росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків

Військові аналітики – старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі та Директор Програми з вивчення Росії в CNA та науковий співробітник Інституту Кеннана Майкл Коффман підбили підсумки воєнних дій в Україні у 2022 році та зробили свій прогноз щодо подальшого їх розвитку. На думку експертів, з моменту відходу росіян з-під Києва та інших північних областей, росія втратила можливість тиску на Україну для досягнення своїх цілей, а її зосередженість на здобутті Донбасу дозволила Україні спланувати та здійснити успішні наступальні операції на Харківщині та Херсонщині.

З входженням російсько-української війни в зимовий період українці мають підстави для обережного оптимізму щодо її перебігу. Після стратегічного наступу наприкінці серпня в кількох регіонах українські війська повернули під свій контроль майже всю Харківську область, частину Донецької області та правий берег Херсонської області.

Підсумки року. Піррова перемога росії на Донбасі

Кілька факторів зробили можливими українські наступальні операції на Херсонщині та Харковщині, але значною мірою цей успіх є наслідком попередньої битви за Донбас. Просування росії на Донбасі з квітня по липень виявилося пірровою перемогою, тактичним успіхом за рахунок стратегії. росія витрачала цінні людські ресурси та артилерійські боєприпаси, в той час як Україна дотримувалася стратегії глибокої оборони. До вересня поставки зброї НАТО зменшили критичну перевагу росії в артилерії, і москва не мала достатніх сил та боєприпасів для утримання окупованої території, що створило передумови для успішних наступальних дій України.

Битва за Донбас знекровила російську армію в той час, коли їй не вистачало сил як для утримання захопленої території, так і для продовження наступу. російські військові компенсували цей дефіцит різким збільшенням інтенсивності артилерійського вогню. Це призвело до вичерпання другого за важливістю ресурсу росії – артилерійських боєприпасів. Сумарний ефект обох рішень проявився восени, коли росії не вистачило живої сили для оборони Харківщини і артилерійських боєприпасів для утримання оборонних рубежів у Херсоні. З того часу москва змогла компенсувати дефіцит живої сили за рахунок мобілізації, але нещодавні бої в Бахмуті свідчать про те, що російські війська економлять боєприпаси, більше не ведуть вогонь з такою інтенсивністю, як на попередніх етапах війни.

Успіхи України на Херсонщині та Харківщині значною мірою стали результатом втрат, яких вона завдала російським військовим у битві за Донбас навесні та на початку літа. Виснаження сил дозволило успішно вести маневрену війну. Перебіг війни у 2023 році значною мірою залежатиме від зовнішньої підтримки та від того, наскільки добре росія зможе інтегрувати мобілізованих солдатів.

Найважливіший перелом у цій війні відбувся наприкінці березня, коли кремль зрозумів, що не може захопити або оточити Київ і досягти своїх максималістських цілей. На той момент російські військові все ще мали низку переваг над українськими військовими, але вони не мали сил для продовження наступу на більшості напрямків і зазнали значних втрат в особовому складі та техніці. Україна і росія вели переговори, і українські офіційні особи сигналізували про готовність піти на певні поступки, однак сторони так і не досягли домовленостей. Не зовсім зрозуміло, наскільки ці переговори були близькі до остаточної угоди, але коли росія вивела свої війська з північної України, де виявили факти воєнних злочинів та звірств, скоєних у Бучі та інших містах, окупованих російськими військами, – безпосередні перспективи подальших переговорів закінчилися.

Найкращим варіантом для росії було завершити війну на цьому етапі, отримавши обмежені поступки. Після того, як російські війська більше не загрожували Києву та іншим містам на півночі, позиція росії на переговорах та її здатність примушувати Україну суттєво похитнулися.

