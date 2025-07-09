Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас

Старший співробітник Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас б’є на сполох, бо Європа не готова до можливих ракетних ударів росії. Європейські країни фізично не можуть виробити достатню кількість перехоплювачів для російських крилатих та балістичних ракет, навіть разом з США.

Європейці прокидаються і читають новини про щоденні атаки росії на Україну за допомогою дронів і балістичних ракет. Якби вони знали, наскільки вразливі їхні країни до таких нападів, вони б спали гірше. Як зазначає Фабіян Гоффманн, науковець з Осло і член CEPA, позиція Європи стає дедалі більш непевною. росія виробляє велику і дедалі більшу кількість балістичних ракет за помірною ціною. Країни НАТО все ще виробляють занадто мало зброї, здатної збивати ці ракети, і роблять це занадто дорого.

Аналіз цифр, проведений Гоффманном, кидає сумне світло на вимогу генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо п'ятикратного збільшення повітряної та ракетної оборони. росія виробляє два види ракет, що мають тут значення: малої дальності (500 км) наземні ракети 9М723 та середньої дальності повітряні ракети Х-47М2 "Кинджал". За даними української розвідки, росія наразі виробляє від 840 до 1020 таких ракет на рік, що значно перевищує попередні оцінки.

Захист Європи від цих озброєнь залежить від двох систем: американської MIM-104 Patriot і французько-італійської SAMP/T. Обидві системи потребують перехоплювачів, які збивають ракети, що наближаються. Кожна з таких ракет коштує від 2 до 4 мільйонів доларів, що в десять разів дорожче за ракети, з якими вони мають боротися. Ба більше, Європа не виробляє їх у достатній кількості і не буде цього робити в найближчому майбутньому.

Ось чому. Сукупне виробництво перехоплювачів Patriot у США, Японії та Німеччині, ймовірно, досягне 1130 одиниць до 2027 року, порівняно з приблизно 850 зараз. До 2029 року цей показник може сягнути 1470 одиниць. За минулими стандартами це непогано і на папері приблизно стільки ж, скільки росія виробляє балістичних ракет за рік. Але ці перехоплювачі потрібні скрізь; європейські союзники будуть щасливі, якщо отримають половину від виробленого обсягу. І не кожен перехоплювач збиває ракету: досвід України показує, що потрібно два або навіть три.

Іншим варіантом є перехоплювачі Aster 30, що використовуються в системі SAMP/T. Гоффманн оцінює, що щорічне виробництво засобів протиракетної оборони досягне 230-270 одиниць наступного року. Але в Україні ця система показала гірші результати порівняно з Patriot, що означає, що для збиття ракети, що наближається, знадобиться ще більше перехоплювачів. Навіть гірше, росія також виробляє величезну кількість дронів дальнього радіусу дії. Як і в Україні, вони можуть перенаситити обмежені оборонні сили Європи, надаючи більш руйнівним балістичним ракетам більші шанси влучити в свої цілі. Нові технології, зокрема, але не виключно від таких компаній, як естонська Frankenburg, відкривають перспективи створення недорогих систем масового виробництва для боротьби з цими повільнішими БПЛА, що летять на меншій висоті. У довгостроковій перспективі лазерна зброя може зробити те саме для швидких балістичних ракет, що летять на великій висоті. Але не зараз і не скоро.

Орієнтовний річний обсяг виробництва ракет – І квартал 2025 року

Збільшення виробництва в Європі з лютого 2022 року може бути достатнім, щоб впоратися з довоєнним рівнем виробництва російських балістичних ракет. Але цього недостатньо, щоб впоратися з потужністю військової машини путіна зараз. Жахливо, але більшість, дві третини або більше, російських ракет, випущених по європейських країнах НАТО, влучать у свої цілі.

Тому європейські політики повинні будуть визначити пріоритети, зосередивши свої обмежені протиракетні щити на важливих військових і розвідувальних базах та критичній інфраструктурі (переважно портах і електростанціях), а не на населених пунктах. Політика в цьому питанні буде, м'яко кажучи, складною.

Якщо НАТО не знайде спосіб магічно зупинити виробництво російських ракет, йому доведеться переглянути свою політику стримування. Як стверджує Гоффманн, європейські країни НАТО не можуть переконливо стримати росію, сигналізуючи, що вони успішно захистяться від нападу. Натомість вони повинні стримувати за допомогою покарання, тобто "сигналізуючи, що будь-який напад буде мати неприйнятні наслідки". Для цього потрібно створити потужну і надійну здатність до контрудару (де є заводи для цього?) і створити систему прийняття рішень, яка зможе її використовувати (де є люди?).

Джерело: CEPA