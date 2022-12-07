путінські пропагандони вимагають у населення грошей через невдачі на війні. Та, як звичайно, погрожують "кузькіною мамою" світу – Джулія Девіс

Черговий аналіз путінської пропаганди на росТВ від Джулії Девіс. Цього разу путінські пропагандони в ефірі рашаТВ боялися Гааги, лякали всіх знову "ядерним попелом", бо росія не може програти, тому давайте, підніміть податки для багатіїв.

Наростаючі воєнні катастрофи в росії змусили головних пропагандонів владіміра путіна до жебракування у народу.

Непродумане вторгнення росії в Україну поки що не досягає цілей, поставлених президентом росії владіміром путіним. Його провідні пропагандисти намагаються приховати зростаюче почуття паніки.

У понеділок керівник RT Маргарита Симоньян визнала на "Вечорі з Владіміром Соловйовим", що колабораціоністська еліта кремля занепокоєна можливим притягнення до суду за військові злочини. Після дволичних заяв, що російське керівництво і пропагандисти ніколи не хотіли завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, Симоньян сказала: "Мене вражають наші люди, і я, на жаль, знаю багатьох з них, в тому числі в дуже високих колах, які бояться цього, і бояться називати речі своїми іменами через те, що можуть подумати люди ТАМ".

Симоньян зухвало заявила: "Ми можемо плювати на те, що вони там думають! Люди, які бояться Гааги - послухайте, ви повинні боятися програти, бути приниженими і боятися зрадити свій народ. Я вам скажу, що якщо ми програємо, то Гаага, реальна чи гіпотетична, настане навіть для двірника, який підмітає бруківку в кремлі".

У своїй тираді Симоньян спростувала свою попередню заяву про те, що російські війська не прагнуть бомбити цивільну інфраструктуру, і припустила, що ще один район Києва, який залишився в темряві, не змінить потенціал майбутніх судових процесів над військовими злочинами, або "катастрофи", яка спіткає росію, якщо вона програє війну проти України.

Ведучий Владімір Соловйов одразу ж повернувся до своєї старої і набридлої балаканини з погроз ядерними ударами, якщо справи підуть не так, як хоче росія: "Не буде ніякої Гааги, якщо це станеться, не буде взагалі нічого. Весь світ перетвориться на попіл".

У середу в ефірі "60 хвилин" ведуча Ольга Скабєєва продовжила цю тему: "Не дай Боже. Ми не можемо цього допустити і навіть не говоримо про це вголос. Але припустимо, що раптом щось станеться, і наша країна не зможе перемогти: тоді ми повинні виходити з того, що всі без винятку будуть притягнуті до відповідальності - незалежно від того, чи знаходяться вони на території російської федерації, чи за кордоном. Ті, хто за кордоном, швидше за все, будуть негайно заарештовані. Незалежно від того, чи є він колаборантом путінського режиму, чи просто проїжджав повз - не має значення. Всі ми будемо вважатися винними. На кону не тільки існування країни, а й безтурботне існування кожного громадянина російської федерації - на кону наше майбутнє".

Скабєєва додала: "Для того, щоб уникнути Гаазьких трибуналів, порушення кримінальних справ, компенсацій, репарацій - для того, щоб уникнути всього цього, нам потрібна тотальна інтенсифікація військових дій, ми повинні настільки їх притиснути і дотиснути, щоб вони вийшли до нас з приводу перемир'я або мирного процесу... Інакше вони будуть наполягати на капітуляції".

Під час останнього ефіру "Недільного вечора з Владіміром Соловйовим" Маргарита Симоньян знову з'явилася в ефірі і озвучила нову директиву: щоб захистити і без того пошарпаний імідж росії як військової наддержави, будь-які проблеми з постачанням техніки, зброї та боєприпасів повинні обговорюватися за зачиненими дверима, а не в ефірі. Мимоволі вона підтвердила, що згадані проблеми є системними і серйозними, закликавши уряд вжити надзвичайних заходів для забезпечення війська усіма засобами.

Ті, хто не мобілізований на фронт, за словами Симоньян, не виконують свій обов'язок перед батьківщиною. "Як ми можемо спати, знаючи, що ми не ділимося і не беремо участі?", - запитала вона. "Багаті люди повинні опанувати себе і пам'ятати, що ми не можемо продовжувати жити так, як жили після розпаду радянського союзу. Ми повинні відновити соціальну рівність". Керівник RT закликала багатіїв відмовитися від покупки сумочок Chanel і "усиновити" десятки або сотні нужденних сімей, щоб їх забезпечити.

Охарактеризувавши себе як забезпечену людину, Симоньян заявила, що їй важко дивитися на людей, які відмовляються ділитися своїм багатством, і багатьох таких вона знає особисто. "Я звертаюся до вас, громадяни: ви повинні ділитися!", - закликала вона.

Не наважуючись спитати, чому непомірний військовий бюджет країни виявився непомірним для потреб росії у воєнний час, в той час як оточення путіна купається у розкошах та яхтах, Симоньян зазначила, що війська, які вторглися на територію України, забезпечуються за рахунок пожертвувань цивільного населення. Вважаючи це недостатнім, вона зажадала "примусового щеплення совісті", додавши: "Підніміть податки для багатих і забезпечених людей. Чого боятися? Піднімайте податки!".

Джерело: The Daily Beast