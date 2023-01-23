путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер

Французький науковець та експерт з міжнародних відносин Ніколя Тензер у новій публікації стверджує, що багатьом представникам політикуму на Заході бракує справжнього розуміння тотальної війни росії з Україною та українцями. Вони відмовляються вірити, що ним керує прагнення знищити українців як народ. Тобто фактично ідея геноциду живить його війну проти України. Вони і далі прагнуть нормалізувати режим путіна та його війну, стверджуючи, що це нібито одна з тих воєн, які велися в Європі багато століть. Тому, вважають вони, доцільно знайти "компроміс" дипломатичними засобами. Погодитися на це, на думку Ніколя Тензера, – це запропонувати прийдешнім поколінням перспективу довгої і жорстокої війни.

Ніколя Тензер робить припущення, що, можливо, західним лідерам найбільше бракує розуміння війни. Вони, безумовно, вражені її абсолютною жорстокістю і відсутністю милосердя з боку російського агресора; вони, напевно, краще сприймають сьогодні її тотальний характер, про що свідчать удари, спрямовані переважно проти цивільного населення; вони також знають, що російська війна не мала на початку "причин", окрім знищення нації і винищення народу.

Принаймні, можна сподіватися, що вони зрозуміли це, тобто екстремізм війни та її нескінченні злочини. Але оскільки здоровий глузд підказує їм бути здивованими, можливо, вони також виділили антитіло: придушення в їхній свідомості немислимого. Здається, це все ще заважає їм зрозуміти мету, тобто вжити заходів, щоб перемогти в цій війні.

Геноцид живить маховик війни. Асимілюватися або остаточно зникнути

Реальність цієї війни – це проєкт геноциду, який її живить. Без сумніву те ж саме було вірним для Мілошевича і лідерів боснійських сербів у той час по відношенню до боснійського населення. У брудних висловлюваннях, широко засуджених західними канцеляріями, а також Європейським єврейським конгресом, сєргєй лавров посилався на заяву про те, що Сполучені Штати мають намір здійснити "остаточне вирішення російської проблеми". Насправді, якби путін мав засоби, він би без вагань реалізував щось на кшталт "остаточного вирішення єврейського питання".

Загалом, це те, чого намагається досягти російська армія, цілеспрямовано обстрілюючи лікарні, школи та житлові будинки, як вона це вже робила в Чечні та Сирії, систематично застосовуючи тортури та масово депортуючи українських дітей з метою їхньої "русифікації".

Підсумовувати цілі цієї війни як форму неоімперіалізму та неоколонізації було б занадто спрощено, навіть якщо в цьому є частка правди. Подібно до того, як проєкт Гітлера полягав насамперед у знищенні євреїв і, в другу чергу, у пануванні над Європою, проєкт путіна полягає у знищенні українського населення, якому він надає "вибір" – асимілюватися або фізично зникнути. В обох випадках це війна, ідеологічна природа якої переважає будь-які інші міркування.

Мовчазна згода Заходу – зелене світло для кремля. Відсутність реакції на Сирію та Крим підживила путіна

Як ми знаємо, цей проєкт не є новим для глави кремля. Можливо, спочатку він задовольнився б лише контролем над країною, якого намагався досягти з Януковичем, як і в білорусі з лукашенком. Але він побачив, що може діяти більш брутально: відсутність реакції на його злочини проти людяності в Сирії та їхня нікчемність після незаконної окупації Криму, замаскованої під анексію, стали для нього зеленим світлом.

Наразі путін був здивований реакцією і єдністю Заходу, а також піднесеним опором українського населення. Зрозуміло, що він буде продовжувати свою політику руйнування до кінця, навіть якщо це означає, що йому доведеться дещо урізати свої початкові цілі. Він зупиниться лише тоді, коли його зупинять повністю і остаточно.

Ця війна, яку росія хоче зробити тотальною і вічною, значною мірою перекреслила прогнози західних стратегів. Якщо сценарії війни високої інтенсивності в Європі іноді й згадувалися, то до такого типу конфлікту насправді не готувалися, оскільки вони не були на найвищому рівні висунутих гіпотез. Більшість із них покладалися на два класичні інструменти стримування: ядерне стримування, яке, безумовно, залишається цілком актуальним, і класичне стримування, яке, зрештою, було обмеженим і здійснювалося в рамках НАТО. Зволікання з наданням Україні необхідних озброєнь, які залишаються надто обмеженими, частково, але лише частково, є результатом цього. Вони також є наслідком, у кращому випадку, часткового оновлення наших стратегічних концепцій.

