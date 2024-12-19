Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер

У другій частині тижневого огляду Ендрю Таннер дає геополітичний зріз ситуації у світі, наголошуючи, що якщо прагнете зберегти здоровий глузд – ігноруйте те, що говорить Трамп. Європа відіграватиме все більшу роль. Перемога України можлива у 2025 році, якщо союзники прокинуться і зрозуміють, що вона нагально потрібна для завершення рашистської навали. Водночас Таннер висловлює занепокоєння, що є фронт, на якому домінує путін – інформаційна війна. І занадто багато американців і європейців потрапили на його гачок. Він рекомендує союзникам Тайваню краще підготуватися до зради з боку Америки.

Геополітичний огляд. Ігноруйте Трампа

Україна – США. Реаліті-шоу Трампа триває, і люди, які мали б знати краще, вірять тому, що говорить ця людина, коли він ще не має формальної влади. Моя порада, якщо ви хочете зберегти здоровий глузд протягом наступних кількох років: ігноруйте Трампа. Нічого з того, що він говорить, не можна сприймати всерйоз. Просто реагуйте з нестримною жорсткістю на будь-яке зловживання владою. Настав час президентам знати своє місце.

Тим часом, адміністрація Байдена вчепилася в відмову України мобілізувати чоловіків віком до 25 років, що є явною ознакою бюрократичної машини. Розмови про те, що Україна отримає сотні бронемашин до січня, так і залишилися розмовами, хоча я очікую, що це станеться. Питання в тому, скільки саме сотень – велика різниця між 300 і 2300. Мінімум має бути 600 "Абрамсів", 600 "Бредлі" і 1200+ М-113 і "Страйкерів".

Що стосується можливості припинення вогню за посередництва Трампа, то я б оцінив шанси на те, що воно триватиме більше години, приблизно в 1%. Зараз Зеленський і путін ведуть дипломатичну гру, демонструючи відкритість до переговорів. Частково причина, чому Україна так твердо тримається в Курській області, може полягати в тому, щоб не дати путіну оголосити про припинення вогню, а потім звинуватити Україну в його порушенні. Це важче зробити, якщо українські війська перебувають у Курській області – путін виставив це як велику ескалацію, що виправдовує втручання Північної Кореї. Геостратегічні наслідки продовжують даватися взнаки.

Розмови про переговори – це частина гри. Так само, як і припущення Зеленського про те, що Донбас і Крим можна повернути дипломатичним шляхом, а не військовим завоюванням. Звичайно, це завжди було правдою – констатація очевидного не є поступкою. Якби українські війська окупували Москву (а цього не станеться), повернення Криму і Донбасу було б незабаром підписано. Але оскільки опоненти України за кордоном, зокрема США, хочуть зобразити Зеленського нерозумним, він повинен бути на крок попереду.

Україна – Європа. Підтримка Європи в кінцевому підсумку має набагато більше значення, ніж американська, за винятком певних категорій озброєнь, і завжди надавала трохи менше половини всієї військової підтримки Україні – більше половини невійськової підтримки. Вона має набагато більший прихований військовий потенціал, ніж США, вже виробляючи сто тисяч 155-мм снарядів щомісяця. Американське виробництво все ще відстає від цього показника приблизно вдвічі й буде відставати до 2026 року.

Що стримує європейські країни від надання Україні більшої кількості озброєння, особливо бронетехніки та літаків, так це їхні зобов'язання надавати війська командуванню НАТО. Заявляючи про необхідність бути завжди готовими зупинити тотальний російський напад на територію НАТО, НАТО, без сумніву, за вказівкою США, викривлено ігнорує той факт, що критичні ресурси, необхідні Москві для цього, здебільшого зосереджені в Україні.

Рішення полягає в тому, щоб визнати, що повітряні й морські сили разом з легкою піхотою і безпілотниками є достатніми для того, щоб впоратися з будь-якими непередбачуваними обставинами, які можуть виникнути в НАТО. Будь-яка країна, що має моделі обладнання, які вже використовує Україна, повинна покладатися на ті, що мають національну специфіку, для забезпечення оборонних потреб, доки не надійде заміна.

