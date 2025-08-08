путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш

Відомий британський інвестбанкір та аналітик Тімоті Еш вважає, що українсько-російський конфлікт перейшов у фазу тривалої війни на виснаження, оскільки путін бачить слабкість адміністрації Трампа та розкол в Європі. На його думку, російський лідер не має наміру швидко завершувати війну, сподіваючись отримати повний контроль над Україною через затяжний конфлікт, в якому ВПК росії зрештою переможе український та європейський. Позиції сторін залишаються кардинально протилежними. Експерт не бачить перспектив для швидкого досягнення тривалого миру, прогнозуючи лише імітацію переговорів.

путін грав у важкодоступного, і врешті-решт отримав саме те, чого хотів, а саме двосторонній саміт з Трампом. путін, безсумнівно, сподівається, що на цьому саміті два лідери зможуть розділити світ – Україна для путіна, Гренландія та інші території – для Трампа.

Ялта II – путін міг навіть запропонувати це, але, ймовірно, це буде на іншому березі Чорного моря, в Стамбулі, оскільки Туреччина є однією з небагатьох держав, якій зараз довіряють усі три сторони. ОАЕ також є нейтральним місцем, яке згадується як можливе для переговорів.

В Україні путін не виявляє бажання швидко закінчити війну. Він бачить слабкість адміністрації Трампа і розкол в Європі та вважає, що в тривалій війні російський військово-промисловий комплекс неминуче переможе ВПК України та Європи.

Трамп прийшов до влади, маючи всі козирі проти путіна – він міг посилити санкції проти росії, збільшити військову підтримку України і мав що обговорювати, включаючи членство України в НАТО, гарантії безпеки для України та територію. Врешті-решт Трамп віддав путіну майже все – ні НАТО, ні гарантій безпеки для України, де-юре визнання анексії Криму росією, а також вона зберігає (де-факто) всю територію, яку вона зараз окуповує. Трамп навіть почав обмежувати постачання зброї та обмін розвідданими з Україною. путін не міг повірити своєму щастю, побачив слабкість і подумав, що продовживши війну може отримати все, що хоче від України, тобто повний контроль/домінування. Тож путін думав, що Трамп і Європа зрештою втомиться від України, і він отримає все, що хоче. Звідси і сценарій тривалої війни.

На передовій ситуація стабілізувалася. Дефіцит людських ресурсів в Україні певною мірою компенсується використанням дронів. Але обидві сторони зараз ведуть тривалу боротьбу за домінування у військово-промисловій та технологічній сферах. Хто зможе випередити іншого у виробництві дронів і ракет великої дальності – танки і люди мають менше значення. росія використовує ракети великої дальності та безпілотники для знищення військово-промислового комплексу України. Обидві сторони чекають на винахід технології, яка визначить результат війни та зможе завдати вирішального удару по супротивнику. Наразі жодна зі сторін такої технології не має, але це можливо, і ми спостерігаємо дуже швидкий технологічний прогрес. Європа могла б активізуватися і перевершити росію в озброєнні та технологіях, але вона все ще просувається вперед з ледь помітною швидкістю. З огляду на довгострокову загрозу з боку росії, вона повинна працювати в посиленому режимі, щоб узгодити своє військово-промислове виробництво та військові технологічні інновації з Україною, але вона не робить достатньо. Це відсутність лідерства та стратегічної перспективи.

Під час переговорів путін спробує виграти час або переконати Трампа змусити Зеленського погодитися на умови, які є неприйнятними з точки зору внутрішньої політики України. Ймовірно, це буде згода на територіальні поступки без будь-яких конкретних гарантій безпеки з боку США чи Заходу. Зеленський зіткнеться з політичним цунамі, якщо повернеться до Києва, поступившись територією без чітких гарантій безпеки в обмін. Україна розуміє, що для того, щоб решта України мала майбутнє і могла розбудувати свою економіку для створення надійної оборони, їй потрібна безпека, оскільки без безпеки в Україну не буде інвестицій. Тому угода Трампа з Україною про корисні копалини не варта навіть паперу, на якому вона написана.

Я думаю, що і путін, і Зеленський будуть грати в гру, щоб затягнути час, кожен з різних причин, але з метою виграти час. Зеленський не хоче, щоб його бачили як того, хто відмовляється від переговорів, щоб забезпечити подальшу поставку військового спорядження з США. путін також не хоче виглядати тим, хто відмовляється від переговорів, щоб не ризикувати бути паралізованим додатковими санкціями США.

путін, на мою думку, сподіватиметься, що Трамп не розуміє суті конфлікту в Україні – він бачить у ньому лише бізнес/нерухомість, і не звертає уваги на деталі, що дасть путіну перевагу, маніпулюючи Трампом, щоб підставити Зеленського.

Позиції обох сторін дуже далекі одна від одної: путін хоче кінця України як незалежної держави, а це, очевидно, є питанням існування для Зеленського та України. Важко уявити, де тут може бути компроміс.

Трамп хоче швидких перемог, але я не бачу їх тут. Найкращим варіантом для Трампа буде домовленість про подальші переговори між двома сторонами, яку він продасть як перемогу, перш ніж перейти до наступного питання, яке приверне його швидкоплинний інтерес. Я не бачу жодного фундаментального прогресу в досягненні тривалого миру.