Перед обличчям тотальної загрози. росія не має обмежень

Страх західних лідерів пов'язаний саме з тим, що російська загроза є тотальною – і тому, що війна, яку вона веде проти України, потенційно не знає меж у шаленстві руйнувань і злочинів, і тому, що її продовження потенційно не має жодних інших обмежень, окрім російських засобів. Протягом тривалого часу ця тотальна інтоксикація руйнуванням викликала у більшості західних лідерів зворотній ефект: маючи намір, попри всі докази, нормалізувати режим, вони навіть працювали над нормалізацією війни в Україні з 2014 року, в Сирії від самого початку і навіть після прямого залучення російських військ у найгірші злочини проти людяності з осені 2015-го.

Навіть після 24 лютого 2022 року, попри єдність членів Альянсу в підтримці України, дехто продовжував намагатися нормалізувати своє сприйняття російського режиму. Дехто, пропонуючи можливе посередництво чи переговори, перебуває в тій самій інтелектуальній відмові від розуміння реальності цієї тотальної загрози.

Руйнування усталених концепцій. Дипломатичні переконання треба змінювати

З точки зору дипломатичних концепцій – це потенційне падіння в абсолютну прірву, яку пропонує вказана тотальна загроза. Вона руйнує дві глибоко вкорінені форми дипломатичних переконань. Перша – це відносність будь-якої позиції. Друга – це, одночасно і парадоксально, завершення періоду, відкритого Холодною війною, і спокуса думати про путінський режим у тих же термінах, які використовували стратеги в той період.

Я вже кілька разів згадував про бажання декого замкнути дипломатію у формі незмінної сутності зі спокусою перетворити її на науку, забальзамовану назавжди для Академії. Вони хочуть визначити терміни цієї дисципліни так, ніби вона є абсолютною наукою, захищеною від мінливостей часу. Вони так люблять дипломатію, що роблять її самоціллю, так, ніби засоби можуть визначати мету, і так, ніби вона повинна охоплювати всі міжнародні відносини.

Їм подобається бачити поміркованість, яка личить її послідовникам, і тому вони відмовляються враховувати, що за певних історичних обставин цієї поміркованості може не існувати – або принаймні, що факти не можна вважати "поміркованими". Абсолют, особливо абсолют злочину і ще більше, у метафізичному сенсі, абсолют зла, про який ми вже говорили на цих сторінках, – відкидається як надмірний, так, ніби його неприйнятну природу можна скасувати словом, оскільки він не може бути скасований у фактах. Звідси логічно випливає релятивізм.

Терор замість математичної логіки. Приклади з історії війни не підходять

Таке традиційне і, зрештою, досить короткозоре мислення має тенденцію до стирання історичних відмінностей у значеннях. Безумовно, можна виявити історичні константи в історії війни, зокрема, у масових вбивствах і злочинах. Можна читати Фукідіда чи Тацита і проводити паралелі з нашими війнами і, навіть більше, з тим чи іншим персонажем чи ситуацією.

Перечитування історії Тридцятилітньої війни чи Наполеонівських війн, не кажучи вже про більш близькі до нас, багате на уроки поведінки військ та дипломатичних відносин. Однак залишати її на цьому і виводити з неї модель, яка має дати можливість зрозуміти, що стоїть на кону у війні росії проти України, – це зневага до інтелекту і заперечення первинного історичного факту: появи новизни в історії, про яку так докладно говорила Ганна Арендт. Без цієї спроби розуміння, а розуміння, яке не є простим знанням, не можна було б зрозуміти специфіку нацистського тоталітаризму.

Так само ми не могли б зрозуміти путінський режим. Від математичної логіки, яка може надихнути наших найкращих дипломатів на розуміння закономірностей переговорів, слід відмовитися на користь своєрідного терору, який іноді може наповнити і, можливо, прогодувати душу філософа.

У полоні історичного досвіду. Війну в Україні слід вважати абсолютним злочином

Я подумав про це, коли нещодавно прочитав, що написав колишній французький дипломат Жерар Аро, в явному, хоча і непрямому, натяку на деякі з моїх широко розповсюджених висловлювань: "Дипломатія – це сфера меншого зла, тимчасового, неоднозначного і невисловленого. Ввести в неї абсолют – означає підмінити конфронтацію, яка не визнає іншого закону, окрім капітуляції супротивника, якою б невизначеною і дорогою вона не була". Я відповів йому: "Це центральна точка нашої часткової розбіжності. У 95% випадків я абсолютно згоден. У випадку з російською війною, через її винятковий характер з часів Другої світової війни, я не бачу жодного можливого компромісу. Це довгострокове зобов'язання".

