Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

Пропонуємо вам переклад нової статті відомого дослідника війни та історика Лоуренса Фрідмана, який є заслуженим професором воєнних студій Лондонського королівського коледжу та давно вивчає протистояння України і росії. Він пильно стежить за розвитком подій та намагається завжди дати об’єктивний аналіз ситуації з боку стороннього науковця-спостерігача. Цього разу він описує економічну війну між Заходом та росією та вважає, що путін пішов ва-банк з припиненням постачання газу, але така самовпевненість, швидше за все, призведе до втрати статусу "енергетичної наддержави" росією, як і до інших плачевних наслідків у війні з Україною.

Кожного дня у цій війні відбувається багато чого: звичайні російські ракетні обстріли міст; нові удари української артилерії по російських активах; великі переміщення військової техніки автомобільним, залізничним та повітряним транспортом; протиповітряна оборона намагається знищити безпілотники, вертольоти та літаки з нерухомим крилом; і зондування атак на землі з обох боків, деякі з них лише перевіряють захист інших, тоді як інші зміщують лінію фронту. Ці лінії фронту простягаються прямо через схід і південь країни, з окремою оперативною динамікою в Харкові, Краматорську, Донецьку, Запоріжжі та Херсоні. Крим все більше втягується в дію, також тривають військово-морські дії в Чорному морі.

Звичайно, ми можемо зосередитися на одному аспекті цієї війни. Минулого тижня ми намагалися розібратися, що відбувається з українським наступом на півдні. В інших випадках головною турботою було збільшення доказів військових злочинів або експорт зерна. Навіть поки ми чекаємо нових новин про поточні битви, тривожні події відбуваються на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї, де росія бере участь в одній зі своїх небезпечних ігор, намагаючись витягти якусь вигоду з небезпечної ситуації, перед тим, як ми сподіваємося, вона відступить.

Поза бойовими діями найважливіші кроки відбуваються в економічній сфері, особливо на енергетичних ринках. Ці кроки спрямовані на те, щоб вплинути на військову ситуацію, хоча їхні важливіші довгострокові наслідки можуть мати вплив поза війною та відобразитися у стресах і обмеженнях для світової економіки. Що стосується впливу на хід війни у короткостроковій перспективі, хоча так і задумано, то їх вплив може бути доволі обмеженим.

Економічна війна Заходу

Розібратися в економічних вимірах цієї війни може бути навіть складніше, аніж розібратися у військових. Це пов’язано не лише з труднощами усвідомлення того, що відбувається, але й із тим, що має значення. Як в економічній, так і у військовій сферах одна справа — визначити, кому завдають шкоди різні заходи та яку шкоду вони можуть завдати, а зовсім інша — оцінити, як вони можуть вплинути на війну.

Економічні санкції як форма примусу мають неоднозначну історію. У найбільш суворих випадках вони залучають одну державу чи групу держав до обмеження торгівлі та відмови у фінансуванні іншій, щоб переконати її відмовитися від певної політики, яка вважається загрозливою для міжнародного порядку чи усталених норм. Після закінчення холодної війни санкції стали улюбленою відповіддю західних держав на кризи, не в останню чергу тому, що тоді вони домінували в міжнародних фінансових і торгових системах. Витрати можуть бути покладені на інших із незначними негативними наслідками.

Історично санкції подавалися як ненасильницька альтернатива або доповнення до військових дій. Однак їхні практичні наслідки можуть бути важкими, призвести до нестачі продовольства та медикаментів, а отже, спричинити страждання серед ворожого населення. В умовах тотальної війни, коли цивільне населення розглядалося як законна мішень, цей гуманітарний вплив був прийнятним, і були надії, що якщо він буде достатньо інтенсивним, він може навіть спровокувати харчові бунти та революції, щоб повалити правлячу еліту у ворожих державах. (Згадайте більшовицьке гасло "Хліб, мир і земля" під час російської революції 1917 року). З обмеженими війнами заподіяти такі страждання є більш проблематичним. Населення, яким керують диктатори, більше виглядає як невинні жертви, ніж злочинці. Крім того, диктатори мають засоби придушення масових заворушень і дбають про власний комфорт. Дійсно, оскільки цільові режими можуть контролювати як контрабанду, так і нормування, вони можуть використовувати санкції для зміцнення своїх позицій, звинувачуючи у труднощах своїх зовнішніх ворогів.

