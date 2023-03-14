Експрезидент США Рональд Рейган, чия політика протидії "імперії зла" також доклалася до розпаду Радянського Союзу, мабуть перевертається у труні – два головних кандидати від Республіканської партії фактично стають на коліна перед колишнім КГБістом путіним і готові як песики виконувати його забаганки. Йдеться про заяви ДеСантіса та Трампа в ефірі ток-шоу Такера Карлсона, які висвітлила New York Times. Ця стаття наразі активно обговорюються світовою спільнотою у твітері та фейсбуці.

Американська газета New York Times пише, що Рон ДеСантіс, майбутній кандидат від республіканців і конкурент Трампа, в ефірі шоу відомого проросійського пропагандиста Такера Карлсона на телеканалі Fox News розкритикував республіканців і зовнішню політику президента Байдена щодо підтримки України, фактично підтримавши позицію Дональда Трампа.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс, зазначає видання, фактично посварився з республіканцями, які налаштовані захищати Україну від російського вторгнення, заявивши в оприлюдненій у понеділок увечері заяві, що захист європейських кордонів не є життєво важливим інтересом США, і що варто зосередити увагу на внутрішній політиці.

New York Times переконана, що заява ДеСантіса, якого вважають ще неоголошеним кандидатом у президенти на виборах 2024 року, ставить його в один ряд із лідером номінації від Республіканської партії, колишнім президентом Дональдом Трампом.

Місце, яке ДеСантіс обрав для своєї заяви з важливого зовнішньополітичного питання, наголошує NYT, говорить майже так само багато, як і її зміст. Заява прозвучала в ефірі програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News. Вона була відповіддю на анкету, яку ведучий програми Карлсон минулого тижня розіслав усім основним потенційним кандидатам у президенти від Республіканської партії, і є рівнозначною визнанню ДеСантіса, що його кандидатура готується до висунення.

На шоу Карлсона, пише американське видання, ДеСантіс відхрестився від республіканців, які стверджують, що проблема з політикою Байдена щодо України полягає в тому, що президент робить недостатньо. Натомість ДеСантіс наголосив, що, на його думку, Байден робить занадто багато, без чітко визначеної мети, і вживає заходів, які ризикують спровокувати війну між США та росією.

Як підкреслює New York Times, Карлсон є одним із найпалкіших противників втручання Сполучених Штатів в Україну. Він назвав президента України Володимира Зеленського корумпованим "антигероєм" і висміяв його за те, що той одягається "як менеджер стрипклубу". "США мають багато життєво важливих національних інтересів – захист наших кордонів, подолання кризи боєготовності наших збройних сил, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, протидія економічній, культурній та військовій могутності Комуністичної партії Китаю. Але подальше втягування в територіальну суперечку між Україною та росією не є одним із них", – йдеться у заяві ДеСантіса, яку Карлсон зачитав вголос на своєму шоу.

Погляди ДеСантіса на політику щодо України, наголошує New York Times, зараз збігаються з поглядами Трампа, який до речі також відповів на запитання анкети Карлсона.

Трамп, пише видання, проторохкотів фразу про те, що "обидві сторони втомилися й готові укласти угоду", і що "смерть і руйнування повинні припинитися зараз". Він вже заявляв, нагадує видання, що дозволить росії "захопити" частину України в результаті переговорів.

Як стверджує New York Times, позиція ДеСантіса і Трампа суперечить палкій підтримці захисту України, яку демонструють деякі інші потенційні кандидати в президенти, зокрема колишній віцепрезидент Майк Пенс, колишня пані посол США в ООН Ніккі Гейлі, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та сенатор Тім Скотт з Південної Кароліни. Ця позиція також суперечить позиції більшості сенаторів-республіканців, включно з їхнім лідером у Сенаті Мітчем Макконнеллом.

Так, за словами NYT, Пенс окреслив боротьбу України в релігійному світлі, цитуючи вірші з Біблії у нещодавній промові, яку він виголосив у Техаському університеті в Остіні з нагоди першої річниці вторгнення президента владіміра путіна. "Ніколи не забувайте, що світло світить у темряві, і темрява не може його подолати, – сказав Пенс, стоячи на трибуні з американським і українським прапорами за спиною і звертаючись до українського народу. – Ми не забудемо вашу боротьбу за свободу, і я вірю, що американський народ буде стояти з вами доти, доки не засяє світло перемоги свободи в Україні, в Європі і в усьому світі".

Американська газета наголошує, що позиція Трампа й ДеСантісом не спільна для республіканців. "Республіканські яструби, Пенс і Хейлі, сформулювали боротьбу за захист України як боротьбу за свободу. Макконнелл висловив схожі міркування, назвавши цю битву захистом міжнародного порядку безпеки, що склався після Другої світової війни. Усі вони закликали президента Байдена зробити більше – надіслати більше летальної зброї і швидше, щоб допомогти Україні вигнати росію зі своєї території", – пише New York Times.

