Повернення Дональда Трампа до Білого дому перевернуло геополітичну ситуацію завдяки його непередбачуваному, транзакційному і часто хаотичному підходу до зовнішньої політики. Але він не змінив політичних розрахунків Сі Цзіньпіна. Навпаки, він зміцнив їх і створив для Сі можливості для втручання в союзи США. Сі залишається відданим ідеї перетворення Китаю на процвітаючу, високотехнологічну супердержаву, яка зможе не тільки кинути виклик США, але й перевершити їх у багатьох сферах. Австралійський незалежний аналітичний центр з питань міжнародної політики Lowy Institute аналізує політику Сі Цзіньпіня і КНР: перетворення економічної потуги на військову силу, а далі на азійське домінування та глобальне лідерство.

Більш рішуча зовнішня політика Сі Цзіньпіна базується на зростанні економіки та військової могутності. Сі зміг агресивніше реалізовувати давні цілі Комуністичної партії Китаю, оскільки мав для цього економічні, військові та дипломатичні інструменти.

Багато підрозділів партійно-державної системи також просувають інтереси Китаю за кордоном. Сюди входять власний зовнішньополітичний підрозділ партії, багатомовні державні ЗМІ, державні компанії та операції Об'єднаного фронту, спрямовані переважно на китайську діаспору за кордоном.

Сі підняв національну безпеку до рівня основного елементу внутрішньої та зовнішньої політики партії-держави. На початку 2014 року він створив першу в Китаї Комісію з національної безпеки, склад та діяльність якої залишаються вкрай непрозорими. Поняття Сі про "комплексну національну безпеку" охоплює як внутрішню, так і зовнішню безпеку.

Зовнішня політика

Китай Сі Цзіньпіна – це інша країна, ніж та, керівництво якою він перейняв наприкінці 2012 року. Низькопрофільна дипломатія, яка спочатку була основою китайської модернізації – так звана політика "ховайся і чекай" покійного Ден Сяопіна – залишилася в далекому минулому. Під керівництвом Сі Китай став відкрито відстоювати свої інтереси та цінності. Відмова від дипломатичного принципу Денга не відбулася за одну ніч. Багато політик, пов'язаних із Сі, таких як прийняття конкуренції зі США та розвиток тісних відносин із росією путіна, були започатковані ще за часів його попередника Ху Цзіньтао. Але хоча Сі не був ініціатором усіх політик, які зараз характеризують китайську дипломатію, він прискорив їхню реалізацію.

Під керівництвом Сі Пекін готовий протистояти США на багатьох рівнях. Він агресивно закріпив і контролює свої численні суперечливі претензії на суверенітет у Південно-Китайському морі, Східно-Китайському морі, поблизу Південної Кореї та на спірному кордоні з Індією. Він взяв на себе ініціативу у створенні нових багатосторонніх дипломатичних і фінансових органів, зосередившись на країнах, що розвиваються. Він наполягає на переосмисленні основних цінностей ООН, відходячи від демократії і рухаючись у бік розвитку. Ініціатива "Один пояс, один шлях" (BRI), хоча зараз і значно скорочена, розширила економічний, корпоративний та технологічний вплив Китаю. У Тихоокеанському регіоні, що межує з Австралією, Китай намагається розширити тісні економічні зв'язки шляхом розширення співпраці в галузі безпеки.

Безумовно, Сі має більший вплив на Політбюро, ніж будь-який лідер після Мао Цзедуна. Він безжально усуває або відсторонює політичних суперників і високопосадовців, які, на його думку, не поділяють його бачення майбутнього країни. Але матеріальні чинники стали основою для впевненості Сі у своїх силах. Без великої економіки та потужної армії здатність Сі нав'язувати свою волю була б значно меншою.

Економіка

Найважливішим чинником глобальної сили та амбіцій Китаю є його економіка. СРСР протягом десятиліть міг кидати виклик США на багатьох аренах по всьому світу, хоча його економіка ніколи не могла змагатися з американською. Зрештою, СРСР розпався. Китай інший. Незалежно від своїх проблем, економіка КНР, ймовірно, продовжуватиме зростати і з часом зрівняється або трохи перевершить економіку Сполучених Штатів як найбільшу в світі в реальному доларовому вираженні. Крім того, КПК має доведену здатність використовувати масштаби та розміри країни. Китай кидає виклик США як жодна інша держава не могла зробити це протягом останнього сторіччя, і він має для цього засоби.

ВВП у поточних цінах

Джерело: прогноз МВФ, розрахунки Lowy Institute.

Військова сила

Багатство Пекіна заклало основу для його перетворення на потужну військову державу. Китай вже має більше кораблів у своєму флоті, ніж США, і ця перевага зростатиме у найближчому майбутньому. Очікується, що за 5 років Китай додасть ще 65 суден, що збільшить його флот до 435 кораблів, порівняно з приблизно 300 кораблями США. Регіональна перевага країни є ще більшою, якщо врахувати її величезну берегову охорону, яка перебуває під командуванням військових, та рибальські флотилії. Крім того, Китай розширив і модернізував свої повітряні сили, арсенал звичайних ракет та запаси ядерних боєголовок.