Досвід з Іраком, який перебував під санкціями з 1990 по 2003 роки, послужив корисним нагадуванням про те, що провину за жалюгідні економічні умови разом із високим рівнем дитячої смертності можна перекласти з уряду, хоч він і був винен, на відповідальні великі держави. Навіть коли було зрозуміло, що санкції не принесли значних результатів і, ймовірно, були контрпродуктивними, було важко послабити або скасувати їх без певних поступок з боку цільового уряду. До того, як санкції, спрямовані проти Іраку, були скасовані після повалення Саддама Хусейна в 2003 році, точилися розмови про новий підхід "розумних" санкцій, які були б набагато більше спрямовані на винні сторони у країнах-порушниках, як альтернатива "тупим" "не вибірковим санкціям, які завдають шкоди всьому суспільству". Цей підхід був підтриманий адміністрацією Обами та застосований під час початкової української кризи 2014 року (дивно чому навіть такі просунуті науковці як Фрідман досі вживають впроваджені російською пропагандою терміни як "українська криза" - iPress).

Як і у випадку з багатьма санкціями, запровадженими в останні десятиліття, однією з цілей санкцій у 2014 році було просто висловити, як для внутрішньої аудиторії, так і для аудиторії союзників, серйозні заперечення проти поведінки росії, а також солідарність з її жертвами. Санкції, навіть якщо вони слабкі за своїм ефектом, є принаймні одним кроком вперед від повної байдужості, хоча й значно менші прямого військового втручання. Вони дають можливість тим, хто докладає зусилля, продемонструвати певне лідерство та зробити загальні заяви про свої серйозні занепокоєння та рішучість добитися усунення порушень, чим би вони не були спричинені.

Проте немає доказів, що розумні санкції, як засіб примусу, є ефективнішими, ніж їхні "дурніші" родичі. Названі особи (фізособи проти яких запроваджені санкції – iPress) мають незручності, але не настільки, щоб у них була мотивація намагатися чинити серйозний політичний тиск на цільовий режим, навіть за найменшого припущення, що режим може відреагувати на такий тиск. Це не означає, що санкції завжди провалюються. Вони були одним із факторів, що підточували режим апартеїду в Південній Африці. У Лівії вони змінили ставлення режиму Каддафі до підтримки тероризму та розповсюдження ядерної зброї у 2003 році. Вони допомогли створити умови для ядерної угоди з Іраном у 2015 році. Хоча Трамп тоді відмовився від цього, бажання Тегерана бути вільним від обмежень є однією з причин, чому за Байдена може бути укладено нову угоду. Проте вони досягають успіху, тому що можуть посилити інші проблеми, з якими стикається режим, або ж, примусово переконують режим в тому, що їх можна уникнути або полегшити, якщо виконати певні вимоги.

Хоча Захід попереджав про можливі санкції в разі вторгнення в Україну, ця перспектива мало вплинула на прийняття рішень росією. Оскільки очікувалося, що "спеціальну військову операцію" буде швидко завершено, Москва сумнівалася, що будь-що запроваджене буде більш ніж символічним, можливо, додаткові обмеження щодо названих осіб, але нічого такого, що завдасть довгострокової шкоди російській економіці. Потім, на роздратування москви, коли стало очевидно, що Україну не вдасться швидко захопити і що російське вторгнення супроводжувалося великою жорстокістю, санкції Заходу були відповідно посилені, переходячи від заморожування активів олігархів до відрізання росії в багатьох випадках, хоча й не у всіх, від міжнародної економіки. Врешті-решт, оскільки різке зростання цін на нафту та газ свідчило про те, що війна може в кінцевому підсумку покращити російські фінанси, були зроблені кроки, спрямовані на зменшення залежності Європи від росії як ключового постачальника енергоресурсів (про це нижче).

Російська економіка не зупинилася з тріском. москва може запобігти будь-яким несприятливим резолюціям Ради Безпеки, які б зробили санкції обов’язковими для всіх держав-членів, використовуючи своє право вето, і Захід більше не є настільки домінуючим у міжнародній торгівлі та фінансах. Китай та Індія не були готові схвалити санкції, хоча й не зробили багато для їх порушення. путін подбав про те, щоб позбавити людей у ключових містах - москві та санкт-петербурзі - найгірших наслідків дефіциту. Олігархи відіграють лише незначну роль у виробленні російської політики, і вони не вибивали двері кремля, щоб вимагати припинення війни. Експорт енергоносіїв фінансує війну, і рубль залишається сильним, хоча й через те, що експорт перевищує поток імпорту.

