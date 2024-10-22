Робітники та безробітні "автомобільного штату" Мічиган голосуватимуть за Трампа. Незалежні виборці в Пенсильванії також – репортажі Бруно Масаєша та Едварда Лукаса

Лист з Мічигану: "Ніхто з моїх знайомих не голосує за Камалу Гарріс" – написав у заголовку до своєї статті у виданні New Statesman колишній держсекретар з питань Європи в уряді Португалії Бруно Масаєш. Він вирішив відвідати США, аби на власні очі побачити та зрозуміти як засуджений злочинець стане президентом США. До схожого методу "польового дослідження" вдався експерт Центру аналізу європейської політики та знавець росії Едвард Лукас, який для цього обрав штат Пенсильванія, котрий так як і Мічиган голосує щоразу інакше. Висновки Лукаса невтішні: Трампу теж надають перевагу. Цією публікацією iPress започатковує серію перекладів матеріалів про вибори в США, настрої та мотиви різних виборців, які вплинуть на результат виборів вже менше, аніж за два тижні. А їхній вибір, на жаль, не може не вплинути на Україну.

Лист з Мічигану: "Ніхто з моїх знайомих не голосує за Камалу Гарріс". Чи переможе Дональд Трамп у штаті, що вагається? – Бруно Масаєш

Колишній міністр Європи в уряді Португалії Бруно Масаєш відвідав штат Мічіган та збори на підтримку Трампа, щоб побачити його прихильників, дізнатися що це за люди і зрозуміти як засуджений злочинець, звинувачений у спробі підриву американської демократії, ось-ось повернеться в Білий дім?

Для читачів New Statesman він розповідає: коли під'їхав до місця проведення заходу у Воррені в штаті Мічиган, на автостоянці вже вишикувалася довжелезна черга. Це були не ті витончені еліти, про яких він дізнався з онлайн-дискусій у соціальних мережах. Це були прості люди, більшість без вищої освіти, об'єднані спільним відчуттям економічної скрути.

Після години очікування біля спортивного центру, де проходила зустріч, і ще двох годин блукання всередині до прибуття Трампа, Бруно Масаєш каже, що мав час на десяток коротких розмов. Здебільшого вони стосувалися того, наскільки важким стало життя людей у Мічигані. Заводи продовжують закриватися або звільняти робітників, а інфляція знищила значну частину їхніх доходів і заощаджень. Наркотики та алкоголь повсюдно.

Як зазначає Бруно Масаєш, це Америка без видимих ознак багатства. Від центру Детройта до Дірборна і Уоррена, а потім до сільських округів на північ від Флінта – повсюдна бідність, скорочення можливостей і старіння населення. До наступного року понад 40 відсотків округів Мічигану матимуть більше чверті населення старше 65 років. Багато присутніх сказали, що вони безробітні. Всі скаржилися на ціни на продукти. Вони говорили без особливих амбіцій щодо своєї роботи, кар'єри і навіть щодо своїх дітей.

Але чому Трамп, мільярдер з Нью-Йорка і Флориди, завойовує їхні голоси? На думку Бруно Масаєша, одним із чинників є те, що він говорить те, що думає, з невеликими обмеженнями або взагалі без них. Багато розмов на зборах стосувалися якогось особливо нахабного або нефільтрованого речення, яке їхній кандидат нещодавно виголосив.

Бруно Масаєш пішов з думкою, що для людей, які хотіли б говорити про це вільно, Трамп є взірцем. Для людей, які працюють на роботах зі зниженим соціальним статусом, можливість називати всіх, хто вам не подобається, ідіотами, як це полюбляє робити Трамп, має виглядати як найвища форма свободи. Інший чинник полягає в тому, що він переживає не найкращі часи: на Трампа обрушилися судові справи, його визнали винним у фальсифікації бізнес-звітності, і він ледь не загинув від кулі. Тож виборці бачать себе в його боротьбі. Більшість його прихильників у Уоррені носили футболки з написом "Я зі злочинцем".

Бруно Масаєш зазначає, що європейцям може бути важко зрозуміти, наскільки дисфункціональною стала більша частина Америки. Ніщо не працює. Туалети на автобусних станціях і фаст-фуди часто зачинені місяцями. Громадські заклади незмінно старі. Вулиці вражаюче брудні. Працівники сфери обслуговування можуть влаштовувати невеликі локальні страйки, про які ніхто не чує. Полиці супермаркетів можуть бути порожніми через крадіїв.

