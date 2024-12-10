Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс

Джулія Девіс невтомно спостерігає за діяльністю російський телевізійних пропагандонів. Цього разу вона розповідає про відвідини Такером Карлсоном росії. Візит відбувся нібито для інтерв’ю з Лавровим, а насправді для отримання повідомлень для Трампа. Джулія Девіс також розповідає як пропагандони Кремля зі шкіри лізуть, щоб зняти вину з росії за падіння режиму Асада в Сирії.

Улюбленець російських державних ЗМІ Такер Карлсон повернувся до Москви цього тижня вочевидь з наміром посилити ключовий меседж путіна щодо України. Кремлівські телевізійні пропагандони припустили, що у нього може бути ще більш зловісний прихований мотив.

Інтерв'ю з Лавровим. Що залишилося за кадром

Під час другого паломництва Карлсона до Москви він взяв інтерв'ю у міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова. Інтерв'ю, яке вийшло в ефір у четвер увечері, дозволило колишній зірці Fox News проштовхнути кремлівський порядок денний про те, що США повинні відмовитися від війни в Україні, щоб не спровокувати глобальну ядерну кризу, яка може приректи усіх на загибель.

Зустріч не призвела до якихось приголомшливих викриттів, але деякі кремлівські інсайдери вважають, що вона була лише прикриттям того, чим насправді займався Карлсон у Москві. У той час як колишній ведучий Fox позиціонує себе як голуба миру, який прагне запобігти ядерній війні, поплічники путіна кажуть, що він також виступає в ролі поштового голуба російського президента і приватно доставляє його послання Трампу.

У середу в ефірі програми "Повний контакт" на каналі "Соловйов Live" ведучий Володимир Соловйов сказав американісту Малеку Дудакову: "Тут важливо те, що людина, яка приїхала поговорити з Лавровим, провела останні півроку пліч-о-пліч з Трампом. Очевидно, що він приїхав не просто взяти інтерв'ю. Йому є що сказати. Очевидно, у нього є меседж, який він доносить".

Дудаков впевнено припустив: "Так, зараз ми бачимо досить багато подібних емісарів. Здається, Віктор Орбан знову планує зустрітися з Трампом, а після цього знову може приїхати до росії. Є люди, які готові передавати меседжі туди-сюди, опосередковано". Дудаков додав, що Трамп і путін обмінюються меседжами щодо умов майбутніх переговорів про нібито 24-годинний мирний план новообраного президента. Соловйов відповів: "Трамп зрозуміє, в чому полягає його план, тільки після того, як особисто зустрінеться з путіним", маючи на увазі, що російський президент буде диктувати умови своєму американському колезі.

Саме інтерв'ю з'явилося в дуже вдалий для Кремля час. Після того, як Україна отримала дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії проти військових об'єктів на території росії, уряд і медіа-апарат путіна посилили брязкання ядерними шаблями, приправлене запуском балістичної ракети середньої дальності "Орєшник".

Головні рупори Москви посилили свої погрози в тандемі з урядовцями. Керівник RT Маргарита Симоньян неодноразово пояснювала мету цього ядерного шантажу під час численних виступів на державному телебаченні – росія повинна створити сучасний еквівалент Карибської кризи, який змусить Америку відступити і припинити підтримувати боротьбу України за своє виживання і незалежність.

Пропагандони державних ЗМІ нарікали на відсутність очікуваної паніки на Заході, хапаючись за соломинку в спробах придумати найкращі стратегії, щоб налякати американців та їхніх союзників. Такер, схоже, зрозумів завдання і побудував своє інтерв'ю з Лавровим навколо концепції ядерного апокаліпсису, що насувається, якого можна уникнути, лише якщо Америка відмовиться від України. У вступі до інтерв'ю на сайті Tucker Carlson Network говорилося: "Ми на порозі глобальної війни. Чому ніхто про це не говорить?"

Лавров був радий підіграти. Замість затяжного уроку історії, який Такер отримав від путіна, Лавров прочитав йому лекцію про правила Статуту ООН і легко спростовувані помилки на кшталт "росія не починала цю війну". Карлсон не зробив жодних заперечень чи зауважень, і Лавров міг безперешкодно розповідати далі.

