У тижневому огляді війни Ендрю Таннер робить акцент на оперативний потенціал тактичних дій сторін на Північному, Східному та Південному театрах бойових дій.

Великі тренди. Москва, за даними ЗМІ та українського уряду, готується розпочати нову хвилю наступу на Україну. І минулий тиждень, безумовно, став свідком помітного зростання темпів атак орків.

Однією з причин такого сплеску є те, що погода на більшості фронтів виглядає набагато теплішою і відносно сухою, а зйомки з дронів не показують великої кількості стоячої води у воронках від снарядів або глибоких слідів, залишених гусеничною технікою. Однак весняне листя на деревах ще не густе, що обмежує використання тактики інфільтрації, змушуючи орків більше покладатися на використання транспортних засобів, намагаючись прорвати українську оборону.

Це відбувається так само, як і в минулому. Тобто, дрони з легкістю нищать їх на шматки. Особливо жорстокою з точки зору Москви є те, що, хоча вона поставила на озброєння танки з активними системами захисту, здатними збивати снаряди, вони покладаються на активні радіолокаційні станції. Це негайно видає їхнє місцезнаходження, що не є ідеальним на сучасному полі бою. Дрони захисту також можуть не активуватися достатньо швидко, оскільки вони призначені для боротьби з вхідними протитанковими ракетами і реактивними гранатометами.

Довгострокове рішення проблеми малих БПЛА має включати дистанційно керовану, частково автоматизовану зброю, встановлену на всіх транспортних засобах. Використання комбінації оптичних і акустичних сигналів, щоб відрізнити дрони від, скажімо, птахів, що пролітають повз, має добре спрацювати. Це не зупинить безпілотники-бомбардувальники, які скидають боєприпаси, але повинно перемогти розставляння сіток навколо коридорів постачання, як це намагаються робити і українці, і орки.

Шведська компанія вже розробила робочий прототип, який вони доречно назвали "Локі" на честь скандинавського бога-трикстера. Польові зразки такої оборонної системи незабаром обов'язково потраплять до України.

Натомість московська гра з дронами на полі бою, навпаки, все ще більше покладається на напівавтоматичні блукаючі боєприпаси, яким Україна тепер може протидіяти за допомогою безпілотників-перехоплювачів. Ефективний захист від БПЛА навряд чи сильно турбує Москву, зважаючи на те, як мало вона дбає про життя особового складу.

Що стосується бойових дій в цілому, то, незважаючи на те, що кількість російських атак знову перевищила двісті на день протягом більшої частини минулого тижня, вони мало чим можуть похвалитися, окрім помітного збільшення кількості втрат техніки і особового складу.

Приблизно 50 %-ве збільшення втрат техніки за останні два тижні є особливо проблематичним для Москви, зважаючи на те, що вона вже пройшла пік доступності бронетехніки деякий час тому. Схоже, що сира політика зараз мотивує генералів-орків більше, ніж військова логіка, і путін вимагає від своїх військ підтримувати ілюзію значного прогресу, щоб зміцнити свою позицію на переговорах. За даними України, путін сподівається розпочати наступальні операції, які, в разі магічного успіху, фактично відріжуть критично важливу лінію постачання і завдадуть серйозної військової поразки Україні.

Мрія путіна нездійсненна, адже за останні півтора року прогрес орків ледь помітний.

Проте шанси на це практично дорівнюють нулю: останній найкращий шанс для путіна здійснити це був на початку 2024 року, коли в Україні відчайдушно не вистачало артилерії через американське партійне божевілля. Зараз, коли його сили сильно виснажені після абсолютно марного року боїв на багатьох фронтах, спроба ще більше розширити свої наступальні зусилля – це саме те, що Україна хотіла б, щоб путін зробив. Якщо він зосередиться на Сумах, Харкові та Запоріжжі, лінія орків на Донбасі може розвалитися.

Якщо не з'являться значні, добре організовані резерви, про які ніхто не знає, все, що робить путін, намагаючись продовжувати атакувати на будь-якому фронті, прискорює метаболічний колапс, який вже йде повним ходом всередині його військ. У 2023 році, остерігаючись знову стати надмірно розтягнутим, оборонний маневр путіна ледве витримав атаку України, яка не мала достатніх ресурсів.

