Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своєму традиційному тижневому огляді війни аналізує три важливі теми. Це – втрати росіян на фронті, промову Залужного як бачення сухопутної війни майбутнього і нібито мирний план Помпео для України, який насправді не є планом допомоги Україні у війні з росією і надає останній значних переваг.

Це був доволі насичений тиждень – передусім у політиці США. Вихід Байдена з перегонів та швидке об'єднання демократів навколо Гарріс ставить Трампа у більш складне становище (що є надзвичайно важливим для України). На початку тижня я написав статтю про те, що адміністрація Гарріс може означати для України (ймовірно, багато в чому схожа на адміністрацію Байдена – хоча є невеликі ознаки того, що вона може бути трохи кращою).

Звісно, це в майбутньому – в найближчі кілька місяців до виборів у США нічого не зміниться. Насправді все вказує на те, що на нас чекає ще більше того, що ми бачили протягом останніх кількох місяців, коли росія зазнала великих втрат і незначних успіхів.

російські наступальні дії можуть розширитися. Але втрати залишаються високими

Втрати серед російських військових досягають екстремального рівня – хоча все вказує на те, що росіяни продовжуватимуть воювати у той спосіб, який спричинив ці втрати, і протягом наступних місяців.

Ознаки того, як саме накопичуються втрати в росії, зараз поширюються. У першому випадку, російська держава змушена значно збільшити суму, яку вона пропонує новобранцям. У москві бонус при вступі на службу було підвищено до надзвичайних $22 000 (і це за сильно завищеного курсі рубля). Щоб спробувати зрозуміти, наскільки це велика сума: у 2021 році ВВП росії на душу населення становив близько $12 000. Ба більше, зарплата, яку пропонують російським солдатам, означає, що якщо вони протримаються рік, їм можуть заплатити майже 60 000 доларів.

Те, що російській державі доводиться платити такі непомірні фінансові стимули, щоб змусити людей йти служити в армію, свідчить про втрати, яких вона зазнає. Про це також свідчить заява старшого військового офіцера Великої Британії, адмірала сера Тоні Радакіна на конференції RUSI "Наземна війна", яка відбулася минулого тижня (детальніше про це нижче). Він оцінив російські втрати на цей момент щонайменше в 550 000 чоловік.

За оцінками, з моменту вторгнення в Україну російські військові зазнали 550 000 втрат, заявив адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великої Британії. "За нашими оцінками, путіну знадобиться п'ять років, щоб відновити російську армію до того рівня, на якому вона була в лютому 2022 року", – сказав він на конференції Королівського інституту об'єднаних сил (RUSI), присвяченій сухопутним війнам. Сер Тоні Радакін додав, що ще п'ять років піде на те, щоб "виправити слабкі місця, які виявила війна", і повернути московську армію до того рівня, на якому вона перебувала у лютому 2022 року.

Насправді те, що ми бачимо зараз, ймовірно, означатиме, що ця цифра зростатиме ще більш стабільно. Минулих вихідних в оновленій версії я описав російську та українську стратегії. Опис російської стратегії, яку багато людей, здається, інстинктивно розуміють, полягає в тому, щоб захопити якомога більше української території до виборів Трампа, що дасть росіянам час на перегрупування і перебудову.

російська стратегія полягає в тому, щоб захопити все, що можна зараз, незалежно від того, наскільки це мало і скільки б це не коштувало, за умови, що Трамп переможе, і вони зможуть це утримати. Потім у них є чотири роки, щоб переважно відновитися і повернутися, коли будуть готові.

Ідея про те, що росіяни тиснутимуть, де тільки зможуть, щоб захопити територію, має цікаві докази, які з'явилися нещодавно. Інститут вивчення війни опублікував дуже цікавий звіт, в якому йдеться про те, що росія розширює свою командну структуру на тих напрямках, де вона докладає найбільших зусиль. Протягом останніх кількох місяців російське центральне угруповання військ базується в районі Авдіївки, де воно повільно і дорого просувається через Очеретинську дугу, а тепер і через Торецьк.

Ось карта цього фронту.

У звіті йдеться про те, що тепер зона найбільших наступальних дій росії, як вказує командна структура, збільшилася до території, значно більшої, ніж та, що позначена на карті.

