Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен

Трохи із запізненням даємо підсумки минулого тижня від відомого дослідника війни Філліпса О’Брайена. Він вважає, що росія не спроможна провести повторно масований наступ. І тим більше захопити Київ. Адже російські сили не здатні адаптуватися на полі бою та застосовувати отриманий досвід для великих загальновійськових операцій. Не в останню чергу через проблеми з логістикою в росіян. Поточна адаптація "людських хвиль" є саморуйнівною і з браком ув’язнених сама собою завершиться. Тому експерт оптимістично настроєний щодо здатності України, яка отримує більше озброєнь та проводить навчання підрозділів, протистояти російському наступу. Весь той шквал матеріалів про нагромаджену "потугу" російської армії автор вважає частиною кампанії тих (читай – посіпак кремля), хто хоче змусити Україну на невигідну угоду з путіним. Один із таких прикладів – попередня стаття з Washington Post.

Минулий тиждень був цікавим з точки зору контрастів у висвітленні подій і ще раз підкреслив, з якою легкістю певний наратив про війну може швидко поширитися та навіть почати впливати на дебати і, можливо, на політику. Контраст був у тому, як розуміти очевидну активізацію російських наступальних військових операцій, насамперед навколо Бахмута і Вугледара.

Масований наступ росії неможливий. Інформаційним вкидом України скористалися прокремлівські сили, що намагаються примусити Київ до переговорів

Одна з історій, яка, здавалося, мала успіх, стосувалася того, що росіяни буцімто зібрали величезні сили не лише нещодавно навчених вояк, а й танки та літаки, і що вони готові завдати нищівного удару по українських військах. Ця стаття у Foreign Policy, можливо, була найбільш екстремальним прикладом. росіяни нібито зібрали 1800 танків, 700 літаків і сотні тисяч нових солдатів. Україна, з іншого боку, не має достатньо сил, і російський наступ розпочався би задовго до того, як прибули б обіцяні танки від країн НАТО.

Стаття розлетілася як гарячі пиріжки, коли з'явилося все більше і більше тривожних повідомлень. Незабаром Telegraf підняв цифру з 1800 до 2000 російських танків, готових до удару, і заговорив про "величезне вторгнення" на Донбас.

Газета New York Times навіть опублікувала карту, на якій росіяни здійснюють оточення загальновійськовими силами (таке, яке вони явно не змогли здійснити досі у цій війні). На цій мапі росіяни мали б просуватися швидше і далі, ніж просувалися з березня.

Все це виглядало вкрай тривожно, і у більшості своїй суперечило усьому, що відбувалося протягом останнього року. російські просування, коли вони успішні, є поступовими, їхні втрати в танках і літаках при зіткненні з українцями є надзвичайно високими (особливо для танків), і поки що ми не бачимо жодних ознак успішних загальновійськових російських бойових дій, які б дозволили зробити такий дивовижний перелом у ході війни.

Ба більше, (і я знаю, що це мій постійний особистий "таракан") ніхто не потрудився проаналізувати, як саме буде постачатися така величезна кількість техніки. І знову логістика програла страшним ордам російських танків, що мчать вперед у народній уяві.

Все, що можу сказати: я не бачу жодних ознак того, що росіяни могли б спробувати здійснити такий масштабний прорив із використанням бронетехніки. Я не бачу, як вони можуть це забезпечити, я не бачу жодних ознак того, що їхня армія знає, як це здійснити, і я не бачу, як українці можуть бути захоплені зненацька, якщо росіяни спробують це зробити.

По-перше, логістика. Великі російські склади все ще розташовані за межами досяжності HIMARS’ів. Нагадування про те, як це працює, можна знайти у цій чудовій гілці.

