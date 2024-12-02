росіяни не мають успіхів в Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл

Том Купер опублікував черговий тижневий огляд подій на фронті від Дональда Гілла. З його публікації можна зрозуміти, що росіяни минулого тижня мало де могли похвалитися просуванням, втім й українці не контратакували їх. Гілл також аналізує ситуацію з логістикою у росіян, повітряну війну безпілотників та новини про нові постачання.

Якщо минулий тиждень був "захопливим" у Сирії, то, звісно, те ж саме можна сказати і про події в Україні. На наше щастя, поки я був зайнятий першими, добрий Дональд Гілл продовжував стежити за другими, і ось ми тут: черговий випуск тижневика готовий!

Курська область. Найперше: зверніть увагу, що в абзаці з номером місце події позначено на наступній карті.

Будинок у Тьоткіно, захоплений ФСБ, потрапляє під український авіаудар.

225-й батальйон був перекинутий на Новий Путь і протягом двох днів відбивав неодноразові штурми. Ось результати лише однієї дороги.

1. Один батальйон 36-ї бригади морської піхоти бореться з російськими атаками в районі Дарьїно. Морський піхотинець цього батальйону хвилювався через наближення російських атак, оскільки дві дивізії і дві бригади знаходилися неподалік. У вівторок російська колона рушила на південь від Зеленого Шляху. Його рота знищила шість бронемашин за допомогою дистанційних мін і безпілотників, а інші члени його батальйону – два танки.

2. На південь від Новоіванівки 82-а бригада знищила дві несправні бронемашини.

За 2500 метрів на південь від Новоіванівки російська 106-та бригада ВДВ обстріляла оборонні позиції стрілецького батальйону 1-ї танкової бригади. Один із солдатів оглядає пошкодження після того, як вижив після влучання снаряда.

3. За три кілометри на північний схід від Новоіванівки український БТР підбирає підрозділ, який вивозиться на ротацію. У хрестоматійному випадку пандус на трасі М113 мав би бути опущений, загін рухався б по двоє, і загін був би на БТРі за десять секунд. Натомість вони відчиняють двері і намагаються зайти по одному. Поруч падає мінометна міна, і вони знають, що за ними спостерігають, але через 18 секунд вони все ще не заходять у машину, коли падає бомба, скинута безпілотником. Декого поранено, і пандус нарешті опускається через 21 секунду після прибуття M113. Їм важко затягнути поранених на борт, і на 48 секунді падає ще одна бомба з безпілотника. На 57-й секунді на трапі все ще залишаються двоє поранених. Ще один поранений солдат намагається залізти на пандус, але БТР починає їхати, і він падає з нього. Пандус частково закривається, а поранені все ще лежать на ньому, а внизу гойдаються відкриті двері. Я розумію, що між екіпажем і водієм могла виникнути плутанина, але через 40 секунд після того, як вони від'їхали і залишили пораненого, вони все ще не розвернулися, щоб забрати його.

Можливо, вони повернулися після того, як відео зупинилося. Це була дружня територія, тож у них було кілька варіантів. Це був гарний приклад того, як звичайна ситуація може за короткий час перетворитися на напружену. Це також показує, чому рутинні тренування із завантаження повинні практикуватися і виконуватися дисципліновано, навіть якщо не здається, що є загроза.

4. За чотири кілометри на захід від Погребків четверо солдатів 4-го полку рейнджерів влаштували засідку на шістьох росіян на гольф-карі. Троє були вбиті в машині, а четвертий помер на землі. Двоє вцілілих ховалися за гольф-каром, поки безпілотник не прикінчив їх і не спалив машину. Після цього рейнджери з засідки відступили. Чотири полки рейнджерів були сформовані з березня і є частиною корпусу рейнджерів, але вони не воюють як корпус.

5. 95-та бригада набрала трохи полонених з російської 810-ї бригади морської піхоти.

Українці залишають позицію після влучання російського безпілотника в Мар'їнці.

6. російський розвідувальний безпілотник з висоти помітив нерухому українську бронемашину і викликав артилерію. Єдиний показаний постріл приземлився неподалік. Пошкодження машини невідомі.