Америка розглядає Європу як стратегічного конкурента, а не союзника. Європейцям доведеться звикнути до цієї реальності й працювати з іншими демократичними країнами за кордоном, щоб компенсувати США, поки період внутрішніх потрясінь і реконфігурації не завершиться, як би він не закінчився.

Близький Схід. Що ж, не встигли сирійці вибороти свободу, як Ізраїль почав їх бомбити. Західну аудиторію годують звичною лінією про страшних ісламістських джихадистів, які захопили Сирію, щоб виправдати дії Ізраїлю і створити загрозу для нового уряду. Все дуже стандартно.

Давайте будемо реалістами: будь-який мусульманин з правом голосу є ісламістом в очах більшості християн. А оскільки західна культура – це просто узагальнене європейське християнство зі світським брендингом, більшість мудреців з радістю погоджуються з цим фанатичним обрамленням, незважаючи на те, скільки солдатів воно вбило в результаті. Режим Саудівської Аравії, який активно підтримує жорстоких джихадистів по всьому світу – пас. Сирійські повстанці, які активно відкололися від Аль-Каїди? Автоматично під підозрою.

Вашингтон реагує на будь-які події, які можуть змусити Ізраїль нервувати. Чимало високопоставлених офіцерів Пентагону, схоже, сповнені рішучості залишити американські війська в Сирії та Іраку назавжди під приводом спостереження за залишками Ісламської держави, головним чином для того, щоб кілька щасливчиків могли стверджувати, що вони командували військами в активних бойових діях. Отже, незважаючи на те, що у всіх є всі підстави забиратися з Сирії, трагедія в регіоні триває.

Іронія полягає в тому, що Нетаньягу, в класичній манері, намагається приписати собі заслугу в падінні Асада. Ця людина бреше мало не з кожним своїм подихом. Було б жорстоко іронічно, якби Ізраїль, вирішивши, що він воює з будь-ким, хто може становити загрозу, спровокував саме такий панарабський рух, який мав би виникнути, якби виживання Ізраїлю взагалі стояло під питанням. Але фанати Ізраїлю несприйнятливі до логіки і не зважають на етичні міркування, за винятком деяких, які дотримуються релігійної віри в те, що Ізраїль повинен існувати, щоб його можна було знищити під час кінця світу.

Так чи інакше, принаймні здатність Москви діяти з Сирії була підірвана. путін повинен за будь-яку ціну домовитися з Дамаском, щоб зберегти свої дорогоцінні бази, оскільки Москва має там занадто багато обладнання для швидкої евакуації. Сирія знаходиться в делікатному місці, де можливе створення єдиного уряду, якщо зовнішні чинники не зіпсують все так, як вони вже намагаються це зробити. Але Москва не буде готова занадто довіряти новому режиму, а Іран щойно дізнався, як мало путін піклується про своїх друзів. Тож їхня присутність у Сирії має нарешті закінчитися.

З іншого боку, Ізраїль планує переселити ще більше поселенців на окуповані Голанські висоти, відібрані у Сирії п'ятдесят років тому. Лише для того, щоб ще більше висміяти те, що колись називалося "міжнародним правом" у кращі часи, коли геноцид, вчинений нацистами, породив Ізраїль у першу чергу.

Тихоокеанський регіон. Китай провів черговий раунд навчань, покликаних нормалізувати роботу своїх кораблів і літаків навколо Тайваню. Окрім цього, повідомляти більше нема про що. Якщо не брати до уваги хвалькуватість і самопоразливі торгові війни, в одному можна бути впевненим: Трамп ніколи не воюватиме з тим, хто, як він знає, може завдати йому шкоди. Тому Китай розширює свій ядерний арсенал. Союзникам Тайваню краще підготуватися до зради з боку Америки. Якби тільки Західне узбережжя було автономним регіоном згідно з Конституцією – ми б дійсно допомогли.

