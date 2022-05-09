Пропагандони путіна ниють через все, що вони втратили на Заході – черговий огляд Джулії Девіс

путінські пропагандисти стверджують, що ненавидять декадентський Захід, але вважають за краще жити, вчитися, робити покупки, виходити на пенсію і відправляти туди своїх дітей

Пропонуємо адаптований переклад регулярного огляду російської пропаганди від американки Джулії Девіс для The Daily Beast. Цього разу про ностальгію російських пропагандонів за втраченими поїздками до Європи, конфіскованими віллами та магазинами в Парижі. Джулія Девіс є колумністом The Daily Beast і співавтором Washington Post. Вона також є російським медіа-аналітиком і працювала в якості відомого російського експерта на Порталі дезінформації Atlantic Council, спрямованому проти російської пропаганди, дезінформації та корупції.

Джерело: The Daily Beast

З усіх санкцій Заходу, накладених на росію за її війну проти України, жодна не турбувала прокремлівських рупорів більше, ніж згортання можливостей для подорожей за кордон. Вони голосно заявляють, що їм байдуже, але навіть ретельно сплановані розмови на державному телебаченні та в пресі видають ахіллесову п’яту режиму володимира путіна. путінські пропагандисти стверджують, що ненавидять декадентський Захід, але вважають за краще жити, вчитися, робити покупки, виходити на пенсію і відправляти туди своїх дітей.

В інтерв’ю, опублікованому цієї п’ятниці, популярний російський кінорежисер Єгор Кончаловський розповів прокремлівському таблоїду "комсомольская правда", як сильно його турбує зростаючий розкол: "Я розчарований. Захід нас обдурив. Після розпаду СРСР нам здавалося, що ми ось-ось станемо частиною Європи, грандіозного вільного світу від Лісабона до Владивостока, де ми будемо користуватися кредитними картками в дорогих магазинах Парижа".

Вміло уникаючи будь-якої згадки про те, що саме російське вторгнення в Україну спричинило розкол, Кончаловський прохопився: "Здавалося, що ось-ось відкриється чудовий світ. Але він відкрився рівно на секунду, коли це було зручно Британії та США… Раптом — тьфу! І ми вже не чуємо: ти хороший росіянин чи поганий? Ні, тепер усі росіяни погані!" Він додав: "Захід зник напрочуд швидко. Тепер ми самі по собі. З поглядом, зверненим всередину. І, як на мене, це дуже добре".

Інтерв'юер, журналіст володимир ворсобін, відверто запитав: "Так що ж тут хорошого? Більшість моїх знайомих все ще мріють навчати дітей у Європі. Будь-який сільський житель росії мріє про зелені газони, будинок і шинок. Чим ви заміните цю американську мрію? Повернення до радянського союзу?".

У Кончаловського не було добрих відповідей: "У сучасному світі було б дуже важко, навіть "клаустрофобно" повернутися в СРСР. Не будемо засмучуватися, що поки що не можемо відповісти на запитання, куди ми йдемо". Щоб підсолодити гіркоту, режисер сказав, що росія не є повністю ізольованою і може дивитися в бік Китаю чи Індії замість Заходу. Він додав: "Я переконаний, що виникне нова спільнота країн, у якій росія буде відігравати найвпливовішу, якщо не головну роль".

Визнавши, що не всі в його родині підтримують війну росії проти України, яку режим путіна досі називає "спеціальною військовою операцією", Кончаловський стверджував: "Це зіткнення цивілізацій, у якому росія стоїть на боці світла, а Захід став на шлях сатанізму. І ми зараз боремося проти цінностей, які просто протилежні тому, що ми відстоюємо, проти абсолютного зла". Кончаловський не зміг помирити твердження про те, що Захід є абсолютним злом, зі своїм сумом через те, що він не може вільно подорожувати або жити в цьому нібито темному та злому місці.

Подібні протиріччя пронизують державні телешоу в росії, де ведучий володимир соловйов не може перестати згадувати свої конфісковані італійські вілли та зізнається, що чекає "до кращих часів", щоб відновити свою прострочену візу в США. Глава Russia Today маргарита симоньян неодноразово визнавала, що припинила поїздки в США лише через страх бути арештованою за неявку за офіційними повідомленнями, що стосуються федеральних розслідувань втручання у вибори (інакше вона радо би насолоджувалась відпусткую в Маямі, напевно – IPress).

