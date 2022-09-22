Росія все одно програє. Промову путіна про мобілізацію та референдум коментують західні військові експерти та Тімоті Снайдер

Зібрали для вас кілька оцінок світових лідерів думок та військових генералів щодо промови путіна та оголошеної ним мобілізації. Зокрема, відомий історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що промова путіна демонструє програш росії і страх путіна перед його рідними фашистами. Екс-командувач армії США в Європі, генерал Макр Гертлінг наголошує на поганій підготовці солдатів росії і що мобілізація передвісник ще більших проблем для неї. Генерал Мік Раян переконаний, що мобілізація не змінить перспективи української перемоги, але призведе до ще більшої кількості загиблих перед тим як це станеться.

Тімоті Снайдер: Страждання путіна як симптом програної війни

Промова путіна демонструє, що росія програє. Враховуючи втрати та дезертирство, путін хоче мати "тіла" в окупованій Україні для захисту від українських контрнаступів. Це й все.

Відступають не лише російські сили в Україні. Сам путін явно боїться. Він зробив те, чого явно не хотів робити. Оголошення мобілізації свідчить про те, що він боїться своїх суперників-фашистів більше, ніж російської громадськості.

російські протести оголошені на сьогоднішню ніч, або сьогодні вдень за часом США (йдеться про 21 вересня - iPress). Можливо, вони відбудуться, хоча це дуже складно (протести відбулися, але не вплинули на ситуацію, зовсім – iPress). Основною реакцією буде втеча чоловіків з країни і переховування.

Все це українці врахували давно. Їх реакція була спокійною, майже відсутньою. Щонайбільше варто зазначити, що це важко відобразиться на російській демографії, яка вже добре постраждала, і є припущення, що здача в полон для росіян має більше сенсу, ніж боротьба.

О, і в найближчі кілька днів росіяни оголосили про навчання в соціальних мережах, під час якого будуть представлені вигадані цифри, щоб показати, наскільки російська окупація бажана і любима в Україні.

І, нарешті, той факт, що виступ путіна не відбувся в запланований термін і його потрібно було записати, свідчить про безлад і, можливо, хворобу в Кремлі. Я, наприклад, трактую страждання путіна як симптом програної війни, а не як силу, яка її припинить.

Війна закінчиться, коли переможуть українці.

Джерело: Twitter

Марк Гертлінг: Я бачив базову підготовку та навчання підрозділів. Це було жахливо

Оголошена путіним мобілізація 300 тисяч "резервістів" сьогодні вранці мене вразила, але не з тієї причини, яку деякі могли підозрювати. Чому? Тому що знаю як готують російських солдатів на базовій підготовці та в їхніх підрозділах.

Я командував армією США в Європі до виходу на пенсію, а до цього керував усією базовою та поглибленою підготовкою солдатів для армії США (2009-11). Протягом цього періоду близько 150 000 нових солдатів на рік проходили підготовку на (тоді) 5 базових тренувальних майданчиках і 21 пункті підвищення кваліфікації.

Більшість нових солдатів США проходять базову підготовку протягом 10 тижнів (деякі готуються більше на тренувальних майданчиках для окремого підрозділу (OSUT), як-от піхота, артилерія, військові). Ті, хто не відвідує OSUT, відправляються на курси різної тривалості для підвищення кваліфікації за "спеціальністю" (логістика, розвідка тощо).

Це тривалий період часу, під час якого навчають дуже професійні сержанти. На все це є надзвичайно великі видаткові ресурси. Солдати звітують до своїх підрозділів, що готові бути інтегрованими в конкретну місію. Пам’ятайте, що населення США становить 344 мільйони, а ми тренуємо близько 150 тисяч.

З іншого боку, населення Росії становить 144 мільйони громадян, які проживають в 11 часових поясах. В них є війська строкової служби з одним місцем базової підготовки (Лабінськ, на півдні росії). Деякі солдати росії проходять поглиблену спеціальну підготовку, але більшість проходять більшу частину підготовки у своєму своєму підрозділі.

російські солдати пройшли лише кілька днів базової підготовки перед відправкою до Білорусі, починаючи з листопада минулого року (до вторгнення).

Під час двох візитів до росії я бачив базову підготовку та навчання підрозділів. Це було жахливо. Ознайомлення зі зброєю замість кваліфікації, рудиментарна перша допомога, дуже мало симуляцій для збереження ресурсів і, найголовніше, жахливе лідерство "сержантів муштри".

Офіцери зізналися мені, що їхні "сержанти" служили всього рік, деякі — найбідніші — були волонтерами або були обрані на керівні посади.

Пам’ятайте, солдати в росії проходять майже ВСЮ підготовку в своїх підрозділах, а не в навчальному центрі. Те, як підрозділи забезпечені ресурсами, відіграє велику роль. Один танковий підрозділ, який я відвідав під москвою, з гордістю сказав, що отримує 1 танковий снаряд на екіпаж щороку (американські підрозділи проводять години в тренажерах, а екіпажі стріляють десятками справжніх снарядів на рік).