На Україну чекає важка зима. Треба готуватись до забезпечення тривалого миру через перемогу

Ця зима бойових дій в Україні може стати однією з найкривавіших за останні кілька століть. Дослідник Володимир Даценко опублікував у відкритих джерелах оцінку втрат Москви в тривалому наступі на Покровськ, і ці цифри важко осягнути. Орки понесли щонайменше 150 000 задокументованих втрат – більше третини смертельних, в процесі захоплення менш ніж 1000 квадратних кілометрів.

Лише китайські атаки людськими хвилями під час Корейської війни можуть зрівнятися з цим у наш час. Якщо відкинути бездушне бачення цінності людського життя, яке, очевидно, переважає в "руському мірі", матеріальні наслідки неминучі. Гідним контрастом є звільнення українцями трохи більше ніж 1000 квадратних кілометрів Курської області цього літа, боротьба, яка після більш ніж чотирьох місяців коштувала Україні близько трьох тисяч жертв, майже напевно не більше тисячі загиблих в бою. Орки, навпаки, витратили 20 000-25 000 солдатів, щоб відвоювати половину Вільного Курська.

З огляду на те, що до досягнення мінімальних заявлених цілей путіна залишилося захопити понад 10 000 квадратних кілометрів лише на сході України, він у серйозній скруті. Втрати техніки настільки значні, що Москва змушена накопичувати і консервувати бронетехніку, що є явною ознакою того, що очікувана метаболічна криза прискорюється. Ще один чудовий матеріал команди Tatarigami розповідає про основні моменти інтерв'ю з російським економістом, який викладає гіркі варіанти, з яких путіну доведеться вибирати в 2025 році. Хоча економіст не знає, як путінський режим пом'якшує наслідки кадрових втрат – більшість загиблих орків не належали до активної робочої сили, оскільки путін свідомо приносить у жертву менш продуктивних членів російського суспільства, – його свідчення в цілому малюють жахливу картину.

Війна путіна все ще в цілому йде за траєкторією, яку я передбачав з 2023 року. Економіка, менша за економіку Каліфорнії, не робить країну наддержавою. Практична корисність ядерної зброї обмежується тим ефектом, який ядерні блефи справляють на Вашингтон, котрий все одно використовує їх лише як привід. Виживання України залежить від знищення якомога більшого військового потенціалу Московії, виснаження фронтових формувань, позбавлення їх поповнення та постачання, а потім, коли настане відповідний час, – тотального контрнаступу. Вся надія на закінчення війни у 2023 році залежала від того, що Москва не встигне адаптуватися за час, який дала їй нерішучість Заходу взимку 2022 року.

Але адаптація, на яку спромігся негнучкий путінський режим, обмежується постійною ескалацією наявних зусиль. Як і нацистська Німеччина після Сталінграда, лише поразка змусила режим визнати необхідність повної мобілізації. На відміну від нацистської Німеччини, Москва не має за спиною ресурсів підкореної Європи. Лише Північна Корея, безпілотники з Ірану та Китай, готовий продати будь-що будь-кому за відповідну ціну.

Забезпечення тривалого миру через перемогу – це найкращий, насправді єдиний шлях для України, тому що логіка, яка зараз керує путіним, вимагає нескінченної війни, поки імперія не впаде або поки всі вороги не підкоряться.

Ось чому я не дуже довіряю розмовам у пресі про припинення вогню. Тіште самолюбство Трампа скільки завгодно, але Америка не має сили, щоб в односторонньому порядку нав'язати припинення конфлікту. А шкода. Альтернативою є війна, яка триватиме до гіркого кінця путіна.

Зародження перемоги. Адаптуватися на ходу

Фронт називається так тому, що для того, щоб утримати клаптик землі, завжди краще не дозволяти ворогу наступати на вас з різних боків. Стародавні воїни, що формували щитову стіну, розуміли силу зменшення складності. Ефективно скоординована група людей, об'єднуючи свою силу, може досягти більшого, ніж сума їхніх частин. Це і є принцип синергії в дії.

