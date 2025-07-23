путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг

Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач ЗС США в Європі Марк Гертлінг переконаний, що будь-які спроби досягти миру в Україні через переговори з путіним приречені на провал, адже це дасть лише тимчасове перемир'я. Єдиний шлях до тривалого миру лежить через притягнення воєнних злочинців до відповідальності перед міжнародним судом – так, як це сталося з Мілошевичем на Балканах. Історія свідчить: автократи зупиняються лише тоді, коли розуміють неминучість покарання за свої злочини.

Мир без справедливості – лише пауза між злочинами. Я багато разів зустрічав варіації цього афоризму у виступах правозахисників, у постконфліктних зусиллях з примирення і в працях тих, хто бачив війну зблизька. Вона відображає важко зароблену істину: мир, який ігнорує відповідальність, не є миром взагалі. Це тимчасове перемир'я між звірствами.

Трамп, який, вочевидь, порвав з путіним (поки що) і вирішив надати Україні більше американської зброї (яку купуватимуть європейці), здається, має намір виконати свою обіцянку принести мир в Україну. Але якщо він хоче, щоб миротворчість стала частиною його спадщини – а він так явно прагне отримати Нобелівську премію миру – він повинен розрізняти два види миру. Перший – це справжній мир між цими воюючими країнами, який буде тривалим. Альтернативою є перемир'я, яке ігнорує відповідальність: мир, який є лише затишшям і сприятиме новим злочинам.

Думка про те, що санкції на російську торгівлю зі США зроблять щось для досягнення першого типу миру, не кажучи вже про другий, – є нереалістичною. путін вже заслужив своє місце на лаві підсудних у Гаазі. Це зайняло надто багато часу, але Дональд Трамп нарешті зрозумів те, що більша частина світу знала роками: путін – це зло.

Нещодавнє прозріння президента Трампа незграбно вписується в десятиліття його попередніх публічних заперечень, приватних лестощів і геополітичних пристосуванств. Українці зрозуміли, що путін – це зло, коли ракети впали на пологові будинки, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Грузини зрозуміли це, коли танки в'їхали в Цхінвалі. Сирійці знали це, коли російські ВПС бомбили цивільне населення, а потім називали їх "терористами". російські дисиденти, журналісти та вигнанці знали про зло путіна протягом багатьох років. Так само, як і вищі військові чини США, наша розвідувальна спільнота, європейські союзники і навіть багато членів першого кабінету Трампа. Вони намагалися його попередити. Він їх проігнорував.

Але тепер, коли Трамп нарешті прозрів і заговорив правду, питання не в тому, що він бачить, а в тому, що ми будемо робити. Тому що просте визнання зла не змінює хід історії. Дії проти нього – змінюють.

У 1990-х роках інший сильний світу цього намагався побудувати свою владу, розпалюючи націоналізм, сіючи міжнаціональну ворожнечу та розв'язуючи насильство: Слободан Мілошевич. За його режиму війни в Хорватії, Боснії та Косово забрали життя понад 130 тисяч людей і змусили мільйони людей покинути свої домівки. Роками світ спостерігав за жорстокими репресіями проти цивільного населення і етнічними чистками, поки нарешті не втрутилося НАТО. Невдовзі Міжнародний трибунал з колишньої Югославії висунув звинувачення Мілошевичу і, зрештою, десяткам його підлеглих і союзників, а також іншим комбатантам, які вчинили порушення законів війни, злочини проти людяності й геноцид. Послання було чітким: ви не можете вчиняти геноцид і спокійно вийти на пенсію.

путін спостерігав за югославськими війнами і подальшими судовими процесами з Санкт-Петербурга і Москви, але виніс інший урок. На думку путіна, Захід був повільним, фрагментованим і неохочим, тому його рішенням було діяти швидше і жорстокіше, одночасно знаходячи способи убезпечити себе від наслідків. Від Чечні до Грузії, від Сирії до Криму і під час двох окремих вторгнень в Україну шлях путіна завжди був вимощений звірствами. Його війська обстрілювали лікарні, руйнували міста, депортували дітей, піддавали сексуальному насильству полонених і використовували голод як зброю війни. Масове вбивство в Бучі, зрівняння з землею Маріуполя та насильницькі зникнення в окупованій Україні були політикою Кремля, яку він сміливо і нахабно втілював у життя, не соромлячись і не боячись відповідальності. Розглядаючи ці відверті порушення Женевських конвенцій, ми також повинні враховувати використання путіним вбивства на чужій території як частину його державної політики: Олександр Литвиненко – отруєний полонієм у Лондоні; Сергій Скрипаль – атакований нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Солсбері; Олексій Навальний – отруєний у 2020 році в російському аеропорту по дорозі до Німеччини; та інші випадки, що сягають корінням у минуле на десятиліття.