Точні контури розширеної зони командування наразі незрозумілі. Схоже, що вона знаходиться як на південь, так і на північ від нинішньої території. Іншими словами, якщо ця доповідь правильна, росія прагне збільшити фронт, на якому вона розпочне свої наступальні дії.

Це ще одна ознака того, що ця війна (і її технологія – про це нижче) демонструє, що попередні припущення про сухопутну війну не відповідають дійсності. Лише минулого літа ми чули, як українці помилялися, коли не зосереджували свої сили для наступу, щоб спробувати прорвати російські лінії. Це дійсно було б доктриною США (хоча США мали б тотальне панування в повітрі). Однак зараз вона просто не застосовується. І українці минулого літа, і росіяни зараз змушені поширювати свою зону наступу на дуже широку територію, тому що у них мало надії на прорив.

Якщо це розширення командування є правильним, то ми побачимо, як росіяни намагатимуться розпорошити українські сили своїми спробами мікропросування в більшій кількості місць вздовж і впоперек лінії фронту. Це може призвести до того, що росія здобуде більше території, але це також може призвести до більших російських втрат. Це короткострокова стратегія виграшу, яка, схоже, дійсно робить ставку на перемогу Трампа.

Промова Залужного. Між рядків про інтеграцію РЕБ у БПЛА

Минулого тижня колишній Головнокомандувач українських військ генерал Валерій Залужний виступив з промовою у Лондоні. Він нещодавно прибув до Великої Британії як новий посол України, і це був виступ на конференції RUSI, присвяченій сухопутним війнам – тому самому заходу, на якому виступав адмірал Радакін.

Ось копія всієї промови.

Я б сказав, що найцікавішим було його обговорення технологічного розвитку і того, що, на думку Залужного, вирішуватиме хід війни на полі бою. Ось уривок, де Залужний говорить про найцікавіші речі.

Ще зовсім недавно можна було з упевненістю сказати, що саме безпілотні системи стають основною причиною змін стратегій, форм та способів застосування. Але вже сьогодні в поняття нової стратегії ведення війни, імовірно, необхідно вносити ширше поняття – технології. Війна, яка прийшла до нас у 2014 році, абсолютно відрізняється від тієї, що увірвалася в наше життя 24 лютого 2022 року. Хоч вона й базувалася на концепціях 2014 року, проте була вже іншою й швидко виснажила наші сили в травні 2022-го. Саме інтенсивність бойових дій змусила нас відновлювати рівень початку 2022-го, а необхідність вижити на полі бою привела нас вже в іншу війну, з якою ми зіткнулися влітку 2023-го. Воюючі сторони на деякий час зупинилися в пошуках нового озброєння, а доречним був би пошук нових форм застосування вже новітніх технологій. Саме винайдення нових способів застосування логічно мало б призвести до змін у структурі підрозділів, частин та Збройних сил в цілому. Саме такий рух є науковим і обґрунтованим. Розвиток технологій впливає на форми їхнього застосування, і лише нові форми застосування впливають на структуру армій, що воюють. Ця тенденція є невідворотною і буде зберігатися. Технології як сукупність не лише інноваційних рішень, а й комплекс заходів щодо розробки, наукового супроводу, підготовки, розробки доктрин, які змінять ситуацію на полі бою в умовах наявних переваг противника у воєнному потенціалі та ресурсах. Говорячи простіше, вже сьогодні ми винайшли спосіб, як воювати і перемагати проти сильніших армій у ХХІ столітті. Очевидно, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації.

Перший абзац цікавий: Залужний говорить про інтеграцію безпілотних систем (зокрема, БПЛА) у більш широку технологічну парадигму. А в третьому абзаці він обговорює, як розвивається ця нова парадигма у цій війні. По суті, це гонка не за розробкою абсолютно нових систем, а за інтеграцією існуючих технологій, або, як він каже, за пошуком "нових способів застосування новітніх технологій". Це, на його думку, багато чого визначатиме, тому він закликає до реструктуризації збройних сил відповідно до них.

Залужний навмисно не уточнює, про які саме технології говорить, але з огляду на те, що він має на увазі, я думаю, можна з упевненістю сказати, що інтеграція РЕБ у БПЛА є одним із ключових елементів. Безпілотники мають вирішальне значення в цій війні, але жодна зі сторін не змогла отримати постійну перевагу в них.

