Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу

Протягом трьох днів увага всіх міжнародних ЗМІ, експертів та політиків була прикута до візиту глави КНР Сі Цзіньпіня до москви. Обидва президенти демонстрували дружбу "без обмежень", навіки, і для того, щоб посунути США зі світової сцени. Не оминули і питання України, в якому дуже хочуть, щоб всі враховували "їхні законні безпекові інтереси". Експерти побачили у візиті фактично повне домінування Китаю над росією, з огляду на оголошені путіним "пропозиції" тісної співпраці. А також слабкість Заходу, який дозволяє КНР постачати рф зброю для застосування у війні проти України, при цьому гальмуючи свої темпи озброєння Києва. Деталі – в огляді світової преси.

Стратегічний роман Сі і Пу та "новий світовий порядок". Взаємодовіра глибшає?

Глава КНР Сі Цзіньпінь і президент росії путін оголосили плани посилити китайсько-російське політичне та економічне співробітництво в наступні роки. Це, на думку Washington Post, ні що інше як потужне послання Заходу щодо їхньої рішучості протистояти глобальному домінуванню США.

Подібної думки дотримується і Wall Street Journal, якf пише, що оголошене поглиблення політичних і економічних зв'язків між двома країнами та саміт засвідчив спільну зацікавленість у боротьбі зі світовим порядком, який очолюють США та їхні демократичні союзники. Видання цитує Сі Цзіньпіня, котрий зазначив, що "політична взаємодовіра глибшає" між москвою та Пекіном, а "спільні інтереси примножуються".

Як наголошує Washington Post, на фоні залів кремля, які забезпечували ауру помпезності та урочистості, попри потворне тло путінської війни в Україні, Сі Цзіньпінь назвав свій візит "новою главою" у зміцненні відносин між Пекіном і москвою. А Wall Street Journal зазначає, що з моменту, коли Сі Цзіньпінь очолив КНР у 2012 році, він зустрічався з російським диктатором 40 разів. І наразі Сі і путін розпалюють "стратегічний роман" в рф.

WP акцентує, що путін назвав Сі своїм "дорогим другом" і заявив, що відносини між росією і Китаєм досягли "найвищої точки за всю історію наших двох країн". Він сказав, що переговори пройшли в "теплій, товариській і конструктивній атмосфері" і були успішними. У відповідь, Сі наприкінці візиту заявив, що "наближаються зміни, яких не було 100 років. Коли ми разом, ми є рушіями цих змін", мабуть, натякаючи на їхню спробу кинути виклик глобальному лідерству США у світі. На що путін відповів: "Я згоден".

Washington Post також звертає увагу, що в Китаї московський саміт був представлений як частина сміливої ініціативи зі створення "нового світового порядку", і Сі запросив путіна відвідати КНР цього року, сигналізуючи про те, що їхня найбільш рішуча спільна позиція проти Заходу тільки починається.

Водночас, як відзначає WSJ, попри заяви Китаю і росії, що їхнє партнерство не має "конфронтаційного характеру і не спрямоване проти третіх країн", вони також закликали до "прискорення процесу встановлення багатополярного світового порядку".

Натомість німецьке видання Welt нагадує, що незадовго до вторгнення в Україну Сі Цзіньпін і путін все ще виглядали як автократи на рівних. Наразі ж росію понизили до рівня молодшого партнера і прохача Пекіна. "Все, що потрібно було робити Сі, – це зберігати холоднокровність, поки путін потрапляв у його пастку", – йдеться у публікації.

Війна в Україні. Китай приєднався до брехливого цинізму росії

Не оминули путін і Сі і питання російської війни з Україною. Як зазначає Washington Post, Сі заявив, що Китай займає неупереджену позицію щодо конфлікту та виступає за мир і діалог, неухильно керуючись цілями і принципами Статуту ООН.

Лідери зазначили, що для розв'язання війни "необхідно поважати законні інтереси безпеки всіх країн". Вони закликали припинити "всі кроки, які ведуть до напруженості й затягування бойових дій, щоб запобігти погіршенню кризи або навіть виходу її з-під контролю", що, як видається, є непрямим натяком на постачання зброї НАТО Києву.

Сі заявив, що Китай і росія продовжуватимуть "рішуче відстоювати фундаментальні норми міжнародних відносин, засновані на цілях і принципах Статуту ООН" – заява, яка ігнорує той факт, підкреслює Washington Post, що російське вторгнення і окупація українських земель порушують основні засади Статуту.

Європейська редакція Politico не вважає дивним те, що Пекін не згадав у заяві про надання військової підтримки москві, незважаючи на нещодавній фактаж, що китайські компанії намагаються відправляти зброю до росії. Йдеться про прямі поставки китайських штурмових гвинтівок, а також безпілотників і бронежилетів через Туреччину та ОАЕ. Як слушно зазначає Politico, Сі також не виступив проти використання ядерної загрози, всупереч заклику, який він зробив під час зустрічі з європейськими лідерами, як-от канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Своєю чергою колишній радник з питань національної безпеки США Герберт МакМастер ще на початку тижня передбачив, що в найближчі дні і тижні з'явиться більше доказів того, що Китай допомагає росії у її вторгненні в Україну. Він заявив, що минулотижнева промова президента КНР Сі Цзіньпіна на Народних зборах, в якій він сказав, що комуністична партія повинна перетворити китайську армію "на велику сталеву стіну, яка ефективно захищатиме національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку" була "по суті підготовкою китайського народу до війни".