Колишній ведучий Fox News припустив, що США перебувають у стані війни з росією, оскільки вона постачає зброю в Україну, і, схоже, був здивований, коли Лавров не погодився і відповів: "Я б так не сказав". Незважаючи на заперечення Лаврова, опис інтерв'ю на сайті Tucker Carlson Network стверджував: "Багаторічний міністр закордонних справ росії розповідає про війну зі Сполученими Штатами і про те, як її закінчити".

Така ж схема продовжувалася протягом усього інтерв'ю. Карлсон вимагав від Лаврова сенсаційних коментарів і, отримавши рутинні, стандартні відповіді, неодноразово повторював ті самі запитання про неминучу загрозу ядерної війни. Потім він продовжував супроводжувати свої запитання сенсаційними репліками, запитуючи Лаврова про потенційний ядерний обмін, який може вбити сотні мільйонів людей, і стверджуючи: "Обидві сторони говорять про винищення іншого населення, що це може якось вийти з-під контролю за дуже короткий період, і ніхто не зможе це зупинити".

Міністр закордонних справ росії у відповідь нещиро заявив: "Ми не говоримо про винищення чийогось населення. Не ми почали цю війну... у нас немає жодного наміру винищувати український народ. Вони є братами і сестрами російського народу". Карлсон знову не запитав про самопроголошену російську політику геноциду, яка постійно повторюється на державному телебаченні, включно з шоу, які регулярно дивиться путін, і яка проявляється в гротескних воєнних злочинах, скоєних проти українців.

Спроба Карлсона витягнути з Лаврова нові дані виявилася безрезультатною. На його запитання про російські втрати він відповів відмовою: "Я не маю права розголошувати цю інформацію". Запитання Карлсона про причину смерті Олексія Навального було зустрінуте абсурдною інсинуацією про те, що німці повинні відповісти про те, "що вони з ним зробили", коли він лікувався в Німеччині після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Карлсон наполягав: "Як ви думаєте, як він помер?" Лавров відповів ще однією відмовою: "Я не лікар, але для того, щоб хтось міг здогадуватися, навіть для того, щоб лікарі могли спробувати здогадатися, вони повинні мати інформацію". І знову не було ніякого продовження, і Карлсон не згадав про розслідування, яке вказує на причетність агентів Федеральної служби безпеки росії (ФСБ) до отруєння Навального. Ведучий ретельно уникав будь-якої критики Кремля і жодного разу під час інтерв'ю не поставив свого заплутаного співрозмовника на місце, але знову ж таки, можливо, це було зроблено навмисно.

Хтось інший винен. Як кремлівські пропагандони пояснюють сирійський крах

Коли сирійський диктатор-утікач прибув до Москви, державні рупори з усіх сил намагалися захистити путіна від будь-яких звинувачень.

Головні російські пропаганджони – жорстко контрольовані, рабськи віддані і щедро винагороджені балакучі голови в засобах масової інформації – бурхливо раділи перемозі Дональда Трампа на виборах у США. Все йшло своєю чергою.

Їх радість лише посилилася після приїзду в грудні американської телезірки Такера Карлсона, який взяв інтерв'ю у міністра закордонних справ Сергія Лаврова. 6 грудня, виступаючи на державній телепрограмі "Час покаже", депутат Державної Думи Андрій Ісаєв описав зустріч з Такером як корисну можливість для Лаврова донести пропаганду безпосередньо до американських домівок.

"Сергій Вікторович [Лавров] зробив дуже важливий крок. Тут він виступив в якості людини, яка веде пропаганду для американської аудиторії, роз'яснює їй речі", – сказав Ісаєв.

Радість була недовгою. Раптове падіння кривавого режиму Асада в Сирії, головного союзника росії на Близькому Сході, шокувало рупори Кремля. Нагороджений пропагандист Володимир Соловйов був змушений визнати в прямому ефірі, що росія не змогла виступити на захист Асада, оскільки зараз "зайнята" в Україні.