У 2025 році Україна нарешті матиме кілька десятків досить сучасних бойових літаків, а незабаром надійде підтримка АВАКС. Українська промисловість має на меті виробити два мільйони малих БПЛА – вдвічі більше, ніж у 2024 році, який був перевиконаний. Ці безпілотники стають дедалі стійкішими до радіоелектронної боротьби та почали використовувати машинний інтелект для автоматичного ураження цілей після фіксації їхньої електромагнітної сигнатури. Набагато більше українських солдатів мають глибокий досвід роботи зі стандартним натовським озброєнням, що дозволяє збільшити постачання бронетехніки, якщо союзники зобов'яжуться це зробити.

Артилерійський голод подолано назавжди, мільйон або більше 155-мм снарядів знову мають надійти в Україну завдяки ініціативі, яку очолює Чехія, щодо закупівлі їх у міжнародних виробників, таких як Індія, Південна Африка і Південна Корея, і ще один мільйон зійде з європейських виробничих ліній. Україна також виробляє 155-мм снаряди, а також не лише двадцять високо оцінених колісних гаубиць "Богдана" на місяць, але й, ймовірно, стільки ж буксируваних версій. Перші можуть вести вогонь по цілях, а потім переміщатися в укриття, тоді як другі можуть бути вбудовані в бункер, щоб захистити його від усього, окрім прямого попадання аналогічної ворожої гармати або повітряної бомби. За рік Україна виробляє майже стільки сучасних гармат, скільки ніколи не отримувала від партнерів. Це початок тренду.

Україна спільно з Німеччиною виробляє нові сучасні бойові машини піхоти в кількості 10-20 штук на місяць, випускає набагато більше бронетранспортерів БТР-4Е і налагодила місцеве виробництво всіх деталей, необхідних для обслуговування поважних віком М-113, яких Україна могла б експлуатувати тисячі, якби за це взялися правильні люди. Україна також ремонтує двадцять "Бредлі" на місяць, що означає, що безповоротними втратами є лише повністю знищені машини. Це дозволить Україні утримувати кілька сотень машин в строю, чого достатньо для оснащення півдюжини батальйонів. Українці також відродили принаймні частину ракетної промисловості радянських часів, виробляючи крилаті ракети великої дальності, балістичні ракети малої дальності, а незабаром і ракети класу Patriot класу "земля-повітря".

ЗСУ сьогодні – це світ, відмінний від того, яким він був у березні 2024 року. Фактично, щороку українські спроможності виходять на новий рівень, тоді як переваги Москви стабілізуються або зменшуються.

Багаторічна артилерійська перевага Москви тепер зникла, Україна може зрівнятися з ворогом за ефективним об'ємом завдяки кращій точності та перевищити дальність стрільби у більшості гармат орків. Краща ППО та засоби РЕБ витісняють планерні бомби, які з 2023 року дошкуляли українським військам на фронті. Інвестиції Москви у відносно дорогі БПЛА, здатні завдавати ударів за десятки кілометрів у тилу ворога, дедалі більше виглядають як помилка порівняно з тим, що Україна робить ставку на менші квадрокоптери, які ще важче збити, але які можуть переслідувати цілі доти, доки не завдадуть смертельного удару.

Ескалацією атак безпілотників на цивільне населення навіть тоді, коли українські БПЛА зробили перерву у знищенні НПЗ та підриві складів боєприпасів, путін доводить, що не має щирого прагнення до миру. Це так само, як і те, що путін нібито засмутив Трампа, запропонувавши ООН керувати Україною замість Зеленського, пояснює, чому Трамп передбачувано повертається до негативного ставлення до росії.

На суші, якщо тільки не станеться справді шокуючого повороту в долі України, путін опинився в жахливому шаховому цугцвангу: безвиграшній ситуації, коли будь-який його хід прискорює неминуче. Тому він намагається не робити жодних кроків – жодних навіть половинчастих кроків у бік примусового припинення вогню, лише постійна непохитна відмова визнати припущення, що він може колись програти, яка міститься в кожній вимозі поступок.

Ось що означає передбачуваний план наступних шести-дев'яти місяців наступальних операцій: більше того ж самого. Москва не припиняє наступати вже близько півтора року – там, де може. Залишається все менше сфер, де це все ще відповідає дійсності. Не можна сказати, що його дії не зашкодять тим, хто на передовій, хто змушений жертвувати своєю кров'ю і здоровим глуздом, щоб зупинити цю загрозу. Але кінець цього божевілля вже не за горами.

Північний театр бойових дій. На Сумському фронті, а наразі його можна назвати саме так, триває боротьба між українськими та російськими військами за позиції вздовж міжнародного кордону. Те, що Москва розпочне масштабний наступ на Суми, виглядає цілком очевидним, тому Україна виділила кілька штурмових полків і, можливо, механізовану бригаду на Бєлгородський напрямок.