У військовій справі прорив фронту противника має першорядне значення. Це дозволяє ефективно скоординованим командам маневрувати таким чином, що вони створюють хаос у системі командування і постачання противника. Виснаження ресурсів ворожих підрозділів гарантує їхню поразку в потрібний момент. Ця логіка застосовується на тактичному рівні аж до стратегічного.

В Україні зовнішній край фронту зараз зазвичай утримується невеликими групами з чотирьох-шести солдатів: те, що в доктрині НАТО називається вогневою групою, але українці називають відділенням. Три-п'ять таких відділень формують взвод чисельністю 15-25 бійців, причому принаймні одне з них, як правило, має важке озброєння – протитанкові ракети і автоматичні гранатомети, дальність стрільби яких дозволяє команді зі "Стугною" або "Джавеліном" прикривати кілька відділень. При переході на оборонні позиції або при спробі прориву фронту противника, підрозділи, як правило, перевозяться в район цілі на броньованій машині. Часто вона має власну зброю, щоб забезпечити швидку вогневу підтримку.

Повний взвод може відбивати атаки на фронті до кілометра, що дозволяє кільком підрозділам мати перекриті поля вогню. Під час атаки підрозділ розміром зі взвод, як правило, рухається на значно вужчому фронті за підтримки сусідніх підрозділів до моменту розгортання для атаки, але після захоплення позиції підрозділ намагається здійснювати контроль в межах ефективного радіусу дії своєї зброї.

Підрозділи підтримки надають послуги на вимогу, які роблять команди більш ефективними, живучими і смертоносними. Безпілотники допомагають їм побачити те, що неможливо побачити з наземної точки зору, і в наш час дозволяють здійснювати повторні високоточні атаки. Міномети легкі, недорогі, і хоча їхня дальність стрільби обмежена, вони мають серйозну вибухову силу (за умови, що боєприпаси не погані). Артилерія завдає потужного удару по території, здатного вирвати серце з грудей атаці, яка в іншому випадку перевантажила б ледь утримуваний фронт. Також слід пам'ятати про радіоелектронну боротьбу, протиповітряну оборону, інженерні та інші засоби.

Що б не думали генерали, стоячи перед картами у своїх штабах, вони не можуть нічого ефективно контролювати. Робота лідера полягає в управлінні потоками ресурсів та інформації: вони забезпечують перемогу. Захоплення є і назавжди залишиться завданням бідолашної кривавої піхоти. Навіть якщо ви дезінфікуєте територію за допомогою роботів і дронів, хтось повинен першим увійти туди і переконатися, що вона справді безпечна.

У сучасній війні мета полягає в тому, щоб мінімізувати кількість людей, які застрягли в цьому жалюгідному становищі. Це одна з найнебезпечніших робіт, яку тільки можна собі уявити, міфологізована з певної причини, руйнівна, як і більшість дешевих героїчних наративів. Слава, яку здобувають на війні, – це функція людей, які перемагають неймовірні труднощі, те, що можна зробити з набагато меншим болем у спорті чи бізнесі. І вся слава оцінюється постфактум: на полі бою всім править тиск на виживання.

Мінімізація дружніх втрат є першочерговим завданням у будь-якій боротьбі, адже плани приходять і йдуть, але коли ви втрачаєте можливості, ви назавжди жертвуєте здатністю використати їх у більш сприятливий час. Коли наступати чи відступати і як далеко – це ключове питання в усіх операціях, рішення, пов'язане з тим, наскільки ефективно це збереже життя дружнім військам і завадить ворогу.

Кожна людина стикається з жорсткими межами своєї фізичної та психічної витривалості. Це впливає на те, як багато може зробити команда, яку роботу вона може виконати. Зрештою, будь-який бій зводиться до управління енергією, але це ніколи не буває просто, коли складовою енергії є віра особового складу у власні сили та сили своїх товаришів.