Оператор безпілотника зі 129-ї бригади територіальної оборони знищує БМП біля Плохово зі своєї бойової позиції. З того часу 129-та бригада була виведена на ротацію і замінена підрозділом Національної гвардії – 17-ю бригадою.

Вид з далекої відстані та крупним планом на удар ATACMS по аеродрому Халіно. С400, який намагався збити ракети, був підбитий.

У вересні на схід від Новоіванівки розбився російський Ка-52.

Харків. До передислокації 92-ї бригади в Куп'янськ вони знищували російську техніку в районі Глибокого.

101-а бригада біля Станиці (на захід від Вовчанська) знищує російську техніку та особовий склад за допомогою влучних ударів безпілотників.

За 22 км на північний схід від Вовчанська вночі безпілотник знищив російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1".

Західна Луганщина. російська переправа через річку біля Дворічного (і неподалік від Дворічного) і плацдарм, що утворився в результаті, був обмежений менш ніж кілометром, але він також не був відкинутий контрнаступом. Відсутність місцевих резервів і контратакувальних можливостей є основною причиною невдач української оборони.

Місцевість біля Дворічного.

росіяни обстріляли ракетами східну частину Куп'янська, але змін на лінії фронту не відбулося. російські вантажівки з матеріалами для укріплень рухаються в цей район. Будівництво та вдосконалення оборонних споруд має бути стандартною практикою для будь-якої армії. Прикордонна бригада знищила чимало транспортних засобів за допомогою теплових і світлошумових гранат.

60-та бригада зупиняє російські атаки на південь від Тернів за допомогою мін, артилерії та безпілотників.

Це була невелика штурмова група, яка атакувала слабку лінію оборони в районі Торського. Зрештою, все звелося до одного нападника проти одного захисника. Але це демонструє низьку щільність бойових підрозділів у більшості боїв.

Сіверськ. росіяни вдарили по Серебрянці ракетним залпом за 7 км за лінією фронту.

Понад два місяці тому: вісім бійців 4-ї бригади "Рубіж" з 10 липня по 16 вересня захищали позицію під Спірним. Жоден з них не був військовим до 2022 року. Останні три тижні вони були в оточенні. Вони відбивалися від російського взводу, який закидав позицію гранатами і намагався її оточити. Один з них загинув, і його тіло завадило іншим російським гранатам вбити їх. російська штурмова група була знищена. Молодий лейтенант отримав наказ вивести своїх людей, але їм довелося залишити свого загиблого друга. Через день його розпитали про ту ситуацію.

Бахмут. 24-та бригада знищила 7 БМД-4 вздовж каналу, переважно дистанційним мінуванням.

російський безпілотник летить на висоті 4 000 метрів, щоб уникнути українських безпілотників-перехоплювачів, а ліси на південь від Григорівки обстрілюють з РСЗВ. По лісах на південь від Часового Яру та по самому місту було завдано численних авіаударів.

Торецьк. На лінії фронту мало що змінилося, і більшість доступних відеозаписів – це жорстокі та ефективні атаки з безпілотників. Потім була ця атака безпілотника на російського солдата.

Покровськ. Безпілотники 38-ї бригади морської піхоти знищили вісьмох росіян на північному кінці виступу. Єдиний рух на лінії фронту був на південь від Покровська.

Курахове. росія продовжує повільно просуватися через Курахове, але це коштує великих людських і матеріальних втрат. Це відео є свідченням інтенсивності боїв.

37-а бригада застосувала артилерію, щоб зупинити російську атаку під Трудовим.

Велика Новосілка. Під час літнього наступу 2023 року українцям знадобилося шість місяців, щоб просунутися на південь від Нескучного до Старомайорського. Зараз, всього за шість тижнів, росія просто захоплює цю територію зі сходу. Це відео показує рівень інтенсивності російських атак зі сходу. Це не орда, яка наступає, але Україна не здатна створити і координувати ефективні оборонні сили, щоб протистояти наступу.

На захід від Великої Новосілки 20-й батальйон Президентської бригади зупинив черговий штурм. Після того, як російська техніка була знищена, по піхоті вперше був застосований безпілотник Queen Hornet з автоматичною гвинтівкою. Дрон був кілька разів підбитий наземним вогнем, але продовжував літати. Наразі Wild Hornets доставили на фронт понад 1000 Queen Hornets. Це найбільші FPV-безпілотники, які має Україна, і вони постійно модифікуються та вдосконалюються на основі відгуків користувачів на передовій.