Це дозволяє Україні погрожувати набагато більшим наступом, який змусить Москву передислокувати більшу частину військ, необхідних для підтримання наступу на Суми, далеко за межі кордону. Оскільки Москва люб'язно розпорошує свої ресурси для більш масштабного повторення того, що сталося у 2022 році, українські війська неодмінно знайдуть багато слабких місць для наступу.

Українські війська продовжують утримувати невеликий плацдарм у Курську на деякому підвищенні на південний захід від Суджі, але російські війська продовжують відвойовувати ділянки на дорозі до міста і двічі атаковану (ймовірно, Москвою, яка одразу ж звинуватила Україну) газовимірювальну станцію в ньому. Вони намагаються прорватися в Суми в різних точках, але їм це не вдається – вся прикордонна територія сильно укріплена і замінована.

У Бєлгороді, навпаки, Україна, схоже, заманила ворожу бригаду в симпатичну маленьку вогняну пастку. Повітряні удари, які вимагають від українських літаків небезпечної близькості до міжнародного кордону, зруйнували кілька ключових мостів у Бєлгороді на південь від нового українського вторгнення, обмеживши доступ орків до фронту. Всі класичні елементи рейду, який загрожує стати більш масштабним і, як дехто зазначає, українські формування, що беруть в ньому участь, нещодавно воювали в Курській області.

Розмови українського уряду про те, що російські війська готують ще один великий наступ на Харків, здаються досить спекулятивними, враховуючи, наскільки застрягли лінії навколо Вовчанська і Липців. Втім, це може стосуватися поточного наступу орків через Оскіл далі на схід.

Загалом, я очікую, що до весни Україна займатиме переважно оборонну позицію на півночі. З точки зору логістики, цей театр воєнних дій не зменшить пропускну спроможність поставок на південь. Оскільки цей театр є найближчим до Москви, українські наступальні дії тут завжди будуть ретельно обмежені, і навряд чи коли-небудь зайдуть так далеко, щоб захопити великий населений пункт, такий як Курськ або Бєлгород.

Довгостроковий стратегічний виклик, який завжди стоятиме перед Україною, – це захист кордону, який не має чітких природних меж. Природними кордонами України на півдні, очевидно, є Чорне та Азовське моря, тоді як на сході вони, ймовірно, мають проходити вздовж Дону.

Україна розширена. Республіки Кавказу та Поволжя стали б добрими сусідами.

Але на північ від довгої дуги, яку Дон робить перед впадінням в Азовське море близько Ростова-на-Дону – місті, яке, до речі, за логікою та історією має бути в Україні – немає жорсткого кордону. Поки Україна бореться за перемогу, цей кордон дозрів для рейдів і коротких кампаній, щоб відволікти ворога, але, принаймні для України, він ніколи не буде вирішальним у військовому сенсі. Ось чому я проводжу межу цього театру воєнних дій навколо місця, де Оскіл заходить в Україну на шляху до Сіверського Дінця, який своєю чергою впадає в Дон.Східний театр бойових дій. На Куп'янському фронті тривають бої, Москва без особливого успіху намагається розширити свій плацдарм через Оскіл на північ від Дворічного. Далі вгору по Осколу, поблизу міжнародного кордону, орки намагаються об'єднати кілька невеликих переправ у великий плацдарм з метою з'єднати його з плацдармом біля Дворічного.

Куп'янськ і Харків. Суцільною стрілкою показано фактичний рух орків, пунктирними стрілками – потенційні кроки обох сторін, включно з дуже спекулятивним вторгненням України до Мордору

Українські війська, все ще утримуючи значний плацдарм на східному березі Осколу, постійно погрожують вдарити на північ і відрізати орків у Дворічному. Судячи з того, як зараз розподіляються війська вздовж лінії фронту, їх, мабуть, лише кілька сотень, але точно не більше тисячі. Але сотні вимушених капітуляцій були б серйозним ударом по блефу путіна.

Трохи південніше, важко сказати, чи буде розвиватися локальний контрнаступ третьої штурмової бригади на фронті Борової, але тамтешнє командування явно прагне створити враження, що воно хоче йти на Сватове, якщо йому дадуть хоча б половину шансу. Це в поєднанні з крахом Дворічанського плацдарму може ввергнути і без того досить слабке командування орків у хаос.

