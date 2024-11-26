Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер традиційно опублікував тижневий огляд війни з ухилом на оперативний та стратегічний розвиток поля бою. Попри те, що на Курщині росіяни повільно просуваються, українці завдають їм значних втрат і тримають оборону на значно вужчій ділянці без будь-якого наміру відступати. Вся лють путіна щодо застосування західних ракет по росії виявилася черговим пшиком і може спровокувати партнерів України надати їй нові можливості.

Вступ. Інституційні зміни не є точною наукою, але певні чинники завжди присутні. Вони потребують часу, і прогрес доведений. Тим часом, Україна все ще міцно утримує Курську дугу і більшу частину Донбасу.

Минулий тиждень в Україні був, м'яко кажучи, напруженим. путін завдав терористичного удару незвично великою ракетою по Дніпру, який виявився більше гавкотом, ніж укусом. Це сталося після того, як Україна використала американські балістичні ракети ATACMS для знищення складу зброї в Брянській області та британські крилаті ракети Storm Shadow для розгрому підземного штабу в Курській області.

Хоча Орегон, можливо, не помітить ядерної війни протягом декількох днів або навіть тижнів, якщо вона станеться – тут, насправді, нічого бомбити – я вважаю, що путін не розв'язав ядерного Армагеддону, оскільки ще одна з його червоних ліній перетворилася на пил. Я шокований, шокований...

На місцях саморуйнівні дії Москви на Донбасі тривають, повільний прогрес на фронті Курахове - Велика Новосілка свідчить про те, наскільки ефективно зупинився наступ на Покровськ. Орки все ще ведуть відчайдушні атаки в Курській області, Україна вправно обороняється на більш щільному периметрі, ніж колись намагалася утримувати, і не демонструє жодного бажання відступати.

Без сумніву, там важко, і швидке розширення українських сухопутних військ за останні три роки породило структурні проблеми. Науковий розділ цього тижня буде присвячений саме цьому, оскільки проблеми, пов'язані з перезавантаженням української армії, здебільшого є природними, а не пов'язані з некомпетентністю чи корупцією, як це стверджує російська і західна пропаганда. Перш ніж перейти до цієї теми, я розповім про події на фронтах, а потім подам коротку інформацію про світову політику.

Північний театр воєнних дій. Велика хвиля очікується через тиждень-два

Під Курськом точаться важкі бої з незначним просуванням росіян, українські війська нарешті залишили лісовий масив на південь від Крем'яного, де вони трималися проти атак з трьох напрямків протягом кількох тижнів. Тут знову було страчено українських військовополонених, і це також район, де минулого тижня я писав про кадри, зняті орками, на яких видно, що українська команда, ймовірно, була знищена, тож я змушений задатися питанням, чому Україна так довго утримувала цей район.

Курська дуга, 25 листопада 2024 року, та потенційна еволюція (пунктирні стрілки та лінії)

Я мушу вважати це свідченням важких боїв, в яких Україна все ще значною мірою перемагає, інакше лінія фронту змістилася б набагато більше. Москва продовжує надавати пріоритет західному флангу, можливо, через побоювання, що Україна може розвернутися і завдати несподіваного удару в цьому районі. Північнокорейські війська мають незабаром вступити в бій, тож я маю очікувати, що велика хвиля вдарить через тиждень-два.

Курська кампанія старіє в оперативному плані, і вона досягла реального стратегічного впливу, зруйнувавши уявлення про російську силу більше, ніж навіть коротке повстання Вагнера у 2023 році. Тепер Москва змушена покладатися на Північну Корею, щоб підтримувати оборону власної території, одночасно просуваючись вперед ціною величезних втрат на Донбасі.

В оперативному сенсі продовження Курської кампанії має сенс лише за умови, що українські війська підтримуватимуть високе співвідношення втрат росіян. Замість того, щоб розгорнути переважну силу, щоб витіснити Україну, можливо, ціною неспроможності зайняти пару тисяч квадратних кілометрів на Донбасі, путін намагався отримати і те, і інше, і змарнував обидві спроби. Він піддав свої сили постійному виснаженню на власній території, у той час як п'ятдесят тисяч солдатів не можуть посилити інші фронти.

