путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

Австралійський генерал Мік Раян вважає, що Захід має передати Україні багато засобів ППО, сотні бойових машин і танків, тисячі безпілотників, щоб українці могли перемогти росіян. За його словами, єдиним імперативом зараз має бути – повна поразка росіян в Україні. Це також стане сигналом для Китаю, що подібні військові авантюри на Тайвані не припустимі. Цього тижня він відвідав Київ та потрапив під обстріли.

Джерело: The Sydney Morning Herald

Трохи більше трьох тижнів тому я сидів у великому конференц-залі в Києві і слухав, як Президент Володимир Зеленський говорив про те, що його країні, попри героїчні досягнення збройних сил, потрібні постійні поставки військової допомоги з боку Заходу. На першому місці були системи протиповітряної та протиракетної оборони, як він сказав дослівно, щоб "закрити небо".

Минула доба (йдеться про понеділок, 10 жовтня – iPress) показала, чому Зеленський був настільки наполегливим, конкретно вимагаючи своє. Після атаки на Керченський міст росія закидала на українські міста шквалом 84 ракети і 13 іранських безпілотників-камікадзе. Приблизно половина з них була збита. Атак зазнали Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Львів, Миколаїв, Київ та інші міста. Жодне обстріляне місце не було військовою ціллю чи військовим об’єктом. Це були житлові, туристичні та ділові райони, та декілька об'єктів цивільної інфраструктури.

Російський військовий корабель здійснює пуск крилатої ракети

Це не перший злочин з боку росіян. Від початку війни вони досконало оволоділи різними способами звірства та жорстокості. Торгові центри, вокзали, парки, дитячі майданчики, лікарні, театри, культурні об'єкти та житлові райони – всі вони легкі цілі для жорстоких невігласів - російських військових командирів. російські військові надають цим атакам завіси легітимності, називаючи свої цілі "військовими", та це далеко від істини. Це цілеспрямовані атаки з метою залякування народу України.

Висновки, які можна зробити з останнього раунду ракетних обстрілів

По-перше, Захід повинен прискорити надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони. Нещодавнє оголошення про надання системи протиповітряної оборони IRIS-T з Європи – це чудово. Але можна ж зробити більше. Необхідно розгорнути американську систему Patriot і тиснути на ізраїльтян, щоб вони надали свої протиракетні комплекси для захисту українських міст. Це провідна система у світі, яка не лише врятує життя українців, вона до того ж послугує стримуючим фактором проти російських атак.

Ліквідація наслідків ракетних обстрілів рф, 10 жовтня. Джерело: dsns.gov.ua

По-друге, військова допомога Україні має бути розширена і прискорена. Чим швидше Україна зможе перемогти російську армію, тим швидше можна буде покласти край гуманітарній трагедії, якою є російське вторгнення. Ця допомога має включати ракети великої дальності, ПТРК, основні бойові танки і бойові броньовані машини сотнями, смертоносні безпілотники тисячами, а також підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців. Об'єднана промислова і військова міць Заходу - це величезна перевага над росією. Нам просто потрібна воля, щоб використати цю міць, щоб краще допомогти Україні повернути свою територію. Австралія має бути частиною цих зусиль.

По-третє, реакція путіна на Керченський міст, це саме та тактика, яку він використовував протягом всієї війни, ця тактика показує, наскільки морально та інтелектуально неспроможним є його режим. Дехто стверджує, що це було зрозуміло з самого початку. Так, це правда. Але для тих, хто все ще стверджує, що путіну треба забезпечити якийсь «достойний» вихід з України, для них ці атаки – це ще один доказ про неспроможність подібних аргументів. Єдиний спосіб, у який путін виведе свої війська з України, - це змусити його. Ми не повинні обманювати себе, що путіна можна якимось чином схилити до врегулювання шляхом переговорів.

По-четверте, ці напади стали черговим свідченням недолугості російських військових. Вони не в змозі перемогти українські війська, тому натомість вдаються до вбивств мирних жителів посеред вулиць. Це був свідомий системний підхід російської армії протягом усього вторгнення. Є щось відразливе у військовій культурі, яка приймає такі рішення. Варто зазначити, що культура вбивства мирного населення та жорстокого поводження з українськими військовополоненими толерується російською державою, російським народом і заохочується російським державним телебаченням. Це не тільки путін.

Це ще одна причина, чому росіян треба перемогти в цій війні. російська армія, російський народ (який в більшості своїй все ще підтримує свого президента) і путін повинні знати, що в міжнародній системі немає місця безглуздій жорстокості з боку держав та їхніх військ. Просто грізними заявами в ООН цього не досягти. Сумний урок історії полягає в тому, що іноді жахливе насильство необхідне для того, щоб придушити ще більше зло. Так зараз відбувається з росією. Єдиним імперативом зараз має бути – повна поразка росіян в Україні. Це також стане сигналом для Китаю, що подібні військові авантюри на Тайвані не припустимі.

І, нарешті, ми повинні визнати, що ці атаки зрештою не залякали народ України. Оскільки я сам відчув на собі кілька ракетних обстрілів, і я знаю, який жахливий це досвід. В голові не вкладається, як це - підтримувати і втішати дітей та сім’ї під час таких подій. Але, як суспільство, український народ залишився стійким і непохитним за час цих повітряних атак з боку росії. Наша нація може багато чому навчитися у стійких і відважних українців під час цього вторгнення, ми могли б посилити нашу власну національну стійкість.

путін і російське військове керівництво, ймовірно, думали, що вони проводять кампанію "шоку і трепету" як відплату за атаку на Керченський міст. Насправді справжній шок – це те, що вони (росіяни - iPress) вважають, що після восьми місяців таких звірств ці ракетні удари матимуть якийсь інший вплив, окрім задоволення садистських імпульсів російських прихильників жорсткої лінії. Реальність така, що цією ескалацією вони (росіяни - iPress) лише посилили український опір, а також, ймовірно, підтримку Заходу, щоб росію перемогли у цій війні.

Оце і є стратегія.