путінський "торговець смертю" повернувся до збройового бізнесу. Цього разу з хуситами – WSJ

Обміняний 2 роки тому на заручницю кремля баскетболістку Грінер російський торговець зброєю Віктор Бут повернувся до звичного ремесла "торгівлі смертю" – продажу зброї різним терористичним угрупованням. Американська WSJ попереджала раніше про те, що обмін Бута створюватиме проблеми для США та Заходу. Тепер видання інформує, що Бут збирається продавати зброю єменським хуситам. І вважає, що це додає важелів для дистанціювання Байдена від допомоги Україні.

російський торговець зброєю, відомий як "торговець смертю" Віктор Бут вийшов з американської в'язниці майже два роки тому, оскільки був обміняний москвою на американську баскетбольну зірку Брітні Грінер. Зараз він знову в справі, намагаючись налагодити продаж стрілецької зброї підтримуваним Іраном єменським бойовикам-хуситам, – пише Wall Street Journal.

57-річний Бут десятиліттями продавав зброю радянського виробництва в Африці, Південній Америці та на Близькому Сході, перш ніж був заарештований 2008 року в результаті спецоперації американських правоохоронних органів, нагадує видання.

Після звільнення Бут приєднався до прокремлівської ультраправої партії і здобув місце в парламенті 2023 року, здавалося б, перегорнувши сторінку своєї кар'єри збройового барона. Але коли в серпні емісари хуситів вирушили до москви, щоб домовитися про купівлю автоматичної зброї на 10 мільйонів доларів, вони, за словами WSJ, зустріли знайоме обличчя: Бута.

Як зазначає видання, потенційні поставки озброєнь ледь не дійшли до продажу російських протикорабельних або протиповітряних ракет, які можуть становити значну загрозу для зусиль американських військових із захисту міжнародного судноплавства від нападів хуситів. Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що росія може надати хуситам таку сучасну зброю у відповідь на підтримку Вашингтоном України. WSJ зазначає, що поки немає жодних доказів того, що ці ракети були відправлені, або що Бут причетний до такої угоди. Втім, навіть постачання стрілецької зброї хуситам викликало б спротив Вашингтона, який визнав єменських бойовиків терористичним угрупованням.

Озброєння воюючої сторони у близькосхідному конфлікті також означатиме ескалацію для росії, яка зміцнює безпекові зв'язки з Тегераном, але загалом тримається осторонь від протистояння між Ізраїлем і його ворогами, яких підтримує Іран.

Адвокат Бута в США у коментарі WSJ заявив, що Бут не займається транспортним бізнесом вже більше двадцяти років. Але, за його словами, якщо російський уряд уповноважив його сприяти передачі зброї одному із супротивників Америки, це нічим не відрізнялося б від того, якби уряд США відправив зброю і зброю масового знищення одному із супротивників росії, як він відправив її в Україну.

Бут назвав твердження про продаж зброї хуситам "необґрунтованим звинуваченням".

Видання із посиланням на обізнані джерела зазначає, що угода, в якій Бут нібито став посередником, була укладена з двома представниками хуситів, які приїхали до москви під приводом купівлі пестицидів і транспортних засобів і відвідали завод "Лада".

Втім, на думку американських журналістів, не зрозуміло, чи велися переговори за вказівкою кремля, чи просто з його мовчазної згоди. Хоча хусити шукають зброю російського виробництва, WSJ не змогла визначити конкретне джерело запланованих поставок. А прессекретар кремля Дмітрій Пєсков назвав це фейковою новиною.

Як зазначає WSJ, перші дві поставки складатимуться переважно з АК-74С, модернізованою версією штурмової гвинтівки АК-47. Але під час поїздки представники хуситів також обговорювали іншу зброю, яку російська сторона може потенційно продати, зокрема протитанкові ракети "Корнет" і зенітну зброю.

За їхніми словами, поставки можуть початися вже в жовтні в порт Ходейда під прикриттям поставок продовольства, адже росія вже здійснила туди кілька поставок зерна.

WSJ зауважує, що коли в грудні 2022 року Бута звільнили в рамках обміну ув'язненими, представники Білого дому назвали це важким рішенням, але єдиним способом звільнити Грінер із російської виправної колонії. Вони підкреслили, що Бут вже відсидів 12 років у в'язницях США.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив тоді, що уряд США провів оцінку ризиків звільнення Бута перед обміном і дійшов висновку, що вони є прийнятними.

"Ми віримо, що зможемо впоратися з цими викликами, але ми залишатимемося постійно пильними щодо будь-якої загрози, яку Віктор Бут може становити для американців, для Сполучених Штатів у майбутньому, – сказав Салліван. – Я б лише зазначив, що в росії не бракує торговців зброєю і найманців".

WSJ наголошує, що продаж зброї хуситам продовжив би десятирічну кар'єру Бута у продажі зброї одному з найбільш суперечливих клієнтів у світі. Видання згадує, що народжений у СРСР 1967 року – в таджицькому Душанбе – Бут служив військовим перекладачем, вивчивши французьку, англійську, арабську, фарсі і португальську мови. Його відправили допомагати ангольським військам під час громадянської війни 1980-х років.

Після розпаду комуністичного блоку в 1991 році він придбав російські військово-транспортні літаки і використовував їх для перевезення миротворців ООН в Африці. Вперше Бут потрапив у поле зору громадськості після того, як 2005 року США наклали на нього санкції за торгівлю зброєю в обмін на діаманти з Чарльзом Тейлором, колишнім президентом Ліберії і засудженим військовим злочинцем. Експерти ООН також звинуватили його в порушенні міжнародного ембарго на постачання зброї до Анголи та Демократичної Республіки Конго.

Джерело: Wall Street Journal