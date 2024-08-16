росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер

Том Купер продовжив оновлювати свої огляди, зокрема з Курської області, оскільки звідти багато новин про "успіхи" ФСБшників, "ахматівців" та регулярників всрф. Вони дозволяють українським силам знищувати цілі підрозділи росіян і брати в полон десятки й сотні російських бійців.

Спочатку я мав намір продовжити висвітлення останніх подій на Донбасі. На жаль, довелося змінити цей план і знову почати з Курська. Насамперед тому, що це був день масової здачі в полон кількох російських підрозділів. Або принаймні день, коли офіційний Київ вирішив повідомити нам про низку масових капітуляцій.

Троє полонених "ахматівців"... мабуть, вони не вважаються "росіянами"... "або близько того"...

...ще одна група військ, які ніколи не здаються...

Звісно, росіяни ніколи не здаються, особливо коли воюють на своїй землі. Ба більше, всі знають, що ФСБшники та ахматівські чеченці або "не росіяни", або просто не вважаються такими. Тому, очевидно, і вийшло так, що росіян у полон потрапило дуже мало, якщо потрапило взагалі...

найбільше здалася в полон частина 488-го мотострілецького полку, а також загін 204-го полку спецназу "Ахмат". Всі вони утримували великий польовий укріпрайон в районі Гордіївки, з великою кількістю боєприпасів, їжі та води. Вони могли б чинити опір там "роками", але були розгромлені загоном із 14 бійців СБУ "Альфа". Всього в полон потрапило 102... все це просто неможливо, адже, як відомо, наступ українських військ був зупинений пуддінгівськими гімно-пропагандонами ще кілька днів тому...

далі українці знищили ще одну роту з 488-ї ОМБр... (або 1428-ї ОМБр, яка була приписана до першої): 80 потрапили в полон. Фото та відеоматеріали будуть згодом;

але ще більш важливим (з причин, які я поясню нижче) був підрозділ спецназу ФСБ. Частину з них зловили на відкритій місцевості, влаштували засідку і розрізали на шматки. Дійсно: розтрощили. Близько 20 вцілілих були захоплені в полон на їхній укріпленій базі (не пов'язаній з 488-ю ОМБр, про яку йшлося вище);

наступною була частина 43-ї залізничної бригади. Переважно засуджені за контрактом від "тупоголових командирів"...

Нарешті, інженери ЗСУ все ще зайняті збором всієї награбованої техніки з поля бою. Серед іншого, це щонайменше два Т-90М (обидва були в робочому стані й оперативно введені на озброєння ЗСУ), а також кілька додаткових Т-72 або Т-90...

Тепер, коли в українському полоні опинилося стільки ФСБшників, москва, як не дивно, кинулася зв'язуватися з Києвом, вимагаючи термінового обміну полоненими. Звісно, Київ грає в прохолоду: сподівається, що вдасться повернути решту 700+ захисників Маріуполя.

Оскільки я зачепив тему російських військ у Курській області, оновлю свій список підрозділів, про які вже відомо, що вони там дислокуються. Адже ситуація постійно змінюється. Наразі відомо, що на полі бою з'явилися такі підрозділи (передусім завдяки тому, що родичі російських військовослужбовців МВС та військовополонених почали розміщувати запити на інформацію у російських соціальних мережах):

спецназ ГРУ "Сенеж" (безпосередньо підпорядкований Генштабу в москві);

стрілецький полк ВКС (по суті: військовослужбовці ВПС, перекваліфіковані на стрільців);

4-й танковий полк (не впевнений щодо ідентичності цього підрозділу і, здається, він був неповним; плюс втратив до роти Т-72 на даний момент);

9-й мотострілецький полк (18-та МСД, перекинута з Калінінграда);

22-й мотострілецький полк (72 ОМСБр; новостворене з'єднання);

79-й мотострілецький полк (виведений з північної Харківщини);

108-й полк ВДВ (7-ма дивізія ВДВ, з південного Запоріжжя);

217-й полк ВДВ (замість нього може бути 299-й полк ВДВ; тобто я не впевнений на 100%, але якщо він є, то зі складу 98-ї дивізії ВДВ, яка зараз дислокується в районі Бахмута);

