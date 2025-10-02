Позаштатні співробітники Центру аналізу європейської політики, журналісти-розслідувачі та співзасновники сайту Agentura.ru Андрєй Солдатов та Іріна Бороган помітили дивне оновлення у російських спецслужбах: зі спецслужб витісняють неетнічних росіян. Наприклад, свої посади втратили етнічні українці.

Спецслужби путіна очищують від неросіян: політика, що повністю суперечить багатонаціональній історії цих відомств. Це ризикований крок, який одного дня може мати серйозні наслідки для режиму.

Зміни відбуваються попри тривале скорочення чисельності етнічних росіян і, відповідно, зростання частки меншин. Хоча в минулому в спецслужбах завжди домінували росіяни, в останні роки ця тенденція значно посилилася. Згідно з офіційним переписом населення росії 2021 року, лише близько 72% населення є етнічними росіянами – це на шість мільйонів менше, ніж у 2010-му. Демографічна криза в країні зараз настільки серйозна, і політично незручна, що цього року чиновники припинили публікувати офіційні дані.

І все ж, якщо переглянути список високопосадовців, тобто керівників ключових департаментів ФСБ, головної служби безпеки росії, то серед них майже немає татар чи, скажімо, чеченців, які є другою та третьою за чисельністю етнічними групами у російській федерації.

Дивно, але донедавна серед керівників на Луб'янці були етнічні українці, зокрема в сумнозвісному 5-му управлінні, яке так помітно провалило завдання з надання точної розвідінформації про ситуацію в Україні перед повномасштабним вторгненням 2022 року. Зараз їх усіх замінили етнічні росіяни.

Ця тотальна русифікація керівництва ФСБ робить її разюче відмінною від таємних служб Сталіна.

Попри постійні чистки, служби Сталіна залишалися високопрофесійними та жорстоко ефективними – не в останню чергу завдяки їхній етнічній різноманітності. Це було спадщиною ранньої радянської таємної поліції, яка поглинула найжорстокіші та найефективніші елементи з бойових підпільних угруповань колишньої російської імперії.

Серед них були єврейські кадри, які десятиліттями вдосконалювали методи конспірації, опираючись царським погромам – часто через злочинні мережі та революційні партії; вірмени, які створили справді міжнародний рух, спрямований на помсту винуватцям геноциду вірмен 1915 року; грузини та інші етнічні групи Кавказу, які мали досвід фінансування революційного руху будь-якими необхідними засобами, включаючи грабежі – саме завдяки цим операціям Сталін вперше завоював собі ім'я; латвійці, чия легендарна витривалість в етнічних полках російської армії під час Першої світової війни принесла їм репутацію жорстких бійців (багато хто з них підтримав більшовицьку революцію і став преторіанською гвардією Лєніна).

Ці етнічні групи мали своїх лідерів, мережі клієнтів та спільні інтереси ­– і Сталін докладав постійних зусиль, щоб придушити їх, вважаючи такі клани загрозою своїй монополії на владу. Його наступники в кремлі подвоїли ці зусилля, заповнивши ряди служб безпеки призначеними Комуністичною партією особами.

Втім радянські лідери були достатньо прагматичними, щоб дозволяти так званим "національним кадрам" очолювати підрозділи КДБ у найбільш чутливих союзних республіках.

Едуард Шеварднадзе, міністр закордонних справ Горбачова, а згодом президент Грузії, у 1965-1968 роках обіймав посаду міністра громадського порядку Грузії, а пізніше – міністра внутрішніх справ республіки. Гейдар Алієв, перший президент Азербайджану, мав тривалий стаж роботи у КДБ і 1967 року очолив азербайджанський КДБ.

Але за путіна ФСБ перейняла більш агресивний і відкрито ксенофобський підхід. Полковник ФСБ, етнічний татарин, розповідав авторам наприкінці 2000-х років про свій досвід переведення з регіонів до москви для служби в центральному апараті. Він був певною мірою переконаним у місії держбезпеки: у молоді роки добровільно пішов до радянського КДБ і протягом років відстежував ісламістські рухи в Узбекистані, де його татарське (тобто мусульманське) походження стало в нагоді. Згодом його підвищили до служби в антитерористичному відділі в москві.

За традицією, він організував вечірку на честь своїх нових колег. Під час застілля, що відбулося в будівлі Луб'янки, його п'яний начальник зненацька накинувся з обвинуваченнями за татаро-монгольську навалу. Він вимагав, щоб полковник вибачився за події XIII століття. Відтоді полковник із перестороги став називати російське, а не татарське ім'я.

Судячи з усього, полковник ФСБ не був єдиним, хто зіткнувся з таким ставленням.

Генерал ФСБ Рашид Нургалієв став помітною фігурою завдяки путіну та його близькому соратнику Ніколаю Патрушеву – вони разом служили в Карелії. За підтримки путіна Нургалієв обіймав посаду міністра внутрішніх справ у 2004-2012 роках і відтоді входить до Радбезу путіна.

І все ж Нургалієв був татарином і мусульманином, як і зазначений вище полковник. Подейкували, що офіцеру ФСБ доручили делікатне завдання: переконати Нургалієва охреститися в православ'я – завдання, за виконання якого офіцер отримав генеральське звання. Вочевидь, навернення було умовою призначення Нургалієва міністром внутрішніх справ.

ФСБ – розгалужена структура з підрозділами по всій росії. У такому середовищі, позначеному повною безкарністю та повсюдною корупцією, кланова система та особисте заступництво неминуче відіграють важливу роль у кар'єрах офіцерів. Але сучасні клани вже не етнічні – вони регіональні.

Генерал ФСБ, підвищений до служби у москві, завжди намагатиметься підтягнути із собою перевірених офіцерів із регіону, де раніше служив. Сам путін робив те саме, коли привіз до столиці людей, з якими служив у петербурзькому управлінні ФСБ.

Сьогодні ФСБ служить тільки одному господареві: путіну. Її корпоративна культура відображає страхи й упередження цієї однієї людини. Вона втілює параноїдальний, племінний і майже середньовічний підхід до питання лояльності – той, що виходить із припущення, ніби поведінку людини визначають її етнічність і релігія, а не професійна компетентність чи освіта.

Але такий страх має подвійний ефект. Глибока підозрілість путіна до неросіян відображає його побоювання, що такі регіони країни, як Татарстан і Чечня (де місцеві відділення ФСБ, що не дивно, очолюють етнічні росіяни), одного дня можуть піти шляхом колишніх радянських республік і відколотися. І все ж, русифікуючи керівництво своїх служб безпеки, путін, можливо, лише послаблює свій найважливіший інструмент контролю.

Зрештою, як його система раннього попередження здатна виявляти регіональні кризи, якщо з неї виключено саме тих людей, які найкраще розпізнають їхні ознаки?

Джерело: CEPA