Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл

логістичній інфраструктурі росії влітку 2026 року: рекордні ракетні атаки, десятки уражених суден у Чорному морі та удари по складах Wildberries. Водночас він розповідає про глибоку паливну кризу всередині країни – від дефіциту бензину в різних регіонах до труднощів мандрівника, який перетнув країну автомобілем. Гілл показує, як проблеми з мобілізацією, комплектуванням дронових підрозділів і забезпеченням пальним накладаються одна на одну, підриваючи стійкість російського тилу. Загальний висновок: військово-економічний тиск на росію системно зростає, зачіпаючи як лінію фронту, так і повсякденне життя населення.

19 липня росія завдала удару із застосуванням 42 ракет, побивши попередній рекорд – 33 ракети 2 червня 2026 року. За даними Києва, у квітні 2026-го в розпорядженні росії було до 200 ракет "Іскандер", а напередодні липневого удару їх залишалося понад 100. росія виробляє близько 60 "Іскандерів" на місяць. RM-48U – це зенітна ракета комплексу С-400, перероблена на балістичну; таких ракет росія випускає по 40 щомісяця. Балістичні ракети мають вищу частку успішних влучань, ніж крилаті ракети чи дрони, і росія витрачає їх швидше, ніж встигає виробляти. У червні запускали в середньому по 190 "Шахедів" за ніч, а в липні – по 160.

Упродовж двох тижнів було уражено 183 судна.

20 липня – 5 танкерів, 5 вантажних суден і один плавучий кран;

22 липня – танкер, 10 вантажних суден і два буксири.

Уже не вперше було атаковано танкер, що вантажив казахстанську нафту на терміналі за 26 км на північ від Новоросійська: пожежа сильно пошкодила судно, хоча загрози затоплення немає. Через удари по танкерах у Чорному морі Казахстан призупинив прокачування нафти через Каспійський трубопровідний консорціум, через який проходить 80% експорту казахстанської нафти.

Чимало суден відбуксирували до порту; на одному з відео член екіпажу показує відносно легко пошкоджене судно, а на інших кадрах із борту видно дрон, що наближається.

Вартість морського страхування в Чорному морі за другий квартал 2026 року зросла у 204 рази. Розглядається план розміщувати на кожному судні по три бійці "Рубікону", які обслуговуватимуть здвоєні кулемети, ПЗРК та дрони-перехоплювачі.

Частина суден шукає прихистку в гирлі Дону поблизу Азова, інші скупчуються на річці біля Ростова.

Удари по нафтопереробній та енергетичній інфраструктурі

Уражено нафтобазу в Подольську поруч зі складом Wildberries і логістичним терміналом біля аеропорту Домодєдово, Ульяновський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальну станцію "Субханкулово" в Башкортостані та Антипінський НПЗ у Тюмені.

Завдяки ремонту зросли наявні переробні потужності групи заводів, які за нормальних умов здатні переробляти до 40 млн тонн на рік, однак загальний обсяг виробництва пального все одно скоротився, а продаж бензину з Білорусі зріс.

У Ростові уражено радіолокаційну станцію, зенітний ракетний комплекс "Тор", засіб РЕБ та два склади з дронами. У Каспійському морі атаковано два вантажні судна, ракетний катер і морську нафтову платформу; Іран висловив невдоволення українськими ударами по суднах. На нафтопереробних заводах у Рязані, Ярославлі та Кстово будують вежі для розміщення комплексів "Панцир".

Кампанія проти складів Wildberries

Wildberries – найбільша в росії компанія електронної комерції та роздрібної торгівлі: вона має понад 130 об'єктів , і 70 000 пунктів видачі , та забезпечує 5% роздрібного товарообігу країни; компанія також працює у понад семи колишніх радянських республіках. Найближчий конкурент – Ozon. Через Wildberries і Ozon продавці, які за інших умов могли б торгувати лише локально, отримують доступ до всього російського ринку. Податки з роздрібної торгівлі формують 40% бюджету росії, тоді як нафта й газ – лише 25%. Українська сторона обґрунтовує удари тим, що Wildberries продає військове спорядження, зокрема компоненти для дронів, і перевозить волонтерські посилки для російських підрозділів в Україні. За словами Бровді, мета також – знищити "ілюзію комфортного мирного життя для слухняного населення держави-агресора". Удари по складах в Електросталі та Котовську вивели з ладу 7% логістичних потужностей Wildberries; нині ця частка перевищує 12%.

