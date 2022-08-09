росія зализує рани, несе втрату боєздатності і має поганих керівників – генерал Марк Гертлінг аналізує бойові дії на Півдні України

Пропонуємо вам коротенький аналіз нещодавніх тактичних кроків українського Генштабу та ЗСУ в контрнаступах на кількох ділянках від колишнього командувача Збройних сил США в Європі Марка Гертлінга, який свого часу допоміг нині покійному генерал-полковнику Геннадію Воробйову (тоді командувачу сухопутних сил ЗСУ) виховати новий склад українського офіцерського корпусу через створення спеціальної освітньої програми Mini-War College.

Поки спостерігаю за боротьбою в Херсонській області (і відновленими бойовими діями на Донбасі). "Херсонська кишеня" (зменшена версія "Фалезької кишені" Другої світової війни, про яку я згадував кілька тижнів тому) не є великим "контрнаступом", але вона доволі цікава.

Далі будуть карти, описи місцевості, місця тактичних боїв і їх відносне потенційне значення. Без інформації з місця бою я не знаю деталей того, що бачать генерал Залужний чи генерал-полковник Шаптала, але маю свої думки.

Перше, кілька географічних пам'яток про Херсонську область (позначена світло-зеленим). Це і місто, і область (як провінція). Область має розмір приблизно як Меріленд, а місто приблизно в 1/2 розміру Балтімора. Широкий Дніпро ділить область і впадає в Чорне море.

Головна автомагістраль М14 пролягає з Ростова (у росії), через Миколаїв і Одесу, до Молдови. Це ключовий логістичний маршрут (або, в армійській мові, LOC або лінія зв’язку). На Сході – Запоріжжя та область, на Захід – Миколаївська область, на південь - Крим. Херсон є центральним і критичним для ведення бойових дій на Півдні.

Кілька тижнів тому Україна розпочала "формувальні операції". Я не буду вдаватися в доктринальне визначення, але це означає протидію здатності ворогів впливати на ваші маневри. Україна застосовувала артилерійські удари ДАЛЕКОЇ ТА КОРОТКОЇ ДАЛЬНОСТІ, ССО, невеликі групи підрозділів, опір/територіальну оборону.

Коли ворог (росія) обороняється та намагається захистити територіальні здобутки, Україна може завдати удару у вибраний нею час і місце. Це перевага наступу. Наявність високоточної зброї (HIMARS) і хороших сил спеціального призначення (SOF) сприяє цьому.

Такі дії не тільки знищують (і змінюють) сили росіян, щоб вони стали більш вразливими для нападу, вони також знижують моральний дух росіян, через багато вбитих та великої кількості знищеної техніки. Усе це сприяє тому, щоб Україна – навіть з меншими силами – мала більшу свободу маневру.

Отже, як командувач, що б я робив із цими невеликими силами? Те саме, що я зробив би з артилерією: уразив ключові елементи противника. Атакував тих, хто є найбільш вразливим. Переведення основних наступальних дій на Херсонщину було блискучим з багатьох причин.

Після успішної оборони на Донбасі від неодноразових невдалих атак росіян, українців почали перекидати сили до Херсонщини, коли побачили таку можливість. Такою можливістю було скупчення великих сил росіян на Херсонщині, з річкою позаду них і обмеженими лініями постачання.

Нездале керівництво росії просунуло багато БТГ через Дніпро, тому що путін хотів захопити місто Херсон, Миколаїв і, зрештою, Одесу. Але на трасі М14 всього 2 мости через Дніпро. Зруйнуєте ці мости... і матеріально-технічне забезпечення та загнані в пастку сили стануть проблемою росії.

Протягом останніх кількох днів Україна використовувала HIMARси для "руйнації" мостів, а також атакувала сили росіян. Я не буду малювати військові стрілки чи цілі, але звіти свідчать про те, що Україна брала участь у інтенсивних боях у Високопіллі, Архангельському та Потьомкіному (квадратики на карті)

Є також ознаки того, що війська росіян відступають на Бериславський плацдарм (див. рамку на карті) у рамках операції "перегрупування" та "реконсолідації". Опинившись там, їм буде важко повернутися через ДУЖЕ ШИРОКУ річку, щоб втекти (зверніть увагу лише на 2 мости на Херсонщині).

