Проєкт "росія". План Кремля з підриву демократії в США та у світі – Дейв Трой

Журналіст-розслідувач з США Дейв Трой вважає, що обрання Трампа і "становлення" Маска як "співправителя" є військовою операцією Кремля для дестабілізації США зсередини. Все це робиться для встановлення наднаціональної автократії у світі на чолі з "пресвятим" путіним. Це дещо може пояснити загадкову купівлю британського видання Observer невідомими "енергетичними баронами", а також підтримку спікера Палати Представників США Майка Джонсона з боку певних росіян, які до цього допомагали російській шпигунці Марії Бутіній в США. Що ж, січень 2025 року покаже на що здатні кремлівські агенти у Вашингтоні. Щодо автора, то його читають такі відомі нам аналітики, науковці та експерти як Пекка Калліоніемі, Едвард Хантер Крісті, Філліпс О’Брайен, Ольга Лаутмен, Андерс Аслунд та багато інших.

Кремлівський "Проєкт росія" є потужною основою для мобілізації неліберальних сил проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і він майже невідомий західним аналітикам.

Кремль веде тотальну війну із Заходом, але ми здебільшого ігноруємо загрозу. (Фото: Фредерік Легран – COMEO та Геворг Казарян)

Ви чули про "Проєкт 2025", але є ще один план, який може бути навіть важливіший для розуміння нинішнього наступу на західні демократії.

У своїй новій колонці "Широкий кут" для The Washington Spectator я описую загрозу, яку становить проєкт "росія", що він означає для Сполучених Штатів, демократій і долара, і, що особливо важливо, чому ми, можливо, не зможемо йому протистояти. Якщо ми не будемо діяти негайно, ми можемо побачити, як плани путіна щодо "наднаціональної автократії" розвиваються дуже швидко – з Ілоном Маском, який фактично виконує роль короля Америки.

Це звучить дивно і неймовірно. Але витратьте хвилинку, щоб дізнатися про проєкт "росія", і я думаю, ви побачите, що він становить активну загрозу. Західний шовінізм просто засліпив нас, не помітивши дуже розумної атаки з боку вперто наполегливого альтернативного світогляду.

Отже, між 2005 і 2010 роками серед високопосадовців російського уряду та інших впливових лідерів думок поширювався набір книг під назвою "Проєкт росія". У книгах пропонувалася детальна програма духовної війни проти західних демократій, кульмінацією якої мав стати "контрольований глобальний колапс" і створення "наднаціональної" держави на чолі з пресвятим князем, який "найкраще розуміє світ". Описаний план – це, зрештою, програма підкорення світу, який також буде об'єднаний в єдиній релігії.

Все це може здатися фантастичним або навіть абсурдним. Але план "Проєкт росія" дуже близько відповідає тому, що відбувається зараз, і був пов'язаний з групами, що діють від імені ФСБ, російського агентства безпеки. Варто розглянути, яким чином цей план також відображає точку перелому, з якою ми зараз стикаємося в Сполучених Штатах.

Походження "Проєкту росія". ФСБ, Якунін та інші

Серія "Проєкт росія" спочатку публікувалася анонімно, але в 2010 році російські блогери приписували її авторство в першу чергу Юрію Шалиганову, чоловікові 1967 року народження, який, за чутками, пов'язаний з ФСБ. Він також пов'язаний з російським інститутом стратегічної безпеки.

Книги були опубліковані одним з найбільших видавництв країни "ЕКСМО", яке, як вважають, було створено на замовлення Кремля, а також, можливо, пов'язане з приятелем путіна Володимиром Якуніним. Серія стала відомим бестселером з аудиторією щонайменше 3 мільйони читачів.

У книгах стверджується, що демократії не працюють і не можуть бути врятовані. Вони стверджують, що демократії обов'язково занепадають, і що росія є морально вищою. Ця моральна перевага інтерпретується так, що всі демократії є природними ворогами, з якими треба боротися. Ця боротьба обов'язково призведе до контрольованого глобального колапсу, після якого може бути створена нова наднаціональна держава під керівництвом освіченої еліти.

