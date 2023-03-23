Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут

Відомий колумніст Макс Бут у своїй колонці для Washington Post змалював нерадісну картину світу, яка станеться, якщо республіканці у США повернуться до квазіізоляціоністської зовнішньої політики з доперлхарборівських часів. Тобто, коли республіканці при владі ігнорували протидію Німеччині Гітлера, але із задоволенням накладали санкції на Японію та підтримували націоналістичний Китай. У разі перемоги, Трамп може вийти з НАТО, а припинення допомоги Україні дозволить виграти війну путіну, навіть попри його поразки на полі бою.

"Губернатор Флориди республіканець Рон ДеСантіс зазнав широкої і справедливої критики, в тому числі з боку відомих членів його власної партії, за те, що він вважає російське вторгнення в Україну "територіальною суперечкою", яка мало турбує Сполучені Штати", – пише Макс Бут.

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Колумніст звертає увагу на суперечливість заяви ДеСантіса, який вважає, що протидія росії не є "життєво важливим національним інтересом", стверджуючи водночас, що "протидія економічній, культурній та військовій могутності Комуністичної партії Китаю" таким інтересом є. ДеСантіс, як зазначає Макс Бут, занепокоєний, що американська допомога Україні може втягнути США у "гарячу війну" з ядерною державою, але він не висловлює такого занепокоєння щодо американської допомоги Тайваню. Бут наголошує, що у випадку військових дій Китаю проти Тайваню, американські війська, швидше за все, будуть воювати безпосередньо з КНР (теж ядерною державою – iPress).

Таке розділення: допомога США Україні – погана, а допомога США Тайваню – хороша, не має особливого стратегічного сенсу. Адже і Україна, і Тайвань варті підтримки; і Європа, і Азія важливі для США. Але ця дихотомія, зазначає колумніст, має історичне підґрунтя і сягає корінням у століття республіканського зовнішньополітичного мислення.

Автор порівнює сучасну ситуацію з тією, яка склалася в 1930-х роках у США, коли республіканці були ізоляціоністами у питанні протидії нацистській Німеччині, але з більшою симпатією ставилися до запровадження санкцій проти Японії і підтримки націоналістичного Китаю.

Більше того, автор пише, що прихильники ідеї "Америка понад усе" (America First) вважали підтримку Британії змовою східного істеблішменту, міжнародних банкірів та євреїв з метою втягнути США в чергову світову війну. При цьому вони романтизували "вільний Китай" як родючий ґрунт для християнства і капіталізму. Навіть під час Другої світової війни деякі республіканці критикували Франкліна Д. Рузвельта за те, що він надавав пріоритет перемозі над Німеччиною, а не над Японією.

У перші роки Холодної війни республіканці, стверджує Макс Бут, такі як сенатор Роберт А. Тафт з Огайо, виступали проти долучення до Північноатлантичного альянсу або відправки американських військ до Європи, але під час Корейської війни вони підтримали прагнення генерала Дугласа МакАртура вести війну проти "Червоного Китаю" за допомогою Тайваню.

Тільки перемога генерала Дуайта Ейзенхауера над Тафтом у боротьбі за республіканську президентську номінацію 1952 року, відзначає Бут, розгромила "азійське" крило Республіканської партії і зробила республіканців твердо проатлантичною партією. Як приклад автор наводить промову Рональда Рейгана 1984 року, присвячену 40-й річниці Дня висадки в Нормандії, в якій він віддав належне не лише "хлопцям з Пуент-дю-Ок", а й "великому союзу (НАТО – iPress), який і сьогодні служить нам щитом для свободи, процвітання і миру".

Тепер Республіканська партія доейзенхауерівського періоду повернулася з реваншем завдяки колишньому президенту Дональду Трампу, який шанує президента росії владіміра путіна і водночас зневажає Китай. ДеСантіс, який ще у 2015 році підтримував озброєння України, наслідує його приклад (слід зазначити, що шалена критика на адресу ДеСантіса щодо його позиції відносно України змусила політика виправдовуватися, і він вже почав переконувати, що Україна має повне право повернути всі свої території, а путін – воєнний злочинець – iPress).

Автор також наводить аргументи деяких прихильників орієнтації на Азію. Так, політолог Колін Дук, автор книги про зовнішню політику Республіканської партії, сказав, що "аргумент "Азія понад усе" насправді має більше підстав сьогодні, ніж у 1940-х чи 1950-х роках. Але якщо Китай зараз є головною загрозою для Сплучених Штатів, пише Бут, то росія посідає друге місце, і у неї набагато більше ядерної зброї. Більше того, переконує автор, КНР і рф є партнерами, і труднощі росії у завоюванні України можуть відвернути Китай від спроб завоювати Тайвань.

Деякі аналітики, зазначає Бут, у тому числі колишній чиновник оборонного відомства Трампа Елбрідж Колбі, стверджують, що Сполучені Штати не можуть дозволити собі підтримувати і Україну, і Тайвань. Але він нагадує, що мільярди американської допомоги Україні – це лише крихітна частина оборонного бюджету, який наближається до 1 трильйона доларів. "Витрати США у розмірі 5,6% свого оборонного бюджету на знищення майже половини звичайного військового потенціалу росії здаються абсолютно неймовірною інвестицією", – наводить автор думку Центру аналізу європейської політики.

Макс Бут також аргументує, що підтримка України та Тайваню буде різнитися: за винятком ракет "Стінґер" і "Джавелін", системи озброєнь, необхідні для боротьби з росією і Китаєм, мало де перетинаються. Адже Україна переживає наземну війну, у той час як битва за Тайвань була б морською і повітряною війною. Сполучені Штати не відправляють авіаносці, підводні човни чи винищувачі F-35 на допомогу Києву. Насправді, як стверджує консервативний аналітик Габріель Шайнманн, допомога Україні збільшить здатність США боротися з Китаєм, оскільки вона відроджує занепадаючу оборонно-промислову базу Америки.

Макс Бут переконаний, що розворот ДеСантіса проти України мотивований більше політикою, аніж принципами чи продуманою зовнішньою політикою. Сьогодні 40 відсотків республіканців вважають, що США надають Україні забагато допомоги – думку, яку підтримують прокремлівські Такер Карлсон і Трамп. Тим часом, 76% республіканців називають Китай найбільшим ворогом Америки.

Чому так багато республіканців м'які щодо росії і жорсткіші щодо Китаю?

Макс Бут перераховує:

Китай є економічною загрозою, а росія – ні. Обидві партії звинувачують Китай у втраті робочих місць у США, ігноруючи при цьому всі робочі місця, створені завдяки американсько-китайській торгівлі. Китай номінально є комуністичною країною, а росія – ні. На практиці, однак, обидві країни поєднують капіталізм з авторитаризмом. путін намагається заручитися підтримкою правих, позиціонуючи себе як захисника християнства і традиційних цінностей. У США зростає антиазійський расизм. Багато республіканців виступатимуть проти всього, що підтримують демократи (і навпаки), а демократи підтримують Україну.

Попри все, Макс Бут вважає, що якими б не були пояснення, повернення такої кількості республіканців до квазіізоляціоністської зовнішньої політики, орієнтованої на Азію, є зловісним явищем. Якщо Республіканській партії вдасться заблокувати подальшу американську допомогу Україні, це може дозволити путіну виграти війну, незважаючи на російські помилки на полі бою, і це зробить його більшою загрозою для Північноатлантичного альянсу. Якщо Трамп повернеться на посаду, він, звичайно, може взагалі вийти з НАТО. Та й ДеСантіс може не відставати від нього. І тоді США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору.

Джерело: Washington Post