При цьому, ці ж "говорящіє голови" щосили намагаються переконати простих росіян, що їм краще вдома. Під час свого виступу у вівторок на державному телешоу "Вечір з володимиром соловйовим" симоньян стверджувала, що Захід втратив свою привабливість. Згадуючи про подорожі своєї родини в радянські роки, щоб відвідати родичів у Голландії, симоньян розповіла про свій шок, коли виявила, що розплідник собак родичів був більшим, ніж уся халупа симоньян у Краснодарському краї.

Не згадуючи про те, що багато хто в російських провінціях все ще живе в злиднях і без водопроводу, симоньян стверджувала, що західна розкіш більше не викликає туги чи ревнощів, як це було в 1990-х роках. Вона критикувала Нью-Йорк за те, що він брудний і смердючий, критикувала Лондон за те, що він не може функціонувати за певних погодних умов, і описувала москву як "найкраще місто в західному світі". симонян вигукнула: "Ми все це спробували. Ми все це бачили. Вони навіть не зрозуміли, що ми були приголомшені, коли зрозуміли, що тут краще!" На відміну від захоплених балачок симоньян, інші учасники дискусії в студії похмуро дивилися вниз і залишалися безвиразними.

Інтерв’ю Кончаловського показало яскраве відкриття того, що може діятися в головах похмурих пропагандистів та їхньої аудиторії, чиї життя та майбутні можливості назавжди змінилися через імперські амбіції путіна.

Режисер оплакував втрату своєї "американської мрії": "Я про трагедію! Ми багато років жили американською мрією. Ну, а хто не хоче дім? Джип? Басейн? Університет, хороша робота, щоб поїхати на Мальдіви?" Ворсобін підключився: "Я майже впевнений, що всі досі цього хочуть".

Про авторку. Хочемо розповісти трохи більше про авторку Джулію Девіс, яка сама родом з Києва, де народилася у 1974 році у родині інженерів. Має ступінь магістра авіаційної та космічної техніки, який отримала, закінчивши Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

На сьогодні у Джулії значний досвід у питаннях національної безпеки, боротьби з тероризмом та імміграції. Вона з відзнакою закінчила Федеральний навчальний центр правоохоронних органів (FLETC) і отримала сертифікат про видатні досягнення після закінчення навчання. Вивчала базову фарсі в Каліфорнійському штаті Нортрідж, штат Каліфорнія, перш ніж потрапити на федеральну службу. Вона вільно володіє українською (рідною), російською, іспанською та кількома іншими мовами. Її висвітлення російської пропаганди викрило кібервійну, фейкові новини та спроби дезінформації Кремля проти Сполучених Штатів та інших країн.

Юлія створила та є головним редактором сайтів "Монітор російських медіа" та "RussiaLies.com", які активно розвінчують пропаганду та моніторять російські ЗМІ. Її статті про російську пропаганду читають, перекладають та поширюють по всьому світу.

Крім того, Джулія - членкиня Академії телевізійних мистецтв і наук, Гільдії кіноакторів і спільноти "Жінки в кіно". Народилася 16 травня 1974 року у Києві. Вона є акредитованим продюсером, режисером, лауреатом нагород для кіно та телебачення.

На сайті IMDb Джулія представлена ​​в довгому списку найкращих українських продюсерів, режисерів, сценаристів і акторських талантів разом із співвітчизником, лауреатом премії "Оскар", покійним великим Джеком Пелансом (Володимиром Палагнюком), обидва були представлені в Академії. 70-та щорічна презентація нагород.

Слід згадати, що Джулія створила першу музику до американського фільму, використовуючи талант всесвітньо відомого національного українського оркестру Paramount Pictures. В Україні вона була нагороджена орденом "Ярослава Мудрого".

Під час роботи в кіноіндустрії Джулія Девіс була дублеркою (як каскадерка) лауреаток премії "Оскар" Анджеліни Джолі та Гелен Хант, працювала в міжнародній кінофраншизі "Дивовижна Людина-павук 2", була координатором трюків і режисером другої групи.