Відео атаки безпілотників на дорозі на південь від Великої Новосілки.

Екіпаж безпілотника Президентської бригади скидає термітну гранату на російський танк, яка пробиває черепашачу броню і починає працювати над бронею башти.

російську машину знищено на передовій, але це місце тепер знаходиться на 8 кілометрів позаду російського наступу.

Херсонщина. У гирлі Дніпра українські безпілотники вразили два російські катери та бункер.

Крим. російський радар "Подльот" працює в S-діапазоні і може відстежувати 200 цілей на відстані від 10 до 200 км, а в режимі подовженої щогли цей діапазон може бути збільшений до 300 км. Він може виявляти цілі на малих і дуже малих висотах до 10 км. Він визначає місцезнаходження цілі з точністю до 200 метрів з азимутальною точністю 1,6 градуса. Після виявлення повітряної цілі дані передаються до систем протиповітряної оборони, які відстежують і знищують ціль. Минулого тижня в Криму було знищено три радари "Подльот", що є частиною триваючої кампанії з осліплення російської протиповітряної оборони.

Нижче наведено список знищених радарів "Подльот":

3 у Херсоні – 19 і 24 липня та 13 листопада 2022 року;

1 х, ймовірно, поблизу Авдіївки – 7 червня 2023 року;

1 x Крим – 23 серпня 2023 року;

2 x Бєлгород, росія – 1 листопада 2023 р. та 27 квітня 2024 р.;

2 x Крим – 10 червня, 23 серпня 2024 р.;

1 х Краснодарський край, росія – 21 вересня 2024 р;

4 х Крим – 23 жовтня, 28 листопада та два 29 листопада 2024 року.

Також 29 листопада 2024 року в Криму було знищено радар "Каста-2Е2".

Кулі, боби і газ. російська система логістики, повітряні бої та техніка

російська логістика. Армії потрібні "кулі, боби і газ" – читай: боєприпаси, їжа, вода, медикаменти і багато іншого, що доставляється на передову, щоб підрозділ міг воювати. росія покладається на залізницю для перевезення великих обсягів вантажів як для цивільної економіки, так і для армії. Вантажівки потрібні для того, щоб доставити вантажі від залізниці до лінії фронту, і чим далі російська армія знаходиться від залізничної лінії, тим важче її постачати. Кількість транспортних засобів обмежена, а довші відстані означають, що вони можуть зробити менше рейсів, щоб з'єднати залізничні лінії з лінією фронту.

УАЗ-452 випускається в тій чи іншій формі з 1965 року. Через те, що вони схожі на буханку хліба, їх називають "буханками" (а не батонами). Цей має екран для захисту від безпілотників. Протектори шин, прибиті до автомобіля, захищають фарбу від подряпин.

Транспортні засоби зношуються і знищуються артилерією та особливо безпілотниками. Запасні частини для військових транспортних засобів не надаються. У 2023 році російське виробництво вантажівок, як для цивільного, так і для військового використання, досягло максимуму в 143 000 одиниць, але в міру того, як економіка розвалюється, прогнозується, що виробництво скоротиться до 120 000 одиниць у 2024 і 2025 роках. У 2023 році виробництво неброньованих транспортних засобів, призначених для військових, становило лише 10 600 одиниць.

Втрати російського транспорту перевищують його виробництво, і це очевидно на лінії фронту. Коли російські війська в Криму не були забезпечені водою, важким і громіздким вантажем, вони використовували місцеві підземні води, що призвело до спалаху холери в деяких містах. Українські атаки на російські склади і транспортні засоби призвели до нестачі продовольства, води і боєприпасів на Харківщині влітку минулого року.

Як і в Україні, російські війська звернулися до цивільних транспортних засобів, щоб заповнити цю порожнечу. 96% з них були особистою власністю або подаровані. Вантажівки є більш ефективними, оскільки одна вантажівка може перевезти стільки ж вантажу, скільки десять цивільних автомобілів.