В іншому місці той самий дипломат зауважив: "Європейці, мабуть, забули, що протягом п'ятнадцяти століть вони не припиняли воювати у війнах, подібних до тієї, що триває між росією та Україною". Ці слова багато в чому відносно тривіальні та історично правильні, але вони свідчать про певні упередження в мисленні деяких політичних лідерів, які виходять далеко за межі закритого світу дипломатії.

Окрім використання досвіду Другої світової війни і навіть воєн у колишній Югославії та Сирії, які можуть багато чому навчити нас про абсолютність зла, ця концепція затушовує обмежену роль дипломатії у протистоянні з тотальним ворогом. Вона також виключає те, що ми могли б назвати прогресом цивілізації, або те, що ми хотіли б вважати таким, зокрема, норми міжнародного гуманітарного права. Саме так, все, що ми намагалися запровадити протягом ХХ століття, було спрямоване на те, щоб уникнути безмежної різанини, яка, можливо, була характерна для деяких старих воєн, навіть якщо війни минулого століття були періодами найбільшого сплеску насильства.

Дехто порівнює певні етапи війни в Україні з окопними боями Першої світової війни: чи хотіли б ми це повторити? Чи можемо ми прийняти як історичну неминучість цілеспрямовані вбивства цивільного населення, які ми бачили нещодавно в Сирії та Україні, і які досі спостерігаємо в Ємені? В Україні, зокрема, ми повинні переосмислити війну з точки зору абсолютного злочину, а не з точки зору воєн до Голокосту.

Холодна війна закінчилася як і її методи. Угода з в'язницею неможлива

Друге переконання пов'язане з парадоксальним ставленням до Холодної війни. Дійсно, деякі люди дотримуються подвійного дискурсу. По-перше, вони визнають, як і я, що модель Холодної війни не здатна пояснити агресію путіна проти демократій і, зокрема, війну проти України. Майже ніщо не схоже між тим часом і теперішнім, ні стратегічно, ні з точки зору ідеології. Вписати нинішню політику кремля в цю схему може бути певним чином заспокійливо, навіть незважаючи на те, що ядерний ризик, часто прихований в ретроспективі, був тоді, безсумнівно, вищим, ніж сьогодні. Саме так, ми не повинні заспокоюватися.

Але, з іншого боку, деякі аналітики іноді схильні, не посилаючись прямо на Холодну війну, переносити її моделі, особливо в плані передбачуваного вирішення. Посилання на схеми безпеки на європейському рівні вказує в цьому напрямку, так само як і деякі гіпотези щодо переговорів.

Підтримка цієї моделі призвела б до повернення до форми балансу сил, яку, можливо, можна було "реалістично" уявити за часів СРСР – це також означало б угоду з "в'язницею", в якій перебували деякі колишні республіки Радянського Союзу і члени Варшавського договору, але таку угоду неможливо уявити з необмеженою ревізіоністською владою. Насправді, російська влада руйнує саме поняття балансу, а разом з ним і будь-яку реальну перспективу домовленостей. Тому вже недостатньо думати про наші військові відносини з цією державою за допомогою концепцій балансу і стримування, або навіть стримування – які, до речі, не застосовуються. Необхідно здійснити концептуальний перегляд.

Ми повинні повернутися до двох компонентів стримування.

Центр і периферія. Ядерний компонент не стримує росію

Перший – ядерний, і його основне формулювання міститься в статті 5 Вашингтонського договору, навіть якщо ядерний компонент Франції є незалежним. Франція є членом інтегрованого командування НАТО, але не є членом Групи ядерного планування (ГЯП). Звичайно, стаття 5 не обмежується лише ядерною формою стримування, яка, як ми завжди повинні пам'ятати, не застосовується автоматично. Ядерний компонент стримування відіграє незамінну роль у відповіді на війну росії проти України, стримуючи росію від застосування ядерної зброї, навіть якщо відповідь на можливий російський ядерний напад на Україну не обов'язково буде ядерною. Так і обмежену роль – ядерне стримування рідко стримує високоінтенсивні звичайні наступальні дії, не кажучи вже про дії проти країни, яка не є членом Альянсу.