Враховуючи всі обставини, зараз, мабуть, немає кращого місця для закріплення і боротьби з великими російськими силами, ніж Курська дуга. Для захисту від нападу росіян Україні довелося б розгорнути там більшу частину тих самих військ, які вона має зараз – просування до Дніпра на захід від Харківщини завжди було смертельною небезпекою. Це пояснює рішення України продовжувати боротьбу в Курській області краще, ніж будь-яке передбачуване бажання обміняти це на майбутніх переговорах.

Східний театр бойових дій. Переговори мають сенс лише після того, як обидві сторони припинять воювати

Фронт Курахове-Велика Новосілка залишається в центрі уваги росіян, які намагаються просунутися в окупованій Україні. Минулого тижня орки просунулися безпосередньо на Велику Новосілку зі сходу – тривожний розвиток подій, який, на щастя, не супроводжувався подальшим просуванням на захід. Схоже, що українські війська дозволяють колонам рашистів перетинати сіру зону, після чого вони знищуються безпілотниками та артилерійським вогнем, якщо дозволяє погода.

Фронт Курахове – Велика Новосілка 25 листопада 2024 року та ймовірні лінії відступу.

При роботі з будь-якою картою слід пам'ятати, що вона є лише відображенням реальності, а не істиною в останній інстанції. Кольорові шари, які кожен додає, призначені лише для позначення найкращої оцінки того, що перебуває під твердим контролем і де можуть діяти обидві сторони. DeepState Map і Ukraine Control Map використовують сірий колір, а UA Map – відтінки жовтого для позначення зон невизначеності. Завжди краще припускати, що бойові дії тут динамічні, навіть якщо ЗМІ говорять про патову ситуацію. Напевно, вам так не здається, якщо ви щодня штурмуєте окопи.

Однак, якщо просування орків не зупинити, Велика Новосілка може впасти досить швидко. Принаймні, саме місто – хребет, що височіє над ним на заході, буде набагато важче зачистити. Україна також захищає місто Роздольне на півночі від атак, і якщо Москва зможе прорватися сюди, то одна з головних артерій постачання, що веде до Великої Новосілки, опиниться під загрозою.

Дуга від Розлива до Успенівки цього тижня трималася досить міцно, що є гарною новиною для 79-ї десантно-штурмової бригади. Вони нарешті залишили Іллінку, після запеклої оборони, яка тривала близько двох тижнів довше, ніж багато спостерігачів вважали можливим. Але просування росіян за Дальнє було зупинено 33-ю механізованою бригадою, яка оприлюднила відео з безпілотника, на якому видно, як один з її Leopard 2A4 розстрілює із засідки колону орків, що наближалася – саме така місія була призначена для цього хижака часів Холодної війни. Дуже схоже на "Червоний шторм", хлопці. Молодці!

Між 79-ю і 33-ю бригадами мають бути міцні робочі стосунки, адже кожна з них прикривала іншу під час їхнього спільного повільного відступу з Побєди і Костянтинівки в минулому році. Москва, вочевидь, сподівалася оточити обидві бригади цим наступом, але прибуття 37-ї морської піхоти на південний фланг допомогло обом бригадам відступити за шосе, що з'єднує Курахове та Успенівку. Підрозділи морської піхоти, схоже, зміцнюють лінію оборони вздовж річки Сухі Яли, що, в свою чергу, має дозволити 128-й гірсько-штурмовій та приданим їй територіальним підрозділам зосередитися на п'ятнадцятикілометровій ділянці фронту на захід.