Сумнозвісна корумпована російська військова поліція отримала наказ конфісковувати будь-які незареєстровані транспортні засоби, що використовуються військовими частинами. Перші накази надійшли від місцевих районних командирів, занепокоєних кількістю аварій, іноді через п'яних водіїв. Для військової поліції це можливість отримати хабарі, забезпечити себе пальним для власних автомобілів або перепродати їх комусь іншому. Замість того, щоб перевозити поранених і вантажі, багато часу витрачається на переховування машин від військової поліції, тим більше, що за це водія і його командира можуть відправити на штурм.

Оформлення подарованого або особистого автомобіля на військову частину займає 3-4 місяці. Оскільки вони відчувають нестачу транспорту, вони не можуть так довго чекати. Крім того, деякі командири продають автомобілі, що належать частині, і кладуть гроші собі в кишеню. Деякі навіть не потурбуються про те, щоб зняти встановлений пристрій для глушіння радіоелектронних перешкод. І це після того, як багато російських солдатів платять за машину, технічне обслуговування і паливо з власних грошей.

Коротко кажучи, дефіцит транспорту на фронті є реальним, і він має вплив. Дефіцит не зупиняє наступальні операції, але він може їх сповільнити, що є корисним.

Чим далі від лінії фронту, тим більшими стають центри постачання, оскільки це підвищує ефективність. Це також створює більш ефективний спосіб знищення великої кількості логістичного потенціалу. Коли було розгорнуто HIMARS, було уражено багато російських складів, що змусило росію перенести їх за межі 80-кілометрової дальності дії зброї або розпорошити по менших складах, щоб уникнути виявлення або мінімізувати збитки, якщо їх виявлять. Реактивні системи залпового вогню і HIMRS все ще атакують логістичні цілі, коли з'являється така можливість.

Наступальні операції споживають більше матеріалів, ніж оборонні. У колонці зліва червоним кольором вказано тип операції, а також кількість логістичних транспортних засобів, необхідних для її підтримки, і звідки вони мають отримувати запаси: чим більше запасів потрібно, тим далі вони беруть свій початок. Далі вказується, яка зброя має достатній радіус дії для ураження різних логістичних компонентів.

Логістика починається з промислових об'єктів. Українські безпілотники вражають склади боєприпасів, нафтопереробні заводи і нафтобази, заводи за 1100 км від України та авіабази, знищуючи як запаси, так і, іноді, літаки. Цілей більше, ніж безпілотників, але українське виробництво безпілотників зростає.

Хоча безпілотники ефективні проти будівель, нафтопереробних заводів і резервуарів, вони неефективні проти важкодоступних цілей, таких як бункери. Їхній успіх проти складів боєприпасів був досягнутий не завдяки проникненню в бункери, а завдяки ураженню боєприпасів, що зберігаються поза ними, або потягів, які прибули для завантаження чи розвантаження боєприпасів. Однак українські ракети можуть проникати в бункери і проникали в них.

Зараз на російській території можуть використовуватися ATACMS і Storm Shadow, які є додатковими інструментами з додатковими можливостями. Наприклад, Storm Shadow може проникати в бункер так, як не можуть безпілотники. Проте вартість цих боєприпасів набагато вища, а доступність набагато нижча порівняно з безпілотними літальними апаратами. Ці цінні боєприпаси мають використовуватись для ураження цілей, які безпілотник не може ефективно знищити, таких як системи ППО і захищені цілі.

Одним з прикладів цього було використання 10-12 ракет Storm Shadow проти бункерного комплексу в Курську. Ціль вже була в зоні досяжності ракет HIMARS/MLRS, але ці ракети не змогли пробити бункери. Оскільки було витрачено стільки дорогоцінних Storm Shadow, можна припустити, що ціль була дуже важливою, і, як повідомляється, було знищено центр зв'язку з десятками осіб командного складу.

Іншим прикладом є знищення ATACMS російської системи протиповітряної оборони в Курській області, що полегшило іншим ракетам і безпілотникам проникнення в російський повітряний простір.

Україна продовжуватиме атакувати пункти доставки за допомогою тактичних безпілотників і артилерії, що знищує вантажівки. Вони продовжуватимуть атакувати точки виробництва, знищуючи стратегічними безпілотниками фабрики і нафтопереробні заводи. А між цим вони використовуватимуть стратегічні дрони також для ураження легших цілей, таких як нафтобази і ешелони з боєприпасами, що прибувають на склади. Ракети будуть використовуватися для атаки систем протиповітряної оборони, щоб відкрити шлях для стратегічних бомбардувань, а також для ураження важких цілей, таких як бункери, що мають високу цінність.