272-й мотострілецький полк (з північної Харківщини);

277-й мотострілецький полк (зі складу 47-ї ОМСБр, що перебуває на переформуванні в районі Обояні);

488-й мотострілецький полк (на момент відправки в Суджу перебував на доукомплектуванні в районі Воронежа: після всіх останніх втрат у будь-якій іншій країні ця частина вважалася б "знищеною", але в росії...);

1009-й мотострілецький полк (з північної Харківщини);

1428-й мотострілецький полк (був приєднаний до 488-го);

1-ша мотострілецька бригада (ДНР, з району Очеретиного);

11-та бригада ВДВ (елементи, з Бахмута);

15-та мотострілецька бригада (ЛНР, доукомплектована росіянами);

38-ма мотострілецька бригада (із Запоріжжя);

60-та мотострілецька бригада (принаймні її 28-й батальйон, який раніше дислокувався в районі н.п. Урожайне);

64-та мотострілецька бригада (із Запоріжжя);

138-а мотострілецька бригада (північна Харківщина);

155-а морська піхотна бригада (перебувала в процесі переформування в районі Курська, силами екіпажів військових кораблів, перекваліфікованих на стрільців; раніше дислокувалася у Вовчанську);

200-та арктична мотострілецька бригада (переформована приблизно в 4-й чи 5-й раз з лютого 2022 року; батальйон передислокований до Курська з району Бахмута);

810-та окрема морська піхотна бригада (переформована 3-й або 4-й раз лише з лютого 2023 року, так само, як і 155-та).

Нарешті, є два підрозділи "Ахмат", які, наскільки я розумію, насправді належать до Росгвардії:

204-й полк спецназу (вже втратив багато особового складу);

1434-й територіальний мотострілецький полк (раніше входив до складу 42-ї омсбр; також втратив багато особового складу в останніх боях).

Крім того, кажуть, що прибули два батальйони колишніх "вагнерівців": я не впевнений на 100%, але здається, що один із них приписаний до 11-ї ВДВ, а інший – до 810-ї морської піхоти.

(Звісно, виправлення і подальші відомості вітаються).

Інакше кажучи: хоча так, близько 50% цих частин вже були в росії і перебували в процесі переформування за допомогою новобранців і мобілізованих, інша половина була виведена з полів боїв в Україні. До того ж, у масі своїй ці частини не йдуть ні в яке порівняння з їхньою колишньою славою. Наприклад, 11-та ВДВ: "еліта ВДВ", "завойовники" Нової Каховки та Херсона... Наскільки мені відомо, ця частина зазнала великих втрат під Миколаєвом, Баштанкою та Вознесенськом... Останнім часом вона воювала за Часів Яр та допомагала утримувати (руїни) району Каналу. Тобто, потенційно, високоефективний підрозділ. Однак після всіх втрат останніх 2,5 років, і особливо останніх кількох місяців в районі Бахмута – це лише бліда тінь його колишньої потужності. Те саме можна сказати і про 108-й та 217-й полки ВДВ: обидва зазнали значних втрат з лютого 2022 року і були доукомплектовані мобілізованими з "Ліги десантників росії".

Звісно, ФСБ... дідько... яка ганьба: я навіть не можу продовжувати висміювати "Генштаб" у москві або "тупоголових командирів" (Міністерство оборони росії), тому що в Курську за все відповідає ФСБ... так чи інакше... ФСБ – холоднокровна і нещадна. Вони збираються запровадити режим терору в трьох районах області, де оголошено "надзвичайний стан": вони будуть бігати у формі ЗСУ, мародерствувати, вбивати і звинувачувати в цьому Україну, а також ставитися до всіх всрф і ВДВ як до "худоби". Тому що ФСБ просто "краще"...

Генерал-лейтенант Дюмін...

А від таких персонажів, як генерал-лейтенант ФСБ Алєксандр Дюмін ("Завойовник Криму" у 2014 році), слід очікувати, що їх анітрохи не хвилюватиме, наскільки слабку підготовку пройшли новобранці всрф, чи не пройшли її взагалі. Чинний закон лише забороняє відправляти новобранців за межі росії. Плюс: масу наляканих підлітків, про яких йдеться, легко змусити підписати контракти...