Після того, як початкова фаза російського вторгнення зазнала невдачі у лютому-березні, начальник Головного оперативного управління Генерального штабу росії генерал-полковник Сєргєй Рудской оголосив, що росія зосередиться на захопленні всього Донбасу. російські війська відступили з Київської, Чернігівської та Сумської областей і були передислоковані до Харковщини, на Донбас або на південь України.

Разом з тим, існувала очевидна проблема з новою стратегією москви. Навіть якби російським військам вдалося захопити весь Донбас, було мало би підстав вважати, що це змусить Україну поступитися і завершити війну на російських умовах. Замість цього, мислення кремля все більше характеризувалося стратегічним зволіканням і видаванням бажаного за дійсне. Москва зосередилася на своїх мінімальних військових цілях без особливого розуміння того, як вони призведуть до досягнення довгострокових стратегічних цілей або як війна може завершитися. Незважаючи на структурну невідповідність військових засобів політичним цілям і відсутність стратегії завершення війни, російське керівництво взяло на себе зобов'язання проводити кампанію, спрямовану на окупацію більшої території на Донбасі, водночас намагаючись утримати все інше. Такий підхід поглинав російську живу силу і боєприпаси з шаленою швидкістю, створивши передумови для успішних українських наступальних операцій восени, і цілком може перешкодити російським військовим відновити наступальний потенціал навіть після цієї зими.

Проблеми рф. Нестача військових, прибуття HIMARS

Під час початкового вторгнення росія задіяла понад 80 відсотків своїх батальйонно-тактичних груп постійної готовності, а також підрозділи російської національної гвардії (росгвардії) і російських маріонеткових армійських корпусів Луганської і Донецької народних республік (їхні сили по суті є частиною російських збройних сил). Це означало, що російські військові мали лише обмежений резерв на випадок, якщо сили вторгнення не зможуть швидко досягти цілей росії. Це була операція з високим ступенем ризику, з використанням значних сил і засобів, без жодного помітного підстрахування на випадок, якщо все піде не так, як планувалося. Для порівняння, Сполучені Штати вторглися до Іраку в 2003 році з приблизно 40 відсотками своїх маневрених батальйонів, що залишило їм достатньо великий початковий резерв для більш стійкої ротації.

Коли плани росії про зміну (Київського – iPress) режиму провалилися, російські військові вирішили відправити додаткові батальйонні тактичні групи з критично важливих місць, таких як Калінінград, Абхазія, Південна Осетія і Таджикистан, що зробило росію вразливою в разі виникнення кризових ситуацій на її кордонах. Це забрало значну частину активних сил, що залишились. Багато з цих батальйонів розпочали війну недоукомплектованими, а потім зазнали значних втрат з квітня по червень. У міру того, як російські військові втрачали офіцерів і професіоналів, кількість офіцерів і солдатів, які відмовлялися воювати, зростала, коли багато хто з них дізнався, що покарання за це буде мінімальним. До 20-40 відсотків солдатів у деяких частинах відмовилися повертатися в Україну, коли вони відступали з півночі України назад до росії. Проблема з відмовниками посилилася упродовж весни і літа. У поєднанні з високим рівнем вибуття особового складу це призвело до того, що у вересні російські підрозділи на Харківщині були укомплектовані лише на 20 відсотків від необхідного рівня.

Всі ці проблеми почалися набагато раніше. Більшість російських батальйонних тактичних груп, ймовірно, були менш ніж на 50 відсотківукомплектовані від їхньої затвердженої чисельності до травня, коли росія намагалася захопити більшу частину Донбасу. Це означало, що російські військові зіткнулися з серйозною кадровою проблемою, коли розпочали цю кампанію, не маючи дієвого способу залучення додаткових сил. Замість того, щоб прийняти стратегію, яка б враховувала ці обмеження, москва вирішила кинути свої сили у дорогу, виснажливу боротьбу на Донбасі без чіткої стратегії завершення війни. Тактичні успіхи росії на Донбасі у травні-червні призведуть до стратегічної поразки восени. Незважаючи на ці проблеми, стратегія росії на Донбасі могла б бути успішною без посилення зовнішньої підтримки України наприкінці весни та на початку літа. У травні і червні росія значно переважала Україну в озброєнні, і її позиція була б набагато хиткішою, якби вона не почала отримувати значні поставки гаубиць і боєприпасів, які продовжувалися упродовж літа і осені. Москва, можливо, неправильно оцінила прихильність Заходу до України на цьому етапі, оскільки до весни Вашингтон та інші члени НАТО надали мало важкого озброєння. Попри це, росія не змінила свою стратегію, коли Україна почала отримувати і ефективно використовувати ці артилерійські системи.