Не став винятком і Трамп, якого багато пропагандистів вважали попутником, вказуючи на те, що він поділяє погляди росії. Новообраний президент, схоже, був щасливий, що сирійського лідера більше немає, заявивши на своїй сторінці в соціальній мережі Truth, що Асад: "Втік зі своєї країни. Його захисник, росія, на чолі з путіним, який більше не був зацікавлений у його захисті. У росії не було жодних причин бути там в першу чергу. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими, у війні, яка ніколи не повинна була початися і може тривати вічно".

Трамп також зазначив, що президент Володимир Зеленський і Україна "хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля".

Хоча це може свідчити про різні погляди новообраного президента, навряд чи це можна вважати русофільством. Це також свідчить про те, що будь-яка ідея легкого мирного врегулювання для України далека від реалістичності. І справді, російські урядовці постійно повторюють, що Кремль не розпочне переговорів, доки Україна не відступить з "нових регіонів" росії, тобто не віддасть землі, які Москва не змогла забрати силою.

Якщо в Україні мир виявився недосяжним, то його прихід у Сирію через поразку давнього союзника Кремля викликав жалобу в росії.

Звісно, на думку путінських пропагандонів, путін жодним чином не винен у тому, що сталося, і їхні рупори прагнули перекласти провину на когось іншого. Чи міг екс-президент Асад спостерігати за раптовою зміною кремлівських сюжетів, коли він облаштовувався на своїй новій гостьовій дачі? Чи зібралася його сім'я навколо нього, як і будь-яка російська сім'я, щоб подивитися, як головний російський пропагандист майстерно пояснює катастрофу, що розгортається, звинувачуючи у фіаско Асада і його корумпований режим? Чи помітили вони зміну формулювань, коли російські диктори перетворили терористів на повстанців і, зрештою, без зайвого пафосу перетворили їх на опозиційний рух?

Соловйов видав кілька своїх фірмових стогонів і гримас, приправляючи гірку правду густою порцією брехні: "Для нас Сирія – дуже чутливе питання, – сказав він. – На наших очах Сирія, яку ми знали, перестала існувати. Це очевидно".

Далі він звинуватив сирійців у падінні режиму Асада. Соловйов стверджував: "Якщо народ не хоче боротися за свою країну, то ніяка зовнішня сила йому не допоможе, незалежно від чисельності. Якщо народ хоче свободи, якщо він хоче боротися, то його можна підтримати".

Соловйов звинуватив союзників Асада, окрім росії звісно, в тому, що вони не з'явилися, щоб захистити його владу. Він сказав: "Іранці не прийшли. Іракці не прийшли. Ліванці не прийшли. Вони не прийшли на допомогу".

Інші експерти по черзі критикували Башара і його корумповану армію, неодноразово повторюючи, що росія не винна в падінні Асада, хоча однією з країн, яка вирішила втекти, а не воювати, була саме росія.

А як щодо майбутнього, того щасливого світанку, який нещодавно здавався таким яскравим? Соловйов не надто оптимістично висловився про новообраного президента США. "Твіти Трампа були вкрай недружніми по відношенню до нас і демонструють, що ми не повинні плекати жодних ілюзій. Не варто шукати в ньому друга. Він каже, що ця війна [в Україні] повинна припинитися, і кожен повинен повернутися до свого кутка. У мене є маленьке запитання: чому він думає, що його думка для нас така важлива?"

Але хоча російський телеведучий не довіряє намірам Трампа, він вірить, що той є "маріонеткою" людини в Кремлі. За словами Соловйова, новий американський президент не має мирного плану, тому що він чекає, коли путін скаже йому, що це таке. Експерти на державному телебаченні спрогнозували, що умови угоди будуть вигідні росії і створять проблеми для України.

Керівник RT Маргарита Симоньян намагалася підняти настрій, бадьоро згадавши, що Тулсі Габбард, номінантка Трампа на посаду директора Національної розвідки, як повідомляється, дивиться і широко поширює репортажі та відео RT.

Вона передбачила: "Безсумнівно, перемога буде за нами. Безсумнівно, цей хаотичний світ, пронизаний смородом трупа мертвої демократії, не має нічого спільного з нами. Ми будемо будувати те, що нам потрібно, з тією швидкістю, яка нас влаштовує, і наша мета – допомогти нашому президенту в цьому".

Джерело: The Daily Beast