За два тижні до атак компанія оголосила, що не зобов'язана виплачувати продавцям компенсацію за товари, знищені внаслідок бойових дій, хоча згодом повідомила, що "працює над розміром виплат продавцям та іншими заходами фінансової підтримки", попри відсутність "юридичного обов'язку компенсувати втрачений товар". Родини загиблих співробітників отримають по 25 500 доларів, поранені – половину цієї суми. 88 000 продавців отримали компенсацію за знищені товари, хоча дехто скаржився, що виплати не покривають їхньої вартості. Продавці, які мали кредити у Wildberries і втратили товар, отримали тримісячну відстрочку погашення кредитів.

Після ударів по складах частина керівників не випускала працівників із будівель і наказала повернути сканери штрих-кодів; дехто вважав, що людей затримали, аби переконатися, що вони нічого не вкрали. На одному зі складів пожежна сигналізація спрацювала лише тоді, коли приміщення вже заповнилося густим димом і вирувала пожежа.

20 липня у Подольську атакували вже третій склад Wildberries. 21 липня ударів зазнали склади в Невинномиську й Краснодарі. У Невинномиську на складі Wildberries працювало 5 000 із 113 000 мешканців міста. 23 липня атакували склад у Сімферополі в Криму та склад у Твері поблизу москви. За словами губернатора, у Твері постраждала лише адмінбудівля; це пояснювали, зокрема, тим, що "Панцир" збив дрон, який пікірував на склад. Уражено й склад у Воронежі. 24 липня атакували склад у Шушарах поблизу Санкт-Петербурга: він загорівся; це той самий об'єкт, який уже вигорав сам по собі в січні 2024 року і був відбудований за півтора року. Того ж дня у Санкт-Петербурзі уразили другий склад – у логістичному парку "Уткіна Заводь". 25 липня дрон не долетів до складу в Єкатеринбурзі.

Станом на 24 липня із 20 найбільших логістичних центрів Wildberries чотири було знищено, ще три – пошкоджено; 19 із цих 20 об'єктів перебувають у межах дальності, яку вже продемонструвала українська армія. Оскільки жителі Санкт-Петербурга й москви мають більшу політичну вагу, ніж населення віддаленіших на схід регіонів, удари саме там становлять для стабільності путінського режиму більшу загрозу.

Щоб знизити ризик дронових атак, Wildberries та її головному конкуренту Ozon довелося б децентралізувати логістику, що збільшило б операційні витрати.

Тепер усі три найбільші технологічні й торговельні компанії росії – Wildberries, Ozon і "Яндекс" , – заявляють, що не несуть відповідальності за збитки від українських дронових ударів.

Український дрон влучив у житловий будинок – можливо, через помилку навігації або хибну оцінку висоти перешкоди на маршруті; характер вибуху вказує на запалювальну боєголовку. У поєднанні з недостатніми системами пожежогасіння такий заряд здатний спалити цілий склад.

Добірка "улюблених хітів" від 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи мадяра". Якщо вам подобаються звук поліна, що тріщить у вогні, та легка музика, ось вам 8-годинне відео.

Удари по оборонних підприємствах

Ракета "Фламінго" влучила у завод "Авітек" у Кірові, за 1200 км від України. Підприємство випускало двигуни для крилатих ракет, модулі для зенітних ракетних комплексів "Тор", катапультні крісла та вузли підвіски озброєння для гелікоптерів. Боєголовка пробила дах і вибухнула всередині цеху: щонайменше 30 працівників загинули, 80 – поранені. Невідомо, який саме цех цього великого заводу постраждав; за словами людини, яка відвідувала підприємство, однієї ракети "Фламінго" недостатньо, щоб знищити весь комплекс.

Будівля, виділена червоним унизу праворуч, була уражена ракетою "Фламінго", після чого почалася велика пожежа. Які саме компоненти виробляли в цій будівлі, не повідомлялося.

У Ліпецьку атаковано електростанцію та Новоліпецький металургійний комбінат, що виробляє 20% сталі країни. У Ленінградській області уражено Всеволожський завод полімерів.

Мобілізація, комплектування підрозділів безпілотних систем та втрати

росія планувала до липня набрати 34 400 осіб до підрозділів безпілотних систем, але завербувала лише 8 000; до кінця 2026 року планували набрати 78 800 людей з-поміж студентів університетів, однак, за словами російського блогера, контракти підписують лише незаможні студенти, яким загрожує відрахування. Міноборони почало переводити операторів дронів зі звичайних частин до підрозділів безпілотних систем, що послаблює лінійні частини, – це узгоджується із загальним уповільненням набору. До липня планували набрати 204 500 нових військовослужбовців, але контракти підписали лише 195 000; ціль до кінця року – 409 000. Велику хвилю мобілізації росія планує провести після вересневих виборів.