Це означає, що поблизу фронту росіяни мають покладатися на невеликі, розкидані склади і постійне постачання вантажівками, що курсують з великих складів далеко за лінією фронту. Забезпечення прориву за таких умов стало б випробуванням для найефективнішої армії у світі з великою кількістю сучасних вантажівок, бензовозів, причепів тощо. російська армія не є такою. Однією з причин, чому ми не бачили жодного російського прикладу такого постачання (і лише один український, якщо на те пішло), є те, що в цій війні дуже складно просувати постачання вперед. Танки, БТРи тощо жеруть паливо і боєприпаси. Якщо ви не можете постійно постачати їх військам при наступі, вони перестануть рухатися, і в такому випадку стануть тягарем, а не опорою. Отже, вам потрібно мати великий парк вантажівок поблизу точки прориву, щоб вирушити в дорогу з усіма цими сотнями, а то й тисячами танків. Цього не станеться.

По-друге, великий загальновійськовий наступ є надзвичайно складним і вимагає проведення складних операцій найвищого порядку. Хіба це для російських військ? От хоч би найяскравіший приклад цього тижня, російський наступ під Вугледаром, показує, що навіть деякі з тих, що вважаються найкращими російськими підрозділами, не здатні виконувати складні операції. За повідомленнями, ці підрозділи були одними з найкраще підготовлених і оснащених вуросійській армії.

Насправді, і я буду говорити про це у другій частині, російська військова адаптація, яку ми спостерігаємо, явно не пов'язана з проведенням бронетанкових проривів і сучасних загальновійськових наступів.

По-третє, ідея, що українці знову можуть бути розгромлені масованим, добре спланованим російським наступом, здається малоймовірною, адже очевидно, що Україна майже весь цей час отримує високоякісну американську розвідувальну інформацію. Якби росія якимось чином змогла розгорнути 1 800 танків на фронті для великого наступу, США точно знали б, де вони знаходяться. Минулого тижня у Washington Post вийшла стаття про тісний обмін розвідданими між Сполученими Штатами та Україною, який, як відомо, відбувається ще з минулої весни.

США були б здатні виявити будь-яке велике скупчення такого типу і швидко передати цю інформацію українцям. Несподіванок не буде: дійсно, якби росіяни масово використовували техніку для великого наступу, українці, швидше за все, завдали б все більше і більше ударів по "Вугледару".

Тож ідея про якийсь масивний російський механізований наступ, яка поширилася минулого тижня як лісова пожежа, має мало підстав, щоб її розглядати. Українці, які, схоже, підживлювали цю історію (анонімно) на початку тижня, також, здається, зрозуміли, що ця історія не приносить їм користі (і, дійсно, не принесла). Насправді, розповіді про зростання російської могутності стали саме тим, за що миттєво вхопилися ті, хто хоче змусити Україну укласти невигідну мирну угоду, щоб довести свою точку зору. New York Times опублікувала низку статей, в яких стверджувалося, що росія зараз у кращій формі для перемоги у війні, в тому числі і через це жахливо хибне розуміння її військової могутності.

Однак найбільш екстраординарний приклад недосвідченого бачення російської сили опублікував Едвард Люттвак.

Він припускає, що великий російський наступ з білорусі принесе перемогу. Звичайно, Люттвак не пояснює, як росіяни могли б здійснити його так, щоб українці не знали про наступ, і як російські сили виправили б свої очевидні попередні недоліки у загальновійськових операціях тощо. Це знову ж таки залишило би росіян розтягнутими вздовж надзвичайно довгого, взаємно непідтримуваного фронту, у той час як українці мали б перевагу внутрішніх ліній і чудову розвідку. Чесно кажучи, подібні статті є радше ознакою того, наскільки мало люди, які претендують на роль експертів, розуміються на війні.

Так чи інакше, коли українцям стало зрозуміло, що вони фактично підтримують тих, хто виступає за тиск на Київ аби змусити його погодитися на поганий мир, вони змінили свій наратив. Минулої суботи вразило, як усі офіційні заяви протистояли анонімним брифінгам. У мене було два твіти на цю тему: заява Залужного про те, що українцям вдалося відбити попередньо втрачені позиції на окремих ділянках, та заява українського ГУР, що росії бракує сил, аби повторити масований наступ для захоплення Києва.

Ознак військового навчання немає. Не людські хвилі, а жертвоприношення

Багато йшлося про те, що російські військові вчаться, і про те, що це буде важливо для будь-якого великого наступу. Заступник міністра оборони США згадав про це на публічному форумі минулого тижня.

