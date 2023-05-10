путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер

У новій колонці для New York Times відомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер переконує, що час припинити боятися російських ядерних погроз і перейти до стратегічного мислення. Нема сенсу думати про те, чого бояться в росії. Найкращою та найбезпечнішою відповіддю на ядерні погрози кремля буде знищення росії на полі бою. Подібно до того, коли ядерні держави як-от США, Франція та Британія програвали свої звичайні війни і це не призвело до ядерних ударів чи катастроф.

"У брежнєвську епоху молодості владіміра путіна 9 травня було приводом для радянського мілітаризму, святом зброї та могутності. Війна, яку розпочав в Афганістані Леонід Брежнєв менш ніж через два десятиліття після початку святкування 9 травня, була програна. Ймовірно, так само остання війна путіна сьогодні ведеться і буде програна в Україні", – пише Тімоті Снайдер у New York Times.

Він зауважує, що під час обох конфліктів люди на Заході, зі зрозумілих причин, боялися ядерної війни. Проте сьогодні Захід, на відміну від часів Холодної війни, численні погрози росії обговорює в психологічному, а не в стратегічному плані.

"Страх американців перед ескалацією затримував постачання зброї, яка могла б дозволити Україні перемогти ще торік. Зрештою, одна за одною системи озброєнь, які вважалися ескалаційними, були поставлені без жодних негативних наслідків. Але ціну такої затримки можна спостерігати на українських територіях, які все ще контролює росія: ями смерті, катівні та порожні будинки викрадених дітей. Десятки тисяч солдатів з обох сторін загинули невиправдано", – наголошує автор.

Тімоті Снайдер нагадує, що за майже 15 місяців війни, незважаючи на російську ядерну пропаганду і занепокоєння Заходу, ядерна зброя так і не була застосована. За його словами, ті, хто прогнозував ескалацію, якщо українці чинитимуть опір, чи якщо Захід постачатиме зброю або якщо росія зазнає поразки – помилялися. Стратеги ж вказують на те, що застосування ядерної зброї насправді не принесло б росії перемоги. Воно забезпечило б жорстку реакцію Заходу і зробило б російських лідерів паріями. Але є й глибше пояснення: ядерні погрози росії самі по собі є зброєю.

Це, на думку відомого історика, ґрунтується на хибних припущеннях. російська ядерна пропаганда виходить із того, що задирака завжди перемагає. Проте це не так. "Кривдник не завжди перемагає. російські пропагандисти хочуть, щоб ми думали, що ядерні держави ніколи не програють війну, виходячи з логіки, що вони завжди можуть розгорнути ядерну зброю, щоб перемогти. Це історична фантазія. Ядерна зброя не принесла Франції перемогу в Алжирі, не зберегла Британську імперію. Радянський Союз програв війну в Афганістані. США програли у В'єтнамі, Іраку та Афганістані. Ізраїль не зміг перемогти в Лівані. Ядерні держави програють війни з певною регулярністю", – нагадує Тімоті Снайдер.

Деякі американці, зауважує він, говорять про ядерний сценарій, за якого росіяни будуть змушені застосувати ядерну зброю, щоб уникнути поразки. Але росія зазнавала поразки в Україні, причому на своїх умовах, знову і знову. Що вона довела, так це свою здатність змінювати ці умови після кожної з них. росії не вдалося досягти чіткої мети "спеціальної військової операції" з повалення демократичного уряду України. Більшого приниження, ніж це, не буде. За поразкою під Києвом послідували подальші – під Харковом та Херсоном. Кожна давала привід російським державним пропагандистам та їхнім прихильникам для розмов про жести доброї волі, стратегічне відведення військ і так далі. Ескалація призвела до збільшення навантаження на пропагандистів.

Тімоті Снайдер вважає, росія може програти, не будучи загнаною в кут. Вона має 11 часових поясів простору для відступу солдатів і чимало практики у переформатуванні пропаганди. Дійсно, російські лідери вже дали зрозуміти, що вони робитимуть, якщо вважатимуть, що програють: змінять коло повноважень і тематику в російських ЗМІ. Клептократична держава путіна в цілому та її залежні структури, як-от ПВК "Вагнер", є піарпроєктами з військовим підґрунтям. У російській політиці прийнято вважати, що риторика перемагає реальність. І, на думку Тімоті Снайдера, риторична підготовка до поразки вже зроблена.

Як стверджує автор, за невиразною войовничістю путіна ховається ідея, що росія виграє, якщо уникне "стратегічної поразки" від НАТО. Майже незалежно від того, що станеться, путіну буде легко визначити війну в Україні як стратегічну перемогу. Оскільки кремль стверджує, що він воює з НАТО, все, що путіну потрібно сказати, це те, що росія зупинила Альянс від вторгнення в його країну. Командир "Вагнера" нещодавно написав у цьому дусі, що росія може завершити "спеціальну військову операцію" у будь-який момент і просто заявити, що її цілі досягнуті, доки росія не відступить з окупованої української території.

На думку Тімоті Снайдера, сприймаючи ядерний шантаж серйозно, Захід фактично збільшує загальну непередбачуваність ядерної війни. Якщо ядерний шантаж уможливить перемогу росії, наслідки будуть незмірно жахливішими. Якщо будь-яка країна, яка володіє ядерною зброєю, може робити все, що їй заманеться, то закон нічого не означає, ніякий міжнародний порядок неможливий, а катастрофа підстерігає на кожному кроці. Країни без ядерної зброї будуть змушені її створювати, виходячи з логіки, що у майбутньому їм знадобиться ядерне стримування. Поширення ядерної зброї зробить ядерну війну набагато більш ймовірною у майбутньому.

Тож, за словами Тімоті Снайдера, якщо є розуміння, що ядерні погрози самі по собі є зброєю, то ситуацію можна зробити менш ризикованою. Перехід до стратегічного мислення полягає в тому, щоб звільнитися від власних тривог і врахувати російські. росіяни говорять про ядерну зброю не тому, що мають намір її застосувати, а тому, що вважають, що великий ядерний арсенал робить їх наддержавою. Ядерні погрози змушують їх відчувати себе сильними. Вони вбачають ядерне залякування своєю прерогативою і переконані, що інші повинні автоматично поступатися при першій згадці про їхню зброю. Автор наголошує, що українці не дозволили ядерній риториці вплинути на свою тактику.

Якби росія підірвала зброю, вважає він, вона втратила б той скарб, який ревно оберігала – статус наддержави. Такий вчинок означав би визнання того, що її армія зазнала поразки, а це величезна втрата обличчя. Гірше того, сусіди побудували б (або нарощували б) власні ядерні арсенали. Це позбавило б росію статусу наддержави у свідомості самих росіян. Для російського керівництва це єдиний неприйнятний результат цієї війни. Тому, на думку Снайдера, найбільшим ризиком російської ядерної акції є така, в якій москва звинуватить Україну. Наприклад, навмисне руйнування Запорізької атомної електростанції.

"Війна непередбачувана. Військова історія сповнена сюрпризів. путін розпочав війну звірств, і подальші звірства неминучі, доки війна триває. Вторгненням в Україну росія створила не лише безглузді страждання, але й безглуздий ризик. Тож Захід повинен працювати в цьому світі ризику і жаху та оцінювати його спокійно. Жоден варіант не позбавлений небезпек. А обов'язок Заходу – зменшити їх. Коли росіяни говорять про ядерну війну, найбезпечнішою відповіддю є забезпечення їхньої звичайної поразки", – завершує статтю автор.

Джерело: New York Times