В Ері, штат Пенсильванія, за два дні до передвиборчої кампанії в Уоррені, Бруно Масаєш їхав потягом посеред ночі. На станції безхатченки благали впустити їх до зали очікування, але начальник станції відмовив їм у цьому, а сам заснув на підлозі. Йому розповіли, що багато людей намагаються застрибнути на вантажні поїзди, що рухаються, оскільки не мають грошей на квитки. Коли начальник станції прокинувся від свого п'яного сну, він розповів Бруно Масаєшу, що кілька днів тому бомж, який спав на колії, потрапив під потяг. Тепер він хвилюється, бо ніхто не перевіряє колії щоночі.

Звичайно, наголошує Бруно Масаєш, в Америці все ще все працює дуже добре, якщо у вас є гроші, або якщо у вас їх багато. І ніхто, хто має гроші, не буде подорожувати потягом або регулярно користуватися громадськими туалетами. Але в той час як багата Америка живе в окремому світі, навіть бідні можуть голосувати на виборах і вони цілком можуть вирішити результат цих виборів.

Бруно Масаєш зазначає, що не зустрів багато афроамериканців у ратуші Уоррена, але молоді чорношкірі чоловіки, з якими він розмовляв у барах у центрі Детройта, мали певну симпатію до Трампа. Він каже, що у жодному разі б не назвав це політичними симпатіями, але Трамп-знаменитість – це той, з ким вони можуть співвідносити себе. Один молодик був явно засмучений тим, що пропустив захід напередодні, і попросив розповісти йому. Бруно Масаєш припускає, що він навряд чи голосуватиме за республіканців у листопаді, але він також не буде голосувати за Камалу Гарріс, про яку він нічого не знав. Звіти свідчать, що молоді афроамериканські чоловіки можуть відчувати несхильність голосувати за жінку. Тиждень тому Барак Обама звернувся до цих молодих людей із закликом подолати свої упередження. "Частково це змушує мене думати, що ви просто не відчуваєте ідею мати жінку на посаді президента, – сказав він нещодавно на заході передвиборчої кампанії Гарріс в Пітсбурзі, – і принижувати жінок... неприйнятно".

Бруно Масаєш розповідає, що натовп, який зібрався на зустріч з Трампом, на заході Уоррена був значним. Політика знаменитості була очевидною в усьому. Трамп розуміє це краще, ніж будь-хто інший. Вийшовши на сцену, він кілька хвилин стояв нерухомо і мовчки, ледь посміхаючись, просто іконка для фотографій на смартфоні, поки грала пісня "Боже, благослови США". Це, на думку колишнього європейського міністра, був, мабуть, найдивніший момент вечора. Американські політики часто люблять бігти до мікрофона і вигукувати кілька клішованих речень, майже боячись, що їм не вдасться достатньо збудити натовп. Трамп не робить нічого подібного, наче його присутності достатньо. На думку автора, він робить це, усуваючи будь-який зміст або суть зі своїх виступів. Так, його промови поверхневі і безладні, але сенс, мабуть, в тому, щоб не відволікти вас від його особистості.

Як вибори можуть бути про політику, якщо діалог про політику навіть не можливий? – запитує автор. Один літній афроамериканець у міській ратуші сказав йому, що він і його двоє дорослих синів домовилися, що ніколи не говоритимуть про політику. Якби вони це робили, їхні стосунки не були б тривалими. Бруно висловив припущення, що така ж домовленість діє по всій країні. Обидві сторони не будуть розмовляти одна з одною. Вибори – це боротьба між двома аурами, і кожна сторона повинна намагатися завдати якомога більшої шкоди протилежній аурі, щоб вона світила менш яскраво.

У цьому конкретному змаганні у Трампа все добре. Бруно Масаєш поїхав з Мічигану, переконаний, що той виграє штат і, ймовірно, вибори. Мічиган може виявитися вирішальним. Байден переміг тут у 2020 році, але лише з невеликою перевагою. Без цього штату у демократів практично немає шляху до перемоги, констатує автор.

Колишній держсекретар Португалії вважає, що війна на Близькому Сході буде значним чинником, що вплине на результат виборів. Після ратуші автор він пішов на вечерю до ліванського ресторану в Дірборні, рідному місті Генрі Форда, яке сьогодні є містом з арабською більшістю. Йому розповіли, що жителі Дірборна регулярно відвідують похорони близьких або друзів, загиблих на Близькому Сході. Йому порадили не запитувати їх, чи планують вони голосувати за Гарріс. "Ніхто з моїх знайомих не голосуватиме за неї", – такою була холодна відповідь в єменській кав'ярні на Шефер Роуд того вечора.

