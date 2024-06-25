Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд Дональда Гілла подій на фронті. За твердженням Дональда Гілла, росіяни на Харківщині й далі знаходяться в обороні, намагаючись атакувати. У той час як ЗСУ доволі успішно їх контратакують. На всьому фронті росіяни не мали особливих успіхів в просуванні.

Харківщина. Українські контратаки тривають, і на це є причини. Харків є ціллю, яку Україна хоче зберегти, і між кордоном і містом не така велика відстань. Контратаки повертають місту певну глибину. Також допомагає те, що оборонні позиції росіян є тонкими і вони все ще обороняються атакуючи. Наскільки далеко зайдуть українські контратаки, залежить від того, яку глибину вони хочуть відвоювати і якою буде ціна цього відвоювання.

У Вовчанську росія продовжує спроби просунутися на південь. Після відбиття російських атак на східній стороні міста Україна змогла просунутися на 200 метрів у секторі шириною 700 метрів. Геолокація важкої артилерії та авіаударів на карті Ендрю Перпетуа вказує на те, що східна частина міста має чітко встановлені лінії, але західна все ще залишається під питанням.

Виходячи з характеру обстрілів з обох сторін, я б сказав, що ділянка, позначена як "ймовірний український контроль", була міцно контрольована Україною, оскільки з 16 травня тут відбувалися лише російські артилерійські обстріли, авіаудари та атаки з безпілотників. Однак 22 червня Україна завдала тут авіаудару, що свідчить про значну російську присутність. Це може бути ізольованим випадком одного російського штурму, який потрапив у пастку, подібно до того, як це сталося на агрегатному заводі, або ж це може означати, що контроль над цією територією тепер "змішаний". Також 17 червня на захід і північний захід від цього району було завдано двох авіаударів української авіації.

Це ще одне свідчення того, наскільки тонкою і розпорошеною є лінія фронту, коли вона стикається з важкою вогневою потужністю. російські обстріли з використанням бомб, артилерії та ракет, як правило, є потужними і хаотично насичують територію. Щоб зменшити втрати, Україна тримає лінію фронту з низькою щільністю підрозділів, мінімізуючи кількість солдатів, які наражаються на ризик обстрілів, але зберігаючи присутність для просування і утримання території за потужної підтримки безпілотників та, іноді, артилерії. Більшість російських передових позицій також утримуються слабко, але коли вони збираються у великій кількості, Україна завдає авіаудару, що сталося щонайменше сім разів у червні. Дві будівлі в західній частині міста, схоже, є улюбленим місцем збору росіян, оскільки обидві будівлі двічі зазнали авіаударів.

22 червня з'явилося відео, на якому зафіксовано український авіаудар по центральній частині північного Вовчанська. Ця частина міста неодноразово піддавалася російським бомбардуванням, авіаударам і атакам безпілотників, але це перший випадок, коли Україна обстріляла цю територію після пари атак безпілотників за 200 метрів на північ звідси 16 травня.

Обидві сторони контролюють будинки на заході. На короткі проміжки часу вони знаходяться всього в десяти метрах один від одного або на різних поверхах однієї будівлі. Це спірний коридор, який регулярно прострілюється безпілотниками, артилерійськими та авіаударами. Стефан Коршак повідомив, що невелика група солдатів дісталася до агрегатного заводу, зазнавши великих втрат, але це було не пізніше 14 червня. росія відправила на ізольований завод безпілотники з їжею, водою і боєприпасами, але ці поставки не можуть задовольнити всі їхні потреби, а евакуація поранених неможлива.

З'явилися повідомлення, що росіяни на агрегатному заводі здалися. Однак 15 червня з'явилося відео авіаудару по заводу. А 17 червня з'явилося відео удару ПТРК по одному з корпусів. 19 червня в спірному коридорі була підбита рідкісна російська БМП, яка, можливо, прямувала на завод в якості допомоги. А 21 червня було опубліковано відео авіаудару по спірному коридору (0:15) і східній частині агрегатного заводу (0:17), що знаходиться в 150 метрах від будівель, які постраждали від авіаудару 15 червня. Це переконливі свідчення того, що на заводі все ще є певна російська присутність.

