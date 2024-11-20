Попри те, що рішення Байдена дозволити Україні бити ракетами ATACMS по території росії дещо затьмарює святковий настрій пропагандонів кремля, вони не перестають вірити в те, що Трамп зробить з Америки світового лузера. Тож росії доведеться "очолити" новий світопорядок. Про це пише Джулія Девіс у черговому огляді російського телеетеру.

Святковий настрій на російському державному телебаченні з приводу перемоги Дональда Трампа був затьмарений побоюваннями щодо неминучих ударів по російській території.

Радісні настрої в росії, де повернення Дональда Трампа на посаду президента сприймалося як пролог до тріумфу москви проти України, змінилися нервовим очікуванням у світлі повідомлень про те, що президент Джо Байден схвалив намір Києва завдати ракетних ударів по російських військових об'єктах ракетами дальнього радіусу дії.

Керівники державних російських ЗМІ спочатку відкинули витік інформації у New York Times як фейк, сфабрикований "американськими пропагандистами".

Крістіна Бусарова і Роман Гузь, ведучі ранкового шоу "На світанку" на каналі "Соловйов Live", раділи у понеділок тому, як темно в Україні через постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру країни. Вони з радістю описували удари на вихідних як, можливо, найбільшу атаку на українську інфраструктуру з початку вторгнення, насолоджуючись ідеєю тривалих відключень електроенергії в розпал зими.

Але радість була затьмарена новиною про те, що Україні, можливо, нарешті дозволять завдати удару у відповідь окупантам та їхнім північнокорейським поплічникам на російській території. Бусарова поскаржилася на "неспокійну" ніч, спричинену новинами зі США, але неодноразово відкидала їх як можливу містифікацію.

Якщо адміністрація Байдена зніме обмеження на використання американських ракет на російській території, багато російських міст можуть опинитися в зоні їхньої досяжності.

З імперською позицією, яка переважає у російських ЗМІ, Бусарова неодноразово називала українців "селюками" і припускала, що нові доповіді мали на меті протидіяти їхньому відчаю, спровокованого перемогою Трампа на виборах. "Люди там просто ходячі тіні, вони напівмертві, гарматне м'ясо, яке розуміє, що їм недовго залишилося жити на українській землі", – заявила вона. Бусарова висміяла спроби президента Володимира Зеленського втримати свою країну на плаву і заявила: "Цієї країни [України] навіть не існує".

Незважаючи на постійні заяви про те, що країна, в яку вторглася росія, навіть не існує, відомі пропагандисти побоюються, що перший удар у відповідь ракетою дальнього радіусу дії з боку їхніх сусідів може бути спрямований на одну з їхніх студій – побоювання, яке в жовтні висловив на державному телебаченні депутат Державної думи Андрєй Гурульов.

Під час свого шоу Бусарова і Гузь заспокоїли глядачів, запевнивши їх, що навіть якщо це повідомлення було правдивим, Трамп напевно відкличе цей дозвіл, як тільки складе присягу.

Ведуча державної телепрограми "60 хвилин" Ольга Скабєєва пішла ще далі й заявила, що Трамп може заборонити Україні наносити удари по російських цілях ракетами дальнього радіусу дії вже зараз, до офіційного початку свого президентського терміну. Вона не пояснила, на чому ґрунтується це твердження, вочевидь, вважаючи, що правила вже не діють, і новий американський президент має право керувати залізною рукою до того, як вступить на посаду.

У понеділковому випуску програми "60 хвилин" Ілон Маск, Дональд Трамп-молодший і конгресвумен від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін висловили своє обурення повідомленнями про дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності для ударів у відповідь, оскільки москва твердо переконана, що її жертвам не можна дозволяти захищатися, і користується підтримкою американців, які поділяють такий самий викривлений світогляд.

У понеділок в етері програми "Місце зустрічі" політолог Богдан Бєзпалько стверджував, що Трамп використає рішення Байдена про схвалення використання ракет дальнього радіусу дії проти російських цілей, щоб відмовити у подальшій допомозі США обложеній Україні. Бєзпалько припустив, що Трамп скаже українському президенту, що Америка вже надала всю підтримку, яку могла, і припустив: "Брате, ти програв. Забирайся звідси".

Жоден балакучий голос у жорстко контрольованих російських державних ЗМІ не вірить, що Трамп допоможе Києву – натомість вони вважають, що він допоможе росії закріпити свої завоювання і відновити домінування над Україною. Вони прогнозують, що росія не відреагує на рішення Байдена, щоб не заважати очікуваним зусиллям Трампа з врегулювання конфлікту.

Позиція "ми довіряємо Трампу" продовжує пронизувати російські державні ЗМІ, де постійно обговорюється, яку частину України він готовий віддати кремлю.

На відміну від Сильвестра Сталлоне, який назвав Трампа "другим Джорджем Вашингтоном", російські пропагандисти часто називають його американським Борісом Єльциним, останнім радянським лідером. Вони порівнюють нинішній стан Сполучених Штатів з останніми роками існування Радянського Союзу, відкрито сподіваючись, що Трамп штовхне країну до краю прірви і росія займе її місце та домінуватиме у світових справах на десятиліття вперед.

Вони стверджують, що очікуване вирішення українського конфлікту закріпить місце росії в історії як переможця, а Америки – як геополітичного лузера, який ніколи не оговтається від цієї очікуваної поразки.

Джерело: The Daily Beast