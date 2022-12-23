росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення Кремля – CNN

Цікава колонка Кейр Джайлза для CNN про те, як Захід піддається маніпуляціям і шантажу росії щодо ескалації та робить саме те, чого прагне росія – не постачає Україні всього необхідного важкого і дієвого озброєння. Як переконує автор, Заходу давно пора сказати росії, що якщо та продовжуватиме йти цим шляхом, то її фантазії про ворожий Захід, який прагне повалення путіна, стануть реальністю.

Майже через 10 місяців після повномасштабного вторгнення росії життєво важлива битва за майбутнє України відбувається не на лінії фронту.

Вона ведеться в захисті цивільного населення від російської кампанії з використання безпілотників і ракет проти критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури – кампанії, спрямованої на те, щоб покласти край українському опору, зробивши країну непридатною для життя.

Протиповітряна і протиракетна оборона є найбільшою потребою Києва на цьому етапі конфлікту. А повідомлення про плани США надати Україні новітню систему протиракетної оборони Patriot є важливим елементом для підтримки Києва в боротьбі.

Звичайно, росія та її прибічники по всьому світу представлятимуть це як масштабну і небезпечну ескалацію. Це нісенітниця, але дуже ефективна нісенітниця.

Гра в "ескалацію". росія її продовжить, бо Захід ведеться

Ще задовго до лютневого вторгнення, вірогідні, але розпливчасті погрози з боку росії щодо невизначеної, але ймовірної відповіді (на постачання зброї Україні – iPress) було достатньо для того, щоб слугувати потужним гальмом для західної підтримки України.

І протягом майже року після цього (з початку повномасштабної війни – iPress) західні держави намагалися не надавати українським збройним силам озброєння, яке могло б загрожувати самій росії.

Тим самим, Захід підіграв кремлю, який стверджував, що він не воює, а лише проводить "спеціальну військову операцію". По суті, він захистив росію від наслідків її власної агресії.

Насправді, повторення наративу про те, що будь-яка з широкого спектру подій, які не сподобаються росії, забезпечить "гарантовану ескалацію до Третьої світової війни", виявилося дуже ефективним у формуванні поведінки США і Заходу.

США, зокрема, відчули свій шлях вперед через поступове збільшення можливостей озброєнь, що постачаються в Україну, насторожено ставились на кожному етапі до передбачуваних "червоних ліній" росії, але щоразу виявлялося, що червоні лінії зникають, а всі російські погрози є порожнім галасом.

Але росія продовжуватиме це робити, тому що це працює. І президент США Джозеф Байден та інші західні лідери постійно запевняють росію в тому, що це працює, прямо посилаючись на страх перед ескалацією – саме той страх, який росія хоче розпалити.

Найефективнішим інструментом стримування росії залишаються ядерні погрози. Вільні розмови з боку росії про застосування ядерної зброї останнім часом дещо вщухли, але десятиліття або більше втовкмачування думки про неминучу ядерну відповідь, якщо росія буде загнана в кут або принижена, вже дало свій ефект.

Зусилля росії зі стримування продовжують приносити успіх у вигляді аргументів на користь припинення вогню як кращого результату, ніж перемога України, що ґрунтується на страху перед наслідками поразки росії.

Обмеження системи Patriot. Вона запрацює не раніше лютого

Система Patriot, сучасна система протиповітряної оборони великої дальності, яка має високу ефективність у перехопленні ракет, є надзвичайно дорогим засобом захисту дуже обмеженої кількості високоцінних об'єктів. Але вона не є ані повним вирішенням проблеми протиповітряної оборони України, ані швидким рішенням, оскільки найраніша можлива дата введення системи в експлуатацію в Україні – лютий 2023 року.

Протиракетні комплекси Patriot призначені для протидії та знищення балістичних ракет малої дальності, сучасних літаків та крилатих ракет, що летять низько над землею.

Це не відповідає нагальним потребам України в розосереджених засобах оборони у великій кількості для протидії широкому спектру повітряних і ракетних загроз з боку росії. Але очікуване рішення США про постачання цієї системи може натомість бути випереджувальною відповіддю на можливу нову загрозу – появу іранських балістичних ракет, які ще більше посилять російську кампанію руйнування (зокрема, української енергетичної інфраструктури – iPress).

Тим часом, росія продовжуватиме шукати джерела зброї на заміну, намагаючись знайти перероблені або адаптовані ракети для запуску по Україні. Іран може бути не єдиною країною, готовою постачати росію в майбутньому.

Але все це озброєння ефективно поглинає обмежену систему протиповітряної оборони України так само, як росія кидає ненавчених солдатів на лінію фронту, щоб вони поглинали кулі і снаряди. В умовах перегонів на виснаження система Patriot є лише найбільш дієвим (і найбільш непропорційно дорогим) контрзаходом, який росія потенційно може вичерпати за допомогою набагато менш технологічної і дешевшої кампанії.

Зміна умов конфлікту. Санкцій виявилося недостатньо – пряме втручання назріло давно

Надання Україні таких високотехнологічних засобів, як система протиракетної оборони Patriot, є твердою ознакою прихильності США, і ще одним кроком у послідовному подоланні США зусиль росії, доволі успішних, спрямованих на стримування її від надання допомоги Україні.

Але збільшення підтримки протиповітряної оборони та підтримка життєво важливої цивільної інфраструктури України – це реагування на симптоми проблеми, а не на її причину. Реагувати лише у такий спосіб означає грати в російську гру за російськими правилами і говорити Москві, що Захід вважає її спосіб ведення війни прийнятним.

Санкцій виявилося недостатньо, щоб похитнути рішучість росії відновити свою імперію за рахунок мирних сусідніх держав. Замість того, щоб продовжувати встановлювати нові цілі для росії, США та інші західні прихильники України повинні змінити умови конфлікту. Міжнародне співтовариство має зробити більше, ніж просто терпіти неприховану агресію росії та жорстокість, з якою вона веде свою війну за колоніальне завоювання. Більш пряме втручання вже давно назріло.

Заходу давно пора сказати росії, що якщо вона продовжуватиме йти цим шляхом, то її фантазії про ворожий Захід, який прагне повалення путіна, стануть реальністю. росія навряд чи може стверджувати, що це теж було ескалацією, коли вона вже давно сказала світові і собі, що вона вже перебуває у стані війни із Заходом.

Важко уявити, що світ дозволив би будь-якій іншій країні вести таку кампанію, яку росія проводить в Україні (а до цього – в Сирії); тим більше, з оприлюдненим планом знищення українського народу.

І все ж, право вето росії в Раді Безпеки ООН і страх, який вона вселила за допомогою ядерної пропаганди, дали їй можливість поводитися так, як вона бажає, не побоюючись втручання світової спільноти, яка дивиться на це або з амбівалентністю, або з безпорадним паралічем.

Це є згубним прикладом для інших агресивних держав у всьому світі. Це говорить про те, що володіння ядерною зброєю дозволяє вести геноцидні війни на знищення проти своїх сусідів, тому що інші країни не втручатимуться.

Якщо це не той меседж, який США і Захід хочуть донести до інших держав-агресорів по всьому світу, то за постачанням Patriot мають слідувати набагато більш прямі і наполегливі засоби переконання Москви.

Про автора: Кейр Джайлз співпрацює з Програмою росії та Євразії Chatham House, британським аналітичним центром з міжнародних відносин. Автор книги "Війна росії проти всіх: І що це означає для вас".

Джерело: CNN