Втім, ДеСантіс і Трамп відкинули такі заклики. І їхня точка зору стає дедалі популярнішою серед республіканців у Палаті представників та республіканських виборців, які швидко розчаровуються у зусиллях США допомогти Україні у боротьбі з росією- пише видання.

New York Times наводить дані січневого опитування, проведеного Дослідницьким центром Pew, яке показало, що 40% республіканців і незалежних виборців, які підтримують республіканців, вважають, що США надають надто велику підтримку Україні. У березні минулого року, наголошує видання, через місяць після вторгнення путіна, частка республіканців і незалежних виборців, які дотримувалися такої думки, становила лише 9%.

У 2014 та 2015 роках, нагадує NYT, коли путін розпочав першу стадію вторгнення в Україну шляхом анексії Криму, ДеСантіс звучав як традиційний республіканський яструб. Він критикував тодішнього президента Обаму за те, що той робив недостатньо – так само, як багато республіканців сьогодні критикують президента Байдена.

New York Times наводить його цитату з інтерв’ю консервативному радіоведучому Біллу Беннетту в червні 2015 року: "Ми в Конгресі закликали президента, і я в тому числі, надати зброю Україні. Вони хочуть воювати за свою справедливу справу. Вони не просять нас боротися за них. А президент уперто відмовляється. Я вважаю, що це помилка".

"Переродження" поглядів ДеСантіса New York Times пояснює тим, що ці антиросійські погляди менш популярні серед сьогоднішнього електорату республіканців, який протягом останніх семи років формувався під впливом Трампа і впливових медіа-діячів, таких як Карлсон.

Республіканці на Капітолійському пагорбі все частіше використовують цю лінію "порожнього чека" як безпечну позицію для критики Байдена, не відмовляючись при цьому від України, констатує New York Times, наголошуючи, що ДеСантіс пішов далі: він чітко заявив, що не вважає, що захист України має бути пріоритетом для американського президента, і виключив надання конкретних видів озброєнь, зокрема F-16 і ракет дальнього радіусу дії, оскільки, на його думку, вони можуть реально втягнути США в конфлікт і наблизити США до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу. ДеСантіс вважає такий ризик неприпустимим.

Заява ДеСантіса, відзначає New York Times, пронизана саркастичним презирством до політиків, які вважають, що єдиний спосіб припинити страждання українського народу – це скинути путіна. "Політика "зміни режиму" в росії (без сумніву, популярна серед зовнішньополітичних інтервенціоністів у Вашингтоні), - сказав ДеСантіс, - значно підвищила б ставки в конфлікті, зробивши застосування ядерної зброї імовірнішим. Така політика не зупинить смерть і руйнування у війні, а також не призведе до приходу до влади в кремлі проамериканського, медісонівського конституціоналіста. Історія вказує на те, що наступник путіна, в цьому гіпотетичному випадку, був би ще більш кровожерливим. Ціна досягнення такого сумнівного результату може стати астрономічною".

ДеСантіс додав: "Ми не можемо віддавати перевагу втручанню в ескалацію зовнішньої війни над захистом власної батьківщини, особливо в той час, коли десятки тисяч американців щороку гинуть від наркотиків, які контрабандою переправляються через наш відкритий кордон, а наші арсенали озброєнь, критично важливі для нашої безпеки, швидко виснажуються".

New York Times наголошує, що досі ДеСантіс здебільшого уникав конкретних розмов про Україну після широкомасштабного вторгнення путіна у 2022 році. Під час нещодавнього книжкового туру, коли репортери тиснули на нього з найважливішого питання зовнішньої політики, розповідає видання, він роздратувався на репортера лондонської газети The Times, який запитав ДеСантіса як він пропонує по-іншому ставитися до України, оскільки атакував Байдена як "слабкого на світовій арені" і нездатного в політиці стримування.

Республіканські інтернаціоналісти і яструби серед класу донорів партії були стривожені цим інтерв'ю і ще одним нещодавнім роликом на Fox News, в якому ДеСантіс був лаконічним, і говорив, що він ставить під сумнів те, наскільки захист України відповідає національним інтересам Америки. Але вони не втрачають надії, пише New York Times, що ДеСантіс ще повернеться на їхній бік.

У колонці у Wall Street Journal від 23 лютого, зазначає NYT, впливова консервативна письменниця Кімберлі А. Страссель ледь не благала ДеСантіса відокремитися від Трампа, який, за її словами, є частиною "групи капітулянтів" щодо України в Республіканській партії. Вона сформулювала війну України з росією як головне питання національної безпеки, на яке повинен відповісти ДеСантіс. Пані Страссель назвала це "першим випробуванням для Республіканської партії".

Про авторку: Меггі Хаберман – старша політична кореспондентка і авторка книги "Людина впевненості: Становлення Дональда Трампа і злам Америки". Вона була частиною команди, яка отримала Пулітцерівську премію у 2018 році за репортаж про радників президента Трампа та їхні зв'язки з росією.

Джерело: New York Times