Українські війська завдають ударів по ключових об’єктах росіян за допомогою високоточної зброї, які вже мають дуже низький моральний дух і погане керівництво, з відносно невеликими об’єднаннями різних підрозділів (танки, піхота, артилерія, інженери, логістика тощо). За весь час росіяни мали зменшені БТГ з невеликим постачанням.

Попри те, що на цьому важливому відтинку фронту в найближчі кілька тижнів є потенціал для багатьох полонених російських військ, є ще дещо... Є перші повідомлення на Донбасі про те, що сили української армії атакували через річку Сіверський Донець і захопили місто Озерне.

Незважаючи на відносно невелику перемогу, ця акція України на Донбасі була *після* того, як росіяни відтягнули сили на південь, знову демонструючи наступальний дух України.

Оскільки кілька останніх днів мене запитували "як справи в Україні?". Я подумав, що ці кілька тактичних спостережень можуть показати: повільний темп того, що ми повинні очікувати найближчими тижнями - наступальний дух і вміння України та складне становище росії.

Згодом була заява Зеленського про операцію української армії в Харківській області. Це підтвердило те, що росіяни не здатні маневрувати силами між театрами воєнних дій та протидіяти українцям в межах оборонних "позицій" своїх сил.

Як раніше вже говорилося, росія розпочала своє незаконне вторгнення силами приблизно 190 тис. військовослужбовців по лінії кордону України довжиною близько 1400 км, з початковим планом наступів вздовж 9 головних ліній. Велика кількість цих сил була на Півночі і була розбита.

На другому етапі (починаючи з квітня) росія перекинула свої північні сили на східний Донбас, щоб спробувати досягти більш обмежених цілей. Пам’ятаєте, була недолуга спроба "відновити" сили для того другого наступу... вони кинули їх в наступ, а Україна продовжувала триматися.

Нещодавно ЗСУ оголосили про втрати росіян на рівні 50 тис. осіб (ми знаємо, що це цифра загиблими – Ipress). Не впевнений, чи вони вбиті, поранені, полонені, дезертирували... але якщо це близько до правди, то це 1/3 початкових сил росії. Більшість з них, ймовірно, були бойовими силами, а не військами підтримки.

Після успішної оборони Донбасу Зеленський і генерал Залужний побачили можливість перекинути сили на південь України. Дуже розумний хід, оскільки виснаженим і знерухмлими силам росії було важко перейти до контратаки.

Крім того, Україна має внутрішні лінії, вздовж яких легше перекидати сили.

До того ж, Україна посилилась новими солдатами та новою технікою. Крім того, вони чинять опір на ділянках, де росія намагається захищатися. В цей же час росія зализує рани, несе втрату боєздатності (людей і техніки), і має поганих керівників.

Оборона ЗСУ та невеликі контратаки на Донбасі разом з нещодавніми навмисними атаками в Херсонщині (знищення матеріально-технічного забезпечення росіян, мостів і складів боєприпасів) створили улюбленого союзника командира: імпульс!

Це також поставило росію перед дилемою: де (і як) захищатися?

Додаткові проблеми росії:

значно виснажені сили з невеликою кількістю підкріплень;

важко рухатися/маневрувати;

активний опір України + більш ефективні і точніші звичайні сили України (з хорошим націлюванням);

утруднені лінії постачання + непрацююча логістика;

удар санкціями;

Якби я був командувачем України, ось мої запитання:

Чи можемо ми продовжувати оборону Донецька? (всі ознаки) – Так.

Чи досягають заходи в Херсонській області поставлених цілей? - Так.

Якщо ми атакуємо на Харківському напрямку, це відтягне сили росіян від Донбасу та посилить тиск на них? – Імовірно.

Я не маю доступу до думок генерала Залужного, але він хороший командувач.

Ймовірно, він обмірковує ці речі... знаючи, що крок в Харківській області сміливий і ризикований.

Мої припущення: ми побачимо продовження наступу на Херсон, продовження активної оборони на Донбасі, менший наступ на Харківському напрямку.

Джерело 1 і джерело 2