У довгостроковій перспективі наслідки для російської економіки, яка вже знаходиться в другому ешелоні в глобальній ієрархії, можуть бути жахливими через відтік багатьох міжнародних компаній, відсутність нових інвестицій і обмежений доступ до західних технологій, а також втрату ринків збуту нафти і газу. У короткостроковій перспективі є одна сфера, де санкції впливають на військові зусилля, і це оборонне виробництво. Усе виробництво в росії сильно постраждало від нестачі життєво важливих компонентів, і це означає, що стає важче виробляти нове обладнання та ремонтувати пошкоджені системи. Це завдає головного болю російським командирам, оскільки їхні війська витрачають обладнання набагато швидше, ніж можуть поповнюватись, у тому числі в таких областях, як артилерія, де вона, мабуть, мала достатньо запасів.

Економічна війна росії

У будь-якому випадку економічні заходи почали відігравати більшу роль у російській стратегії.

Після розпаду Радянського Союзу росія намагалася використати торговельну та енергетичну залежність своїх нових незалежних сусідів, щоб впливати на їхню внутрішню та зовнішню політику. Це стало звичайною формою політичного тиску і поширилося на інші країни, які притримувалися ворожої політики.

У всьому цьому особливе значення мав енергетичний сектор. Успіх путіна як президента був заснований на відновленні цін на нафту і газ (так само, як провал Горбачова посилився їх падінням). Саме експорт енергоресурсів дозволив значно покращити рівень життя росіян та інвестиції у військовий потенціал. Великі запаси вуглеводнів спонукали до думки, що це особлива риса росії як сучасної великої держави. Ідея про те, що росія була "енергетичною наддержавою", виникла ще до президентства путіна, але для багатьох з його оточення незабаром вона стала очевидною "великою ідеєю". Тому енергію було визначено джерелом процвітання та впливу. Обидві цілі працювали, якщо Росія могла використовувати свою позицію на ринку для створення залежності клієнтів, щоб вони покладалися на неї щодо поставок і уникали дій, які могли б призвести до зриву домовленостей, засмутивши Москву. Цей підхід був найбільш очевидним у випадку з Німеччиною, незважаючи на попередження союзників Німеччини про те, що він створює зовнішньополітичну вразливість, якою може скористатися росія.

Ця стратегія працювала найкраще, коли ціни були високими, а тиск незначним. Але завжди була напруга між комерційними та політичними аспектами енергетичної політики. Вона посилювалася через інстинктивну реакцію путіна на будь-який виклик з боку іншої держави, який полягав в тому, щоб негайно знайти важіль тиску. Для його сусідів це часто означало встановлення мит на експорт товарів до росії, припинення поставок деяких товарів, припинення поставок газу або встановлення надмірно високих цін. Однією з причин нинішнього безладу є те, що це був підхід, прийнятий у 2013 році, коли український президент Віктор Янукович, незважаючи на проросійський настрій, зіткнувся з повним економічним тиском на свій уряд, щоб зупинити підписання ним угоди про асоціацію з ЄС (навіть не НАТО) і натомість приєднатися до власного проекту путіна щодо Євразійського Союзу. Економічний тиск спрацював – настільки добре і настільки помітно, що коли Янукович виконав цю вимогу, це спровокувало масові демонстрації в Києві, що призвело до втечі Януковича та приходу до влади в Києві нового уряду, який путін від початку вважав ворожим до росії, тож мав бути підважений на кожному кроці.

Зараз енергетична зброя росії зіштовхнулася з найбільшим випробуванням. З одного боку, це її найкращий захист від західних санкцій, що дозволяє їй фінансувати свою війну та підтримувати рівень життя. З іншого боку, це найкращий засіб для нападу — найкраща надія путіна змусити західних прихильників України полишити Київ і прагнути миру, за якого постачання газу буде відновлено на довоєнному рівні. Цей примус почався ще до війни зі скороченням поставок, щоб нагадати європейцям, де їхні справжні інтереси. Як тільки почалася війна, проблема енергетичної залежності Європи неминуче стала гострою. У Берліні, найбільш шокованому подіями, відразу зрозуміли, що Німеччина разом зі своїми європейськими партнерами має вийти з цієї залежності, але спочатку це розглядалося як найкращий середньостроковий проект через ймовірність економічної кризи.