Північний Донбас. Розширення плацдарму орків над Жеребцем, тоді як Україна посилює тиск в інших місцях, а Сіверський виступ продовжує поглинати орків. Третя штурмова може завдати зненацька несподіваного удару в напрямку Сватового.

Однак останнім часом чітко простежується тенденція, що Україна здійснює превентивні атаки, спрямовані на те, щоб зірвати спроби противника розпочати власні. Тож цілком можливо, що Третя штурмова лише заважає розгортанню наступу орків у цьому районі.

Плацдарм орків над Жеребцем на Лиманському фронті помітно розширився на цьому тижні, до такої міри, що незрозуміло, чи не зіткнулися тут українські сили з кризою. Хоча цей плацдарм також виглядає як пастка для норовливих орків, особливо з огляду на те, що українські війська в густих лісових насадженнях вздовж Сіверського Дінця повідомляють про локальні успіхи протягом останніх тижнів.

Дуга навколо Сіверська залишається стабільною, незважаючи на кілька досить великих атак орків – вони були знищені. Костянтинівський фронт також досить стабільний, хоча в ЗМІ продовжують з'являтися повідомлення про важкі бої в Торецьку. Тут і в Часовому Ярі бої відбуваються на такому локальному рівні, що мапи з відкритих джерел не можуть точно відобразити динаміку. Загалом, повідомлення свідчать про інтенсивні будинкові бої, оскільки Україна намагається запобігти спробам рашистів взяти під повний контроль обидва міста.

Костянтинівка. Дві маленькі червоні стрілки показують підтверджені рашистські просування. На цій карті пурпуровим кольором позначені території, захоплені протягом останнього місяця. Торецьк – велика червона пляма. Це кладовище орків.

Стійкість України на цьому фронті просто вражає, адже ще кілька місяців тому і Торецьк, і Часів Яр вважалися майже втраченими. Це ще більш захоплююче, тому що українці розгорнули тут набір різних бригад, багато з яких на папері структуровані як легка піхота, яка, як можна було б очікувати, мала б мати проблеми з відбиттям безперервних атак орків.

Здається, що більшість полків, сформованих з Національної поліції України, знаходяться тут, разом з міцною 28-ю механізованою бригадою, яка утримує низку схилів між Часовим Яром і Торецьком. 93-тя механізована також користується великою повагою і працює в цьому районі. 12-а бригада спецпризначення "Азов" – ще один досвідчений підрозділ, з 5-ю штурмовою, безумовно, не варто жартувати, далі йдуть 24-та і 100-та механізовані – плюс 30-та, що прикриває довгу ділянку на північ від Бахмута, і кілька бригад територіальної оборони. Два ефективних корпуси, що воюють тут, перевершили очікування протягом усього року без особливих фанфар.

Схоже, найближчим часом на них чекають ще більш запеклі бої, адже навіть якщо путін віддасть наказ наступати на нових фронтах, малоймовірно, що орки припинять спроби проповзти до Костянтинівки. Триває спроба зачистки українського виступу на південь від Клебан-Бикського водосховища, а 109-та бригада тероборони все ще утримує ту ділянку фронту між Калиновим та Олександрополем, для якої я торік накидав тактичну схему оборони.

Покровськ став свідком досить драматичної ескалації кількості та інтенсивності атак орків, але поки що без жодних повідомлень про успіх. Центр оборонних стратегій припускає, що центр ваги атак орків на Покровському фронті зміщується на схід, що є необхідною прелюдією до атаки на Костянтинівку з півдня.

Покровськ. Україна продовжує вириватися із західних кліщів.

Українські війська продовжують контрнаступ на захід від Покровська, повільно, але впевнено скорочуючи плацдарм над Солоною на південь від Котлиного. "Гострі картузи", один з найвідоміших українських підрозділів безпілотників, активно працює в цьому секторі, зафіксувавши кілька сумнозвісних атак "милиць", коли поранених росіян командування посилає, щоб вони поглинули трохи української вогневої потужності перед тим, як загинути.

Ви можете запитати, навіщо оператору дрона атакувати людину, озброєну лише милицями. На жаль, цей похмурий вибір є необхідним, оскільки орки почали використовувати беззбройних солдатів як мулів, і кожен, кого вони можуть змусити зайняти передову позицію, є потенційним корегувальником для орківської артилерії та дронів. Ідеальним варіантом було б взяти цих бідолашних людських мулів у полон, але навіть якщо вони спробують здатися, якщо їхній командир помітить ознаки цього, вони активно намагатимуться вбити солдата і всіх, хто знаходиться поруч. Це особливо жахлива війна. Звинувачуйте путіна й росіян.