Повітряний бій. Tochny проаналізував опубліковані відеозаписи перехоплення розвідувальних безпілотників (переважно) безпілотниками FPV. З того, що він побачив, було перехоплено 870 російських безпілотників і 8 українських безпілотників. 766 російських безпілотників були перехоплені вдень і 104 – вночі. Цілком можливо, що деяка невелика кількість відеозаписів перехоплень не була опублікована або переглянута Tochny. 20 з 870 безпілотників насправді були ударними, а не розвідувальними.

У багатьох українських перехопленнях один безпілотник відстежував російський розвідувальний безпілотник, а інший таранив російський безпілотник, зазвичай за допомогою вибухівки. Другий спостережний безпілотник корисний для протидії російським перехоплювачам, а також для маневрів ухилення російського цільового безпілотника.

російські команди безпілотників вживали пасивних заходів, використовуючи камуфляжне забарвлення і навіть українські розпізнавальні знаки, але починаючи з жовтня їхні безпілотники почали використовувати маневри ухилення при наближенні українських БПЛА. Оскільки безпілотники мають лише камери, спрямовані вперед, російські оператори можуть побачити наближення БПЛА лише тоді, коли він потрапляє в їхнє поле зору. російські безпілотники мають датчики, які виявляють радіохвилі при наближенні українських безпілотників. Деякі з російських безпілотників активують глушилки ближнього радіусу дії, щоб порушити зв'язок з українськими безпілотниками. Інші також використовують алгоритм автоматичного маневру ухилення, коли датчики виявляють радіохвилі FPV.

російський безпілотник з українськими кругами.

Іноді російські команди безпілотників виявляють за допомогою радіохвиль або українських розвідувальних безпілотників і знищують ракетою HIMARS вартістю $180 000.

На цій інтерактивній карті показано місцезнаходження, джерела відеозаписів і типи перехоплених безпілотників.

Обладнання. За місяць Німеччина надішле ще два ЗРК IRIS-T.

Україні хронічно не вистачає мінометних мін різних калібрів, хоча повідомлялося, що у 2024 році Україна виробить 1 мільйон мінометних мін (і 2,5 мільйона снарядів усіх калібрів, включно з мінометними). Було оприлюднено відео, на якому показано браковані мінометні міни виробництва "Укроборонпрому", які застрягають у стволах або пролітають лише кілька метрів перед приземленням, не вибухаючи. 90% партії бракованих мінометних мін калібру 120 мм виходили з ладу. 100 000 снарядів були відкликані. Журналіст повідомив, що 100 000 мінометних мін – це приблизно піврічний запас боєприпасів, що не відповідає мільйону мінометних мін, які виробляються за рік.

Система Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) призначена для перехоплення балістичних ракет на відстані до 200 км і на висоті до 150 км. Батарея має шість пускових установок, кожна з вісьмома ракетами вартістю 12,6 мільйона доларів. Оскільки балістичні ракети важкі і швидкі, вибухові боєголовки з осколками мало на них впливають, тому ракета THAAD є кінетичною, або ракетою "на ураження", як показано тут. Її радар може відстежувати цілі на відстані до 3000 км. США мають лише 7 таких установок і ще одну замовляють. Україна хотіла отримати таку батарею рік тому. Вони не отримали її, але Ізраїль отримав. Після того, як росія використала балістичну ракету середньої дальності, Україна знову просить цю систему. Є ознаки того, що росія запустила другу ракету, але вона вийшла з ладу невдовзі після запуску. Несправні російські ракети не є рідкістю. У 2017 році 9 з 27 випробувальних запусків, здійснених росією, зазнали невдачі. У вересні під час випробування МБР вибухнула в шахті.

Для обслуговування батареї THAAD потрібно майже 100 чоловік особового складу. У США 10% кращих операторів Patriot тренуються працювати з THAAD і отримують великі премії. На встановлення майданчика йде кілька годин або днів, і це не залишається непоміченим.

російський безпілотник, який пересувається на землі і в повітрі.

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