Інакше кажучи: ситуація з підрозділами всрф, дислокованими у Курській області, продовжить змінюватися в найближчі дні і тижні, оскільки ФСБ продовжить спроби створити цілісний фронт, вишикувавши в лінію багатотисячну армію.

А ЗСУ?

Ну, тут є два моменти:

а) ЗСУ створили Військову комендатуру в Курській області. Комендантом став генерал-майор Едуард Москальов. Його командування відтепер відповідає за виконання окупаційних обов'язків на захопленій території. Сюди входитимуть поліцейські функції: зрештою, російське цивільне населення має бути керованим і захищеним, незалежно від того, де воно перебуває. "Укрпошта" має встановити свою присутність, там будуть АТБ (це мережа невеликих магазинів) тощо;

б) інша річ, яку я можу "розкрити", – це те, що ЗСУ вже проводять ротацію підрозділів у зоні бойових дій і поза нею. Тобто, деякі підрозділи, які були в зоні бойових дій з 6 серпня, були виведені й замінені іншими підрозділами. Це "добре", оскільки після тижня інтенсивних бойових дій деякі військовослужбовці дійсно втомилися. Своєю чергою підрозділи, які були відправлені, схоже, переважно є елементами того, що я б назвав... "автономними" бригадами. Не "незалежних" бригад, а саме автономних: автономних від підготовки за застарілими процедурами ЗСУ. Розумієте, підрозділи, які навчаються або за досвідом своїх командирів, або на Заході.

(...це не означає, що всі вони проводять дебрифінги після завершення місії: на жаль, це залишається рідкісною практикою в ЗСУ).

...також спосіб "геолокації": український Т-72 (?) з табличкою "Любимівка"...

Повітряно-ракетна війна. Небагато новин про повітряно-ракетну війну...

Підтверджено: 12 травня ПС України втратили МіГ-29, і саме той, який брав участь у нанесенні авіаударів по росіянах у Курській області. Пілот, капітан Олександр Мигуля з 40-ї бригади, загинув. російські джерела стверджують, що його "збив МіГ-31К". Однак МіГ-31К не є перехоплювачем: це версія, адаптована для розміщення аеробалістичних ракет "Кинджал". Тож я б сказав: справжня російська зброя, яка збила цей МіГ, залишається невідомою.

У москві оголосили про знищення пускової установки HIMARS на території росії. Як на мене, машина, яку видно на відео, не схожа на М142: скоріше на TRG-230 (турецького виробництва) або RM-70 (чеського виробництва)... або щось подібне. Судіть самі:

Примітка з цього приводу: хоча я знаю, що було 2-3 повідомлення про розгортання HIMARS M142 HIMARS (або, принаймні, GLMRS) з пускових установок M142, "свербіж у мізинці" підказує мені, що Trio Fantasticus наклав заборону на їхнє розгортання на території росії. Так само, як британці заборонили використовувати Storm Shadows на російській території. І це незалежно від того, що з цього приводу заявляли офіційні Вашингтон і Лондон. Отже, замість HIMARS і подібної техніки, ЗСУ роблять ставку на винищувачі-бомбардувальники ВКС: МіГ-29 і Су-27, які використовують GBU-63 і HAMMER.

Рано-вранці 15 серпня Генштаб ЗСУ заявив, що над Курською областю був збитий Су-34 ВКС. Ніяких інших подробиць не повідомлялося, і візуального підтвердження поки що немає.

А, так... і: принаймні згідно з російськими джерелами, удари українських БПЛА в ніч з 13 на 14 серпня були набагато масованішими, ніж зазвичай повідомляють в Україні та на Заході. Відповідно, вони включали в себе загалом 117 ударних БПЛА та чотири ракети "Точка-У" (цікаво, що росіяни більше не згадують про балістичні ракети українського виробництва "Грім-2", як це було у 2023 році):

Курськ: атаковано 37 БПЛА та чотирма ракетами "Точка-У";

Воронеж: атаковано 17 БПЛА;

Бєлгород: атаковано 17 БПЛА;

Саваслейка: атаковано 11 БПЛА;

Волгоград: атаковано дев'ятьма БПЛА;

Брянськ: атаковано трьома БПЛА;

Орлов: атаковано двома БПЛА, і

Ростов-на-Дону (каламбур): атакований одним БПЛА.

