Пол Гобл, який колись працював в Держдепі, ЦРУ, Голосі Америки та на Радіо "Свобода", а зараз є автором для Євразійського моніторингу аналітичного центру Jamestown Foundation, констатує, що в росії формуються по містах різних республік так звані "рускіє общини". Вони нагадують чорносотенний рух початку ХХ століття в російській імперії. Ці групи мають сприяння з боку Кремля і наближені до російського олігарха Малофеєва. На думку Пола Гобла, тиск та насильство, які ці групи чинитимуть на неросійські корінні народи рф може спричинити громадянську війну в рф. Відтак для української розвідки відкривається широке поле для діяльності з підтримки та допомоги тим національним групам, які будуть протистояти.

Екстремістська і часто насильницька "русская община", яка за останній рік набула популярності на Північному Кавказі і в російських містах на захід від Уралу, тепер поширилася на всю країну і має 140 осередків у столицях неросійських регіонів Сибіру і Далекого Сходу. Детальніше про це у відео Юлії Хазагаєвої, яка займається питанням деколонізації росії.

Угруповання, яке користується підтримкою Кремля і російської православної церкви, а також багатьох призначених Москвою глав неросійських республік у складі російської федерації, зараз нападає не лише на іммігрантів, але й на корінне населення і просуває расистську політику проти обох.

Трохи про цю організацію, яка швидко зростає і загрожує перетворитися на кшталт чорносотенців наприкінці царського періоду.

"русская община" – радикальне ультраправе угруповання, готове відносно безкарно нападати на будь-кого, хто не подобається лідеру країни, – стрімко наближається до того, щоб стати чорносотенцями в росії путіна. Чорна сотня – сумнозвісна організація, яка була заснована після революції 1905 року. Рух виступав за загальноросійську національність і особливо рішуче виступав проти впливу неросійських груп, таких як євреї. "русская община" – відносно нова група, організована у 2020 році, має відомі зв'язки з Костянтином Малофєєвим, прихильником російських православних консерваторів і радикальних російських націоналістів. Ця група в значній мірі залишилася поза увагою Москви та Заходу. Вони здобули популярність у 2023 році після активної співпраці з поліцією на Північному Кавказі для придушення етнічних протестів і здійснення насильницьких нападів. російські чиновники були раді отримати вигоду від зусиль цієї структури, але не хотіли брати на себе пряму відповідальність за її насильство.

російські фахівці з ультраправих груп стверджують, що за останні кілька місяців "русская община" зросла в геометричній прогресії. Угруповання набуло величезної онлайн-присутності, відкриваючи все більш активні філії у великих містах далеко за межами Північного Кавказу і нападаючи не лише на етнічні меншини, але й на представників ЛГБТК+ спільноти, іммігрантів та лікарів, які роблять аборти.

Не дивно, що ці акти насильства викликають порівняння з гітлерівською Sturmabteilung (SA) та їхньою роллю у становленні фашизму в Німеччині шляхом залякування цільових груп меншин. Одночасно з цим, тривожним відлунням чорносотенства, дії "русской общини" радикалізують її опонентів і підвищують ймовірність насильницьких зіткнень з нею, державою та цими цільовими групами.

Кремль, безсумнівно, скористається таким зростанням насильства, щоб мобілізувати російський народ проти тих, кого він вважає ворогами. Однак така радикалізація поставить під загрозу виживання російської федерації після падіння путінського режиму. Враховуючи все це, порівняння між нинішньою "русской общиной" і чорносотенцями царських часів виглядають менш надуманими і більш точними, ніж багато хто хотів би наразі вірити.

