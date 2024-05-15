росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph

Шпигунську історію про те, як російська розвідка вербувала для шпигунської роботи в Польщі молодь та підлітків, зокрема й українців, розповідає американське видання Wall Street Journal. Спіймані на гарячому любителі легкого заробітку від російських спецслужб отримали в Польщі від 9 місяців до 6 років за ґратами. Водночас британське видання The Telegraph розповідає, як російське ГРУ активно співпрацює з правими екстремістами для здійснення саботажу та терактів у країнах НАТО.

"Найняті в Польщі молоді люди, побачивши шанс на "легкі гроші", беруть участь у російських диверсіях в Європі, – розповідає Wall Street Journal. – Без грошей і без останньої роботи з мінімальною заробітною платою, 22-річний український біженець Максим Лега знайшов новий спосіб звести кінці з кінцями у Польщі, куди він тільки-но емігрував".

Видання зазначає, що робота, оголошена в месенджері Telegram на початку 2023 року, здавалося, не вимагала багато зусиль: малювати графіті на віддалених парканах і підземних переходах за 7 доларів на годину. Коли Лега відповів, йому написав чоловік, який назвався Анджеєм. За кілька днів Анджей підняв ставку: Лега встановлював камери вздовж залізничних шляхів, якими західна військова допомога надходила до сусідньої України.

"Через кілька тижнів Лега і ще 15 осіб були заарештовані в рамках найбільшої в історії Польщі справи про шпигунство, що набула широкого розголосу. Виявилося, що Анджей був прикриттям для російського розвідувального підрозділу, який з кінця 2022 року вербував таких людей, як Лега – волоцюг, які шукали швидкого заробітку, для шпигунства та шпигунської роботи", – пише WSJ.

А також констатує, що наприкінці минулого року Лега був засуджений до шести років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві після судового процесу, на якому він був названий ватажком угруповання.

Як зазначає видання, невідомо чи надана Легою та іншими завербованими інформація безпосередньо призвела до російських ударів по вантажах західної зброї, які регулярно йшли транзитом в Україну з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року. Втім, західні офіційні особи кажуть, що росія успішно поєднувала записи з камер з більш складними заходами, такими як супутникове спостереження, щоб відстежити поставки техніки і боєприпасів з Польщі та інших країн на таємні склади в Україні, де вони були вражені безпілотниками і керованими ракетами.

"Ці дешеві і, здавалося б, недолугі зусилля не є приводом для насмішок", – вважає високопоставлений представник західної військової розвідки. За його словами, вони є частиною великого інструментарію збору розвідувальних даних, який допоміг росії знищити ключові об'єкти з мінімальними інвестиціями.

Стратегія низького ризику. Справи проти російських шпигунів набирають обертів

WSJ зазначає, що справа польської шпигунської мережі – лише частина дій москви, спрямованих на посилення своїх шпигунських можливостей у Європі в процесі підготовки кремля до тривалої конфронтації із Заходом. Їхня мережа дещо зазнала удару, коли понад 600 російських дипломатів були вислані після вторгнення у 2022 році. Тоді Велика Британія заявила, що дві третини дипломатів висланих з Європи, ймовірно, були шпигунами.

"Зараз росія використовує чат-платформи – такі як Telegram – щоб вербувати молодих, маргіналізованих людей, часто іммігрантів і переважно чоловіків, для здійснення буденних, але шкідливих актів шпигунства і саботажу. Такий підхід є недорогим і малоризикованим для московських шпигунських служб. І він дозволяє росії розпалювати антизахідні настрої і збирати потенційно важливу розвідувальну інформацію, покладаючи відповідальність за це на своїх вербувальників", – стверджує видання.

"Зараз вони намагаються відновити свої можливості", – заявив виданню речник польських спецслужб Яцек Добжинський.

WSJ нагадує, що останнім часом було озвучено цілу низку подібних шпигунських справ. НАТО цього місяця заявило про "активізацію кампанії, яку росія продовжує проводити в євроатлантичному регіоні".

У квітні британська поліція заарештувала п'ятьох чоловіків за підпал складу, пов'язаного з поставками Україні, і допомогу росії у визначенні інших можливих диверсійних цілей. Це сталося після арешту минулого року болгарських шпигунів, які стежили за британськими військовими об'єктами. Кілька тижнів тому влада Німеччини заарештувала двох німецько-російських громадян, звинувачених у передачі фото- і відеоматеріалів військової інфраструктури.

Видання наголошує, що західні спецслужби підозрюють росію у знищенні підводних інтернет-кабелів і газопроводів, нападах на залізницю і планах нанесення ударів по військових об'єктах.