До речі, українська армія прийняла американську модель після того, як з 2014 року тренувалися з американським персоналом як на індивідуальному рівні підготовки, так і на рівні підрозділу. Важливу роль у цьому відіграло створення JMTG-U армією США, Європа долучилася до процесу. Ось посилання на це.

Але я відволікаюся... Справа в тому, що російська армія погано керується і погано навчена. Це починається з базової підготовки і не покращується під час перебування російського солдата у формі. Мобілізація 300 тисяч "резервістів" (після невдачі з пошарпаними звичайними силами, ополченцями, рекрутингу ув’язнених та використання парамілітарних структур як група Вагнера) буде вкрай складною.

І розміщення "новобранців" на фронт, який було пошматовано, в той час як вони мають низький моральний дух і не хочуть там бути, передвіщає ще більшу катастрофу для росії. Щелепа відпадає. Нова ознака слабкості росії.

Джерело: Twitter

Мік Раян: путін невірно зрозумів посил Китаю, але шансів на перемогу немає

Нещодавня промова путіна – це обережне балансування лідера під тиском, який намагається:

1) догодити прихильникам жорсткої лінії та російським військовим блогерам;

2) не викликати незадоволення широких верств населення;

3) заспокоїти військових;

4) створити враження, що він не програє війну.

Повний текст вартий того, щоб його прочитати. Це демонструє коло інтересів, до яких апелює путін. Це також путінська версія військового оновлення для російського народу.

Він описує важливість референдумів у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі. Це не що інше, як "фіговий листок" для росіян, які стверджують, що їхні бандити, які ґвалтують, грабують і вбивають в Україні, "захищають росію".

У промові також йдеться про промислове виробництво, зокрема, що "безпосередню відповідальність за досягнення завдань щодо нарощування виробництва озброєння та військової техніки нестимуть керівники підприємств ОПК".

Крім того, багато в тексті звинувачень - "в усьому винен НАТО", з вкрапленнями - "в цьому також винні західні еліти".

Щодо цілей війни, путін дотримувався курсу: "головна мета цієї операції — звільнення всього Донбасу — залишається незмінною".

Щодо мобілізації – цікаво, що він називає це не своїм наказом, а "вважаю за необхідне підтримати пропозицію Міноборони та Генштабу про часткову мобілізацію". Це перекладання вини на військових у війні.

Часткова мобілізація навряд чи заспокоїть прихильників жорсткої лінії та, ймовірно, налякає населення. Можливо, тому авіаквитки з росії так швидко розкуповуються.

путін також звертає увагу на поганий стан "проксі-ополчення" з Донецька та Луганська. "Особливу увагу необхідно приділити організації постачання військової та іншої техніки для добровольчих підрозділів і народного ополчення Донбасу".

Скільки триватиме цей процес мобілізації? Це важко сказати, однак війська, які готуються утримувати позиції на майбутню зиму, можуть бути оснащені, навчені та відправлені швидше, ніж ті, що готуються до наступальних операцій.

путін явно відчував тиск з боку військових, щоб ініціювати цей призов. Більшість російської армії була віддана цій війні. Лідери російської армії спостерігали, як вона повільно, але впевнено зникає.

Їм потрібно було поповнити живу силу, якщо вони хотіли просто утримати вже захоплену територію. Вони не лише втратили величезну кількість убитого і пораненого особового складу, але мали й інші втрати через нещасні випадки та психологічні проблеми.

А ті, що залишилися в Україні, перебувають у бойових діях майже 8 місяців. Враховуючи погіршення бойових характеристик після 3-4 місяців, це виснажені сили, які потребують ротації. Така ротація була неможлива без цієї часткової мобілізації.

Чисельності, яку називають, недостатньо, щоб зробити якийсь вирішальний внесок або змінити результат війни. Україна мобілізувала значно більше кадрів. Йдеться більше про ротацію та заміни, а не про створення нового величезного наступального потенціалу для росії.

Усе це говорить нам про кілька речей. По-перше, путін і його військові приватно визнають, що вони можуть програти цю війну. Яскравими показниками цього є кадрові та виробничі заходи, описані у виступі.

По-друге, путін не відступає від цієї війни. Він ініціював цей ризикований захід у надії, що зможе продовжити війну і перечекати, коли західні країни втомляться підтримувати Україну. Принаймні, це мало б спрацювати.

По-третє, минулого тижня путін прислухався до Сі та Моді. Він зрозумів посили для себе, не в тому, що йому не варто воювати. Його висновок полягав, що він повинен виграти війну, інакше його позиція щодо Китаю та Індії буде значно погіршена.

По-четверте, західні заходи стримування залишаються важливими елементами цієї війни. путін продовжує брязкати ядерною зброєю у своїй промові. "У разі виникнення загрози територіальній цілісності нашої країни… ми обов’язково застосуємо всі наявні у нас системи озброєння".

По-п’яте, потрібен деякий час, щоб підняти цих резервістів і потім відправити їх в Україну. Це означає, що українці мають можливість продовжувати просування свого наступу проти росіян.

Нарешті, авантюра путіна продовжує агонію для українського народу, не даючи реальних шансів на перемогу росії. Зрештою, це оголошення не змінює перспективи української перемоги. Але це означає, що ще багато людей помруть, перш ніж це станеться. Кінець.

Джерело: Twitter