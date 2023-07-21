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ПОЛІТИКА

Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal

Переклад iPress
21 липня 2023, 16:15
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Wall Street Journal у своїй редакційній колонці нагадує адміністрації США, що у повільному просуванні українського контрнаступу винна сама адміністрація Байдена, а не українські військові. Бо саме вона постійно затримує критично важливо допомогу Україні. WSJ звертає увагу, що ціна такої політики – ще більші витрати для України та США надалі.

Американські чиновники шепочуться з пресою про те, що українці не справляються з найкривавішими за останні десятиліття бойовими діями в Європі, пише Wall Street Journal, називаючи це "непристойним", адже саме команда Байдена утримує важку вогневу міць, необхідну українцям для перемоги над російським вторгненням, а потім нарікає на те, що Київ недостатньо швидко відвойовує територію.

WSJ нагадує критиканам, що українці намагаються прорвати добре укріплену російську оборону. "Це не зовсім з'єднані лінії окопів, як під час Першої світової війни, – сказав у вівторок генерал Марк Міллі, – багато складних мінних полів, "зуби дракона", колючий дріт, окопи". Українська техніка підривається на російських мінах, і київські війська потребують додаткової допомоги для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Впливове американське видання нагадує, що наступ ще тільки починається, і Україна ще не ввела в бій більшість своїх військ, підготовлених Заходом. Але американські офіційні особи анонімно повідомляють пресі, що українці не досягли успіху в комбінованому застосуванні зброї – тобто в координації танків, піхоти, повітряних сил та інших засобів.

Проте, знову нагадує WSJ, жодна західна армія не здійснила б цей наступ без контролю над небом. Українські сили вразливі до російських атак, і їм не вистачає авіації, щоб підтримати наземні війська і перейти в наступ на позиції противника, не ризикуючи при цьому зазнати жахливих втрат.

Винищувачі F-16 були б великим зрушенням. Як писав у лютому генерал-лейтенант ВПС у відставці Брюс Райт, російські ракетні майданчики класу "земля-повітря" "можуть бути успішними цілями" для пілотів F-16. Високоточна зброя великої дальності здатна допомогти "знищити російські системи протиповітряної оборони поблизу кордонів, а також знищити російські танки, артилерію і окопані позиції в східній частині України".

Західні союзники мають розпочати підготовку українських пілотів для польотів на F-16 наступного місяця. Але правда полягає в тому, наголошує WSJ, що Україна могла б мати таких пілотів вже зараз. США від самого початку знали, що український авіапарк радянських часів не здатен конкурувати з більшими і сучаснішими силами росії. Тим не менш, українці використовували американські протирадарні ракети у винахідливий спосіб, вислизаючи від російської протиповітряної оборони, щоб досягти переваги в повітрі.

Видання нагадує, що на своїх сторінках пропонувало включити українських пілотів до американських програм льотної підготовки ще у квітні 2022 року. Проте адміністрація Байдена вагалася щодо передачі навіть кількох хитких польських МіГ-29. У лютому цього року президент Байден заявив, що Україні "не потрібні" F-16, а через три місяці вирішив, що США підтримають союзницькі зусилля з підготовки українських пілотів.

На жаль, констатує WSJ, не варто думати, що США мають бажання довести справу до кінця. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Міллі нагадав журналістам, що літаки є дорогими. Він сказав, що для створення великого флоту потрібні роки – "роки на підготовку пілотів, роки на технічне обслуговування і підтримку, роки на те, щоб забезпечити необхідний рівень фінансової підтримки. Ви говорите про набагато більші мільярди доларів, ніж вже виділено".

Але видання наголошує, що надання F-16 коштує набагато дешевше, ніж поразка України, яка ще більше занурить США в європейські проблеми. F-16 стоїть на озброєнні у військах по всьому світу і має широку базу підрядників, які можуть допомогти налагодити технічне обслуговування. Як і у випадку з кожною американською зброєю, переданою Україні – від танків, систем ППО Patriot до артилерії HIMARS – адміністрація Байдена заявляє, що ці системи занадто складні, щоб пропонувати їх Києву, допоки одного дня не буде раптово оголошено, що ці проблеми можна ровз'язати.

"Рахунок за цю нерішучість скоро буде виставлено, а трагедія – це ще більше українських жертв і ще більша загроза контрнаступу. Нерішучість також підриває політичну підтримку всередині країни, оскільки все більше американців починають задаватися питанням, чого ж досягли США. Пан Байден все ще може прийняти рішення, що тривала, потворна трясовина – це не те, що Сполучені Штати хочуть бачити в Україні", – наголошує Wall Street Journal.

Джерело: Wall Street Journal

Wall Street Journal

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