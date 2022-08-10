путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

Медіапропагандони путіна після нищівних поразок росармії в Україні заговорили в прямому ефірі про те, на чому завжди спеціалізувалася кремлівська моль, - необхідність ліквідації західних політиків та посадовців за підтримку України у війні з росією. Про все це в черговому огляді російської медіапропаганди від Джулії Девіс.

"Тим, хто з нами, буде добре, а решту ми вб’ємо", — сказав один із найвідоміших рупорів Володимира Путіна, просуваючи свою ідею на російському державному телебаченні.

Злощасливе вторгнення росії в Україну тріщить по швах, і разом з ним викривається верхівка кремлівських пропагандистів. За відсутності хороших новин з фронту режим путіна просуває інші ідеї щодо того, як впоратися зі спричиненою власноруч катастрофою.

Відомі експерти, які регулярно виступають на підконтрольному кремлю державному телебаченні, категорично відкидають саму ідею переговорів, і жоден із них не наважується запропонувати виведення військ росії з України для припинення війни. Натомість вони подвоїли зусилля — і пропонують убити провідних західних людей, відповідальних за допомогу Україні у захисті від російського вторгнення.

Під час виступу на державному телешоу "Вечір з володимиром соловйовим" у вівторок увечері Євген Сатановський — один із найвідоміших пропутінських пропагандистів росії — запропонував смертоносне рішення. соловйов перейшов до справи, запитуючи Сатановського: "Як ми переможемо? Як реагувати на американців? Що робити росії?".

Сатановський, який раніше очолював російський єврейський конгрес, є президентом російського Інституту Близького Сходу, відповів: "росія така, якою вона є, з точки зору нації. Ми й надалі будемо такими як є. Ті, хто з нами, будуть в порядку, а решту ми вб’ємо... Проти нас діє порівняно невелика група, яка керує цим табором — вони грізні і нічого не бояться. З часів Горбачова, коли ми почали грати за їхніми правилами, вони перестали нас боятися. Це головний фактор".

Соловйов запитав, чи мав він на увазі, що близько 1,5 мільярда людей у світі, пов’язаних з НАТО, мають бути вбиті. Сатановський уточнив: "З іншого боку процесом керує не 1,5 мільярда людей, а приблизно одна-дві сотні. Їм слід усвідомити, що якщо вони продовжать штовхати, це означає кінець для них особисто… Ви знаєте, що я знаю цих людей. Я їх усіх знаю. Я їх усіх бачив. Тільки розуміння того, що вони особисто стоять перед кінцем... тільки це матиме вплив на цих людей".

Сатановський підтвердив, що склав список таких імен, і соловйов одразу назвав його "списком Сатановського". Експерт припустив: "У Книзі Життя ми також створюємо записи для себе. "Список Сатановського"? Можливо. Ми повинні робити такі речі, тому що будь-яка спроба домовитися з [Володимиром] Зеленським чи Байденом буде схожа на угоду зі своїм вбивцею".

Сатановський сказав, що його бісить, коли говорять, що мир краще війни. "Ні, мир не краще. Миру не буде. Ціль цих людей полягає в тому, щоб не існувало нашої країни, щоб не існувало людей, які тут живуть, і навіть щоб зникла мова, якою ми розмовляємо, або навіть пам’ять про те, що щось із цього колись існувало", – сказав він. "В енциклопедії хочуть зробити запис: "Були росіяни, була росія, а тепер її немає".

Андрій Сидоров, заступник декана світової політики московського державного університету, щиро погодився, зазначивши, що в світлі нещодавніх анексій росією війна зараз відбувається на території, яку вони вважають територією російської федерації. Сидоров підкреслив: "Зараз це наші поразки, ми воюємо на своїй землі. Чому ми повинні проявляти хоч якесь милосердя до тих, хто керує цією війною?".

Принизливі невдачі на полі бою справді лежать в основі відчайдушних спроб росії перенаправити лють на НАТО за допомогу Україні у боротьбі з вторгненням.

Виступаючи у вівторок у програмі державного телебачення "60 хвилин", військовий кореспондент Олександр Сладков безтурботно визнав, що українці змогли відбити 17 населених пунктів — і їх кількість зростає. Сладков також сказав приголомшеній ведучій ользі скабєєвій, що російським військам потрібно щонайменше два місяці, щоб навіть спробувати просунутися через брак живої сили та часу, який знадобиться для підготовки щойно мобілізованого підкріплення.

Спустошений невдалим завоюванням в Україні, державний телеведучий володимир соловйов зізнався, що був у поганому настрої та виступав за відновлення смертної кари, щоб стратити тих, хто наважиться відступити, здатися чи дезертирувати.

У середу в ефірі шоу Соловйов Live його помічник Роман Голованов взяв інтерв’ю у військового кореспондента олександра коца, який стояв на руїнах Сватового і повідомив: "Зараз проблема в тому, що у нас на передовій недостатньо людей, щоб стримувати такий великий фронт... У нас просто не вистачає фізичних сил, і тому зазнаємо невдач, які ми зараз спостерігаємо. Зараз триває досить складний період військових дій. Найближчим часом з Херсонщини не буде хороших новин. На Луганському фронті теж не все так чудово".

Виступаючи на цьому ж шоу, телеведучий Борис Корчевніков розплакався, звинувативши тих, хто не хоче гинути на війні росії, "нулем, гниллю і сміттям". Поки зневірений пропагандист плакав в прямому ефірі, закликаючи інших приєднатися до битви, особисто він не висловлював такого бажання.

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