Водночас Джозеф Боско, який працював у Китаї від Міноборони США та служив у Пентагоні в часи, коли путін вторгся у Грузію, в своїй колонці для видання Hill констатує, що Пекін вже значно пом'якшив вплив західних санкцій на росію, збільшивши закупівлю російської нафти і газу на порядки. Як зазначає військовий аналітик, Вашингтон та інші столиці потурають поставкам Китаєм стрілецької зброї і технологій подвійного призначення, які можуть бути інтегровані у військовий арсенал рф. "Ці добровільні недогляди і навмисне повільне надання Києву більш потужних систем озброєнь непростимо затягують війну і страждання України", – звинувачує Захід Джозеф Боско.

"Це також збільшує потенційний відтік західних озброєнь, ресурсів і уваги з Індо-Тихоокеанського регіону, де Китай чекає можливості накинутися на Тайвань, Японію та інших американських союзників і партнерів. Відповідь на цей виклик, однак, полягає не в тому, щоб позбавити Україну всього, що їй потрібно, так швидко, як вона цього потребує, для перемоги над росією. Замість цього, адміністрація Байдена повинна чітко і офіційно заявити про те, що президент недбало сказав чотири рази – що Сполучені Штати безпосередньо прийдуть на захист Тайваню. Відмова від багаторічної політики стратегічної невизначеності – це найбезпечніший спосіб стримати агресію Китаю", – пише експерт. "Якби Гітлер і Муссоліні – і путін – знали, яка доля на них чекає, вони цілком могли б приборкати свої агресивні пориви. Сі ще має час, щоб засвоїти цей урок, якщо рішучий Захід буде готовий його викласти", – сподівається він.

Реакція Заходу. путін злив росію Китаю, але що робитиме Сі з новим придбанням

Реакція Заходу на візит Сі до москви була цілком очікуваною, у тому числі щодо "мирних" пропозицій Пекіна. Wall Street Journal цитує речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, який заявив, що Китай "повторює російську пропаганду" про причини конфлікту, і що адміністрація не вважає, що зустрічі між двома лідерами суттєво вплинули на плани путіна щодо війни.

"Я не думаю, що сьогоднішня зустріч дає нам великі сподівання на те, що війна закінчиться найближчим часом", – зазначив Кірбі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен додав до цього, що візит Сі до росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, свідчить про те, що Китай не відчуває відповідальності з приводу притягнення кремля за воєнні злочини, скоєні в Україні. На думку Блінкена, замість того, щоб хоча б засудити їх, КНР забезпечує дипломатичне прикриття для росії, щоб вона продовжувала скоювати ті самі злочини.

Wall Street Journal цитує також дослідника Китаю і заступника директора Центру східних досліджень з Варшави Якуба Якобовського, який вважає візит Сі "величезною демонстрацією російсько-китайської дружби, яка надає легітимності путіну". Китай вбачає путіна "важливим активом, якого він не хоче втрачати".

На думку CNN, візит став демонстрацією єдності, яка посилила побоювання Заходу, що Пекін забезпечить прикриття для війни росії в Україні.

"Вони хотіли б змінити правила гри, – цитує CNN Джона Кірбі. – І вважають відносини взаємовигідними. Вони, по суті, намагаються використати один одного, щоб кинути виклик лідерству США і Заходу – особливо в Європі, але також і в інших частинах світу".

Водночас Ян Чонг, політолог із Національного університету Сінгапуру (NUS) звернув увагу читачів Deutsche Welle, що після успішного посередництва в угоді між Іраном і Саудівською Аравією щодо встановлення дипломатичних відносин, подальша консолідації двосторонніх зв’язків з росією працює на створення іміджу Китаю, ніби він великий гравець, незалежний від Сполучених Штатів. Китай намагається "зв’язатися з іншими державами, особливо на Глобальному Півдні, які мають тенденцію розглядати США та їхніх союзників як потенційно проблематичних", – сказав він, додавши, що мета Пекіна – консолідувати відносини з цими державами.

Цікава і реакція Тайваню на "мирні" потуги Китаю, пише CNN в іншому матеріалі. "КНР погрожує війною Тайваню та іншим, але хоче запропонувати мирний план росії, яка ініціювала війну проти України", – заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву на своїй сторінці у твітері. – Ми не ідіоти. Хочете миру? Обидва автократи повинні негайно припинити свої погрози, агресію та експансіонізм".

Натомість незалежний експерт Сем Грін з Центру аналізу європейської політики вважає, що візит Сі до москви демонструє повне домінування Китаю над росією. Тоді як Сі говорив загальні речі і "підтримував" путіна, останній був "непристойно щедрим, і не лише на похвалу". Грін звернув увагу, що путін пообіцяв завершити будівництво трубопроводу "Сила Сибіру-2" та зробити багато іншого для "безперебійних" поставок нафти і газу до КНР. "Хоча це може здатися благом для росії – доходи від експорту! – це замінює структурну залежність росії від Європи на структурну залежність від Китаю, у той час, коли рф залежить від ціни на вуглеводні. Для Китаю це стратегічна перемога", – пише експерт.

Сем Грін наголошує, що путін оголосив про переорієнтацію торгівлі сільськогосподарською продукцією на Китай і про його стратегічну роль в розвитку Далекого Сходу і Крайньої Півночі росії – крок, якому довго опирався власний апарат безпеки кремлівського диктатора (зі зрозумілих причин). Це теж є стратегічними перемогами для Пекіна.

Крім того, як зазначає експерт, росія запропонувала китайським компаніям першочергове право на активи західних компаній, що йдуть з ринку, знову ж таки, посилюючи присутність Китаю в росії, без відповідного посилення присутності росії в Китаї.

Насамкінець Сем Грін зазначає – і багато хто з українців з ним погодиться: попри те, що путін каже своєму народу, що бореться за суверенітет росії, насправді ж він закладає її Пекіну. Тепер питання до Сі: що він буде робити зі своїм новим придбанням?