Новий рекрут. Докори сумління за зраду батьківщини

За словами WSJ, інформація про польську справу, зібрана зі сотень сторінок документів слідства та інтерв'ю з Легом, відкриває рідкісне вікно у нову російську кампанію.

Як розповідає видання, Лєга перетнув кордон із Польщею наприкінці 2021 року, за п'ять місяців до російського вторгнення. Він знайшов роботу касира в супермаркеті, але незабаром почав шукати легші способи швидкого заробітку. Після нетривалого водіння нелегальних мігрантів через Угорщину – роботи, яку він знайшов у Telegram і за яку отримав три місяці ув'язнення в угорській в'язниці, – він натрапив на оголошення Анджея.

Лега вказав WSJ, що підозрював, що був частиною російської розвідки. Але він мав початкову освіту і зростаючий кримінальний досвід, а гроші допомагали йому ігнорувати докори сумління щодо зради батьківщини. Анджей платив Лезі за те, щоб той сотні разів малював гасла на кшталт "Стоп НАТО". Після кожної роботи Анджей розплачувався з ним у біткоїнах або Ethereum.

Незабаром Анджей дав більш значуще завдання: розпалити пожежу біля української транспортної компанії у східному місті Бяла-Підляська. Але коли Лега прибув на місце, він згадав пораду батька не "будувати своє щастя на чужому нещасті". Замість цього він натер вугіллям паркан, щоб той виглядав пошкодженим вогнем, сфотографував його і відправив Анджею.

Незабаром в оплату за послуги Анджей пообіцяв Лезі машину і переказав кілька сотень доларів у криптовалюті, на які Лега купив Mazda 6 GG. Анджей залишався залегендованим. Він розмовляв з Легою російською та українською мовами, але зі спілкування Лега здогадався, що він українець. Під час телефонних розмов Лега дізнався, що Анджей на дві години випереджає польський час, тобто перебуває в московському часовому поясі. Коли Лега сказав, що хоче зустрітися і поцікавився, як він виглядає, Анджей запитав: "Як твоя нова машина?"

На питання, чи допомагає він росіянам, Анджей відповів: "Це польська справа". "А що це насправді?" – запитав у відповідь Лега. "Це міжнародна справа, – відповів той. – Мета – показати, що людям набридла ця війна, і викликати великий резонанс у суспільстві".

Спостереження за потягами. Ніхто не любить зрадників

WSJ зазначає, що тим часом Анджей вербував інших молодих іммігрантів у Польщі. Одним із них був Максім Сєргєєв, 20-річний хлопець, який приїхав з підмосковного містечка, щоб грати в хокей за місцеву команду "Заґлєбє Сосновець". Люди, які знали його, казали, що він вивчив майже бездоганну польську мову і подружився з більшістю команди, відколи приїхав у 2021 році. Коли наступного року росія вторглася в Україну, він підписав заяву, в якій дезавуював війну.

Як і багатьом молодим хокеїстам у Польщі, Сєргєєву хронічно бракувало грошей. Робота кур'єром з доставки їжі закінчилася нещасним випадком на велосипеді. Коли його заарештували через кілька місяців, поліція знайшла на його мобільному телефоні груповий чат з Анджеєм і десятки фотографій і відео з двох головних вокзалів Варшави, міст на сході Польщі та прикордонного переходу Мальховіце-Нижанковичі.

Як підкреслює WSJ, Анджей також завербував студентку з білорусі та підлітка з України. Ще одному члену групи, молодому українцю Олексію Пронькіну було доручено зібрати фотографії Польської військово-морської академії в прибережному місті Гдиня і розташованої поруч військово-морської бази на Балтійському морі. Він також надіслав Анджею фотографії комерційного портового терміналу та розташованого неподалік складу боєприпасів. У грудні Пронькін був засуджений до двох років і двох місяців позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві і приналежності до злочинного угруповання.

Майже всі, хто відгукувався на оголошення про роботу, спочатку розмовляли з Анджеєм, який керував їхніми завданнями або передавав їх комусь іншому.

Дехто з тих, хто розмовляв з Анджеєм, казали, що він був молодим, інші описували його як чоловіка середнього віку з твердим голосом. Зрештою, так і не було зрозуміло, чи це була одна людина, чи група російських розвідників, які керували групою.

Для останнього завдання Анджей поставив Легу в пару з 19-річним українським біженцем Артемом Авербою. Він доручив їм встановити камери вздовж маршрутів потягів, що перевозили західну військову допомогу в Україну. Щоб познайомити їх, наприкінці лютого 2023 року Анджей створив груповий чат у Telegram під назвою "Grand Theft Auto: San Andreas". "Просто, щоб ми всі були на одній сторінці, і щоб не було ніякої плутанини між вами, хлопці", – написав Анджей.

