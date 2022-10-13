росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

Едвард Хантер Крісті - старший дослідник Фінського інституту міжнародних відносин та екс-посадовець НАТО (інновації та стратегія щодо штучного інтелекту) пише про те, що російські погрози використання ядерної зброї є ніщо іншим, аніж кампанією здійснювати рефлексивний контроль над західними урядами, щоб зменшити чи припинити допомогу Україні та забезпечити собі вигідніші позиції у війні проти України. На його думку, Захід може окресливши і висловивши погрози в сторону росії, кремля та особисто путіна, зупинити цей ядерний шантаж. Окрім того, метою Заходу має стати ослаблення росії та обмеження її військового потенціалу.

З огляду на ядерні загрози, чи ми не втягнуті в кремлівську операцію "рефлексивного контролю"?

Рефлексивний контроль фактично є "зламом" алгоритму прийняття рішень опонента таким чином, що опонент "вибирає" те, що хоче інший …

…для досягнення цілі. Радянський та російський Генеральний Штаб довгий час вивчав застосування теорії рефлексивного контролю для обману та дезінформації з метою впливу і контролю процесу прийняття рішень опонента, для контролю рішень опонента, що в підсумку є формуванням певної поведінкової стратегії щодо нього через рефлексивну взаємодію, яка досягається непрямо, не грубою силою, але засобами, які дозволяють опоненту прийняти власне рішення, але яке визначене іншою стороною.

Автор з Академії оборони Великобританії C.W. Blandy зазначає, що рефлексивний контроль працює через:

застосування силового тиску;

допомогу опонентові у формулюванні оцінки початкової ситуації;

формування цілей суперника;

формування алгоритму прийняття рішення суперником;

вибір моменту прийняття рішення.

Рефлексивний контроль є більш складним, ніж "маскування" - військовий обман чи хитрощі війни. Він довготерміновий і працює на основі довшої, складнішої частини алгоритму прийняття рішень опонентом. Він також зазвичай використовує як військові, так і політичні фактори.

Сьогоднішні російські ядерні загрози є правдоподібно "рефлексивним контролем". Фактична війна є традиційною, вона йде погано через помилки путіна, некомпетентність з його боку, набагато сильнішу Україну, ніж очікувалося, та допомогу Заходу Україні.

Ядерні погрози, а не використання ядерної зброї можуть допомогти росії

Вони відрізняються від погроз на початку війни. То було лише розмахування великою рушницею перед сусідами під час вторгнення в будинок. Однак довоєнні російські дипломати та аналітичні центри, такі як Тренін, брали участь у рефлексивному контролі, щоб маніпулювати нами.

У жовтні 2021 – січні 2022 у нас був "цирк" про так звані безпекові потреби росії, запропоновані "договори", але було зрозуміло, що це робиться, щоб виграти час і з розрахунком на провал. Агресія вже була обрана путінським режимом.

Але щоб послабити реакцію Заходу, такі люди, як Тренін, брехали західній аудиторії про природу напруженості. Ідея тоді полягала в тому, щоб впровадити в наш розум ідею, що ми зіткнулися з чимось на кшталт Кубинської ракетної кризи, хоча насправді це був серпень 1939 року.

Хоча Кремль вважав, що війна йде добре, все це було грубою силою та злочином. Слухати будь-якого російського посередника було марно. Насправді це все ще продовжується. Але на Заході сильний страх перед майбутнім.

Алгоритм, який розумні люди в Кремлі розуміють, що можуть знайти на Заході, – це той, який наші уряди завжди транслюють рефлекторно: відступ, сподівання на деескалацію, на переговори, на те, що вся ця жахлива річ якось випарується, щоб ми могли робити інші речі.

Кремлю не була потрібна ця слабкість Заходу, поки він перемагав. Тепер, коли він програє, він думає, що його можна знову використати. І, як зазвичай, завжди є деякі особи, що приймають рішення, які готові бути обдуреними в 17-й раз з різних причин.

Але в деяких західних урядах є елемент рішучості, якого не було раніше, який путін часто посилює, тому що він ідіот, який завжди застосовує занадто багато сили до кожної ситуації, з якою стикається. Це має бути наша перевага. Ми часто занадто налякані, щоб використовувати її.

Очевидно, що масштабна кампанія впливу, яка складається з численних операцій впливу та інформації, була розпочата, щоб змусити Захід повірити в те, що використання ядерної зброї ймовірне і, можливо, неминуче.

Кампанія мала сильний вплив у Німеччині кілька місяців тому на лівих. Тепер це з’являється в частині американських правих, включно з правими "технічними" особистостями (а чому б і ні, коли вони впливові, і це може спрацювати).

Звичайно, ці хвилі страху штучно створені.

Єдине, чого не вистачало, так це явно "добросовісного" російського інтелектуала, щоб забезпечити голос операції впливу. І ось ми це отримали.

Щоб лютий 2022 року ніколи не повторився, росія має програти та стати ізгоєм

Отже, щоб було зрозуміло: росія програє, але робить усе можливе, щоб відновити перевагу, мобілізуючи більше військ, запускаючи ракети та намагаючись злякати Захід, щоб заблокувати додаткову допомогу Україні. Поступитися зараз означало б вирвати поразку із рук переможця.

Але чи стане путін використовувати ядерну зброю? Напевно, ні. І ми можемо це забезпечити. Ми, Захід, можемо забезпечити це, використовуючи реальні загрози росії, режиму та путіну особисто. І в будь-якому випадку піддатися ядерному шантажу було б для нас стратегічно катастрофою.

І це багато в чому залежить від України, як і має бути. Нічого про Україну без України, і загроза над Україною. Ми повинні бути непохитними. Наш головний інтерес — відновити повагу до кордонів і суверенітету, а також стримувати та послаблювати росію.

Це наш головний інтерес, щоб лютий 2022 року ніколи не повторився. росія повинна програти і бути повністю вигнаною, тому її розрахунок повинен - хто б не був у кремлі - полягати в тому, що такі війни зазнають поразки дуже високою ціною. І тоді ми повинні підірвати військовий потенціал росії на десятиліття вперед.

Як ми можемо отримати те, чого хочемо, і отримати це швидше? Ми можемо використати слабкість путіна і поставити його на задній план. Підходи повинні включати в себе провокацію, щоб він накинувся на наш вибір, щоб потім ми могли зробити правий хук і холоднокровно його вдарити.

Ми повинні прагнути до масового знищення кожної кінцівки російської військової машини, яка виступає за її межі (росії –iPress). Правило, яке ми хочемо, щоб Кремль засвоїв: залишайтеся на своїх кордонах!

Нам також потрібно розглянути можливість завдавати ударів по військових об’єктах всередині росії, поблизу кордонів росії, тому що саме так працює стримування. У довгостроковому сценарії, після війни, ми захочемо накласти флангові обмеження на росію, звичайно, в односторонньому порядку.

Рекомендоване: Провокація, обман, пастка: російсько-грузинська п'ятиденна війна. Академія оборони Великобританії. Група передових досліджень та оцінки. Березень 2009 року.

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