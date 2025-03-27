Колишній командувач ЗС США в Європі Бен Годжес та президент Американського університету в Києві, колишній радник Головкома ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс закликають Європу не продати тих, хто приніс найвищу жертву, щоб захистити її. Не умиротворяти воєнного злочинця, не торгувати землею заради фальшивого миру. Вони переконані, що єдиний реалістичний шлях до тривалого миру – це поразка росії.

Зараз, як ніколи раніше, Європа повинна стояти твердо, щоб забезпечити мир за допомогою правосуддя. Це означає збереження повного військового та іншого тиску на росію.

Уявіть собі: російських виконавців, які підтримують вторгнення, знову приймають на великих європейських культурних майданчиках, російські олігархи повертають собі європейські футбольні клуби, "Газпром" спонсорує заходи і влаштовує блискучі вечірки, де ріки шампанського змащують зустрічі російських супербагатіїв з їхніми західними колегами.

Чи до цього ми прямуємо? Вторгнення в Україну та її переповнені цвинтарі забуті, і справи з кремлем, який знову вливатиме дешевий газ у горлянку Європи, підуть як завжди?

Очевидно, що члени адміністрації Трампа передбачають щось подібне (див. попередню угоду з росією від 25 березня, яка може відновити чорноморські торговельні шляхи), і є багато впливових європейців, які б з радістю її прийняли.

Через три роки війни Європа повинна зайняти певну позицію. Вона повинна чітко заявити, що єдиним прийнятним завершенням українсько-російської війни є повний відхід росії до кордонів України 1991 року. Будь-який інший варіант – будь-який розділ, припинення вогню або заморожений конфлікт – винагородить злочинну агресію і прирече Європу на майбутнє з минулого, де повторюване і широкомасштабне насильство перетворить на пил 80 років миру і процвітання.

Не може бути ніякого повернення до бізнесу як зазвичай. росію не можна вітати у світовій економіці, міжнародній дипломатичній спільноті чи європейському культурному житті, доки вона повністю не відступить з кожного сантиметра української землі, не поверне всі десятки тисяч ув'язнених і викрадених дітей та не виплатить репарації. До того часу жодні санкції не повинні бути скасовані – вони повинні залишатися в силі, як написав 24 березня посол ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван.

Йдеться не просто про покарання. Це дисципліна для нації, яку ніколи не змушували змінюватися.

Німеччина, Японія та Італія – три держави Осі, зазнали поразки, були окуповані і відбудовані. Вони пройшли через глибокі культурні трансформації. Їхні суспільства вчать своїх дітей соромитися жахіть, які вони розв'язали. Їх змусили пам'ятати.

росія ніколи не була такою. Радянський Союз допоміг розпочати Другу світову війну, розділивши Центральну Європу з нацистською Німеччиною у 1939 році. Пакт Молотова-Ріббентропа розділив Польщу, країни Балтії, Фінляндію та Румунію. Але коли Гітлер пішов проти Сталіна у 1941-му, кремль приєднався до союзників, переосмислив свою роль як героїчну і був винагороджений половиною Європи. Радянська агресія була винагороджена, а потім забута.

Сьогодні російські пам'ятники та заходи нав'язливо вшановують пам'ять про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років. Вони стирають роки, коли росія була загарбником і співучасником нацистської змови. І вони виховують покоління за поколінням святкувати завоювання, а не рахуватися з ними.

Це відкрите обумовлювання в цивілізаційному масштабі: винагороджуйте агресію, і ви отримаєте ще більше агресії.

Ця агресія відбувається знову – проти України, суверенної держави, яка захищає не лише свої кордони, а й сам європейський мир. І знову ми стоїмо перед вибором: потурати імперським маренням кремля чи перемогти його єдиною зброєю, яка коли-небудь спрацьовувала – підтримкою військового опору, забезпеченням економічної ізоляції та демонстрацією стратегічного терпіння.

Хороші новини: Європа має важелі впливу. російська економіка стікає кров'ю. Ставки Центрального банку рф становлять 21%, інфляція – 10%, а $15 млрд щомісяця випаровуються на полі бою. Близько 40% всього бюджету росії зараз йде на військові потреби, і значна частина цих коштів ніколи не повертається. росія програє цю війну економічно. І у неї закінчуються гроші.

Три роки санкцій зробили те, чого не змогли зробити десятиліття дипломатії: вони ізолювали кремль і сповільнили російську військову машину. Найсильніші санкції почали даватися взнаки лише наприкінці 2023 року. Зараз не час їх скасовувати. Настав час їх посилювати.

У 2024 році Європа надіслала Україні 19 мільярдів доларів допомоги, водночас продовжуючи імпортувати російські енергоносії на 23 мільярди доларів. Цьому протиріччю має бути покладено край. Європа повинна скоротити імпорт російських енергоносіїв майже до нуля вже цьогоріч, а не до 2027 року (як пропонує новий комісар з питань енергетики). Повна енергетична незалежність від росії більше не є мрією – це необхідність континентальної безпеки.

Європі не потрібна росія. росії потрібна світова економіка.

Україна взяла на себе основний тягар жертв. Її солдати відважно боролися за кожен метр. Її міста зазнали ракетних обстрілів, воєнних злочинів та окупації. Її людей викрадали, катували і продавали. Її економіка була зруйнована. Україна заплатила криваву ціну.

Президент Зеленський був героєм для Європи у 2022 році. У 2025-му він є супергероєм – захищаючи континент протягом трьох років. Справедливості заради слід зазначити, що Європа піднялася, щоб відповідати моменту. Такі лідери, як Марк Рютте, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Урсула фон дер Ляєн і майбутній канцлер Фрідріх Мерц зайняли тверду, принципову позицію проти російської агресії. Європа є більш згуртованою, ніж вона була протягом багатьох років.

Обов'язок Європи простий: не продати тих, хто приніс цю жертву. Не умиротворяти воєнного злочинця. Не винагороджувати націю, яка все ще прославляє свою минулу агресію. І за жодних обставин не торгувати землею в обмін на фальшивий мир. Не поступайтеся ані метром.

Хтось буде говорити про компроміс. Хтось закликатиме до "реалізму". Але єдиний реалістичний шлях до тривалого миру – це поразка і відхід росії. Пошліть чіткий сигнал, що війни закінчуються силою, а не умиротворенням.

Покоління європейців виграють, якщо росія нарешті буде змушена заплатити довготривалу ціну за свою агресію.

путін може мати модний годинник. Але Європа володіє часом.

Джерело: CEPA