У росії було небагато хороших варіантів для покращення своїх кадрових проблем, і фрагментарні рішення призвели б до постійної деградації збройних сил. На відміну від військовослужбовців строкової служби у Збройних силах США, російські призовники проходять підготовку не в централізованих навчальних закладах, а переважно у своїх частинах. Проте росія вторглася в Україну з переважною більшістю своїх підрозділів постійної готовності, і багато підрозділів, ймовірно, залучили своїх навчальних офіцерів і сержантів, щоб заповнити нестачу. Це означало, що російські збройні сили були не в змозі набирати і тренувати нові підрозділи і не були добре підготовлені для ведення широкомасштабної затяжної війни без мобілізації. Хоча дехто підозрював, що владімір путін може віддати наказ про часткову мобілізацію в травні, він, схоже, був переконаний, що російські військові можуть торувати свій шлях до перемоги на Донбасі без таких радикальних заходів. Це був ще один випадок політичного зволікання, оскільки варіанти дій росії ставали все гірші та ще гірші.

Замість цього російські військові прийняли чотири типи тимчасових заходів для підтримання війни: формування резервних батальйонів з набагато нижчим рівнем укомплектованості, створення регіональних добровольчих батальйонів, примусова мобілізація чоловіків в окупованих частинах Луганської та Донецької областей, а також збільшення залежності від організацій на кшталт "групи Ваґнера". Для того, щоб компенсувати недоукомплектованість батальйонних тактичних груп, росія навесні почала набирати добровольців для служби в російських збройних силах, Національній гвардії і маріонеткових підрозділах Луганської і Донецької народних республік. Багато з цих добровольців раніше воювали на Донбасі або мали військовий досвід і, як правило, підписували короткі три- або шестимісячні контракти. Найбільш ідейно налаштовані або фінансово відчайдушні чоловіки підписали контракти для участі в бойових діях, але більшість з них пройшли менше тижня підготовки перед відправкою в Україну.

росія також почала більше покладатися на "групу Ваґнера" та інші напівприватні воєнізовані групи. На відміну від російських збройних сил, які поповнюються за рахунок призову, "Ваґнер" мав розгалужену інфраструктуру по всій росії для набору добровольців, їх підготовки та оснащення для виконання різних робіт. росія також вирішила мобілізувати дорослих чоловіків в окупованих районах Донбасу на початку війни. Протягом весни і літа сили, що воювали на боці росії, все більше складалися з добровольців, мобілізованих чоловіків і приватних військових підрядників. До серпня, коли Україна почала свої наступальні дії, російські лінії фронту часто були укомплектовані мобілізованими підрозділами проросійських Луганської та Донецької народних республік, підрозділами росгвардії, не оснащеними для ведення звичайної війни, або недоукомплектованими російськими військовими підрозділами, що складалися з добровольців, які підписали контракти вже після початку війни. Це не були професійні сили.