Штурм Москвою Покровська, можливо, ще не закінчився, але кризова точка для України пройдена. Про оточення майже напевно не може бути й мови, а спроба підійти до Костянтинівки з півдня буде майже неможливою, якщо Покровськ не впав. Вкотре орки пожертвували потенціалом для суттєвої перемоги, намагаючись воювати скрізь і всюди.

Постійні спроби відтіснити Україну далі на схід і північ на півдні Донбасу є невід'ємною частиною цієї помилки. Цього тижня московські війська просунулися трохи далі, ніж попереднього, але Україна також подекуди контратакувала. Схоже, що орки нарешті увірвалися в село Розлив, але чи вдасться їм утримати свої позиції – питання наразі дуже відкрите.

На північному березі Вовчої Україна фактично контратакує в напрямку околиць Андріївки, тому я сумніваюся, що Розлив буде зданий без бою. Локальна контратака може зачистити ворога. Українські війська досить наполегливо борються за лінію Костянтинопіль-Андріївка-Розлив, щоб не відступити до Багатира та Олексіївки. Наразі не схоже, що Україна відступить так далеко, як я припускав після падіння Великої Новосілки.

На північ від неї орки все ще посилають війська вгору по дорозі, що йде вздовж річки Мокрі Яли. Але вони просуваються не дуже далеко і не дуже швидко, а спроби просунутися на північ до Багатира не увінчалися успіхом. І чим довше Україна буде окопуватися, тим більша ймовірність того, що орки будуть зупинені та відкинуті назад.

Південний театр бойових дій. Наступ Москви на Запорізькому фронті дещо посилився, і вона навіть здобула частину території між Кам'янським та Оріховом, включно з дорогою, що проходить поруч з фронтом і веде безпосередньо до останнього. Наразі ці зусилля не є достатніми для прориву.

Перспективи будь-якого просування до Запоріжжя є туманними, оскільки українські війська можуть скористатися численними балками, які перетинають лінію будь-якого просування орків. Більше занепокоєння викликає будь-яка загроза для Оріхова, логістичного вузла, який майже напевно повинен впасти, перш ніж орки зможуть просунутися далі на північ силою.

Дніпро також обмежує операції обох сторін, навіть більше, ніж можна було б припустити, якби його русло не було таким вузьким. Ділянки, що були під водою до того, як орки зруйнували дамбу Нової Каховської греблі під Херсоном, зараз вкриті травою і практично не мають прикриття. Просуватися по ній практично неможливо.

Що стосується довгої течії Дніпра, то орки завжди прагнуть захопити острови поблизу Херсона і проводять свої хворобливі сафарі на дронах, щоб тероризувати цивільне населення. Але хоча Україна справедливо вважає операцію з форсування річки надто ризикованою, не схоже, що у Москви є хоч якісь шанси на те, щоб її витіснити. Дніпро – зовсім інший звір, ніж Оскіл чи Жеребець. І обидві ці річки є притоками, і їх легше перетнути, ніж звивистий Сіверський Донець, який орки намагаючись форсувати на початку війни, втратили вражаючу концентрацію техніки.

Повітря, море та глибокі удари. Україна зробила крок вперед у боротьбі в небі, нещодавно оприлюднивши інформацію про те, що винищувачі F-16 регулярно виконують місії майже до самого міжнародного кордону. Зараз Україна ймовірно має 24-30 "Вайперів" і 3-6 "Міражів 2000", очікується прибуття двох шведських літаків AWACS і ще півдюжини "Вайперів" і "Міражів".

Кілька тижнів тому "Вайпер" був помічений у польоті на рівні даху над Сумами, що змусило українську владу нагадати всім, що запис військових операцій є незаконним через ризик для пілотів. Проте вже за кілька днів ВПС України оприлюднили відео першого інтерв'ю на камеру з пілотом "Вайпера", який підтвердив, що вони справді виконують завдання з безпосередньої підтримки поблизу лінії фронту.

Що мені здалося особливо цікавим, так це те, що "Вайпер" не лише іноді перевозить бомби, але й, очевидно, прикриває літаки Су-27 і Міг-29, оскільки вони виконують більшу частину цієї небезпечної роботи. У "Вайпера", поміченого над Сумами, схоже, не залишилося зброї, що свідчить про те, що його ракети "повітря-повітря" вже витрачені, або збиваючи вхідні дрони й ракети орків, або стріляючи по орківському Сухому, який намагався скинути планерні бомби.