Насправді обидві сторони досягли певного успіху у використанні БПЛА, але водночас обмежують можливості іншої сторони використовувати їх для досягнення військових цілей. Це означає, що безпілотники дуже корисні в обороні, але як зброя в наступі вони все ще мають проблеми. Жодна зі сторін не змогла використати їх для підтримки загальновійськових наступальних операцій, які призводять до проривів і захоплення позицій.

Якби будь-яка зі сторін змогла – це було б величезною перевагою у цій війні. Для цього потрібні БПЛА, які можуть не лише підвищити свою живучість проти засобів РЕБ противника, а й, можливо, навіть самі перетворитися на засоби РЕБ (згадаймо ракети HARM для РЕБ).

Залужний вважає, що такі технологічні переваги є настільки важливими, що вся структура української армії повинна бути іншою, щоб забезпечити їх. Ймовірно, він має на увазі рішення України створити абсолютно нову безпілотну службу. На цьому фронті поки що все тихо, але, можливо, ненадовго.

План Помпео – це не план Трампа. І не найкращий для України

У своїй статті для Wall Street Journal колишній державний секретар в адміністрації Трампа Майк Помпео запропонував те, що, за його словами, може стати "мирним планом Трампа".

Про це багато пишуть, хоча, на мою думку, люди ставляться до цього зі сміховинним оптимізмом. Немає жодних ознак того, що Трамп зробить щось подібне, і немає жодної згадки (яку я бачив) про те, що Помпео повернеться на посаду держсекретаря Трампа. Більше того, якщо ви подивитеся на деталі, це дає путіну все, що потрібно, а Україні – майже все, що не потрібно.

По-перше, протягом останніх двох років Помпео був дещо незвичним для Республіканської партії і дуже незвичним для колишніх чиновників Трампа, оскільки він завжди рішуче висловлювався на підтримку України. У 2023 році він зробив одну з найсильніших проукраїнських заяв серед усіх великих республіканців (саме в той час, коли Трамп був дуже антиукраїнські налаштований).

Мирний план Помпео, схоже, базується на тому, щоб дати Трампу багато червоного м'яса в інших сферах зовнішньої політики, а потім сподіватися, що Трамп буде настільки щасливий, що кине Україні кістку. Ось основні тези.

Значна частина плану – це повторення тез передвиборчої кампанії Трампа. Енергетичний пункт – це, по суті, внутрішня політика США, а вимога, що всі країни НАТО повинні витрачати 3% на свою оборону, зараз циркулює як гамбіт Трампа, який дозволить йому послабити прихильність Вашингтона до Альянсу..

Отже, значна частина плану або не має відношення до України, або є витончено антиукраїнською, хоча й намагається виглядати інакше. Далі йдуть оперативні частини – більше санкцій проти росії, допомога Україні та зняття всіх обмежень на надання зброї і на те, як вона може бути використана.

Я почну з останнього пункту – це нездійсненна мрія. Трамп постійно закликав до протилежного: припинення військової допомоги Україні з боку США. Він не збирається надавати Києву нові системи, не кажучи вже про те, щоб дозволити Україні використовувати системи для нападу на росію.

Ба більше, план фактично базується на негайному припиненні вогню! Отже, надання Україні можливості атакувати росію є безглуздим, оскільки план базується на негайному припиненні бойових дій.

Крім того, не йдеться про те, що росія має вивести війська з будь-якої території, яку вона зараз окупує. Невизнання США незаконних захоплень росією є безглуздим – Сполучені Штати ніколи не визнавали жодних захоплень з 2014 року і нічого не зробили.

Загалом, у плані багато "зоряного пилу", який намагається обдурити прихильників Києва, але в ньому мало конкретного, що допоможе Україні. А те, що є, безумовно, не відповідає українським інтересам – боротьба США з НАТО, відсутність примусового виведення військ росії і відсутність чітких термінів членства України в ЄС і НАТО.

В принципі, це дійсно викликає занепокоєння. Це найбільш проукраїнський план, який може запропонувати колишній представник адміністрації Трампа, щоб, можливо, сподобатися Трампу – і він насправді не є проукраїнським. Він дає путіну дуже багато (утримання української території на невизначений термін), а Україні – мало конкретики.

Треба дивитися правді в очі – це не план допомоги Україні.

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