Хоча у квітні російські військові все ще мали низку звичайних переваг, переглянуті військові цілі росії залишили її командирам мало простору для оперативного мистецтва або творчості. Замість цього російська кампанія на Донбасі часто складалася з лобових атак на позиції в найбільш укріпленій частині країни. російські війська компенсували це тим, що значною мірою покладалися на свою значну артилерійську перевагу. Коли вони досягли найбільших успіхів у травні та червні, російські військові випускали значно більше артилерійських снарядів щодня, ніж українські військові (хоча щоденна кількість пострілів у 50,000-60,000 здається нереальною цифрою). Незважаючи на цю перевагу, російське просування все ще було повільним і дорогим, оскільки військовим не вистачало сил для ведення маневреної війни або утримання імпульсу від будь-якого прориву. Перевага в озброєнні українських солдатів, які утримували оборону на Донбасі навесні і на початку літа, відіграла важливу роль у майбутніх наступальних діях України. Вони гарантували, що будь-який російський наступ буде пов'язаний з великими втратами, і сповільнили просування росії, що дозволило виграти критичний час, поки українські війська тренувалися і отримували все більш досконалі артилерійські системи НАТО і високомобільні артилерійські ракетні комплекси HIMARS. Таким чином, успіхи України на Харківщині та Херсонщині восени були досягнуті завдяки втратам, яких зазнала росія навесні.

Прибуття HIMARS майже негайно позначилося на полі бою. російська система логістики є досить застарілою і централізованою, а це означає, що вона все ще значною мірою покладається на великі склади боєприпасів. Українські HIMARS почали наносити удари по цих складах з вибуховими результатами. Вони також почали завдавати ударів по російських командних пунктах, і, ймовірно, саме вони відповідальні за удари по штабах 20-ї мотострілецької дивізії і 106-ї повітряно-десантної дивізії росії в липні. Знищення цих складів боєприпасів не зупинило російську артилерію, але значно зменшило кількість снарядів, які вона могла випускати щодня. Крім того, українська артилерія західного виробництва виявилася б більш ефективною у контрбатарейній боротьбі, особливо після того, як Україна почала отримувати високоточні артилерійські снаряди, такі як "Екскалібур". Оскільки артилерія була найбільшою перевагою росії під час битви на Донбасі, прибуття HIMARS та західної артилерії було критично важливим.

Здатність України ефективно застосовувати HIMARS і артилерію значною мірою залежала від успіху її протиповітряної оборони, яка не дозволяла російським ВПС націлюватись на них або здійснювати місії з перехоплення. Постійне вибуття особового складу також зменшило перевагу росії в живій силі. На початку війни Україна мобілізувала значну кількість цивільних осіб, але не всі вони були ефективно підготовлені і оснащені. Однак наприкінці літа значна частина російських сил також не була професійною і добре підготовленою. Ці фактори призвели до того, що просування росії на Донбасі різко сповільнилося після взяття Лисичанська на початку липня. На той момент стало зрозуміло, що росія не має достатньої переваги ні в артилерії, ні в маневрених силах для досягнення значних успіхів. Кремль досяг ще однієї точки неповернення.

Москва вирішила посилити свої позиції на правому березі Херсонщини в липні і серпні елітними підрозділами ВДВ, а також частинами Східного військового округу, які базувалися вздовж Ізюмського фронту в очікуванні українського наступу. Перекидаючи ці сили до Херсона, росія мовчазно визнала, що вона більше не зможе просунутися далеко на Донбасі. Це рішення також поставило російські війська, що оборонялися на Харковщині і Запорізькій області, під більший ризик, оскільки вони мали б менше резервів у разі українського наступу. Наприкінці серпня росія також почала розгортати свій 3-й армійський корпус, який є новим типом добровольчих підрозділів. На відміну від попередніх добровольчих підрозділів, які проходили мінімальну підготовку і часто виконували функції бойової заміни, 3-й армійський корпус складався з регіональних добровольчих батальйонів за підтримки місцевих органів влади, які перед розгортанням протягом місяця проходили підготовку на полігонах Муліно і Тоцьке в Нижньому Новгороді і Оренбурзі. 3-й армійський корпус також отримав сучасні БМП-3, танки Т-80БВМ і Т-90М та іншу техніку. Але він не був укомплектований особовим складом, а чіткого плану залучення додаткових добровольчих сил після його розгортання в Україні не було. Знову ж таки, росія розробила короткостроковий план без довгострокового бачення перемоги. 3-й армійський корпус був розгорнутий в Україні наприкінці серпня, але він не зміг зупинити українські наступальні дії. путін все ще відмовлявся оголошувати загальну мобілізацію.