Повсякденне життя більшості солдатів на будь-якій війні полягає у виконанні однієї і тієї ж роботи без особливих перспектив на зміну ситуації найближчим часом. Втрата надії – це природно, тому так важливо, що Україна створює нові бригади, щоб дати змогу тим, хто втратив надію, більше часу відпочити від бойових дій. Незалежно від того, чи є у вас розвинена структура корпусів і дивізій над бригадами, чи ні, головне – мати достатньо ресурсів, щоб прикрити фронт, створивши при цьому належний резерв.

Будь-яка успішна дія на фронті, незалежно від того, чи намагаєтесь ви утримати ділянку фронту, чи відвоювати її у ворога, залежить від застосування всього спектру загальновійськових засобів. По суті, фронтові команди є споживачами на ринку бойової потужності – вони найкраще знають, скільки її потрібно, якого типу, де і коли.

Основне завдання кожного іншого учасника операції – забезпечити команди, що знаходяться на вістрі списа, усіма необхідними інструментами. Вищі ешелони командування мають завдання створювати і підтримувати організаційну структуру та інституції, які забезпечують потік ресурсів. Вони також, з огляду на вічний дефіцит речей, повинні виконувати необхідну функцію сортування, вирішуючи, хто отримує пріоритет. Іноді їхні рішення не будуть оптимальними через те, що їхня інформація застаріла або неповна.

Щоб звести до мінімуму небезпеку того, що штаб, який не має зв'язку, віддаватиме погані накази, особовий склад на передовій повинен бути навчений думати самостійно і перехоплювати ініціативу, як того вимагає ситуація в зоні їхньої відповідальності. Той, хто керує відділенням, взводом, ротою або організацією вищого рівня, слугує критичним вузлом у нервовій системі бойового організму. Ті, хто знаходиться найближче до подразників, мають найкраще природне відчуття своїх нагальних потреб і повинні мати можливість реагувати на них належним чином, посилаючи в дію м'язові волокна, які вони координують. Вони знають, чи дійсно опір ворога є достатньо слабким, щоб виправдати наступ.

На вищих рівнях лідери, відповідальні за ширші сфери відповідальності, повинні вирішувати, яким секторам надати пріоритет. Це, природно, призводить до того, що в одних місцях фронт стає сильнішим, в інших – слабшим, а команди на передовій використовують свої судження про те, які завдання вони можуть виконати, враховуючи наявні ресурси і рівень протистояння. Планування операцій будь-якого масштабу, однак, має здійснюватися на найвищому рівні залучення, при цьому всі плани повинні залишатися достатньо гнучкими, щоб впоратися з радикальними нововведеннями на місцях у міру того, як розвивається ситуація.

На всіх рівнях командування повинні панувати відносини, в яких підлеглі керують діями, а старші підкріплюють успіх, належним чином підстраховуючись на випадок невдач. Зрозуміло, що цей механізм не перекреслює традиційну військову ієрархію і структуру звань – це просто переформулювання командування місією у системних термінах.

Але командир відділення або взводу, який поспішно відступив з бойової позиції, де він був у небезпеці або не мав необхідної підтримки, не є приводом для дисциплінарного стягнення. Ефективний командир роти або батальйону вже визначив ціну такого руху і може адаптувати план на ходу, шукаючи можливості в тому, що ворог відволікає цінні ресурси.

Мінливе поле бою дає перевагу стороні з краще підготовленим особовим складом, тоді як статичне дає численні переваги тим, хто має чисельну перевагу на своєму боці. Однак наслідки стратегії, яка спирається на тактичну гнучкість, як, наприклад, підхід України до територіальної оборони під командуванням Сирського, здебільшого будуть відчутні в кілька критичних моментів. У такій війні все вирішує час, і збереження сил і засобів до того моменту, коли вони можуть бути задіяні в потрібний момент, має важливе значення для мінімізації втрат, що саме по собі є передумовою успіху.