Другий чинник – це доля автомобільної промисловості Мічигану, яка має вирішальне значення для його економіки та історичної ідентичності. Більшість запитань у ратуші стосувалися глибокого відчуття незахищеності, яке відчуває кожен працівник автомобільної промисловості в штаті, коли галузі загрожує глобальна конкуренція і енергетичний перехід. Трамп обіцяє протистояти цим історичним змінам. Зрештою, його улюбленим автомобілем є Cadillac, а не Tesla. "Якщо це було достатньо добре для мого батька, то це буде достатньо добре і для мене", – говорить він. Натовп у захваті від цієї відповіді.

У якийсь момент молода жінка, що працює на заводі з виробництва вантажівок Chrysler (червоний пікап Chrysler прикрашав сцену позаду них), запитала його, як він планує зберегти робочі місця в промисловості США. Трамп дав абсолютно дивну відповідь, в центрі якої був той факт, що десятиліття тому він був обраний людиною року за версією журналу в Мічигані. Фейкові ЗМІ намагалися сказати, що цієї нагороди ніколи не було, але вона була, пояснив Трамп. Існують навіть докази, додав він.

"Я сидів всього в п'яти метрах позаду молодої жінки і не зводив з неї очей весь час, поки Трамп доводив свою правоту, але не про робочі місця в промисловості, а про свої власні медіа-страждання. Вона виглядала цілком задоволеною відповіддю. Я подумав, що причиною може бути те, що вона відчувала, що Трамп відповідає їй. Чи відповідав він на запитання? Анітрохи. Чи мало це значення? Не дуже. Він розмовляв з нею, ділився своїми проблемами, тож це було схоже на розмову. Трамп – паршивий оратор, але він точно вміє говорити", – завершує статтю Бруно Масаєш.

Чому незалежні виборці звертаються до Трампа. На місцях у Пенсильванії кампанія Гарріс виглядає слабкою та відірваною від життя – Едвард Лукас

Схожу поїздку до Америки організував колумніст The Times та знавець росії Едвард Лукас, але він обрав для дослідження питання штат Пенсильванія. Причому не просто так, а ставши учасником- волонтером кампанії Гарріс. На його думку, якою він ділиться з читачами The Times, на місцях у Пенсильванії кампанія Гарріс виглядає слабкою і не має зв'язку з виборцями.

Едвард Лукас вдається до історичного порівняння: в Пенсильванському містечку Геттісберг п'янка риторика підбурює війська. На кону – доля країни і, цілком можливо, світу. І це не вперше. У липні 1863 року тут відбулася вирішальна битва в американській громадянській війні. Кілька місяців потому президент Лінкольн виголосив Геттісберзьку промову. Жертва полеглих, сказав він, повинна надихнути американців на те, щоб уряд "від народу, з народом, для народу" не зник з лиця землі.

За словами Лукаса, це здається чимось більшим, ніж доконаним фактом. Демократи вважають, що Дональд Трамп покладе край американській демократії; республіканці з не меншим запалом думають, що їхня свобода буде розчавлена під натиском Камали Гарріс.

"Петля історії знову проходить через Пенсильванію. Лише кілька тисяч виборців, які не визначилися або апатично налаштовані, вирішать долю 19 голосів колегії виборщиків штату. Тож індивідуальні зусилля, мають значення", – пише Лукас.

Після короткої підготовки-тренінгу – "вкидання листівок у поштову скриньку є кримінальним злочином" було для Лукаса новиною: він попрямував на цільову "територію", що знаходилася за годину їзди. Розкішні будинки як тут продаються за мільйони у Британії, але в Америці вони коштують лише невелику частку від цієї суми. Він зауважує, що за десятиліття стукання у двері як ліберал-демократ він стикався з ударами, плювками і собачими укусами. Але повсюдне володіння зброєю в США і розбурхані настрої додавали додатковий рівень ризику його волонтерству.

Едвард Лукас каже, що його сильно турбували широкі збої в уяві. Попередній тиждень він провів у Вашингтоні, серед свого племені зовнішньополітичних диваків. Їхня думка була одностайною. Переобрання Трампа було б апокаліптичною катастрофою. Проте його пропозиція колегам провести агітацію на вихідних, всього за 90 хвилин їзди на машині, викликала лише відмовки.