Дисфункція демократій. І знов "великі ідеї"

Проєкт "росія" вкорінює свою зневагу до демократії в концепції занепаду. Демократія розглядається як нерозривно пов'язана з капіталізмом і матеріалістичними бажаннями. Мовляв, західна толерантність до гомосексуалізму зумовлена безбожним бажанням продавати все більше споживчих товарів. Комунізм, оскільки він також безбожний, призвів до матеріалізму. Автори пропонують нову модель – не капіталізм і не комунізм – засновану на "великій ідеї" універсальної релігії. Озброївшись цим моральним щитом, вони мають намір перемогти будь-якого ворога.

Американська демократія, мовляв, особливо нещира, бо нею легко маніпулювати, а могутні еліти обсипають наші інституції фальшивим шпоном вагомості та важливості. Тим часом, кажуть вони, виборці поводяться як діти, якими легко маніпулювати, і не мають достатньої інформації, освіти чи досвіду в певній галузі, щоб впливати на питання національного лідерства. У той час як демократія фокусується на постійній зміні лідерів (що зображується як ознака слабкості), проєкт "росія" цінує силу і безперервність лідерства. путін зображений як наступна ланка в ланцюзі, що забезпечує спадкоємність від радянської росії до майбутнього.

У книгах також цитується улюблений троп путіна – "золотий мільярд", який передбачає, що США і Європа несправедливо панують над рештою світу, представляючи лише частину його населення і споживаючи основну частину його ресурсів. Проєкт "росія" запитує: "Що робитиме решта населення світу? Жити на ресурсах Марса?"

Заклик до краху. Розкол суспільства через унікальність росії

У книгах міститься прямий заклик до краху існуючого порядку. Автори вважають, що Сполучені Штати приречені на провал через їхню залежність від "друкування грошей" або гегемонії долара. Навіть якщо повного краху може бути важко досягти, вони можуть отримати вигоду від будь-якої часткової дестабілізації, яку вони можуть викликати.

"Ми вважаємо, що настає новий етап у розвитку людського суспільства. Все впаде – і Європа, і Америка, і долар США. Це питання часу. До речі, якщо впаде долар, то за ним впаде і старий світовий порядок" - Юрій Шалиганов (автор "Проєкту росія").

Таким чином, російська програма гібридної війни зосереджена на критиці демократії, розколі суспільства та просуванні унікальної ролі росії у світі. Це, на їхню думку, призведе до падіння глобальної доларової системи.

Захоплення президентства в США путіним через його ставлеників Дональда Трампа та Ілона Маска дає унікальну можливість прискорити дестабілізацію. 20 січня 2025 року ми зіткнемося зі шквалом хаотичних атак, включаючи потенційний дефолт США, руйнівні нові тарифи, масові звільнення федеральних службовців і катастрофічне скорочення бюджету. Їх головна мета, долар, буде атакований з усіх боків.

На жаль, у Сполучених Штатах є природний електорат для прискореного порядку денного путіна. Ілон Маск згадував концепцію "банкрутства Америки" не менше 25 разів з березня 2024 року і вісім разів лише в листопаді.

Окрім Маска та його колег по DOGE, Вівек Рамасвамі та Марджорі Тейлор Грін (R-GA), Рон Пол, Гері Норт, Томас Массі (R-KY) та сенатор Синтія Ламміс (R-WY) висловилися на підтримку ліквідації Федерального резерву та виступають за нові валютні моделі, зокрема криптовалюти.

Спікер Палати представників Майк Джонсон (R-LA) має зв'язки з енергетичною компанією American Ethane і підтримується Костянтином Ніколаєвим, другом путіна і найбільшим акціонером American Ethane. Проєкт "росія" був частково написаний Михайлом Юр'євим, ще одним великим акціонером American Ethane. Ніколаєв також надавав підтримку відомій російській шпигунці Марії Бутіній.