Звісно, всі вони були оголошені збитими. Так само як і БПЛА, який явно влучив в асфальт Саваслейки, хоча російські "Панцирі" відкрили по ньому вогонь:

Український безпілотник видно в останні миті перед падінням на злітно-посадкову смугу аеродрому "Саваслейка". Ззаду видно транспортний Іл-76 і, можливо, МіГ-31К 44-го полку спеціальної авіації. Відео не дає можливості достовірно зробити висновок, чи був пошкоджений хоча б останній.

Вранці 15 серпня українці завдали удару по залізничній станції Льгов декількома БПЛА.

Битва за Донбас. Насправді, трохи іронічно, що з більшості полів боїв всередині України не так багато новин. Це не є неповагою до бійців ЗСУ, які відсиджуються в окопах і тримають оборону, але за останні кілька днів активність у більшості секторів була відносно низькою. Лише на трьох ділянках росіяни серйозно продовжували обстріли. Але в двох із цих випадків це було серйозне просування вперед, навіть якщо нічого в стилі "розвалу ЗСУ", як про це широко заявляють пуддінгівські пропагандони, не відбулося. Замість цього, схоже, українці вирішили відступити на позиції, які легше захищати (і які пропонують кращий захист від УМПК).

Бахмут... Останні кілька днів росіяни багато заявляли про наступ з району Каналу на Часів Яр, але я не бачив жодних доказів серйозного просування туди. Вони також відновили свої зусилля, щоб знову захопити Кліщіївку. Але, як на мене, операції всрф за останні два місяці в цьому районі виглядають так само успішно, як і тренування японських пілотів-камікадзе у 1945 році. Наприклад: 360-й мотострілецький полк (18-та мотострілецька дивізія) був майже повністю знищений і розформований.

Горлівка... Так, останні два тижні росіяни, передусім 1-ша та 132-га мотострілецькі бригади, продовжують просування в напрямку Північного та Залізного зі сходу, та в напрямку Нью-Йорка з півдня. Фактично, більша частина останнього наразі перебуває під російським контролем – за винятком східної частини, звідки, як очікується, ЗСУ незабаром виведуть війська. З цим і почалася битва за Торецьк. Місцеві війська ЗСУ – 32-га, 41-ша і 53-тя мехбригади, а також батальйон "Скала" були посилені 100-ю і 150-ю мехбригадами, а також 95-ю повітряно-десантною бригадою.

Сучасні російські мотострілецькі... або, краще сказати, "мотоциклетні" війська під час одного з нещодавніх штурмів... Їхні втрати б'ють усі відомі рекорди, але чому це має когось хвилювати в росії?

Покровськ-Авдіївка... Найбільш критичною за останні кілька днів стала ситуація в районі Гродівки: зі своїх вихідних позицій у трикутнику Іванівка-Прогрес-Сергіївка росіяни увійшли в Гродівку, а також захопили Орлівку. Очевидно, що Генштаб у москві перебуває під тиском, щоб продемонструвати Києву, що його "терористична операція в Курську" не має жодного впливу на операції всрф. Тому 30-та мотострілецька бригада, частини 27-ї мотострілецької дивізії та 90-ї танкової дивізії ведуть наступальні дії, повністю нехтуючи власними втратами, до 30 разів на день.

Разом із тим, як зазначалося вище, у мене склалося враження, що ЗСУ поступилися і відійшли на позиції, які легше захищати. А це своєю чергою означає, що росіяни зараз зіткнуться з двома основними перешкодами:

а) одна з них – річка Казенний Торець з двома великими озерами;

б) друга – це той факт, що міська агломерація Покровська, Мирнограда, Новогродівки-Селидового, Курахового – разом узяті – колись мала населення близько 100 000 осіб, а також 6-7 шахт. Тож ЗСУ буде легше захищати, а всрф – важче штурмувати.

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