Світогляд Китаю

Зростання могутності Китаю додало йому впевненості, щоб відкрито протистояти США. Керівництво КПК ніколи не приймало ідею порядку, очолюваного Сполученими Штатами, навіть якщо Китай отримав від нього величезну вигоду. Під час зустрічі з командою нацбезпеки Байдена на Алясці в березні 2021 року тодішній головний дипломат Китаю Ян Цзечі виклав погляди Пекіна з крижаною різкістю. Ян чітко дав зрозуміти, що, на думку КНР, США виступають лише від свого імені, а американські цінності не відображають міжнародні погляди. Це був момент, коли Китай почав голосно говорити те, що протягом багатьох років залишалося за зачиненими дверима. Після зустрічі на Алясці Пекін охоче сформулював цінності, які, на його думку, повинні керувати новим світовим порядком.

Територіальні претензії

Незважаючи на свою впевненість у відносинах із Вашингтоном, Пекін стикається з величезними викликами у зміцненні своєї лідерської ролі у власному регіоні, незалежно від того, чи будуть США продовжувати свою присутність в Азії. Погляд на численні територіальні конфлікти пояснює, чому. Найважливішим є Тайвань, але Пекін також має суперечки різного характеру з Японією та Південною Кореєю, а також на сухопутному кордоні з Індією. Крім того, Пекін має вирішувати складний комплекс взаємопов'язаних суперечок у морській частині Південно-Східної Азії, де існують перехресні претензії з В'єтнамом, Філіппінами, Малайзією, Індонезією та Брунеєм. Китай намагався вирішити ці питання на двосторонній основі, з різним успіхом. Малайзія застосовує стриманий підхід до китайських суден, що заходять у її води, і Пекін схвалює таку політику. Філіппіни розлютили Пекін, оприлюднивши інформацію про китайські експедиції туди, що Маніла вважає своєю суверенною територією.

Наратив

Зміна зовнішньої політики означає також зміну економічної політики. Колись китайських чиновників переважно оцінювали за їхню здатність стимулювати економічне зростання у своїх регіонах. ВВП-ізм, як його називали, або зростання за будь-яку ціну, відійшов у минуле. Тепер зростання має бути збалансоване з імперативами нацбезпеки, а іноді й підпорядковане їм. Звідси і зростаючий акцент Сі на економічній самодостатності, яка покликана зменшити роль іноземних технологій в економіці і, в крайньому випадку, підготувати країну до війни. Сі розширює вплив Китаю у сусідніх країнах, відроджуючи ідею, що Азією повинні керувати азіати, яка є привабливою в регіоні з потужними антиколоніальними та антизахідними настроями. Подібні наративи простежуються у дедалі більш витончених глобальних медіаопераціях Пекіна. В ООН Пекін особливо активний у комітетах з прав людини, зміщуючи їхні пріоритети від розгляду питань, пов'язаних з Китаєм. Боротьба зі США залишається головним завданням. Багато китайців стверджують, що саме США вступили в конфронтацію з КНР. Вашингтон вважає, що він запізнився з грою, в яку грає Китай, і зараз намагається наздогнати його.

Пріоритети політики

Двадцять років тому Пекін не висував дипломатичних ініціатив із приставкою глобальний. Це саме по собі підкреслює масштабність амбіцій Китаю. Ініціатива "Пояс і шлях" була суттєво скорочена, що поставило Китай у центр складних переговорів щодо врегулювання боргів. Однак вона досягла своєї основної мети – зміцнення економічного та технологічного впливу Китаю, особливо в сусідніх країнах. Замість цієї Ініціативи китайська дипломатія тепер віддає перевагу комплексному, взаємопов'язаному набору ідей – Глобальній ініціативі розвитку (GDI), Глобальній ініціативі безпеки (GSI) та Глобальній ініціативі цивілізації (GCI). Разом вони підкріплюють амбіції Пекіна як лідера країн, що розвиваються, і як творця альтернативного американському порядку.

Нацбезпека

Сі закріпив національну безпеку в бюрократичній системі, на чолі якої він стоїть. Перша Національна комісія з безпеки Китаю, створена в 2014 році, не схожа на післявоєнну Американську раду з нацбезпеки. Китайський орган збирається відносно рідко і розглядає як внутрішні, так і зовнішні питання безпеки. Як описує China Leadership Monitor, Сі зосереджується на взаємозв'язку внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці. Сі очолює цей орган разом зі своїм керівником апарату Цай Ці, який посідає п'яте місце в Постійному комітеті Політбюро, але, ймовірно, є другим за впливовістю чиновником у Китаї. Все більш орієнтований на безпеку підхід Сі до управління підвищив статус міністерства державної безпеки, яке відповідає за контррозвідку та боротьбу з іноземним шпигунством. Більш помітна роль МДБ створила напруженість у відносинах з міністерством торгівлі, яке виступає за більш відкритий підхід до торгівлі та іноземних інвестицій.