Едвард Лукас каже, що йому також було цікаво, як тисячі полеглих на священній землі моторошного військового цвинтаря Геттісберга поставилися б до партійного розколу, що спотворює сучасну Америку, і яке попередження вони могли б надати своїм нащадкам. Приблизно половина американських виборців голосує за того, кого друзі Лукаса в США вважають шахраєм, ідіотом і, можливо, зрадником. Звинувачувати в цьому лише пропаганду, невігластво і расизм було б занадто просто. Насправді, зауважує Лукас, розмови з виборцями-республіканцями малюють зовсім іншу картину.

На думку автора, найбільшою проблемою була нелегальна імміграція. Польсько-єврейське подружжя на пенсії з Нью-Йорка, колишні демократи, дуже хотіли підкреслити, що вони не мають нічого спільного з расизмом ("як би ми могли?"). Вони не можуть підтримати Гарріс через те, що вона як віцепрезидентка не змогла відвідати кордон. Кремезний молодий чоловік Тодд з чотирма парами брудних робочих джинсів, акуратно розкладених для просушування на під'їзній доріжці, пояснив: "Я надриваю свій зад, а вони приїжджають сюди, порушують правила і отримують все безкоштовно".

Бородатий чоловік, Ренді, розповів Лукасу про свою коштовну штурмову гвинтівку AR-15. Гарріс забере її. Хто тоді захистить його сім'ю від терористів? Розмова перейшла до стримування загалом, а потім до Китаю. Трамп погано поводився з союзниками, погодився він. Але з Гарріс було б ще гірше. У будь-якому випадку, він читатиме Біблію перед голосуванням.

Як зазначає Едвард Лукас, виборці, з якими його послали поспілкуватися, були зареєстрованими незалежними, теоретично відкритими до переконання. Кожен з них голосував за Трампа або тому, що його послання в цілому відповідало їхнім побожним, патріотичним принципам, або тому, що вони вважали Гарріс непереконливою: слабкою кандидаткою зі слабким послужним списком і слабкими повідомленнями, надмірно розкручену, підтриману улесливими ліберальними ЗМІ та зловісною, дволикою, ліворадикальною політичною машиною Демократичної партії. Наголос на ганебності Трампа погано працює з цими виборцями; це означає, що вони злі навіть за те, що розглядають його кандидатуру, пише автор.

Коли вже сутеніло, Едвард Лукас перестав стукатися в двері й спробував щастя з іногородніми відвідувачами Геттісберга. Вийшовши з сувенірної крамниці, група з найбільшого міста Пенсильванії Піттсбурга, висловила занепокоєння з приводу його значка Гарріс-Волза. "Зніми цю кляту штуку", – вигукували вони. Почувши його британський акцент, вони перестали знущатися і перейшли на майже вибачливий тон. "Ви, хлопці, думаєте, що ми всі фанатики і селюки, але це не так", - сказав батько сімейства. "Він фінансовий директор", – пояснила його дружина.

Інші члени групи висловлювали вдумливі, стурбовані зауваження щодо переходу до зеленої енергетики (занадто ідеологізованого), податків, що вбивають зростання економіки, здорожчують вартість життя, щодо політичної коректності і, знову ж таки, неспроможності захистити кордон. Вони також не були невігласами в міжнародних справах. Байден дотримувався китайської політики Трампа набагато краще, ніж Обама. Трамп розговорив саудитів та ізраїльтян. Так, він тисне руку путіна, але в цьому і полягає мистецтво угоди: "Ви повинні достукатися до обох сторін".

Вони з готовністю визнавали недоліки Трампа. "Іноді він говорить неправильні речі", – сказав інший житель Піттсбурга, а потім, на думку Лукаса, цілком справедливо зауважив, що Гарріс теж вивергає словесний салат.

Едвард Лукас зауважує, що його друзі у Вашингтоні знають все про дивні та далекі країни. Але не про той край, який він щойно відвідав. Пояснення їм, що тверезомислячі, доброзичливі, добре поінформовані виборці голосують за балакучого, помаранчевошкірого баригу, викликало спочатку нерозуміння, а потім роздратування, спрямоване на автора. Тож Едвард Лукас робить висновок, що якщо Трамп переможе, його владні, самовпевнені критики повинні звинувачувати себе, а не виборців. Але вони цього не зроблять, переконаний він.

Джерела: New Statesman та The Times