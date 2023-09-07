росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian

Начальник Генерального штабу Війська Польського Раймунд Томаш Анджейчак нагадує лідерам вільного світу, що якщо вони переможці у Другій світовій і Холодній війнах, то час поводитися з кремлівськими бандюками відповідно, а не просторікувати дипломатичні реверанси. Британська The Guardian вибрала найголовніші та, напевно, найбільш різкі тези з його виступу, не даючи власних оцінок.

"Гангстерські" ядерні погрози владіміра путіна вимагають від НАТО набагато агресивнішої відповіді, в тому числі збільшення кількості літаків з ядерною зброєю. На цьому наголосив начальник генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак, виступаючи на Економічному форумі імені Карпача в Польщі. У своєму виступі він закликав аудиторію подумати про довгострокову економічну ціну військової поразки України, – пише британська The Guardian.

Генерал Раймунд Анджейчак не вважає, що Північна Корея збирається продавати зброю росії без згоди Китаю. "Я не думаю, що Північна Корея достатньо сильна або настільки вільна, щоб зробити таку пропозицію, тому, можливо, вона випробовує нашу рішучість, увагу і політичну волю, але ще важливіше те, що скаже про це Китай, ніж північнокорейське керівництво", – заявив генерал. The Guardian нагадує, що цього тижня у Вашингтоні повідомили, що путін готується купувати зброю у Пхеньяна.

Анджейчак також спрогнозував, що росія спробує створити кризу на польських виборах наступного місяця, але не повідомив жодних подробиць публічно. Він попередив, що росія перебуває у стані перманентної війни і "дуже активна в Польщі, шукає прогалини в системі, намагається втручатися в засоби масової інформації".

Польський генерал зазначив: якщо Україна програла б війну, а білорусь пішла далі в орбіту росії, то Польща б виявила, що обмеження оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту і постійної армії чисельністю 300 000 чоловік буде недостатньо. "Якщо ми втратимо довіру до НАТО, як до цивілізації – Китай за нами спостерігає, тож це велика гра", – сказав він.

Посилаючись на неодноразові погрози росії застосувати ядерну зброю і розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусі, Анджейчак порівняв росію з гангстером, який приносить зброю до столу переговорів, і сказав, що Захід у порівнянні з нею приходить беззбройний і в панамці.

Він зазначив: "Виглядає так, ніби ми маємо справу з гангстерами, божевільними поганими хлопцями. Всі пішли в парк курити сигари, гангстери кладуть на стіл пістолети, а ми у футболках з панамками і кажемо: "Ну, у мене є пістолет, але я залишив свій вдома, а моя дружина не любить це слово".

"НАТО – це організація, яка підписала ядерний договір; вона повинна бути набагато активнішою і сильнішою по відношенню до росіян, – цитує генерала The Guardian. – У 70-80-х роках 30% бомбардувальників B-52 постійно перебували в польоті і мали ядерну зброю з пілотами, готовими до дій. Сьогодні перед нами стоїть виклик вимовити слово B61 [основна американська термоядерна гравітаційна бомба], тож давайте змінювати наративи. Що з нами не так? росія все та ж, а ми маємо ситуацію в сусідній країні, де москва публічно заявляє, що розміщує ядерні системи в білорусі, і що ми робимо у наших панамках?" – риторично запитав польський генерал.

"Я не хочу занадто загострювати, але що не так із нашим словником? НАТО – це ядерна організація. І крапка", – наголосив Раймунд Анджейчак. За його словами, після того, як президент Польщі Анджей Дуда попросив приєднатися до програми Альянсу зі спільного використання ядерної зброї у зв'язку з розміщенням російських ядерних ракет у білорусі, настала цілковита тиша.

Обмін ядерною зброєю є частиною політики ядерного стримування НАТО, яка дозволяє країнам-членам Альянсу, що не мають ядерної зброї, брати участь у плануванні її застосування з боку НАТО. Зброя розміщується в певних країнах, але залишається під контролем США.

Анджейчак також запитав, чи вирішило НАТО, що робити у випадку нападу на його території, скажімо, "Група Вагнера", в тому числі, чи буде воно посилатися на статтю 5 про самооборону, покладаючи відповідальність за напад на росію. "Хто така "Група Вагнера" сьогодні? Це національна кампанія росії чи, як каже російський міністр оборони, просто приватна військова компанія? Чи достатньо цього для статті 5?" Це питання є дуже чутливим для Польщі, тому що у неї "немає часу і простору": "Ми стоїмо перед прямим кордоном з Калінінградом і білоруссю. Це вже не Холодна війна 2.0", – підкреслив він.

Джерело: The Guardian