Носії дипломатії

Одним із ключів до розуміння китайської дипломатії є усвідомлення безлічі інших органів, що складають партійно-державну структуру і несуть її послання світові. Міжнародний відділ зв'язків (МВЗ) є дипломатичним органом правлячої партії. МЗС займається міждержавними відносинами. МВЗ може вести переговори з окремими політичними партіями, що є безцінним способом проникнення в політичні системи, особливо в ті, що мають коаліційні уряди за участю декількох партій. Інші країни не мають можливості повторити такий доступ до однопартійного Китаю. В останні роки МВЗ набув набагато більшої популярності за кордоном, можливо, частково через надто велике навантаження на Ван І. Його керівник Лю Цзяньчао та один із його заступників Лу Кан обоє походять із МЗС, є досвідченими дипломатами із відмінною англійською мовою, обіймали важливі посади за кордоном. Лю і Лу можуть набагато ефективніше спілкуватися з іноземними партнерами, ніж багато чиновників, які давно працюють у відомстві.

Об'єднаний фронт

Іншим важливим інструментом КПК за кордоном є система Об'єднаного фронту. За словами синолога Алекса Джоске, Об'єднаний фронт є мережею партійних і державних органів, відповідальних за вплив на групи поза партією, особливо на ті, що заявляють про себе як представники громадянського суспільства. За межами Китаю система зосереджується на залученні етнічних китайських громад до підтримки політичних цілей Пекіна в їхніх рідних країнах. Тайвань, Гонконг, Сінгапур і Малайзія вже давно є ключовими цілями. Однак дуже суперечливі і часто підпільні операції Об'єднаного фронту викликали спротив з боку урядів США, Австралії, Великої Британії, Канади та Нової Зеландії.

Державні підприємства

Аналогічно китайські державні підприємства – незалежно від того, чи контролюються вони центральним, провінційним чи міським урядом – відкрито заявляють, що відіграють як політичну, так і комерційну роль. Хоча вони покликані заробляти гроші, від них також очікують просування дипломатичних інтересів Китаю (як і в росії – iPress). Крім того, що партія є єдиним або домінуючим акціонером цих компаній, вона контролює їх, зберігаючи за собою право наймати та звільняти керівників вищої ланки через кадрову систему КПК.

Китайські державні ЗМІ

Китайські державні ЗМІ визнають, що є інструментом державної політики, а не незалежним джерелом інформації. За кордоном останніми роками вони стали набагато більш витонченими і широко доступними в усьому світі, виходять багатьма мовами – англійською, арабською, французькою та іспанською.

Висновки

Повернення Трампа до Білого дому не змінило політичних розрахунків Китаю. Введення Трампом мит на китайський імпорт, спочатку на рівні 145%, лише зміцнило переконання Сі в тому, що незалежно від того, хто перебуває в Білому домі, США намагатимуться придушити амбіції Китаю.

Примхлива непередбачуваність Трампа дає Пекіну можливість просунути свою давню амбіцію розколоти Захід і американські альянси. Сі залишається обережним щодо величезної могутності Америки, але також знає, що Пекін має багато козирів у рукаві, запроваджуючи відповідні мита на американський імпорт і блокуючи експорт у стратегічних галузях, де домінує Китай.

Ще до Трампа вплив Китаю в Південно-Східній Азії вже почав затьмарювати вплив США, позиціонуючи Пекін як надійного і завжди присутнього партнера на противагу відсутній Америці.

Сі, ймовірно, подвоїть зусилля в напрямку поточної політики. Китай продовжуватиме інвестувати значні кошти в технології, щоб отримати перевагу над США та їх союзниками як в промисловості, так і у військовій сфері. Він продовжуватиме намагатися маргіналізувати Вашингтон, особливо в Азії. Відносини з росією путіна будуть зміцнюватися. Буде прискорено фокус на побудові альтернативних глобальних центрів влади серед нових середніх держав та країн, що розвиваються.

Головні питання зосереджуються навколо двох непередбачуваних проблем. Як довго економіка Китаю буде достатньо генерувати, щоб підтримувати військове нарощування і підкріплювати довіру до політичного курсу Сі? І чи ризикне Сі вступити у військове протистояння із США чи то навколо Тайваню, чи то в Південно-Китайському морі, з метою принизити свого суперника в очах світу?

Доки Сі залишається при владі, а США зберігають значну військову присутність в Азії, конкуренція буде лише посилюватися.

Джерело: Lowy Institute