За останні кілька місяців різко зросла частота зіткнень між членами діаспорних груп, включаючи ромів, курдів, вихідців з Центральної Азії, Північного Кавказу та корінних етнічних росіян. Насильство є результатом ескалації дій організації "русская община", яка прагне вигнати, придушити або асимілювати цільові групи. Деякі чиновники стурбовані тим, що дії "русской общини" можуть передвіщати повномасштабну етнічну війну, і організували органи, які намагаються заспокоїти ситуацію. Однак у багатьох місцях чиновники йдуть на поводу у Кремля і відкрито співпрацюють з "русской общиной", розглядаючи її як союзника, який допоможе їм контролювати ситуацію, що стає все більш вибухонебезпечною.

Роль "русской общини" в таких конфліктах могла б і далі залишатися поза увагою Москви та Заходу, якби не дві обставини. По-перше, вона розширилася як географічно, так і стала жертвою ширшого кола цілей. По-друге, глава Чечні Рамзан Кадиров і численні неурядові лідери неросійських етнічних груп на Північному Кавказі та в інших частинах рф б'ють на сполох і вимагають зупинити "русскую общину". За даними порталу розслідувань "Бумага", путінському режиму не подобається, що "русскую общину" точно характеризують як "найбільшу ультраправу організацію в країні". Портал повідомляє, що група має понад 600 000 підписників на своєму Telegram-каналі, понад мільйон на YouTube і ще 440 000 у соціальній мережі "ВКонтакте". Через свої соціальні мережі "русская община" виступає і вживає заходів проти все більшої кількості груп, часто далеких від неросійських національностей, які йдуть врозріз з "традиційними цінностями" путіна. Незважаючи на те, що "русская община" дедалі тісніше узгоджується з програмою путіна в таких питаннях, як аборти, їхня позиція з певних питань іноді ображає більш традиційні російські ультраправі групи, які насторожено ставляться до будь-якої групи, настільки очевидно пов'язаної з сильними світу цього.

З усіх сфер діяльності "русской общини" найбільше занепокоєння викликає її роль у зростанні насильства на Північному Кавказі. Кадиров та інші чеченські чиновники закликали Кремль перевірити діяльність "русской общини" і, можливо, взагалі заборонити її. Водночас, черкеські активісти попереджають, що розширення діяльності "русской общини" на їхній батьківщині дестабілізує ситуацію. Черкеський національний фронт, наприклад, повідомляє, що "перші філії цієї націоналістичної групи відкрилися в Кабардино-Балкарії (Нальчик) і Карачаєво-Черкесії (Черкеськ)". Черкеські коментарі попереджають про катастрофу, що насувається, якщо не зупинити російську громаду не тільки в черкеських районах, а й в інших неросійських регіонах.

Деякі члени "русской общини" в цих регіонах вивішують сумнозвісний прапор Бакаланова, який використовувався російськими нерегулярними формуваннями наприкінці черкеської війни, і Черкеський національний фронт побоюється, що поява цієї групи з такими прапорами означає, що російські націоналісти сподіваються "знищити" черкеську націю на її рідній землі.

До цього відчуття невідкладності додається рішення російського уряду дозволити главам суб'єктів федерації формувати власні ополчення. Багато з них, ймовірно, будуть сформовані шляхом рекрутування активістів "русской общини" та ветеранів путінської війни в Україні – двох груп, які значною мірою перетинаються, що призведе до посилення кампанії путіна проти неросійських народів. Деякі республіки федерації, такі як Чечня, та інші території з національними рухами майже напевно намагатимуться об'єднати такі підрозділи з націоналістами, що виступають проти Москви. Це створило б підґрунтя для конфліктів між етнічними групами всередині регіонів, між самими регіонами, а також між провінційною владою і центральним урядом. Сьогоднішня "русская община" може спровокувати громадянську війну так само, як чорносотенний рух відіграв ключову роль у дестабілізації російського суспільства і нормалізації насильства напередодні Лютневої та Жовтневої російських революцій 1917 року. Отже, група, яка досі привертала мало уваги на Заході, заслуговує на найпильнішу увагу і засудження, щоб політики не пропустили потенційне ядро майбутнього насильницького повстання.

Джерело: Вікно в Євразію