Хоча Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт путіна і його "уповноваженого з прав дитини", минулого місяця він розширив ці звинувачення, включивши до них колишнього міністра оборони Сергія Шойгу і генерала Валерія Герасимова. Ці люди, звинувачені у воєнних злочинах за нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та некомбатантам, є сучасними Радованом Караджичем і Ратко Младичем.

путін, Шойгу і Гарасимов мають захист, якого не мали Мілошевич, Караджич і Младич: вони правлять у країні з ядерною зброєю. Досягти справедливості у випадку росіян буде набагато складніше, ніж для сербів. Але якщо президент Трамп хоче досягти справжнього миру в Україні, жоден з цих людей не може дожити до кінця своїх днів без принаймні страху, що одного дня вони можуть постати перед судом за свої злочини.

Але, навіть оголосивши про надання зброї Україні, президент Трамп надав 50-денний пільговий період і погрожував "підвищити тарифи", якщо росія не сяде за "стіл переговорів", незважаючи на те, що російська економіка, яка вже відірвана від значної частини західної торгівлі, не відчує значного впливу від підвищення тарифів. Одразу після заяви президента Трампа путінські бюрократи зазначили, що вони вдячні за відстрочку, щоб вони могли скоординувати відповідь. Невизначеність Трампа демонструє слабкість, а не рішучість. Зараз не час для довільних дедлайнів, дипломатії за календарем або економічного символізму.

У Трампа є кращі варіанти, такі як арешт заморожених російських суверенних активів – сотні мільярдів доларів, що зберігаються за кордоном, і використання їх для фінансування відновлення України. Або запровадження вторинних санкцій (а не, як він погрожує, "вторинних мит") проти країн і компаній, які продовжують торгувати з російською військовою машиною або підтримують її. Або оголосити росію державою-спонсором тероризму, оскільки нанесення ракетних ударів по цивільному населенню і використання хімічної зброї через кордони, безумовно, підпадає під цю категорію. І, нарешті, він міг би також підтримати розширення обвинувальних висновків МКС і очолити багатонаціональні зусилля зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії.

Звучить жорстко? Ні, якщо ми повернемося до концепції, що відповідальність і правосуддя не є необов'язковими. Вони є основою стримування і глобального порядку. Саме так сьогоднішні держави говорять майбутнім автократам, що світ не забуде, не пробачить і не нормалізує їхні злочини.

Мілошевича зупинили не лише бомби НАТО чи звинувачення трибуналу. Його зупинили тому, що сербський народ, зіткнувшись з міжнародною ізоляцією і внутрішньою руїною, відвернувся від нього. Це сталося тоді, коли світ чітко дав зрозуміти: не буде жодної нормалізації, жодних переговорів, жодних рукостискань, поки злочинці і ті, хто їх очолював, не постануть перед правосуддям.

Те саме має стосуватися і путіна та його поплічників. Жодних затримок чи з'їздів з дороги. Жодних заморожених конфліктів. Жодної реабілітації. Війна закінчиться, коли росія піде, почнуться репарації, а винні постануть перед судом. Це єдиний шлях до справжнього миру і єдиний спосіб гарантувати, що майбутні путіни, які спостерігатимуть з Пекіна, Тегерана чи Пхеньяна, зрозуміють ціну злочинних завоювань.

Правосуддя – це важко. Відповідальність – повільна. Але якщо ми не зможемо домогтися їх – усіма інструментами національної та міжнародної влади: правом, фінансами, дипломатією і грубою силою – тоді нам слід припинити вдавати, що ми дбаємо про порядок, суверенітет чи жертв воєнних злочинів. Непотрібне зволікання збільшує страждання. Видима слабкість спонукає до ескалації. А мир без правосуддя гарантує лише більше кровопролиття.

Джерело: The Bulwark