Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас

Відомий знавець росії та експерт Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас у колонці The Times застерігає, що Британії доведеться, як і іншим недалекоглядним країнам, платити високу ціну за поблажливе ставлення до ризиків та загроз з боку росії.

Нерішучість у Вашингтоні та економія коштів в Європі призвели до того, що наша оборона стала болісно тонкою.

Незалежно від того, чи ці вибори приведуть до Білого дому в січні продажного Дональда Трампа, чи недосвідчену Камалу Гарріс, наша безпека програє. Роки нерішучості та боязкості у Вашингтоні, скупості й самовдоволення в інших країнах зруйнували, можливо, фатально, мережу альянсів, яка підтримувала глобальну безпеку протягом останніх семи десятиліть.

Занепад найяскравіше проявляється тут, в Європі. Протягом останніх тижнів я був у Празі, Ризі та Варшаві. Настрої у цих прифронтових державах похмурі. Війна ймовірна, і швидше, ніж ми думаємо. Якщо припустити, що росія заб'є Україну в глухий кут, війська президента путіна можуть бути готові до більшого за два роки, або й менше. Всі все ще сподіваються, що НАТО спрацює і що Сполучені Штати прийдуть на допомогу. Мало хто в це вірить.

Ми геть погано підготовлені до цього. Нашим збройним силам бракує м'язів, постачання і логістики для ведення справжньої війни. Як зазначалося у нищівній доповіді шведського оборонного аналітичного центру FOI, Британія в кращому випадку може надати "обмежений експедиційний контингент", який матиме "серйозні проблеми зі стійкістю".

путін це знає. Так само як і наші друзі, роздратовані нашою звичкою давати багато обіцянок і не виконувати їх. Скандинавські ба балтійські члени Об'єднаних експедиційних сил, що складаються з десяти країн і нібито очолюються Великою Британією, на саміті в Таллінні в грудні вислухають Кейра Стармера з цього приводу. Ці життєво важливі союзники можуть почати шукати іншого лідера.

Стармера має ще більше турбувати те, що ми не можемо захистити себе. Нашій країні значною мірою бракує протиповітряної оборони, щоб захиститися від ракет, які щодня обрушуються на українські міста та інфраструктуру. У гарний день, якщо припустити (схрестивши пальці), що один із наших есмінців типу 45 придатний до плавання і пришвартований в естуарії Темзи, може захистити Лондон. Але лише на кілька годин. Після того, як цей військовий корабель випустить свої 48 зенітних ракет "Астра", він повинен перезарядитися з наших мізерних запасів. Це займе більшу частину дня, якщо (також) припустити, що у нас все ще є функціонуюча військово-морська база.

Ми припускаємо (знову ж таки), що союзники нас захистять. Але в разі війни протиповітряна оборона інших європейських країн також буде повністю розтягнута. Мінімальний захисний щит лише для південно-східної Англії коштуватиме 16 мільярдів фунтів стерлінгів. Які шанси на це? Політика оподаткування решти країни для захисту однієї її частини є складною. Але щит для всієї Великої Британії буде непомірно дорогим.

Самообман – наша найбільша слабкість. Ми розвалювали наші збройні сили, маскуючи шкоду секретністю та бустерністю. Ми звільнили спостерігачів за росією, які говорили незручну правду тим, хто був при владі. Серед них – Кейр Джайлз, чий підрозділ оборонного аналізу був ліквідований 2010 року. Його нова книга "Хто захистить Європу?" – це викривальний звіт про наші оборонні недоліки. Він каже мені, що не бачить "жодних ознак" того, що новий уряд визнав нагальність цього виклику.

росія нападає на нас прямо зараз, влаштовуючи диверсії та інші капості. Минулого місяця чоловік із Лестерширу визнав себе винним у підпалі за обтяжуючих обставинах, здійсненому від імені російських найманців з угруповання "Вагнер". Контртерористична поліція розслідує вибух бомби у посилці в Бірмінгемі; подібні інциденти в Польщі та Німеччині могли призвести до падіння літаків, що займаються вантажними авіаперевезеннями. Загадкових пожеж багато: на заводі боєприпасів у Монмутширі в квітні і цього тижня на нашій верфі для атомних підводних човнів у Барроу.

"Були й інші незрозумілі пожежі та інциденти на інших оборонних підприємствах Великої Британії", – каже редактор журналу Defence Analysis і один із провідних військових експертів цієї країни Френсіс Туса. За його словами, чиновники і відповідні компанії "замовчують" ці теми. Але замовчування російських витівок призводить до ще більшого хаосу.

Наші застарілі атомні підводні човни і, врешті-решт, їхня запізніла, дико завищена за ціною заміна, дають слабку гарантію проти сценарію судного дня – повномасштабної ядерної атаки. Але вони, очевидно, не зупинять агресію, з якою ми стикаємося зараз. Нам необхідно терміново підвищити нашу стійкість до цих "підпорогових" атак за допомогою кращого захисту нашої інфраструктури, промисловості та установ, як державних, так і приватних. Нам також потрібен новий арсенал хитрих, болючих контрзаходів.

Деякі країни вже готові: Фінляндія має шестимісячні запаси продовольства, палива і медикаментів, а також місця у бомбосховищах для кожного жителя. Вона рішуче реагує на російські витівки. Фінський суд першим виконав міжнародне рішення про конфіскацію російського майна для виплати компенсації Україні. Естонія витрачає чверть свого оборонного бюджету лише на боєприпаси. Польща має найбільші та найефективніші звичайні збройні сили в Європі. Ці країни бачать екзистенційну загрозу з боку росії і воюватимуть самотужки, якщо це буде необхідно. Можливо, їм доведеться.

Українці розплачуються за наші невдачі. Вони не можуть захистити свою зруйновану лінію фронту і побиті міста від натиску росії, тому що американська допомога надходить занадто мало, занадто пізно і обвішана обмеженнями, що не дозволяє завдати ударів по авіабазах і скупченнях військ загарбників. Але ми заплатимо пізніше.

У нас був шанс протистояти кремлівському імперіалізму пліч-о-пліч з великою, сильною, об'єднаною країною. Налякані ризиками і витратами, пов'язаними з наданням реальної військової підтримки, ми не скористалися нею. Україна виграла нам час для розбудови власної оборони. Ми змарнували і його. Розчарування там переростає у відчай і лють. Переможена, безнадійна, травмована Україна буде величезною проблемою для всієї Європи. Тим часом наша безпека і свобода ґрунтуються на крихкому припущенні, що наступна адміністрація США дбатиме про нашу безпеку більше, ніж ми самі.

Джерело: The Times