Хороша новина полягає в тому, що підготовка солдатів до необхідного рівня може бути здійснена за кілька місяців. У Другій світовій війні до 1944 року ефективні тренувальні центри могли випускати солдатів, які з самого початку могли тримати оборону у важких боях. За іронією долі, насправді легше підготувати ефективних солдатів за допомогою структурованого розширення повноважень, оскільки команди природним чином виникатимуть в процесі. Замість того, щоб мотивувати особовий склад абстрактними ідеями на кшталт патріотизму, обов'язку чи гордості, навчіть їх навичкам, які дадуть їм усі шанси вижити і насолодитися перемогою. Найкращі практики надходять до навчальних центрів з полів боїв, а ветерани з обмеженими фізичними можливостями є потужним ресурсом.

Незалежні бойові групи, наділені справді широкими повноваженнями, необхідні, оскільки рівень спостереження за полем бою, який забезпечують дрони, майже неможливо повністю осягнути для військового професіонала з класичною військовою підготовкою. Кожна людина в радіусі близько двадцяти кілометрів від фронту зараз є об'єктом полювання з боку безпілотників, оснащених вибуховими пристроями. Колись солдат міг витримати артилерійський обстріл у глибокому окопі, знаючи, що він не спрямований на нього особисто – він буде живий, якщо тільки йому не пощастить і снаряд не приземлиться прямо на нього. Тепер снаряди мають очі, а маленький дрон з прикріпленою до нього гранатою набагато дешевший у виробництві, ніж навіть найбільш одноразовий орк.

Це не обіцяє нічого хорошого для класичної військової доктрини. Насправді, ефективне використання дронів може призвести до таких же радикальних змін у веденні війни, як масові наполеонівські армії ХІХ століття або механізовані з'єднання у 20-му. Той, хто вважає, що правильна організаційна структура – це дивізія часів холодної війни, яка кидає свої три бригади в масований штурм, повинен провести день на нульовій лінії в Україні.

Основним формуванням оперативного рівня в Україні є посилений батальйон або бойова група, яка розгортає свої 3-5 бойових рот у два ешелони, забезпечуючи наявність резервної лінії для захисту від прориву. Роти в другому ешелоні ротуються на нульову лінію кожні кілька днів. Призначені роти підтримки надають спеціалізовані послуги.

Зазвичай, у гарячих точках рота прикриває ділянку фронту завдовжки два-три кілометри, а бойова група – п'ять-шість, що дозволяє їй зберігати резерви, достатні для відбиття великої атаки або проведення локального контрудару. Звичайно, це можливо лише за умови, що невеликі групи, які утримують свої розкидані бойові позиції, отримують достатню вогневу підтримку від підрозділів, призначених для їх прикриття, і знають, що роблять їхні побратими в сусідньому секторі.

Ці команди повинні переміщатися на інші бойові позиції майже одразу після того, як вони відбивають ворожі атаки, тому що орки засипають будь-яку ділянку, яка може похвалитися значним опором, планерними бомбами. Коли солдати не дивляться в приціл своєї зброї, не сплять і не займаються елементарною гігієною, вони повинні копати. Позиція, втрачена сьогодні, може стати в нагоді завтра.

Це не війна, де захисники косять зомбі, що наступають, і тримаються до останнього. Це серія жорстоких засідок, де той, хто воює з укриття, має беззаперечну перевагу. Як тільки бойова позиція стає надто важкою для утримання, команди більше не змінюються.

Насправді, немає принципової різниці між нападом і обороною. Мета в обох випадках однакова: знищити тих, хто намагається перешкодити дружнім військам здійснювати контроль. Ви повинні перейти в оборонну позицію, щоб утримувати її так само, як це робить нападник. У будь-якому випадку, операції вимагають постійного потоку інформації між усіма підрозділами, що вимагає певної централізованої системи для маршрутизації і визначення пріоритетів запитів – це робота спеціальних штабних команд.

Попри всі дебати про військову стратегію і лідерство протягом століть, про відносну силу наступу і оборони, непорушним залишається той факт, що для солдатів на передовій все, що має значення – це наявність достатньої підтримки, щоб рухатися швидше і наносити сильніші удари, ніж ворог. Здатність робити це знову і знову на визначеній ділянці – це те, що прориває ворожий фронт.