Оператор безпілотника з 36-ї бригади морської піхоти поділився своїм досвідом у Вовчанську. Він почав з того, що росія скинула 13 планерних бомб за одну годину і ще шість бомб за наступну годину. Якщо 150 бомб, скинутих по всій Україні за 24 години – це "багато", то 19 бомб за дві години в одній точці – це "величезна кількість". росіяни атакують позиції його підрозділу 12 безпілотниками на годину, навіть вночі, і використовують більше гелікоптерів.

Для порівняння: росіянин на Вовчанському напрямку сказав, що українці використовують 20 безпілотників на годину вдень.

Він підтвердив, що росія атакує лише піхотою, дуже мало техніки, і через це вони зазнають великих втрат. Одного разу російський штурм 17 десантників з 83-ї бригади був зупинений мінометами, в результаті чого вони втратили чотирьох загиблих і 10 поранених. Водночас, російський 22-й полк 72-ї дивізії отримує на озброєння близько 60 одиниць техніки, переважно БМП.

Він також підтвердив, що росія перекидає підрозділи з інших районів, такі як штурмовий батальйон 155-ї морської піхоти (з південної Донеччини), батальйонну тактичну групу (БТГ) 9-ї механізованої бригади (з південної Донеччини) і батальйон морської піхоти 810-ї бригади морської піхоти (із Запоріжжя). БТГр – це перше з'єднання, яке було задіяне з 2022 року. До її складу входять 3 механізовані роти, 3 штурмові роти та 2 роти захоплення полонених...

Товариші українського дрон-оператора з 36-ї бригади за допомогою дронів та піхоти зачищають російський окоп...

3-я десантно-штурмова бригада зачистила окоп...

росіяни обстріляли українські позиції за 200 метрів на північ від агрегатного заводу...

українських піхотинців вразив російський безпілотник...

"Птахи Мадяра" опублікували чергову серію успіхів...

Після отримання розвідданих про будинок, в якому перебуває команда російських безпілотників, "Птахи Мадяра" провели спостереження, яке підтвердило цю інформацію. Повне відео тут, але в короткій версії видно, як дрон летить низько, без втрати сигналу, і проводить розвідку саду перед тим, як зайти в будинок, пролітає повз ящики з боєприпасами перед тим, як зайти у внутрішню кімнату і оглянути все перед детонацією.

Чим міцніша будівля, тим більше шансів, що вона вціліє після детонації. Близько половини будівель навколо лікарні в Липцях були зрівняні з землею ще до авіаудару. Ось вигляд у більш мирні часи. російський канал стверджує, що була використана бомба вагою 3000 кг, але Том Купер переконує, що це була бомба вагою 1500 кг. Бомба вибухнула поруч з одним з кінців лікарні. Одноповерхові будівлі, що знаходяться на відстані 10 метрів, зрівнюються з землею. За 70 метрів одноповерхова будівля, яка вже була без даху, втрачає стіни. Дві великі будівлі через дорогу вже зруйновані, але руїни закидані важкими осколками за 170 метрів від них. Будь-яка людина, що опинилася на відкритій місцевості в цьому місці, має великі шанси бути вбитою або пораненою. Стіни лікарні, деякі з яких знаходяться всього в 10 метрах від місця вибуху, вціліли, але даху вже немає...

PzH2000 отримує вогневе завдання. Вийшовши з замаскованої позиції, вона швидко виконує завдання, щоб повернутися до того, як її помітить російський безпілотник...

Західна Луганщина. Незважаючи на масовані авіаудари та артилерійські обстріли, росія не здобула жодної території і втратила 18 одиниць бронетехніки. Україна втратила два танки, контрбатарейну РЛС. російський авіаудар також зруйнував міст.

3-я штурмова бригада заявляє, що росія збирає 10 000 військових для захоплення сіл Чернещина та Першотравневе і, зрештою, Борової. Для порівняння, для взяття Авдіївки росія зібрала 40 000 військових...Бахмут. По обидва боки зони каналу російські війська в невеликій кількості підходили до району каналу лише для того, щоб бути знищеними. Усередині самого району росія не просувалася. Насправді, росіяни провели велику атаку з ракетами ТВС, більша частина яких приземлилася на східній стороні міста. росіяни також провели атаку безпілотників на східній стороні і артилерійський обстріл на східній околиці району. Я не бачив відеозаписів дій української піхоти в цьому районі, але цілком можливо, що їм вдалося витіснити росіян з частини району.

