто мало військ, техніки та сміливості (або були надто дисципліновані), щоб зробити щось самостійно.

Розгортання лінії оборони триває. Багнюка і сніг можуть сповільнити просування росіян. Так само, як і вирівнювання ліній. Від Роздольного до Катеринівки і Зорі стоять 16 українських бригад і 14 самостійних або окремих батальйонів. В організованій обороні близько восьми бригад могли б захистити лінію від Роздольного до Зорі. Але ці два села – це фланги кишені, і їх потрібно утримувати, оскільки українські сили відтісняють назад або виводять з кишені.

Звісно, було б корисно почати реорганізацію і формування дивізій і корпусів, призначити їм досить невеликий фронт, щоб вони могли створити резерв для реагування на дії ворога, а також надати їм самостійність у діях. Але не хвилюйтеся, шановні читачі: цього не станеться, тому що Генштаб-У знає, як краще.

Велика Новосілка. Коли росія почала просуватися в цьому секторі, не було жодних місцевих резервів для укріплення лінії фронту, не кажучи вже про контратаку. Натомість, Генштаб-У латав лінію фронту з особливою ретельністю:

60-й батальйон був виведений зі складу 58-ї бригади, яка зараз перебуває на Вовчанському напрямку.

48-й батальйон прибув зі значно ближчої 123-ї бригади, до якої лише 20 км по прямій, але між ним та його материнською частиною знаходяться два дружні батальйони та дві бригади.

Бригада 160-го батальйону знаходиться у Сіверську.

3-й і 20-й батальйони Президентської бригади знаходяться всього в 10 км один від одного, але між ними стоїть інший батальйон, а потім інша бригада. Ще два батальйони бригади знаходяться на північ від Тернів (звісно, не взаємодіючи один з одним).

Головний підрозділ 204-го батальйону знаходиться в Часовому Яру.

Місце дислокації 16-го батальйону – поблизу Тернів.

85-й батальйон входить до складу 105-ї бригади, яка знаходиться на північ від Куп'янська.

Будь-який сержант, який має "кількарічний" досвід польових навчань і достатньо серйозно ставиться до своєї роботи, напевно знає: резерви мають бути достатньо близько, щоб вчасно реагувати на дії противника, незалежно від того, чи він зайняв оборону, чи контратакує. Якщо вони пересуваються через всю країну, це додає щонайменше пару днів на дорогу, коли години можуть мати вирішальне значення. Після прибуття підкріплення, його часто призначають до складу бригади, яка координує постачання та операції.

Але Головком і його Генштаб – такі гігантські фахівці, що не можуть перейматися такими питаннями. У них є лише дві повноцінні бригади в цьому секторі – підрозділ національної гвардії та підрозділ територіальної оборони, але немає ясності навіть щодо того, чи є вони базовими підрозділами, чи батальйони, кинуті їм на допомогу, повинні координувати свої дії самостійно. Дійсно, наразі немає жодних доказів того, що Головком і його Генштаб навіть намагаються здійснювати логістичну та оперативну координацію. Яким би не був план (якщо він був... що у випадку з цими двома випадками означає не що інше, як "певний"), він не працює.

Не дивно, що Великій Новосілці зараз загрожує небезпека захоплення зі сходу.

Звісно, 3-й батальйон Президентської бригади (так, єдиний батальйон) продовжує успішно відбивати атаки цілої російської дивізії (127-ї мотострілецької) з півдня. Однак на схід від неї погано екіпірований і навчений батальйон 123-ї бригади територіальної оборони – сам зліплений з елементів трьох різних батальйонів цієї частини (тому що сотні бійців 123-ї неодноразово протестували, коли їм повідомили, що їх збираються відправити в цей сектор, ще у вересні, а потім дезертирували, коли Генштаб не відреагував) – постійно відтісняють назад. В результаті, 3-й батальйон зараз знаходиться на шляху до виходу з оточення.

Невелика російська штурмова група прорвалася у Велику Новосілку.

Запоріжжя. Українська авіація влучила в російську траншею. В окупованому Бердянську було чути вибухи.

Крим. На аеродромах Новофедорівка та Саки зафіксовано вибухи.

Джерело, джерело та ще джерело