Поблизу москви розбився Су-57. F-16 збив Су-35, зімітувавши удар по наземній цілі.

Уражено військовий об'єкт поруч з авіабазою "Енгельс-2".

Із 71 автозаправної станції у Бєлгороді та Бєлгородській області за чотири дні атакували 19.

За останній рік кількість російських артилерійських ударів і атак із РСЗВ знизилася, натомість зросла кількість авіаційних бомбардувань та атак FPV-дронів.

Навіть у разі поразки в Україні росія й надалі становитиме загрозу: до 2030 року вона планує реформувати армію, збільшивши кількість дронів і підрозділів РЕБ та скоротивши кількість танків і артилерії.

За даними України, у 2026 році росія завербувала 221 000 осіб і зазнала втрат у 225 500 осіб: 131 000 загиблих та 93 000 поранених; статус ще 1 500 осіб, імовірно, не встановлено.

Паливна криза

За численними повідомленнями, для російської військової техніки запровадили ліміти на пальне. Підрозділи, що придбали генератори й цивільні автівки для перевезення вантажів, тепер не можуть знайти бензин; лише 30% опитаних військових не скаржилися на дефіцит пального.

П'ять лікарень Владимирської області в липні не змогли закупити пальне.

Департамент сільського господарства зібрав дані про потреби аграріїв у дизельному пальному й повідомив регіони про ліміти на пальне для збирання врожаю, не врахувавши потреб у транспортуванні продукції чи в пальному для техніки, задіяної у виробництві молочної та іншої продукції.

Мешканець Санкт-Петербурга 24 червня прилетів у Владивосток, щоб купити автомобіль і під час відпустки своїм ходом повернутися додому. У Читі він 36 годин простояв у черзі за бензином під наглядом кількох поліцейських, які стежили, щоб ніхто не проїхав без черги. Пальне в нього скінчилося біля Улан-Уде поблизу Байкалу, і його підвезли до заправки. На протилежному березі озера, в Ангарську, він, схоже, теж мав труднощі – стояв біля заправки, на якій не було бензину, але якимось чином пальне таки роздобув. У Новосибірську він заправився на в'їзді в місто, хоча в самому місті бензину не було. Далі він обрав ризикований об'їзд через Алтай, де дорогою траплялося чимало заправок без пального, і відвідав там регіональну Олімпіаду. Для учасників і гостей заходу зарезервували 200 тонн пального, тож він поїхав із повним баком і каністрою – невитрачені тонни, вочевидь, стануть предметом корупційних схем. В Омську він був першим у черзі на заправці без пального, куди саме мали привезти нову партію. За 100 км до Тюмені він відстояв чергу – і з'ясував, що бензину А-95 немає; довелося їхати на іншу заправку за 50 км, де він купив 30 літрів "сотого" та 25 літрів 95-го бензину. Він проїхав Казань, а вже в москві знайшов заправку з пальним і невеликими чергами. Додому в Санкт-Петербург він повернувся через місяць, подолавши 12 300 км, – і в окремих точках маршруту заправлявся "під зав'язку", хоча в регіоні нібито діяли обмеження.

Федеральна антимонопольна служба притягнула до відповідальності паливну компанію "ТК Олмал" за те, що та не постачала пальне пожежникам Назаровського району, хоча на той момент сама компанія пального не отримувала.

Депутати правлячої партії в Архангельській області звертаються до федерального уряду по фінансову допомогу: обласний бюджет неспроможний оплатити пальне для опалення віддалених селищ через зростання цін, збільшення бюджетного дефіциту й падіння податкових надходжень унаслідок економічного спаду. Регіон здатен профінансувати лише третину потреби, і якщо море вкриється кригою раніше, ніж доставлять пальне, місцеві котельні доведеться зупинити.

У Якутії мали накопичити запаси пального на всю зиму – натомість там уже відчувається гострий дефіцит.

Невдоволення поширене, однак у ньому часто бракує логіки: один водій вважає, що саме обмеження на купівлю бензину спричинили ажіотажний попит і, відповідно, дефіцит, але не згадує, чому ці обмеження взагалі запровадили. При цьому невдоволення в москві важить більше, ніж невдоволення в Архангельську чи Якутії. За словами добре вбраної водійки, ціна пального зросла на 50% порівняно з жовтнем минулого року, а 27 літрів вистачає лише на пів бака.

Дефіцит пального фіксують у регіонах, де сукупно проживає 99,87% населення країни.

Джерело: частина 3 та частина 4