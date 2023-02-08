Німецька газета Welt взяла інтерв'ю у італійця Томаса Тайнера, якого вона представила як затребуваного експерта з питань російської агресії в Україні. Тайнер кілька років мешкав в Україні, а його оцінки перебігу війни регулярно цитують міжнародні ЗМІ. Видання пише, що хоч він і не є фаховим військовим експертом, але його колишні товариші по службі в армії, з якими він підтримує контакти, нині обіймають керівні посади в НАТО, є офіцерами збройних сил США та кількох європейських країн.

Німецька газета Welt поцікавилася у Томаса Тайнера, чи зможе Україна повернути всі окуповані території, включно з Кримом, як про це говорив президент Зеленський. І він відповів ствердно, обґрунтувавши свою відповідь тим, що до війни Україна мала 27 бригад, а зараз, як кажуть, їх 80.

За його словами, Британія тренує 5000 українських солдатів кожні два місяці. Польща тренує 5000 – щомісяця. Зараз Україна має більше бригад, аніж НАТО в Європі. І майже всі ці бригади ще не розгорнуті. Вони розташовані на півночі біля кордону з білоруссю та на півдні. І Україна зробила дуже розумну річ, каже Тайнер, а саме: інтегрувала половину досвідчених у бойових діях військ у новостворені бригади. Отже, вона отримує нові ударні формування. Тож Україна, безумовно, готова. Весь Захід надіслав зброю, а росія залишила її багато при своїх відступах.

Наступні кілька місяців будуть вирішальними, вважає газета Welt і запитує Тайнера: що очікувати від Києва? За його словами, Україні потрібно вирішити політично: атакувати росіян з найкращим доступним зараз забезпеченням та військами чи чекати на західні танки. Чи повинен Київ атакувати чи радше дозволити росіянам атакувати першими?

На думку експерта, якщо подивитися на списки останніх поставок зброї, то можна зробити певні висновки. Якби Захід поставив касетні боєприпаси, це б свідчило про те, що Україна хоче утримати лінію фронту. Тому що російські війська намагаються штурмувати такі міста, як Вугледар і Бахмут на Донбасі за допомогою "людських хвиль". І тому використання касетних снарядів було б певним засобом протидії. За його словами, США, Швеція, Фінляндія, Греція та країни Балтії не підписали угоду про заборону цих боєприпасів. Вони могли б постачати їх в Україну, яка також не підписала цей документ.

Натомість, каже Тайнер, Захід пообіцяв надати танки та БТРи. І це свідчить, що російський наступ неминучий, бо якщо б Захід був переконаний, що росія справді виснажена, він би не передавав танки Україні. На його думку, після російського наступу, Київ має намір контратакувати з британськими танками Challenger, німецькими Leopard та американськими Abrams і, звичайно ж, бронетранспортерами. Іншими словами, російський наступ має бути розгромлений механізованими силами.

На запитання Welt чи вистачить для цього лише 200 західних танків, Тайнер відповів ствердно. Він вважає, що західний танк вартує чотирьох російських. "Якщо я маю роту з 14 німецьких Leopard 2A6s і атакую російський батальйон з ними, я знищу 33 російські танки, натомість лише один "Леопард" буде пошкоджений", – переконує Томас Тайнер. За його словами, це можна побачити в обидвох війнах у Перській затоці. Іракські (російські) танки не знищили американських "Абрамсів" (з таким твердженням можна посперечатися, оскільки в іракських танків фактично не було шансів через масоване прикриття американських наземних сил з повітря – iPress). Тайнер переконаний, що російські танки годні тільки для протистояння іншим "російським" танкам, будинкам та цивільним на вулиці.

Експерт стверджує, що українські військові тестують свої задуми у військових іграх, які відбуваються в корпусах швидкого розгортання НАТО в Італії, Франції, Великій Британії, Іспанії, Польщі, а також у Туреччині. У цих іграх українці відпрацьовують свої наступальні та контратакувальні дії. Це навряд чи відомо широкому загалу, але й не є таємницею. Таким чином, вони можуть побачити, що упустили, де є прогалини та проблеми. Нарешті, виникає питання: якого озброєння, яких технологій, скільки особового складу не вистачає і як Альянс може покращити ситуацію. Українці хочуть побачити, що вони можуть зробити краще, де наявність більшої кількості танків і артилерії матиме сенс. У будь-якому випадку, провал у військовій грі краще, ніж катастрофа на полі бою.

Як зазначило видання Welt, досі для України була характерна асиметрична війна. При цьому вона також залежить від НАТО і особливо від його аеророзвідки – якщо хоче продовжувати наносити чутливі удари по російській логістиці в тилу. Натомість Тайнер переконує, що українські війська проводять значну частину розвідки самостійно. Це включає в себе спеціальні підрозділи та інформаторів на місцях (йдеться про окуповані території – iPress). Українці створили додаток для надсилання зашифрованих повідомлень з окупованих територій Силам оборони. Це пояснює, чому українська артилерія змогла так часто вражати активні укриття російських військ та бази боєприпасів. По-друге, українці орендували супутникові потужності за підтримки Ізраїлю.

За твердженням Тайнера, під тиском американців Ізраїль надав супутники для шпигунства. Крім того, є ракети MRLS ізраїльського виробництва, які можна запускати як розвідувальні безпілотники на сонячних батареях. Потім на парашуті спускається маленький девайс з мікрофонами, що передає по радіо звук танків, проїжджаючих повз. Над Румунією пролітають розвідувальні літаки НАТО, які не залишають повітряний простір країни, але їм "видно" аж до Херсона в Україні. Аналітик також нагадує, що українці зуміли "хакнути" мобільну мережу в окупованих "ЛДНР" і визначати де зібралося багато "російських мобілок".

На думку Тайнера, росія програє, бо просто не зможе протистояти західному промисловому виробництву за жодних умов.

За таких обставин, зазначає Welt, росія наосліп біжить до військової поразки. Тайнер же відзначає, що путін і його режим не можуть ані наступати, ані відступати. "росія анексувала українські території. Чи може кремль відмовитися від них просто так? Ми знаємо з історії, що боротьба триває навіть тоді, коли все вже втрачено", – зауважує він.

Слід також звернути увагу на гіпотезу Тайнера щодо наказу гєрасімова про те, що солдати мають поголити бороди. На його думку, це дурня, за винятком, якщо ви не хочете використовувати отруйний газ. "Лише з бородою протигаз не сідає на обличчя належним чином", – попереджає експерт.

Томаса Тайнера турбує, коли головнокомандувач не думає першочергово про свої механізовані дивізії та бойові війська, а його перший наказ – про гоління борід. росія використовувала хімічну зброю для вбивства дисидентів у Європі і застосовувала її в Чечні в 1990-х роках. У Сирії президент Асад, близький союзник путіна, вбив сотні людей за допомогою бойових отруйних речовин. Отруйний газ може просунути опонента далеко, якщо супротивник не готовий до цього. "Розумієте, 60 або 70 каністр можуть вивести з ладу всю українську оборону під Бахмутом за 15 хвилин. І давайте згадаємо про Асада. Він все ще при владі в Сирії і на шляху до міжнародної реабілітації", – з пересторогою говорить Тайнер.

Джерело: Welt