Після цього йдуть захисники Великої Новосілки. Наразі головне питання – наскільки підготовлені українські формування на фланзі Великої Новосілки. Цей регіон є прикордонною зоною між Східним і Південним театрами бойових дій, і виглядає так, ніби Москва намагається знайти і розвернути фланг України. Але у Москви є свої вразливі місця в цьому плані, особливо з огляду на те, які резерви є на Південному театрі, що перекидаються на Донбас.

У самому Кураховому зараз точаться бої, але ситуація поки що не виглядає критичною. Хоча орки зайняли східні передмістя і відправили принаймні одну передову групу в район багатоповерхівок у центрі міста, 46-а аеромобільна і 116-а бригада тероборони наступають прямо на них на двокілометровому фронті, а союзники можуть запропонувати вогневу підтримку лише з північного берега водосховища за пару кілометрів від них. Щоб взяти Курахове, будь-який розсудливий командир вважатиме за краще відрізати дорогу на захід і змусити захисників відступити. Але південніше тримається лінія річки Сухі Яли, а на північному заході орків вже тиждень стримують у Сонцівці 59-та моторизована та 35-та бригада морської піхоти.

Українські війська можуть швидко залишити Курахове, але зараз виглядає так, що вони відійшли до цитаделі, щоб, так би мовити, утримати оборону. Це може бути один з тих рідкісних випадків, коли запекла боротьба за територію варта того, за умови, що витрати не будуть занадто високими, оскільки Курахове має досить багато забудованих районів уздовж основного логістичного маршруту в місто. Немає майже ніякого сенсу не намагатися боротися за неї, якщо ця дорога безпечна. Просто вона не надто зручна для зворотного шляху.

Проте, над усіма операціями на цьому фронті нависає той простий факт, що якщо Україна відступить на тридцять кілометрів і втратить і Курахове, і Велику Новосілку до наступної весни, це не змінить хід війни. Якщо Покровськ утримається, як я очікую, весь цей наступ може перетворитися на золоту нагоду для України. Жодна зі сторін не виграє і не програє на Донбасі – саме здатність утримувати сили навколо міст вирішить, кому вони належатимуть, коли гармати нарешті замовкнуть. А переговори мають сенс лише після того, як обидві сторони припинять воювати.

Покровськ, який ще кілька тижнів тому здавався впевненим, що впаде будь-якої хвилини, досі стоїть. За винятком деяких проривів на південному фланзі, атаки Москви на цьому фронті нікуди не ведуть. Це може змінитися, оскільки погіршення погоди, схоже, дозволяє Москві робити невеликі ривки, коли у безпілотників виникають проблеми з роботою, але щоразу, коли це трапляється, Україна зазвичай знищує нападників і відновлює лінію фронту, якщо тільки сусідній сектор також не руйнується.

У Торецьку продовжуються численні локальні бої, Москва то займає кілька кварталів у центрі міста, то знову їх втрачає. Такі міські бої важко відстежити через підземний шар, куди не можуть проникнути датчики. Бої в Часовому Яру відбуваються так само: останній рух орків прийшов на північний плацдарм, який вони захопили над каналом кілька тижнів тому. Зараз штурмові групи вистежують і знищують у передмісті та лісах між центром міста і каналом. Це може тривати багато тижнів.

На Сіверському фронті атаки орків, що почалися кілька тижнів тому, останнім часом пішли на спад. Лише незначний прогрес був досягнутий у напрямку Тернів, Борової та Куп'янська. Орки більше не намагалися наступати прямо на Куп'янськ. Вони здатні вчитися. Але система може адаптуватися лише до певної межі.

Південний театр бойових дій. Тут може бути велика несподіванка

Ця широка ділянка країни й далі зазнає атак безпілотників. Щотижня орки атакують цивільні транспортні засоби в Херсоні, і всі чекають, чи нарешті вони випадково або навмисно пошкодять Запорізьку атомну електростанцію, а більша частина Чорноморського флоту ховається в порту. Якщо Україна здійснить тут на землі щось більше, ніж рейди, протягом наступних кількох місяців, це буде великою несподіванкою.