Таким чином, ядерний компонент стримування залишається абсолютно вирішальним, але немає впевненості, що він є найсильнішою опорою майбутнього стримування. До речі, ми пам'ятаємо, що під час Холодної війни те, що тоді називалося балансом, базувалося, принаймні в Європі, на цьому ядерному компоненті, а також на звичайному компоненті, який був набагато важливішим, ніж сьогодні, хоча і не обов'язково повністю оперативним у разі реальних бойових дій.

Цей ядерний компонент також виявляється все менш актуальним під час конфлікту в міру віддалення від центру потенційного тилу до його периферії. І ця відмінність, яку ми розглянемо стає все менш і менш вирішальною, хоча вона становить неявне ядро класичної доктрини стримування.

Звичайний компонент стримування виявився недієздатним в Європі. Вона не готувалася до можливої війни з росією

Звичайний компонент стримування з європейського боку виявив свою внутрішню обмеженість у випадку війни росії проти України. Дві європейські країни, що володіють ядерною зброєю, мають постійне представництво в Раді Безпеки ООН і можливість проєктувати свої сили за кордоном, Франція і Велика Британія, особливо перша з них, протягом попередніх двох десятиліть значною мірою пожертвували частиною своїх звичайних збройних сил, переважно танками і, певною мірою, артилерією, зберігши при цьому потужну вогневу міць в повітрі і, меншою мірою, на морі.

У будь-якому випадку, їхні ресурси були призначені більше для зовнішніх операцій, ніж для оборони власної території. Однак їхні армії залишаються двома найпотужнішими в Європі. П'ята за чисельністю армія Європи, німецька, не є ані найкраще оснащеною, ані найбільш підготовленою до ведення бойових дій, навіть якщо вона має перевагу в звичайних маневрених озброєннях, в основному танках, особливо важких танках Leopard 2, які поки що відмовляється постачати Україні.

Не повертаючись до причин такої непередбачуваності та відсутності точної розстановки сил, можна з упевненістю сказати, що європейські країни навряд чи уявляли, що їм доведеться втручатися для боротьби з ворогом, який нападає на іншу державу на європейській землі. Не доведено, до речі, що вони дійсно уявляли собі, що самі можуть стати прямими жертвами російської агресії: з огляду на широко поширену віру в стан російської армії, яку вони, як правило, переоцінювали, сили, які вони могли виставити, безумовно, не відповідали поставленому завданню. Вони, безумовно, надавали більшого значення ядерному стримуванню.

НАТО має розширитися та активізуватися. Як має виглядати ефективне стримування?

Окрім цих реальних проблем з обороноздатністю, на які регулярно вказують Сполучені Штати, зокрема, що певні європейські країни недостатньо беруть на себе свою частку тягаря, і відомих обмежень європейської оборони, російська агресія проти України безпосередньо піднімає питання про сферу стримування, яка, за визначенням, повинна визначати її засоби. Класична концепція стримування базується на самому його серці, а саме на НАТО, що, на перший погляд, логічно, стосується країн-учасниць Вашингтонського договору.

В Азії вона базується на низці угод у сфері безпеки, в основному між окремими країнами цього регіону і Сполученими Штатами. Строго кажучи, азійського НАТО не існує, і ми не будемо обговорювати тут доречність цього поняття. Крім того, існують інтервенції в рамках спеціальних коаліцій у боротьбі з ісламським тероризмом, де концепція стримування не може бути застосована повною мірою.

Війна в Україні показала, що центральна роль НАТО в концепції стримування має певні межі. В Україні, безумовно, але також в Молдові, Грузії, навіть білорусі і, в інший спосіб, у Вірменії, які зазнали нападу або загрози з боку росії, наша власна безпека опинилася під загрозою. Недалекоглядне рішення, прийняте на Бухарестському саміті 2-4 квітня 2008 року через блокування тодішніх французького і німецького урядів (надмірно чутливих до наративу кремля про нібито червоні лінії), не надавати Києву і Тбілісі План дій щодо членства (ПДЧ), посилило розрив між НАТО і країнами, що не є членами Альянсу, в питаннях стримування.

У Сирії, навіть незважаючи на обов'язок захищати, західні країни не вважали, що підтримка москвою та Тегераном режиму Башара Асада становить загрозу нашій безпеці, хоча вона і посилювала ці країни. Всі бачили драматичні наслідки в серпні 2008 року і у 2014 році в Грузії та в Україні, а також в Сирії, особливо після введення російських військ восени 2015-го.