Перед тим, як переглянути це відео, зверніть увагу на кілька речей. Український MRAP щойно перетнув міст через канал. Не через сусідній оригінальний автомобільний міст. Всі оригінальні мости вже давно зруйновані російськими бомбардуваннями, але далі на північ є міст-розсувний, на що вказує пиловий слід. Як орієнтир, це приблизно те, що видно на відео, і ви можете побачити наступну переправу приблизно за 900 метрів на північ.

Далі зверніть увагу на чотири броньовані машини та цивільний автомобіль, які стоять нерухомо. Це основний маршрут в'їзду і виїзду із району каналу, і він сильно обстрілюється. Це транспортні засоби, які не були відтягнуті.

Потім подивіться на всі будівлі. У них влучили 152-мм снаряди, 500+ кг бомби, термобаричні снаряди з ТОС-1А, запалювальні бомби, 122-мм ракети з вертольотів і наземних ракетних установок. Якби це були одноповерхові будинки, їх би вже зрівняли з землею. Оскільки вони мають міцнішу конструкцію, вони все ще стоять вертикально і забезпечують оборонну позицію. Дерева безпосередньо навколо будинків позбавлені будь-якої зелені.

А тепер перегляньте відео. Під час руху MRAP падає щонайменше десяток 122-міліметрових ракет. Три з них падають в межах 30 метрів, і MRAP посічений осколками від однієї з них. Решта розлітаються, одна з них на відстані 250 метрів. Коли відео закінчується, внизу видно шпиль церкви. На момент зйомки все, що видно, контролюється Україною, але по інший бік вулиці від церкви починається російський контроль.

Остання інформація про фізичний стан району каналу. Єдина причина, чому Україна досі перебуває в зоні каналу, полягає в тому, що багатоквартирні будинки все ще стоять...

На південь від району каналу невеликі групи російської піхоти досягли самого каналу. На цій ділянці це не бетонована канава, а піднятий трубопровід. Вони намагаються сховатися під трубою, але тепловізор фіксує їхні сліди. Їх ліквідували...

Через небезпеку Кліщіївку окупувала дуже невелика кількість росіян. Минулого тижня дуже невелика кількість українців гуляла в її південній частині...

За 40 км на схід від Бахмута загорілася російська вантажівка з боєприпасами...

Перед Горлівкою 24-та бригада фіксує російську техніку...

Під Кліщїівкою російський безпілотник збив український безпілотник сіткою...

Авдіївка. росія змогла просунутися на 500 метрів на північ і захід від Новоолександрівки. Більше вони нікуди не просунулися, але бої були важкими. З українського боку було пошкоджено або знищено десять бойових броньованих машин. росія втратила 30 пошкоджених або знищених бойових машин.

російська машина вивантажує невелику піхотну групу на північ від Новоолександрівки...

за 9 км від лінії фронту, за 3500 метрів від коксохімічного заводу, російський танк несподівано змінює свій статус. Ось причина...

Мар'їнка. 109-та бригада полює на росіян під Красногорівкою за допомогою безпілотників...

46-та бригада знищує російську техніку...

79-та бригада продовжує знищувати техніку навколо Новомихайлівки...

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Запоріжжя.

Ви можете побачити деякі з російських оборонних перешкод на цьому відео українських нічних артилерійських ударів...

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Виявлено та розбомблено російський командний пункт...

Херсонщина.

Україна вражає багато цілей, зокрема, три бомби влучили у військове містечко за 25 км від лінії фронту...

Дві з половиною хвилини безпілотники знищують російські піхотні гранатомети та атакують катери з повітря...

російський 240-мм міномет обстрілює село за річкою, яке не має військової цінності...

росія.

Понад 10 000 росіян були звинувачені у відмові служити з початку війни. Деяких з них засудили до показових судових процесів і тюремного ув'язнення. Більшість отримали умовні терміни і повернулися до своїх частин. Хоча кількість відмов зростає і заслуговує на увагу, це все ще дуже мала кількість у великій війні.

росія не виробляє власні мікросхеми і не будує власні верстатні системи. Вони купують вживані японські верстати з Китаю...

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3