Повітряні удари. З ядерним апокаліпсисом не склалося

Як уже було висвітлено минулого тижня, США та Велика Британія, мабуть, також Франція, дозволили Україні почати використовувати ракети по росії. Перший удар, за повідомленнями, включав від шести до восьми ракет ATACMS по тому, що, здається, було складом у Брянській області. За кілька днів відбувся удар ракетами Storm Shadow по командному центру в Курській області і як повідомляли, ліквідувавши кількох старших офіцерів, включно з північними корейцями. А днями удар ракетами з касетними боєголовками повністю знищив систему протиповітряної оборони С-400 на аеродромі в Курську. Останній має відкрити двері для подальших ударів і дещо полегшити місії повітряної підтримки.

Як ви могли чути, путін влаштував невеликий істеричний напад після перших двох ударів, запустивши ядерний апокаліпсис ... одну ракету середньої дальності з шістьма кластерними боєголовками або уніфікованим зарядом плюс п'ять хибних цілей по Дніпру. Для всього феєрверку при входженні в атмосферу вона мала несподівано малий ефект. Ця видовищна акція навіть може мати перевагу в тому, що змусить партнерів України серйозно поговорити про надання нових можливостей.

Я не писав про це, оскільки шанси на успіх в цьому здаються надто неймовірними. Однак цілком розумно говорити про надзвичайно класне обладнання, яке США та інші союзники приховують у своїх арсеналах. Крилаті ракети Tomahawk відомі не дарма, і хоча, як і більшість арсеналу путіна, вони спочатку були розроблені для доставки ядерних боєголовок, їх використовували лише для звичайних місій – у чому вони перевершують очікування. Є чимало інших прикладів, про які пишуть в інтернеті, включно з дійсно ефективними системами протиракетної оборони. Україні з часом знадобляться кораблі, сумісні з системою Aegis – зараз якраз слушний час розпочати цей процес.

Деякі, як завжди, передбачувано закричать "а як же Китай?!", але вибачте, якщо ви не можете перемогти в Україні, ви не переможете й на Тайвані, люди. США занадто довго стримувалися та вигадували виправдання. У Байдена є близько восьми тижнів, щоб зробити все можливе для виправлення цієї грубої стратегічної помилки.

Попри всю лють путіна, в його діях було мало по-справжньому значущого. Він використав одну з, можливо, десяти перетворених стратегічних ракет. Якби я зараз командував ударною групою авіаносців США, я був би трохи занепокоєний, оскільки скупчення невеликих об'єктів, що влучають у палубу з орбіти, дійсно здатне вивести корабель з ладу на тривалий час, а у США є лише одинадцять таких кораблів. Але точність декількох боєголовок, доставлених мобільною наземною ракетою, залишає бажати кращого – Москві довелося б випустити всі ракети в надії влучити в рухому ціль на відстані.

Більше занепокоєння викликає його існуючий арсенал ракет, велика кількість з яких мають значно більші боєголовки. Україна досі не має достатньої протиповітряної оборони, щоб впоратися з ними, і досі залишається неясним, чи зможе вона виставити більше ніж 10-12 винищувачів F-16. Наразі очевидно, що вони ще не готові регулярно влаштовувати засідки літакам з планерними бомбами. Хоча нещодавній удар Storm Shadow, який Україна завдала в Курську, вимагав від її старих штурмовиків Су-24 небезпечно наближатися до прославлених російських систем ППО, тож, можливо, Вайпери (F-16) літають поруч з потужними системами придушення.

На щастя, до літа здається цілком можливим, що Україна буде мати ескадрилью винищувачів Gripen, підтриману літаками AWACS. Якщо це справдиться, ці літаки та їхні надзвичайно далекобійні ракети Meteor зможуть регулярно вражати ворожі бомбардувальники. І якщо зробити це та забезпечити належним чином оснащені наземні сили, глухий кут на полі бою може бути подоланий набагато швидше, ніж багато хто підозрює.

Джерело