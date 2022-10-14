RSS
ПОЛІТИКА СТАТТІ

путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

Об'єднана промислова і військова міць Заходу - це величезна перевага над росією. Просто Заходу потрібна воля, щоб використати цю міць
Переклад
iPress
Австралійський генерал Мік Раян вважає, що Захід має передати Україні багато засобів ППО, сотні бойових машин і танків, тисячі безпілотників, щоб українці могли перемогти росіян. За його словами, єдиним імперативом зараз має бути – повна поразка росіян в Україні. Це також стане сигналом для Китаю, що подібні військові авантюри на Тайвані не припустимі. Цього тижня він відвідав Київ та потрапив під обстріли.
путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

Джерело: The Sydney Morning Herald

Трохи більше трьох тижнів тому я сидів у великому конференц-залі в Києві і слухав, як Президент Володимир Зеленський говорив про те, що його країні, попри героїчні досягнення збройних сил, потрібні постійні поставки військової допомоги з боку Заходу. На першому місці були системи протиповітряної та протиракетної оборони, як він сказав дослівно, щоб "закрити небо".

Минула доба (йдеться про понеділок, 10 жовтня – iPress) показала, чому Зеленський був настільки наполегливим, конкретно вимагаючи своє. Після атаки на Керченський міст росія закидала на українські міста шквалом 84 ракети і 13 іранських безпілотників-камікадзе. Приблизно половина з них була збита. Атак зазнали Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Львів, Миколаїв, Київ та інші міста. Жодне обстріляне місце не було військовою ціллю чи військовим об’єктом. Це були житлові, туристичні та ділові райони, та декілька об'єктів цивільної інфраструктури.

Російський військовий корабель здійснює пуск крилатої ракети

 

Це не перший злочин з боку росіян. Від початку війни вони досконало оволоділи різними способами звірства та жорстокості. Торгові центри, вокзали, парки, дитячі майданчики, лікарні, театри, культурні об'єкти та житлові райони – всі вони легкі цілі для жорстоких невігласів - російських військових командирів. російські військові надають цим атакам завіси легітимності, називаючи свої цілі "військовими", та це далеко від істини. Це цілеспрямовані атаки з метою залякування народу України.

Висновки, які можна зробити з останнього раунду ракетних обстрілів

По-перше, Захід повинен прискорити надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони. Нещодавнє оголошення про надання системи протиповітряної оборони IRIS-T з Європи – це чудово. Але можна ж зробити більше. Необхідно розгорнути американську систему Patriot і тиснути на ізраїльтян, щоб вони надали свої протиракетні комплекси для захисту українських міст. Це провідна система у світі, яка не лише врятує життя українців, вона до того ж послугує стримуючим фактором проти російських атак.

 Ліквідація наслідків ракетних обстрілів рф, 10 жовтня. Джерело: dsns.gov.ua 

 

По-друге, військова допомога Україні має бути розширена і прискорена. Чим швидше Україна зможе перемогти російську армію, тим швидше можна буде покласти край гуманітарній трагедії, якою є російське вторгнення. Ця допомога має включати ракети великої дальності, ПТРК, основні бойові танки і бойові броньовані машини сотнями, смертоносні безпілотники тисячами, а також підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців. Об'єднана промислова і військова міць Заходу - це величезна перевага над росією. Нам просто потрібна воля, щоб використати цю міць, щоб краще допомогти Україні повернути свою територію. Австралія має бути частиною цих зусиль.

По-третє, реакція путіна на Керченський міст, це саме та тактика, яку він використовував протягом всієї війни, ця тактика показує, наскільки морально та інтелектуально неспроможним є його режим. Дехто стверджує, що це було зрозуміло з самого початку. Так, це правда. Але для тих, хто все ще стверджує, що путіну треба забезпечити якийсь «достойний» вихід з України, для них ці атаки – це ще один доказ про неспроможність подібних аргументів. Єдиний спосіб, у який путін виведе свої війська з України, - це змусити його. Ми не повинні обманювати себе, що путіна можна якимось чином схилити до врегулювання шляхом переговорів.

По-четверте, ці напади стали черговим свідченням недолугості російських військових. Вони не в змозі перемогти українські війська, тому натомість вдаються до вбивств мирних жителів посеред вулиць. Це був свідомий системний підхід російської армії протягом усього вторгнення. Є щось відразливе у військовій культурі, яка приймає такі рішення. Варто зазначити, що  культура вбивства мирного населення та жорстокого поводження з українськими військовополоненими толерується російською державою, російським народом і заохочується російським державним телебаченням. Це не тільки путін.

Це ще одна причина, чому росіян треба перемогти в цій війні. російська армія, російський народ (який в більшості своїй все ще підтримує свого президента) і путін повинні знати, що в міжнародній системі немає місця безглуздій жорстокості з боку держав та їхніх військ. Просто грізними заявами в ООН цього не досягти. Сумний урок історії полягає в тому, що іноді жахливе насильство необхідне для того, щоб придушити ще більше зло. Так зараз відбувається з росією. Єдиним імперативом зараз має бути – повна поразка росіян в Україні. Це також стане сигналом для Китаю, що подібні військові авантюри на Тайвані не припустимі.

І,  нарешті, ми повинні визнати, що ці атаки зрештою не залякали народ України. Оскільки я сам відчув на собі кілька ракетних обстрілів, і я знаю, який жахливий це досвід. В голові не вкладається, як це - підтримувати і втішати дітей та сім’ї під час таких подій. Але, як суспільство, український народ залишився стійким і непохитним за час цих повітряних атак з боку росії. Наша нація може багато чому навчитися у  стійких і відважних українців під час цього вторгнення, ми могли б посилити нашу власну національну стійкість.

путін і російське військове керівництво, ймовірно, думали, що вони проводять кампанію "шоку і трепету" як відплату за атаку на Керченський міст. Насправді справжній шок – це те, що вони (росіяни - iPress) вважають, що після восьми місяців таких звірств ці ракетні удари матимуть якийсь інший вплив, окрім задоволення садистських імпульсів російських прихильників жорсткої лінії. Реальність така, що цією ескалацією вони (росіяни  - iPress) лише посилили український опір, а також, ймовірно, підтримку Заходу, щоб росію перемогли  у цій війні.

Оце і є стратегія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 10 2022 17:24
ТЕГИ: Мік Раян
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

Чому Ізраїль не став та не стане на бік України. Російська ментальність, "чорна легенда" та нескінченні вибори

Чому Ізраїль не став та не стане на бік України. Російська ментальність, "чорна легенда" та нескінченні вибори

США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з

США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з'явитися надто пізно - Politico

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.