За останнє століття стало абсолютно зрозуміло, що досягнення цього є питанням точного і тривалого застосування вогневої сили. Останні три роки українці прокладали собі шлях до того, щоб нарешті мати всі компоненти загальновійськового озброєння, необхідні для перемоги над своїм психопатичним сусідом. На цьому шляху вони винайшли і переосмислили війну безпілотників, в той час як орки вдаються до використання все більшої кількості крові та сталі, що вичерпуються.

Перший крок до перемоги у 2025 році – продовження українськими військами постійного виснаження ресурсів орків. Саме нездатність заповнити втрати у 2022 році уможливила ефектні контрнаступи України. Завдання на 2025 рік – відновити цей процес у більших масштабах. Якщо орки втрачатимуть щонайменше стільки солдатів, скільки може підготувати їхня система, якість тих, хто залишиться, буде тільки знижуватися. Оскільки Москва змушена все більше і більше звужувати масштаби своїх наступальних операцій, щоб впоратися зі спалюванням такої кількості техніки, українські війська, що зіткнулися з менш активними силами орків, отримають деякий перепочинок.

Якби поставки артилерії не зменшилися наприкінці 2023 та у 2024 роках, орки могли б бути повністю виснажені вже зараз. Через шість місяців з'єднання орків на фронтах, які Москва вважає безпечними, будуть укомплектовані до небезпечно низького рівня і не матимуть резервів.

Жертви занадто великої кількості українців неминучі, незалежно від того, чи вдасться якимось чином домогтися припинення вогню у 2025 році, чи ні. Великим питанням залишається, скільки людей загине, перш ніж цей жах закінчиться раз і назавжди. Відповідь: набагато більше, якщо путін не зазнає повної поразки в Україні.

Я відчуваю своєрідний обов'язок дати посилання на неймовірно сильне інтерв'ю, в якому український солдат описує, як це – вижити в інтенсивному ближньому бою. Воно коротке і неграфічне, але сире та інтенсивне. Гарне нагадування про гірку ціну війни.

Це свідчення чоловіка, який залишився живим лише завдяки тому, що один з його друзів загинув під час нападу орків. Під час його розмови з інтерв'юером можна побачити момент, коли він усвідомлює, що мертвого товариша, про якого він говорив, чиє тіло заблокувало одну ворожу гранату за іншою, вже немає в живих.

Жахливу людську ціну цієї війни найкраще зрозуміти, якщо помножити горе цієї людини на сотні тисяч. Зведення до мінімуму кількості людей, яким доведеться пройти через це зараз і в майбутньому, має бути пріоритетом для людей в усьому світі. Що відбувається, те відбувається, і війна рано чи пізно приходить до кожного. Краще за все обмежити її такою кількістю правил і ритуалів, щоб рахунок м'ясника був якомога ближчим до нуля.

І якщо людство не може з цим впоратися, то нехай це зроблять роботи, кажу я! Чесно кажучи, іноді мені здається, що кожну дорослу людину за межами України треба прикувати до стільця і змусити щодня по кілька годин спостерігати за кошмаром цієї війни. Забудьте про читання історії – половина з неї все одно брехня або непорозуміння. Важка праця людей, які насправді її створюють, тепер доступна кожному, хто має доступ до інтернету.

Якби не твердий науковий факт, що наслідки будуть ще гіршими, якщо путін не зазнає поразки в Україні, я був би за негайне припинення вогню. Три роки тому я б порадив Україні назавжди відмовитися від Донбасу і Криму, щоб запобігти цьому кошмару. Але тепер, коли понад сорок три тисячі українських солдатів пішли назавжди, а близько двохсот тисяч росіян удобрюють українську землю, кривавий борг має бути сплачений. Він буде сплачений, і відсоткова ставка в таких справах дуже висока.

Війна в Україні може нарешті закінчитися у 2025 році, а разом з нею, ймовірно, і рашистська катастрофа. Але тільки якщо достатня кількість союзників України прокинеться до усвідомлення нагальної необхідності перемоги. На одному фронті путін домінує: триваюча інформаційна війна. Занадто багато американців і європейців потрапили на його гачок.

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