Хлопці самі собі обрали кодові імена. Лега був Карімом. Аверба обрав собі ім'я Єреван. Анджей розкидав шпильки на карті, де вони мали розмістити камери на сонячних батареях уздовж східного кордону Польщі з Україною.

Спочатку вони зупинилися в аеропорту біля Жешува в Ясьонці, який є транзитним пунктом для більшої частини американської допомоги, що прямує в Україну. У лісі за межами аеродрому Лега прикріпив скотчем до дерева камеру, об'єктив якої був спрямований на злітно-посадкову смугу. Пізніше Аверба розповів поліції, що він залишився в машині, а Лега виконував роботу.

За кілька миль на схід, за словами WSJ, вони встановили ще одну камеру на залізничній колії між Жешувом і прикордонним пунктом пропуску "Медика", "щоб зафіксувати військову допомогу, яка прямувала в Україну", як сказав Аверба на допиті. Потім вони поділилися даними облікового запису камери з Анджеєм через спільний додаток MyHome, що дало змогу всім трьом переглядати відзнятий матеріал у режимі реального часу. Повертаючись до Варшави, Лега зазначив, що йому ставало дедалі неспокійніше, і він подумував про те, щоб звільнитися. "Але я не сказав про це іншим хлопцям, бо не довіряв їм", – сказав 23-річний Лега з Люблінської в'язниці.

Під час своєї останньої поїздки 3 березня, щоб встановити камери навколо міста Казімєж Дольний, він припаркував свою Мазду біля старого єврейського кладовища. Коли він повертався до своєї машини, щонайменше семеро співробітників контррозвідки наскочили на нього і затримали.

WSJ констатує, що з 16 заарештованих, 14 уклали угоди про визнання вини, зізнавшись у шпигунстві в обмін на тюремні терміни від дев'яти місяців до шести років. Один був поміщений до виправної колонії для неповнолітніх. Лега відмовився від угоди про визнання вини, сподіваючись отримати м'якший вирок за співпрацю з владою. Перше слухання його апеляції заплановане на наступний тиждень.

Коли його запитали, чи відчуває він докори сумління за роботу на росіян, він на мить замислився, а потім відповів категорично: "Мені дуже шкода, що я працював на росіян. Я відчуваю себе дуже погано через те, що я зробив".

"Я не думаю, що це справедливо, що мене виставили керівником операції. Думаю, їм потрібен був цап-відбувайло", – додав він.

Коли офіцери у спецзасобах вели його назад до крихітної тюремної камери, яку він тепер ділить із засудженим вбивцею, охоронець по той бік скла сказав: "Ніхто не любить зрадників".

Спецслужби попереджають. У Британії на росію працюють праві екстремісти

Іншу цікаву історію роботи російської розвідки описує британська The Telegraph, яка стверджує, що росія вербує ультраправих екстремістів для здійснення терактів у Великій Британії та країнах НАТО.

За даними розвідки, терористи, завербовані агентами російського ГРУ, відповідальні за серію нападів у Західній Європі та США за останні півроку.

The Telegraph стало відомо, що екстремістів вербують офіцери ГРУ, а також члени групи найманців "Вагнер".

Це стало відомо після висилки полковника Максіма Єловіка, аташе з питань оборони у Великій Британії, який, як вважають, є оперативником ГРУ. Джерело в розвідці повідомило National Security News: "ГРУ культивує мережу правих терористів для розгортання проти об'єктів НАТО. Ці атаки вже відбуваються і тривають протягом певного часу в різних країнах НАТО, і Велика Британія, безумовно, знаходиться в списку цілей".

Як зазначає британське видання з посиланням на слова розвідника, атаки могли відбутися у США і відбулися в Німеччині. Спецслужби зараз активно попереджають свої уряди про те, що загроза є дуже реальною. Праві екстремісти стають мішенню, тому що вони є групою в політичному спектрі, яка є проросійською, пропутінською і дуже жорстокою.

За словами The Telegraph, кремль був змушений слідувати тактиці, схожій на ту, яку застосовує Іран, коли організовані злочинні угруповання використовуються для здійснення терактів за дорученням.

Директор лондонського аналітичного центру "Маяк Інтелект" і автор книги "Війни путіна: від Чечні до України" Марк Галеотті зазначив, що оскільки Захід продовжує тиснути на росію, "ми не повинні дивуватися зворотній реакції". Галеотті додав, що збільшення кількості диверсійних операцій також пов'язане з тим, що Україна посилила свої атаки на російську територію, і що їх можна розглядати як своєрідну відплату.

Втім, як зазначає експерт, навіть якщо путін говорить про війну проти Заходу, насправді він не хоче відкритого конфлікту. Тому росія використовує операції, які залишаються трохи нижче цього порогу.

Джерела: Wall Street Journal та The Telegraph