Український прорив на Харківщині. Херсон показав, що HIMARS не панацея

Масштаби проблем росії з людськими ресурсами стали зрозумілими після успішного наступу українських військ на Харківщині. Захоплені документи і російські телеграм-канали вказують на те, що багато російських військових частин, які утримують лінію фронту, були суттєво недоукомплектовані – в тому числі дві частини, чисельність яких становила менше 25 відсотків від їхньої штатної чисельності – і втратили критично важливе обладнання, таке як контрбатарейні радари, які так і не були замінені. Зокрема, російські телеграм-канали наголошували на нестачі піхотинців. російський військовий кореспондент Александр Коц повідомив, що він знає російські бригади, в яких на момент оголошення мобілізації залишилося лише шістдесят піхотинців. Крім того, Україна захопила в полон ряд військовослужбовців різних спеціальностей, які виконували бойові завдання, наприклад, моряка, який стверджував, що служив на військово-морській базі зберігання боєприпасів до того, як був призначений у складі танкового екіпажу з мінімальною підготовкою, а також солдатів ракетних військ стратегічного призначення росії. В іншому випадку – в Миколаївській області українські сили захопили російського десантника, який служив у танку разом з членом "ваґнера" та мобілізованим з Луганської області. Були також випадки, коли військові оркестранти, яких відрядили, загинули під час бойових дій ще в березні, чи потрапляли в полон. Ці анекдоти були схожі на те, як російські військові були змушені підтягувати будь-яких вільних військовослужбовців, незалежно від їхньої спеціальності, для укомплектування розрізнених підрозділів для участі у бойових діях під час війни в Чечні. Для підтримки повторних штурмів Бахмута "Ваґнер" почав вербувати в’язнів і наприкінці літа також відправив їх на передову.

росія просто не мала достатніх сил, щоб утримувати розширений фронт в Україні. російські підрозділи на Харківщині були переконані в липні, що Україна проведе наступ в регіоні, і інтенсивність бойових дій зростала протягом липня і серпня, що почало завдавати все більших втрат російським військам. Віднайдені листи також показали, що ряд російських солдатів, які базувалися на Харківщині, попросили про відпустку за тиждень до наступу України. Дійсно, кілька російських телеграм-каналів, якими керували російські бойовики або кореспонденти, впроваджені в російські війська, протягом більшої частини серпня попереджали про нарощування українських сил на Харківщині, а кілька каналів попереджали про нарощування сил біля Балаклії за тиждень до наступу, де і відбувся прорив українських військ. Було багато ознак того, що Україна збиралася провести наступ і що російські сили на Харківщині були вразливими. Тим не менш, російські військові, схоже, здійснили лише мінімальні кроки для підготовки, якщо такі взагалі були. Швидше за все, російське політичне керівництво відмовилося допустити відступ, а військові просто не мали сил і засобів для посилення регіону.