Безумовно, російська армія демонструє ознаки адаптації, хоча я не хотів би називати це глибоким навчанням. По суті, нездатність їхньої бронетехніки проводити наступальні операції, на які багато хто очікував до війни, і нездатність російських вкс контролювати небо над полем бою змусили росіян адаптуватися, використовуючи важкі піхотні атаки для поступового просування навколо Бахмута. Можливо, найкращий опис цієї адаптації міститься у щойно написаному Лоуренсом Фрідманом блозі.

Він описує процес, який є не "людською хвилею", а більше схожий на людські жертвоприношення. Бідолашних військових виштовхують вперед на бійню, де вони сподіваються виявити українські позиції, щоб наступні російські військові, краще підготовлені, забезпечені та мотивовані, могли використати цю інформацію для просування вперед.

Гадаю, це можна назвати певною мірою навчанням, оскільки це більш нова тактика, спрямована на досягнення мети. Хоча я б сказав, що до навчання ще далеко, оскільки вона не дає росіянам стратегічної переваги і фактично призводить до такого стрімкого зростання втрат, що, як можна сподіватися, прискорює їхню загальну поразку.

Такий жертовний спосіб використання своїх солдатів, багато з яких були добровольцями з числа засуджених, вже втрачає популярність. російські в'язні, які чули про долю своїх побратимів, що погодилися брати участь у бойових діях, перестали йти добровольцями.

Отже, вже зараз постачання тих, хто може бути використаний у такий спосіб, демонструє дефіцит. Це не буде успішною довгостроковою адаптацією, якщо росіяни не зможуть забезпечити постійне постачання в’язнів-жертв для подібних атак. Якщо новини про такі реалії вже дійшли навіть до російських в'язниць, то навряд чи росіяни зможуть використовувати цю тактику з регулярними військами.

По-друге, все це, схоже, призводить до величезних втрат з боку росії за мізерних здобутків. Останні два тижні ми стали свідками величезних російських втрат, які можна порівняти лише з початком війни.

Це не життєздатний спосіб ведення війни в майбутньому. Хоча це не означає, що росія не використовуватиме його ще певний час. Частково тому, що це єдиний спосіб, який, схоже, спрацював. Хоча, на мою думку, він спрацював у саморуйнівний спосіб.

Так, ми бачили певну російську тактичну адаптацію на полі бою, і вона призвела до нового способу здобуття додаткових територіальних переваг, але особисто я не хотів би називати це значним військовим досвідом/навчанням.

Фактично, це вказує на те, що цей російський масований наступ насправді є прискоренням темпів того, що вони робили протягом останніх кількох тижнів і місяців. Вони, безумовно, мають велику кількість військ, хоча їхня підготовка залишається під питанням. Я повністю згоден з аналізом ISW про демонстрацію поганої підготовки російських мобілізованих на прикладі наступу на Вугледар.

Допоки Україна має достатньо боєприпасів (що завжди є ключовим фактором), ці масовані російські наступи можна буде стримувати. Дійсно, якщо припустити, що Україна має достатньо боєприпасів, то краще, щоб росіяни витрачали свої ресурси у такий марнотратний спосіб. Для українців було б гірше, якби росіяни розумно накопичували свої ресурси.

Принаймні, це мій погляд на те, що відбувається. Знаю: те, що я хочу сказати, відрізняється від багатьох інших думок, але я лише намагаюся передати своє сприйняття цієї війни. Одна річ, яка мене вразила, – це панічні репортажі та реакції, які, здається, час від часу каскадом повторюються. Я просто не відчуваю особливого захвату від якогось бою чи якогось міста. Таке розуміння війни, що ґрунтується на подіях, не відтворює суті. Війна – це коли одна сторона формує сильніші та кращі сили і використовує їх для того, щоб перешкодити іншій зробити те ж саме. Те, що ми бачимо з боку росії, – це зосереджений на боях спосіб ведення війни, який насправді не завдає шкоди здатності України боротися. Доки вони не змінять цього, я не впевнений, що ми побачимо значне набуття військового досвіду.

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