ВПС України також оприлюднили інтригуючу статистику: щодня в середньому здійснюється близько восьми наземних штурмових вильотів, а також десять місій повітряного супроводу. Це на додаток до вильотів ППО. Це означає, що Україна має невелику ескадрилью "Вайперів", які використовують ракети класу "повітря-повітря" і радари з радіолокаційним самонаведенням, щоб прокласти шлях для літаків радянських часів, озброєних планерними бомбами. Якщо дрони або наземні війська озброєні лазерними головками наведення, вони можуть наносити точкові удари, не турбуючись про глушіння GPS-сигналів. Будь-який наземний радар, який засвітиться, намагаючись зробити постріл, отримає удар HARM, а літак орків, що підлетить надто близько, ризикує бути збитим AMRAAM.

Проте важливішими за зброю є електронні блоки протидії, які, як відомо, несуть українські "Вайпери". Налаштовані спеціально для того, щоб перешкоджати системам орків, тепер, коли всі режими їхньої роботи добре відомі, модулі ECM суттєво зменшать ефективний радіус дії оркських радарів. Ці страшні ракети орків С-400 і Р-37 з теоретичним радіусом дії 200 км раптом виявляться значно меншими. Одна з найбільших слабкостей московитської техніки полягає в тому, що за ідеальних умов вона має чудові технічні характеристики, але варто їй трохи відхилитися від них, і вона виходить з ладу.

Україні все ще потрібно більше повітряних сил, особливо ракет класу "повітря-повітря", які можуть відповідати теоретичній дальності польоту ворога. Кілька "Гріпенів", озброєних ракетами "Метеор", з'єднаних з AWACS, дозволили б Україні почати вбивати орків в тилу ворога. Було б чудово, якби хтось допоміг Україні отримати кілька десятків ракет AIM-120D, оскільки AWACS також може безпосередньо передавати їм дані для наведення на ціль. Але дайте українським інженерам достатньо часу, і вони придумають, як зменшити розмір боєголовки за рахунок додаткового палива і дальності польоту в моделі С. Сама лише загроза допоможе стримати літаки орків.

Ще одне, що слід пам'ятати про платформи AWACS, це те, що вони можуть посилити ефективність інших систем ППО. На радари повітряного базування не так сильно впливає кривизна Землі, тому теоретично AWACS може допомогти системам Patriot або Aster досягти максимально можливого радіусу дії, де в іншому випадку 120 км або близько того є межею. Радіолокаційне спостереження також чудово підходить для відстеження руху на землі, тому скупчення транспортних засобів, як ви бачите на паливних складах, стають видимими, що дозволяє швидко націлюватись на них відповідною зброєю.

Ця можливість настільки небезпечна для Москви, що вона не пошкодує зусиль, щоб знайти і знищити будь-який український AWACS , до якого зможуть дістатися орки. Найбільший ризик, ймовірно, виникає, коли вони знаходяться на землі, тому я очікую, що один з них майже завжди буде в повітрі, а інший – в укріпленому укритті, готуючись знову піднятися в повітря.

Їх витривалість розрахована лише на п'ять годин, і їм, ймовірно, доведеться летіти з бази на крайньому заході України. Хоча ще два літаки AWACS для цілодобового покриття були б непоганим рішенням. Ей, Макроне, ти можеш позичити Україні пару E-2 Hawkeyes з авіагрупи імені де Голля? І кілька дуже сміливих екіпажів?

Між радикальним поліпшенням української ППО і новознайденою здатністю глушити навігаційні сигнали планерних бомб, і шанси України підтримувати інтенсивні наземні операції повинні бути вищими, ніж будь-коли раніше. Ще однією важливою подією є розробка Україною повного набору ударних засобів завдяки різним формам БПЛА і власним ракетним програмам.

Україна зробила свій внесок у дотримання режиму припинення вогню на об'єктах енергетичної інфраструктури, про який команда Трампа заявляла, що домовилася з путіним, і знову перенесла ударну кампанію на склади з боєприпасами. Комплекс в Енгельсі, великій стратегічній авіабазі, втратив до сотні крилатих ракет внаслідок однієї атаки. Москва, навпаки, вирішила атакувати цивільні центри, включаючи енергетичну інфраструктуру. Стандартна тактика орків. Трамп, вкотре принижений путіним. Побачимо, чи застосує він якісь санкції, чи це все лише розмови.

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