Харківська операція України була добре спланованою і проведеною загальновійськовою операцією, але вона значно виграла від того, що російські війська були просто не в змозі захистити цей регіон. Коротко кажучи, загальновійськовий маневр став можливим завдяки високому рівню виснаження російських сил напередодні наступу та відсутності згуртованості між частинами, що залишилися. Українські сили проникли за російські лінії і досягли прориву в слабкому місці в російських лініях, яке, за повідомленнями, утримувалося мобілізованими силами так званого "ЛНР" з СОБРом і ОМОНом росгвардії – майже аналогом міліцейського спецназу і ОМОНу – у другому ешелоні. російські джерела, включаючи Ігоря Гіркіна, стверджували, що силам "ЛНР" не вистачало важкого озброєння, а військовослужбовці СОБРу не знали, як правильно застосовувати важке озброєння, таке як автоматичні гранатомети, протитанкові керовані ракети і безвідкатні гвинтівки, і лише мінімально координували свої дії з артилерійським підрозділом, розташованим у цьому районі. На додаток до погано оснащених сил, які утримували лінію фронту, росія не мала достатнього резерву на Харківщині, щоб зупинити прориви українських військ. російські канали повідомили, що Україна ефективно застосувала артилерію та HIMARS перед наступом і провела стрімкий наступ з використанням як важких танкових та механізованих піхотних підрозділів, так і легких розвідувальних, повітряно-десантних та сил спеціальних операцій, що створило хаос в тилу російських військ. Україна також висунула вперед наземні засоби протиповітряної оборони, що не дозволило російським ВПС зупинити наступ. Українські війська швидко просунулися до Куп'янська, а потім до Ізюма, змусивши російські війська вийти з обох міст і більшої частини Харківської області.

На противагу цьому, Україні знадобилося більше двох місяців, щоб відвоювати весь правий берег Херсонщини після початку наступу. Українські війська також застосовували в Херсоні загальновійськову техніку, бронетехніку, сили спеціальних операцій, HIMARS, артилерію, а також безпілотні літальні апарати TB2, але вони не змогли досягти прориву до жовтня. Однак, російські війська все ж мали ще змогу запобігти цьому прориву, який би призвів до колапсу російських ліній на правому березі. Найбільша різниця у двох кампаніях полягала у якості та щільності російських сил, що оборонялися. Сили на Харківщині були недоукомплектовані і погано підготовлені – війська Західного військового округу росії показали найгірші результати в цій війні – в той час як російські повітряно-десантні війська в Херсоні були більш боєздатними і краще керованими, згідно з російськими каналами. росія побудувала багатошарову оборону на Херсонщині, а місцевість була більш відкритою, що полегшило виявлення атакуючих сил за допомогою безпілотних літальних апаратів та їх ураження артилерією. Крім того, виявилося, що росія частіше використовувала свої обмежені запаси високоточних боєприпасів на Херсонщині, ніж деінде на фронті. Сюди входили російські баражуючі боєприпаси "КУБ" і "Ланцет", які частіше використовуються Силами спеціальних операцій або повітряно-десантними військами росії; іранські "Шахеди 136/131" (Герань-2); ракети "ЛМУР" більшої дальності, що запускаються з ударних вертольотів Мі-28МН, які часто використовувалися для ураження українських переправ через річки; і артилерійські снаряди з лазерним наведенням "Краснополь". Окрім іранських безпілотних літальних апаратів, росія випробувала всі ці боєприпаси в Сирії, і багато з них виявилися відносно ефективними. Однак росія не володіла ними в достатній кількості для такої широкомасштабної війни, в тому числі достатньою кількістю безпілотних літальних апаратів "Орлан-30", які можуть визначати цілі для снарядів "Краснополь".

Після успіху України на Харківщині путін, за повідомленнями, відхилив прохання своїх генералів відступити з правого берега Дніпра. Однак путін погодився на їхнє прохання розпочати загальну мобілізацію, і перші мобілізовані солдати будуть відправлені в Україну менш ніж через тиждень. Пріоритетним завданням було стримування наступу українських військ у Лимані та на ділянці фронту Кремінна-Сватове в Луганській області, тому росія розгорнула мобілізованих солдатів з мінімальною підготовкою, а російські телеграм-канали поділилися низкою анекдотів про занадто дорогі помилки, яких припускалися ці непідготовлені підрозділи. У Херсоні Україна продовжувала відволікати російські сили, обстрілюючи мости через річку Дніпро та пороми, які забезпечували постачання російських військ.