Згадаймо, НАТО не відмовилося втрутитися після масових вбивств у Рачаку в рамках операції Allied Force з 23 березня по 10 червня 1999 року, не кажучи вже про операцію зі стабілізації миру в Боснії і Герцеговині з грудня 1995 року в рамках виконання військового компоненту Дейтонських угод. Ця інтервенція стала визначальним фактором закінчення війни в колишній Югославії, падіння режиму Слободана Мілошевича і притягнення його, разом з іншими військовими злочинцями, до міжнародного правосуддя.

Тому, якщо стримування серйозно розглядати як основу безпеки в Європі, воно не може охоплювати лише країни-члени НАТО – безумовно, важливо, щоб Україна, Грузія і Молдова приєдналися до Альянсу якнайшвидше. Окрім ядерного виміру, це стримування має ґрунтуватися на здатності втручатися й ефективній волі до цього – на рівні звичайних озброєнь, що, як показала війна в Україні, є визначальним елементом.

Крім того, слід було б негайно розглянути, і ще не пізно це зробити, питання про надання прямої військової допомоги Україні в рамках статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй. Відмова країн НАТО втрутитися послаблює довіру до нашої позиції стримування для членів Північноатлантичного альянсу, незважаючи на рішучі промови, зокрема, американського президента Джо Байдена. Занадто відстала позиція робить безмежного агресора ще більш впевненим у собі.

Коли балансу більше немає. Розсудливий підхід до росії є найвищою формою нерозсудливості

Наша ситуація перед обличчям російського агресора вже концептуально не визначається поняттям балансу. З суто військової точки зору, стан сил, безумовно, відображає дисбаланс, оскільки російська армія не так багато важить у порівнянні з американською армією і, ширше, зі збройними силами НАТО – якщо залишатися зі звичайними силами, оскільки розрахунок, безсумнівно, менш релевантний з точки зору ядерних сил. Але цей дисбаланс сил нічого не означає з того моменту, коли росія, за відсутності абсолютно адекватної відповіді з боку демократичних країн, отримує можливість знищити країну, вбити її мешканців і контролювати інші країни.

Проблема полягає саме в тому, що певна кількість західних демократій, приходячи на допомогу Україні, надто виважено і нерішуче, продовжує вважати росію силою, з якою "треба рахуватися", і розглядати наші відносини з нею з точки зору потенційної рівноваги. Вони все ще міркують так, ніби поразка росії не є можливим варіантом, а отже, до неї не варто прагнути. Вони продовжують купуватися на спрощений наратив, який видається за аксіому, що ніколи не була доведена, про те, що ядерну державу неможливо перемогти. Так було з СРСР в Афганістані, зі Сполученими Штатами в Кореї, у В'єтнамі і, зовсім нещодавно, з виведенням військ із Афганістану.

Реальність така, що москва не в змозі шукати баланс із демократичним світом. Вона не ставить перед собою межі, які могли б зумовити будь-який компроміс, навіть не дуже прийнятний для нас, і пошук поступок, на основі яких можна було б передбачити більш-менш тривалий мир. Нібито "розсудливий" підхід до росії був би найгіршою формою нерозсудливості – історія останніх двадцяти трьох років свідчить про це, а будь-яка перспектива переговорів – дурницею.

Продовжувати вести такий дискурс про закінчення війни в Україні є серйозною помилкою, оскільки він є частиною російської надії на досягнення компромісу, навіть якщо він є меншим за її початкові амбіції. Робити такі заяви означало б робити саме те, чого шукає москва: представляти себе як передбачуваного партнера, з яким можна домовитися, вірити в його підпис, який постійно порушується, і припускати, що російський режим не є абсолютним ворогом. Це знову ж таки тривіалізувало б його злочини. Робити вигляд, що ми довіряємо нібито інтересам росії, як їх виражає режим, означало б ставити під сумнів фундаментальні принципи, закріплені в міжнародних договорах, укладених після Другої світової війни. Безумовно, не може бути стабільності з державою, яка прагне нестабільності через руйнування.

Не розуміти, що будь-яка перспектива рівноваги була порушена, означало б повернутися до помилок, на які я вказав: нормалізувати як режим, так і війну, зробити нинішню росію нормальною державою і заперечувати реальність абсолютного ворога. Це означало б запропонувати прийдешнім поколінням перспективу довгої і жорстокої війни. Це було б знаком нашої провини назавжди.

Джерело: Tenzer Strategics