Наднаціональна автократія. На чолі з путіним, Маском, Сі Цзіньпінем

Після дестабілізації долара неможливо передбачити, куди воно може нас завести. Але ми знаємо, що Кремль розглядає це як можливість встановити свого роду "наднаціональну автократію". Інший спосіб описати це можна було б як "монархію" в глобальному масштабі, де путін фактично є "королем світу"

Таке бачення путіна як "пресвятого принца", звісно, є бажаним. росія багато в чому слабка, і їй потрібно узгодити свої глобальні амбіції з геополітичними фактами. Сі Цзіньпін всіляко підтримує зусилля росії, принаймні допоки він вважає, що Китай може отримати вигоду від цього глобального перерозподілу. Ілон Маск, схоже, є контактною особою путіна в США і робить все можливе, щоб прискорити дестабілізацію. Ми можемо уявити собі автократію на чолі з путіним, Сі, Маском і жменькою їхніх довірених поплічників.

Дизайн Кремля обов'язково залежить від прийняття єдиної світової системи вірувань або релігії. Очікується синкретична, гностична суміш, заснована на ієрархії – російська православна церква в основі, та інші релігійні угруповання, яким надається прихильність на основі продемонстрованої вірності. Але "велика ідея", якою, на їхню думку, вони володіють, полягає в тому, що система релігійних вірувань неодмінно заснує путінську наддержаву на певній моралі, таким чином озброївши її для перемоги над безбожною демократією і комунізмом.

Кислотний тест. Що потрібно робити?

Кислотний тест настане в першій половині 2025 року, коли цей порядок денний, найімовірніше, розгорнеться. Американська громадськість вперше отримає шанс побачити в деталях, за що саме вона проголосувала. Конгрес повинен вирішити, чи погодитися на це і все це під час реакції на серію атак, кожна з яких жахливіша за попередню. Ми не знатимемо, що нас вразило.

Ми також не дізнаємося, чи можна проштовхнути катастрофічних, пов'язаних з Кремлем номінантів Дональда Трампа в якості кадрових призначень, і чи залишилася у нас хоч якась імунна система, щоб боротися з цією інфекцією.

Я міг би запропонувати використати наші інституції, щоб зупинити цю атаку. Однак я сумніваюся, що це можливо, тому що я сумніваюся, що наші інституції можуть зрозуміти і відреагувати на езотеричну природу цієї загрози. Етично правильно зараз – підготуватися до удару, сподіватися, що громадськість прокинеться, а потім спробувати захистити наші американські цінності, коли ми будуватимемо те, що може статися далі.

Звісно, путін може не досягти успіху в реалізації свого бачення, але він і його союзники можуть завдати неймовірної, незворотної шкоди в своєму прагненні до цього.

Якщо нам вдасться відповісти на цю атаку, ми повинні негайно взятися за розробку позитивного бачення майбутнього демократії, яке зможе пережити загрозу, що виникає через "Проєкт росія". Навіть незважаючи на те, що багато його тверджень є неправдивими і зробленими недобросовісно, вони є потужною основою для мобілізації більшості населення світу проти демократії. Поки ми не зможемо запропонувати потужний контрнаратив, слід очікувати, що ця атака триватиме до кінця.

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Про автора: Дейв Трой – журналіст-розслідувач, який займається викриттям загроз демократії. Його досвід роботи технологом та інтерес до вивчення екстремізму в Інтернеті дає йому унікальну можливість бачити ситуацію зсередини. Його роботи були представлені в нью-йоркському музеї МоМА, і він є стипендіатом програми Future Frontlines Фонду "Нова Америка". Дейв регулярно пише про інформаційну війну, історію та політику. Він є ведучим подкасту Dave Troy Presents і регулярно виступає на конференціях з питань дезінформації, екстремізму та інформаційної війни.

Джерело: The Washington Spectator