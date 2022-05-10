Провідні пропагандони путіна визнають, що хочуть "сумувати та панікувати" через Україну –Джулія Девіс

На російському телебаченні плач і паніка через тотальні провали росіян на фронтах в Україні. симонян доводиться "піднімати дух" росіян російською вакциною спутнік, яка захистила всіх, окрім вчительки "американської мови", що не була нею привита. Якщо перед вторгненням вона обіцяла, що "спецоперація" триватиме кілька днів, то тепер "невідомо коли це все закінчиться". Інший колишній чиновник мзс росії заявив, що через якийсь час Україна вдарить не тільки по прикордонних містах, але й таких мегаполісах як москва. Хочеться їм порадити: "лєжать – бояться!" Про все це у традиційному огляді російської пропаганди від Джулії Девіс.

Джулія Девіс, The Daily Beast

Напередодні самопроголошеної президентом путіним "анексії" регіонів України, в росії назрівали проблеми — і всі це знали. Соцмережі вирували від очікування, що Збройні Сили України ось-ось відвоюють Лиман у російських окупантів. Настрій у москві був зовсім іншим, ніж під час святкування анексії Криму в 2014 році. Натовпи, які приїхали на мітинг, напівголосу скандували "ура", а сам путін, здавалося, вдавав радісний вигляд. Ведучий радіопередачі "Субота Мардан" сергій мардан відверто засумнівався в доцільності організації святкового концерту в той час, коли російські війська билися, стікали кров’ю та відступали з українського Лиману.

З'явившись у недільному вечері з володимиром соловйовим, глава RT маргарита симонян була настільки розлючена через останню поразку росії в Україні, що зізналася, що не хоче навіть приходити на шоу. Її рецепт підняття морального духу був простий: повна ганьба і жорстока кара тих, хто посміє розчарувати товаришів-імперіалістів. Душившись від гніву, Симонян продекламувала: "боягузтво, свідоме залишення стратегічних позицій без узгодження з вищим командуванням, згортання управління військами, бездіяльність влади". Вона кваліфікувала, що ці звинувачення призвели до страти генерала дмитра павлова, його заступників та інших командувачів Західного фронту під час Другої світової війни.

симонян додала: "ми страшенно стурбовані, страшенно засмучені, я навіть не хотіла сюди приїжджати, тому що сумувати і панікувати означало б допомагати ворогу, опосередковано працювати на успіх колективного ЦРУ, яке працювало десятиліттями і продовжує свою роботу, щоб знищити нашу країну. Що тут ще сказати?" Щоб підбадьорити глядачів, симонян згадала про жахливі сцени, які відбувалися під час виведення військ США з Афганістану, зазначивши: "вся наша країна голосно сміялася... Звичайно, сміятися було не правильно, тому що люди гинули, але там було так багато для нас, щоб знущатися над ними [Заходом]".

симонян розкрила свій вплив на російську владну структуру, зазначивши, що після її публічних скарг щодо серйозних проблем, які заважають "частковій" мобілізації, була організована спеціальна зустріч, щоб пом’якшити її занепокоєння: "ми зустрічалися з деякими генералами, і це була закрита зустріч, звичайно, я не буду і не маю права це коментувати". Запевнивши присутніх у тому, що проблеми з мобілізацією залишилися в минулому, симонян пояснила низку невдач росії в Україні: "Тільки уявіть, про яку територію і чисельність населення йдеться... Ця територія втричі більша, ніж Бельгія, де розташована штаб-квартира НАТО... Чи можемо ми навіть уявити собі масштаб цього завдання?".

симонян, яка на початку вторгнення передбачала, що воно закінчиться за лічені години чи дні, тепер сказала: "ніхто не знає, як це закінчиться або коли, але у нас немає шляху назад". Вона завершила свою підбадьорливу промову, наголосивши на багатьох досягненнях росії, які перевершують Захід, включаючи Олімпійські ігри та "найкрутішу вакцину від COVID". симонян стверджувала, що коли троє її дітей захворіли на COVID, лише одна людина з двадцяти, які живуть в одному будинку, була інфікована: вчителька американської мови — єдина, хто не був вакцинований Sputnik V.

Глава RT зізналася, що коли вона співає державний гімн рф, який покладений на ту ж музику, що й гімн колишнього СРСР, вона використовує радянський текст. симонян наголосила: "ці слова відповідають цьому моменту. "Товариші генерали, я вас прошу: не ганьбіть цей гімн, нашу віру і наше відчайдушне бажання залишити цих людей з нами, зберегти ці території з нами і повернутися до нормального життя як ще більшої росії".

Не всі експерти з державного телебачення поділяють запал симонян, особливо після поразок росії на фронті. Минулої п’ятниці, коли вже передбачалося неминуче падіння Лимана, виступаючи на російському НТВ у шоу "Місце зустрічі", колишній заступник міністра закордонних справ росії Андрій Федоров попередив, що в якийсь момент у майбутньому Україна може у відповідь завдати ударів не лише по прикордонним регіонам росії, а й великим містам, таким як Москва.

У тій самій програмі політичний редактор Максим Юсін з гіркотою зауважив, що, незважаючи на їхні заяви в прямому ефірі, всі експерти в приватних розмовах мають різні погляди: "ви кажете, "після того, як звільнять решту територій". Дуже важко сперечатися з мрійниками, які живуть у своєму світі. Я бачу динаміку військових дій на фронті... Запитайте тут когось, коли він у гримерній. Думаю, кожен чесно зізнається, що не знає, чи допоможе нам мобілізація змінити хід військових дій, чи ні. Поки що справи йдуть не дуже добре".