Міркування незабаром змінилися. Спочатку чинився тиск з метою позбавити росію доходів від енергоносіїв для фінансування війни, обмеживши суми, які вона могла отримати, заробляючи на високих цінах, які ж вона й допомогла створити. Цифри російських доходів від продажу газу в Європу викликали збентеження, особливо в порівнянні з сумами, витраченими на надання економічної та військової допомоги Україні (безсумнівно, яка найбільше економічно втрачала). По-друге, потрібно було притупити енергетичний наступ росії. Це було зроблено шляхом заповнення наявних дефіцитних потужностей протягом літніх місяців і диверсифікації джерел, такі як зріджений природний газ (ЗПГ), хоча ціна на нього неминуче різко зросла, а також заохочення більшої енергоефективності. Берлін навіть зробив перші пробні кроки, щоб відкласти виведення з експлуатації всіх своїх атомних електростанцій.

До кінця серпня цей підхід, здавалося, працював. Ціни на нафту впали, частково це пояснюється через перспективу глобальної рецесії. Незважаючи на те, що потоки газу становили лише 20 відсотків від довоєнного рівня, ціни на нього також почали падати. На початку цього місяця міністри фінансів G7 погодили складну схему – форму картелю покупців – щоб спробувати обмежити ціни на російську нафту, продемонструвавши, що вони можуть повернутися до наступу в економічній війні.

Відповідь не забарилася. 2 вересня російська енергетична компанія "газпром" оголосила про проблеми з газопроводом "Північний потік-1", які вимагали його повної зупинки. Спочатку зупинка була оголошена на кілька днів; тепер - це безстроково. Спочатку поставки обіцяли відновити, як тільки несправність буде усунуто; тепер відновлення залежить від припинення санкцій. Все це супроводжується жахами і попередженнями російських пропагандистів про те, що Європа замерзне цієї зими та зіткнеться з економічним колапсом – і все через Україну.

Це свого роду останній кинути жереб путіна. Якщо цей хід не спрацює, у нього залишиться мало варіантів. Ця азартна гра має два аспекти. По-перше, це означає кінець домінуючої ролі росії на європейському енергетичному ринку. Вона продемонструвала, що є ненадійним постачальником. Поставки, які не відправляються до Європи, неможливо легко перенаправити в інше місце. Щоб побудувати нові трубопроводи до нових ринків, наприклад, в Азії, потрібен час. По-друге, ця різка втрата частки ринку варта зусиль, лише якщо вона матиме бажаний політичний ефект і призведе до того, що Європа покине Україну. Але сукупність дій росії за останні шість місяців, від бомбардувань міст до жахливих злочинів на окупованих територіях, до нерозсудливості на Запорізькій атомній електростанції, до фейкових новин і неможливих дипломатичних вимог, означає, що європейські уряди, навіть ті, хто найбільше хоче, щоб ця криза закінчилася, не бачать способу зробити це, доки путін не відступить. Поки він цього не зробить, немає шляху до європейської стабільності. путін продовжує наполягати, що НАТО воює з росією. У військовому плані такого ніколи не було, але в економічному плані він зробив це саме таким.

Тож з великими труднощами та великим болем Європа впорається. Ми вже бачили величезний пакет з Берліна, щоб допомогти споживачам енергії протягом наступних зимових місяців, і незабаром очікується ще один з Лондона. Звичайно, ставлення може змінитися, якби справді здавалося, що війна застрягла в глухому куті й може тривати нескінченно. Тоді дипломатичні спроби знайти вихід активізувалися б. Але наразі замість того, щоб покинути Київ, західні країни, і особливо США, схоже, прийшли до думки, що найкращим шляхом є допомогти Україні перемогти або принаймні переконати москву в неспроможності її військової позиції.

Український наступ розвивається поступово, можна сказати вражаюче. Позиція росії продовжує погіршуватися, оскільки Україна методично знищує склади боєприпасів, командні пункти, системи ППО та життєво важливі мости. Це загрожує російським силам скороченням запасів і навіть захопленням. російські пропагандисти починають затихати після майже щоденних заяв про катастрофічний провал цього наступу.

Якби москва справді була впевнена, що зможе зберегти свої здобутки та, можливо, розширити їх, вона б залишила газопроводи відкритими, забравши доходи та давши собі розумний шанс утриматися на прибуткових ринках у довгостроковій перспективі. Це ознака втрати впевненості, навіть відчаю, те, що росія зазнає краху як військова наддержава, що ставить також під загрозу її позиції як енергетичної наддержави.

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