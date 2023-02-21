Пропагандони путіна: треба було підірвати Байдена в Києві. Але Камала Гарріс буде ще гіршою – Джулія Девіс

Огляд підсумків візиту Байдена до Києва був би неповним без висвітлення реакції росіян. І найкраще це робить, звісно, Джулія Девіс, яка розповіла, як вчора підгорало у пропагандонів. Проте, як пише Девіс, попри те, що кремлівські прихвостні лютували через несподіваний візит Байдена в Україну, вони також висловлювали сумніви чи буде якась "відповідь". І, виходячи із сьогоднішнього виступу путіна, сумнівалися вони не дарма.

На російському державному телебаченні тільки й розмов про візит президента США Джо Байдена до Польщі. Раніше політологи і експерти впевнено заявляли, що він ніколи не наважиться на поїздку до охопленої війною України. Новина про те, що Байден провів День президентів у Києві разом із українським президентом Володимиром Зеленським, впала на голову рупорів кремля, як бетонна брила. Про це пише медіааналітикиня Джулія Девіс у The Daily Beast.

Ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабєєва засмучено заявила: "Білий дім підтвердив, що Байден дійсно перебуває в українській столиці. Він таки приїхав до української столиці. Зеленський щойно опублікував фотографії... Ось він, Байден, живісінький". Потім у програмі промайнули кадри, пише Девіс, де усміхнений американський президент йде поруч із Зеленським і тисне руки українським чиновникам. Відео супроводжувалося драматичною музикою, що більше пасувала би до фільму жахів.

Реакція в студії відповідала похмурій мелодії, ділиться враженнями Джулія Девіс. Військовий експерт Євгєній Бужинський припустив: "Очевидно, що Захід йде на ескалацію... Я думаю, що нам теж треба обережно починати йти шляхом ескалації... У Заходу багато вразливих місць". Бужинський висловився про напад на американців у відповідь за їхню ймовірну причетність до підриву газопроводу "Північний потік-2", запропонувавши росії атакувати американські трубопроводи на дні Атлантичного океану, Північного та Норвезького морів.

Скабєєва процідила крізь зуби: "Американці, схоже, вважають, що ми не плануємо ні на що реагувати, оскільки вони відправляють в Україну свого Байдена". Вона засумнівалася в розсудливості росії, яка погодилася на цю поїздку і нібито погодилася не завдавати удару по Києву під час президентського візиту: "Якщо ми дали ці гарантії безпеки, то для чого?" Бужинський відповів: "Ну, знаєте, можливо, ми могли б вдарити по Байдену, але це було б занадто". Скабєєва не стрималась: "Тобто, вдарити по Байдену – це перебір, але погрожувати путіну – це нормально, а підірвати "Північний потік" – це теж нормально? Справа не в агресії, а в логіці: де вона?"

Бужинський був не проти вбивства американського президента, зазначає Девіс, за умови, що наступник більше відповідатиме інтересам росії. Йому не сподобалася думка про віцепрезидентку Камалу Гарріс на чолі держави, оскільки, на відміну від Байдена, Гарріс буде геть нестриманою у відповідь на дії рф, і це гірший варіант для кремля. На противагу пропозиції Скабєєвої про вбивство Байдена, він жалкував, що президента США не тероризували під час візиту.

Роздратована Скабєєва зазначила: "За вашою логікою, якщо ми не починаємо конфлікт, бо заміна буде ще гіршою – тоді навіщо ми взагалі його починали? Що, якщо все буде тільки гірше?" Вона стверджує, пише Девіс, що Байден "обіцяє знищити і розчленувати російську федерацію". Бужинський підкреслив, що американський президент – не перший світовий лідер, який відвідав Київ, і росії варто було почати з усунення колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона: "Якщо ми хотіли це зробити, то треба було починати набагато раніше".

Бужинський присадив Скабєєву: "Ви постійно впадаєте в крайнощі, пропонуючи почати з максимальних заходів: "Давайте знищимо Байдена". Є й такі, що пропонують ядерні удари по Вашингтону, стерти з лиця землі Париж і Лондон. Я з цим не згоден".

Вказуючи на світлину, де Байден обіймає Зеленського, Скабєєва з гіркотою перебила: "Я думаю, що це фото року... вони обидва плачуть і щасливі бачити один одного! Що стосується того, що вдаюся до крайнощів, то я не є прихильником крайнощів. Я хочу сказати, що спецоперація росії в Україні триває вже рік і далека від досягнення своїх цілей. Величезна кількість смертей. Сполучені Штати і весь так званий колективний Захід поводяться так, ніби ми не здатні на якийсь удар у відповідь. А ми продовжуємо демонструвати свою миролюбність".

Бужинський натомість, пише Девіс, запропонував росії ударити по інтернет-сервісу Starlink Ілона Маска, запустити серію кібератак, а також вийти із зернової угоди, бо її термін дії спливає.

Дмітрій Абзалов, президент Центру стратегічних комунікацій, похмуро зазначив, що у нинішньому стані справ винні військові приниження росії: "Минув рік. Ми розплачуємося за те, що сталося восени минулого року... Ми створили цей трамплін через власні помилки... Очікуємо, що щось зміниться, щось станеться найближчим часом, і це буде дуже важливим фактором. Витрачаємо на це дуже багато, і економічно, і політично... Ми повинні розуміти, що довіра є обмеженою, тому що вже були спроби щось змінити. Дуже важливо, щоб щось почало відбуватися. Інакше довготривале протистояння, яке триває більше року, – це вже зовсім інший вид конфлікту".

Вказуючи на кадри зі спільної пресконференції Байдена і Зеленського, зазначає Джулія Девіс, Скабєєва крізь зуби процідила: "Це зоряний час українського президента".

Політолог Сєргєй Марков, також не додав оптимізму. З його цитати випливає, що він мріє заїхати в Київ на танку, щоб насолоджуватися сонячним "нашим" містом. Важко зітхнувши він сказав: "Я дивлюся на сонячне місто Київ... після того, як хунта узурпувала владу в 2014 році, я шкодую, що нам заборонили його відвідувати. Ми сподіваємося, що армія росії дасть нам можливість приїхати до нашого славного міста.., щоб насолодитися красою, якою зараз насолоджується лідер окупаційних сил, президент США Джо Байден... Це величезна перемога Байдена. Він таки забезпечив собі можливість балотуватися на наступний термін на виборах".

Джерело: The Daily Beast