росія, ймовірно, могла б утримувати свої сили на правому березі Дніпра довше, але ці підрозділи продовжували б воювати у невигідних умовах. Поки найкращі російські війська застрягли на Херсонщині, українські сили продовжували б наступати в інших місцях. Крім того, потрібен був би час, щоб належним чином підготувати і оснастити мобілізованих солдатів, на відміну від тих, кого швидко кинули в бій. Дніпро був очевидним природним бар'єром, який міг би допомогти росії використати свої обмежені сили для утримання лінії фронту в Україні. Якби росія відступила через Дніпро в липні або серпні і використала річку як бар'єр, вона, можливо, змогла б утримати Харківщину або, принаймні, зробити наступ більш важким.

Тим не менш, Україна все ще мала перевагу в точності вогню з HIMARS, Excalibur та іншими високоточними артилерійськими снарядами. Однак, Херсон показав, що загальний ефект від використання HIMARS може бути переоцінений, і його вплив нівелювався після перших двох місяців використання на полі бою. російські війська змогли витримати артилерійський вогонь і, врешті-решт, вивести з Херсонщини більшу частину своєї техніки, незважаючи на загрозу перехоплення, спричинену українським високоточним вогнем. Адаптація до HIMARS включала переміщення логістичних центрів за межі досяжності, зміцнення командних пунктів і введення хибних цілей для ускладнення прицілювання. російські війська на Херсонщині утримували позиції за рікою, залежали від поромів і пункту переправи через дамбу для матеріально-технічного забезпечення. Проте бої були запеклими, з високим рівнем виснаження з обох сторін. Херсон є повчальною історією про виклик наступального маневру проти укріпленого супротивника, який має достатньо артилерії і протиповітряної оборони.

Схоже, що росія провела грамотне відведення військ без значних втрат, що, можливо, є результатом покращення командування та управління після призначення генерала армії Сєргєя Суровікіна командувачем російських військ в Україні. З того часу Суровікін використовував ці сили для посилення бойових дій в Бахмуті та Сватовому. Нинішня стратегія росії, схоже, зосереджена на тому, щоб виграти час для розгортання більших сил, що складаються з мобілізованих солдатів з кращою підготовкою і оснащенням, ніж ті, які вже були розгорнуті. На початку жовтня росія також розпочала стратегічну кампанію бомбардувань крилатими ракетами і іранськими боєприпасами, що ціляться по українських інфраструктурних об'єктах – передусім електростанціях і водоканалах – в очевидній надії підірвати економіку України, підірвати моральний дух цивільного населення і підвищити вартість війни для Києва і його західних прихильників. Це асиметрична відповідь на переваги України на полі бою, з якими російські військові намагаються зрівнятися. Отже, Україна має стимул і надалі просуватися вперед і завдавати втрат російським військовим протягом зими.

Погляд у майбутнє. Україна має низку переваг, але визначальний фактор – наявність зброї та боєприпасів

Результати на Харківщині та Херсонщині дають дещо суперечливе уявлення про перспективи України щодо швидкого звільнення більшої території. Хоча Україна може перекинути сили з Херсона для посилення інших ділянок фронту, навряд чи російська оборона буде настільки вразливою, як у вересні на Харківщині. російські військові тепер матимуть набагато вищу щільність сил по відношенню до рельєфу місцевості і зможуть економити боєприпаси, якщо дотримуватимуться переважно оборонної стратегії. Крім того, російські війська в інших місцях не стикаються з такими ж обмеженнями, як на правому березі Херсонщини, де позаду них знаходиться велика річка в межах досяжності українських HIMARS. російські війська, у тому числі "ваґнер", будують додаткові оборонні лінії з часів Харківського наступу. Це свідчить про те, що подальші наступальні дії України будуть складнішими, пов'язаними з більшими поступовими здобутками більшою ціною, оскільки умови менш сприятливі, ніж на Херсонщині та Харківщині.

Однак Україна все ще має низку переваг. Зима, ймовірно, створить більше проблем для росії, ніж для України, тому що розрив між підрозділами з кращою дисципліною і моральним духом стає більшим за поганої погоди. Сили, що воюють на боці росії, все частіше є примусовими – складаються з мобілізованих чоловіків з росії або України, короткострокових добровольців, які змушені продовжувати службу, засуджених, які воюють за "ваґнер", і солдатів, які раніше відмовлялися воювати, а тепер змушені це робити під загрозою кримінального покарання – порівняно з більш вмотивованими українськими військовими. Українські солдати також мають більш чіткі стратегічні цілі, ніж їхні російські, а українське військове керівництво довело свою компетентність і пріоритет піклування про військовослужбовців, ніж російське. Всі ці фактори є перевагами, які Україна може використати.

Українські сили спеціальних операцій, ймовірно, відіграватимуть вирішальну роль упродовж зимових місяців, тепер, коли росія має велике узбережжя на півдні, яке потрібно захищати, і Україна, ймовірно, зробить подальші спроби наступальних операцій в найближчі місяці, коли земля замерзне. Поки Україна продовжує отримувати достатню кількість боєприпасів, особливо для артилерії, і запасних частин, вона має хороші шанси на повернення своїх територій. Разом з тим, конфлікт може набути більш виснажливого характеру, коли замість проривних операцій відбуватимуться поступові здобутки. Питання полягає в тому, чи будуть ці переваги достатніми для того, щоб українські війська змогли відвоювати територію у російських військ, які закріпилися на багатошарових оборонних позиціях. Багато чого залежатиме від того, як росія інтегрує мобілізованих солдатів в ефективну бойову силу, а також від рівня іноземної допомоги, яку продовжують отримувати як Україна, так і росія.

Незважаючи на численні фактори поганих умов, мінімальної підготовки, затримки виплат, несправного обладнання, некомпетентного керівництва та інших проблем (як масовий розстріл на полігоні), мобілізовані солдати надають росії більше живої сили. Вони дозволили російським військовим стабілізувати вразливі лінії і здійснити відхід з Херсона. Погано підготовлені солдати мають мінімальну цінність в наступальних операціях, про що свідчать атаки російської піхоти під Бахмутом, але легше навчити когось займати оборонну позицію. Навіть елітні підрозділи, такі як 331-й повітряно-десантний полк Повітряно-десантних військ росії та 155-та морська піхотна бригада, отримують мобілізованих солдатів як бойову заміну. Це – значна вразливість для росії, але поки що мобілізовані солдати, схоже, є більше активом, ніж пасивом, хоча, безперечно, існують розбіжності. Те, наскільки росія зможе створити напівефективні мобілізовані підрозділи або успішно інтегрувати мобілізованих солдатів в діючі підрозділи, буде важливим чинником того, наскільки ефективно росія зможе підтримувати цю війну, особливо взимку. Якщо росія не зможе належним чином навчати, керувати та інтегрувати мобілізованих солдатів, Україна може знайти можливість досягти ще одного прориву, коли погодні та наземні умови покращаться.

Іншим вирішальним фактором для росії та України є іноземна підтримка, особливо в частині артилерійських боєприпасів. Потенційні угоди на постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї та безпілотних літальних апаратів або, можливо, ракет класу "земля-земля" з Ірану, ймовірно, вплинуть на те, як довго росія зможе продовжувати цю війну. Однак, військові зусилля України також значною мірою залежать від зовнішньої матеріальної підтримки, яка обмежується як наявністю, так і політичними обмеженнями. Наявність боєприпасів може бути єдиним найважливішим фактором, який визначатиме хід війни у 2023 році, і який залежатиме від іноземних запасів та виробництва. У нинішньому стані російські військові будуть намагатися відновити наступальний потенціал, але й можуть застрягти в обороні. У довгостроковій перспективі Україна має перевагу, але чим довше триває війна – тим більша невизначеність. А перевага не може передбачити результат.

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